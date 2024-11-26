Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?

Британський аналітичний центр "Рада з питань геостратегії" з нагоди 1000 днів, що минули від початку повномасштабної російської агресії, зробив опитування експертів, військових та аналітиків. Відповіді доволі різноманітні, але узагальнити їх можна: буде непросто, потрібна підтримка Заходу. Оптимістичним є те, що ще існують країни, які в жодному випадку не хочуть бачити перемоги росії.

Сер Майкл Феллон, міністр оборони Великої Британії у 2014-2017 роках:

Війни закінчуються. Довгі чи короткі, вони рано чи пізно закінчуються. Але важко уявити, що ця війна закінчиться легко чи раптово. По-перше, кінець має бути стійким. За останні десять років Україна двічі зазнавала вторгнення, і щоразу НАТО та інші союзники України не змогли стримати росію. Будь-яке врегулювання має бути примусовим і не давати путіну можливості відновити війну через три, п'ять чи десять років. Це може означати розгортання військ НАТО на місцях для забезпечення режиму припинення вогню, як це було в Косово, а потім надання Україні постійного щита протиповітряної оборони від майбутніх ракетних атак.

По-друге, не Лондон, Париж чи Вашингтон повинні керувати територією. Лише Україна може вирішити, чи готова вона взагалі поступитися якоюсь територією в обмін на майбутній захист з боку союзників. Будь-яка зміна нинішніх кордонів повинна також враховувати інтереси сусідів України і майбутню безпеку Чорноморського регіону.

По-третє, витрати на відбудову необхідно буде розділити між росією та союзниками і партнерами України. російські активи, юридично заморожені міжнародними санкціями, мають бути використані найперше. Європейський Союз і Світовий банк повинні координувати довгострокове фінансування інфраструктури, необхідної для відновлення економіки України і поліпшення її доступу до вільних і відкритих ринків.

Джон Форман, аташе з питань оборони Великої Британії в Україні у 2008-2011 роках та у росії у 2019-2022 роках:

У той час як українці продовжують боротися за свою свободу, їхні перспективи виглядають непевними. росія продовжує дуже повільне і дороге просування на Донбасі, тоді як українське вторгнення на Курську дугу не змогло відволікти кремль. Після 1000 днів війни українські війська виснажені, а міжнародна підтримка, як було продемонстровано на зустрічі G20 та Генеральної Асамблеї ООН, зменшується.

Хоча послаблення на використання ракет дальнього радіусу дії союзників на території росії вітається, це навряд чи змінить траєкторію війни і не вплине на відносну перевагу росії в людях, матеріально-технічних засобах і грошах. Протягом зими рф продовжуватиме обстрілювати українські міста, тоді як подальша суттєва підтримка з боку США є невизначеною.

Найближче майбутнє буде дуже складним, що матиме супутній вплив на моральний дух цивільного населення. Багато хто в Європі та Північній Америці хоче бачити конфлікт "врегульованим" у 2025 році шляхом припинення вогню, фактичного розмежування та нейтралітету України. Але це має бути мир з честю, а не повторення сумнозвісного Мінського процесу.

Незрозуміло, чи зможе Дональд Трамп, обраний президентом США, використати всі важелі американської влади, щоб переконати путіна піти на компроміс з його максималістськими вимогами щодо демілітаризації України та тривалої ролі росії в українських зовнішніх і внутрішніх справах, що є абсолютно неприйнятним для Києва. Так само як і те, що Трамп після тимчасової паузи надасть зброю чи гарантії безпеки США для запобігання подальшим бойовим діям у час, який обере путін. Попереду важкі часи.

Професор Марк Галеотті, директор Mayak Intelligence:

Чи триватиме ця війна ще 1000 днів? Погана новина полягає в тому, що вона може тривати, але не з такою інтенсивністю, як зараз. росія зазнає жахливих втрат, і не лише втрат на полі бою, але й деформації економіки, деградації суспільства, зростаючої залежності від Китаю. Але навіть якщо вона не зможе витримати нинішній рівень втрат – існує чіткий намір стерти Курську дугу і просунути лінію фронту на Донбасі до початку 2025 року, для чого москва приймає втрати, що приблизно вдвічі перевищують рівень рекрутування, – вона, ймовірно, зможе впоратися з війною ще кілька років поспіль.

Чи може Україна? Це набагато менш зрозуміло, оскільки вона продовжує чинити опір масовій мобілізації, а її зусилля з розбудови власної збройової промисловості, яка зробить її менш вразливою до припливів і відпливів союзницької допомоги, найімовірніше, займуть роки, а не тижні. Оскільки Трамп принаймні зовні прихильний до припинення вогню, а Європа коливається, цілком можливо, що, незважаючи на заяви кремля про те, що він відкидає такий розвиток подій, саме це і станеться.

Припинення вогню – це ще не мир. кремль відновлюватиме свої сили і зберігатиме здатність у будь-який момент відновити бойові дії. Україні знадобиться вся її рішучість і її друзі не лише для того, щоб зробити себе занадто міцним горішком, аби росіяни не змогли його розколоти, але й для того, щоб використати будь-яку паузу в бойових діях для подвоєння своїх зусиль, аби отримати те, що їй дійсно потрібно – серйозні і надійні гарантії безпеки, які поки що дійсно пропонує лише Стаття 5 НАТО.

Доктор Александр Ланошка, доцент кафедри міжнародних відносин в Університеті Ватерлоо:

Військова операція, яка, за задумом росії, мала тривати кілька днів, зараз обчислюється чотиризначним числом. Для України ця війна виявилася руйнівною настільки, наскільки мало хто з її партнерів у євроатлантичній спільноті це по-справжньому оцінює. На даний момент росія здобуває найбільші територіальні здобутки, які вона мала за останній час. Українська економіка серйозно постраждала, а багато українців переживають труднощі і травми.

Ніхто не знає, чого очікувати від нової адміністрації Трампа. Як оптимісти, так і песимісти мають вагомі підстави відчувати себе так, як вони відчувають, через змішані сигнали, які надсилає вибір кабінету міністрів Трампа. Таким чином, спадщина Джо Байдена, президента США, який залишає посаду, – це недостатньо підготовлена Україна, яка тепер має протистояти цій невизначеності.

Однак, незважаючи на те, що власні проблеми України є очевидними, "шаленою картою", як і раніше, залишається російський тил. Рушійною силою зростання російського ВВП є величезні військові витрати, які маскують значні викривлення, що їх спричинила війна в російській економіці. Ціни стрімко зростають, а відсоткові ставки досягли 20-річного максимуму. Немає жодних ознак того, що цей тиск ослабне найближчим часом. російське суспільство поки що зберігає спокій, але як довго воно зможе терпіти Кремль, який послідовно і агресивно обирає зброю замість масла?

Марія Пєховська, аналітикиня з питань Східної Європи, Польський інститут міжнародних відносин:

19 листопада виповнилося 1000 днів з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Однак насправді війна почалася 3 925 днів тому – у 2014 році, коли росія захопила Крим і вторглася на Донбас. Тоді світ якось мало реагував. 24 лютого 2022 року вільний світ знову не відреагував. Такі країни, як Польща чи Велика Британія, які давно розуміли загрозу з боку росії, допомагали з першого дня і навіть раніше.

Однак багато країн спочатку неохоче допомагали. Вони нічому не навчилися з 2014 року. Лише після героїчної оборони Києва та воєнних звірств росії, включаючи вбивства цивільних осіб, допомога почала надходити, хоча рівень допомоги так і не досягнув того рівня, коли Київ міг би ефективно відбити російське вторгнення. Більшість рішень про передачу сучасного обладнання та боєприпасів були запізнілими. Схоже, що десятирічний досвід війни з росією нічому не навчив євроатлантичні країни, давши Москві дозвіл на продовження її агресивної політики.

Чи відрізнятиметься 1010-й день з моменту вторгнення і 3935-й день війни від попередніх? Ні, якщо партнери України не зроблять висновків з останніх подій. Те, що було важливим у 2014 та 2022 роках, залишається незмінним. Настав час продемонструвати силу, єдність і рішучість для ефективної протидії діям росії. Звичайно, необхідно не лише засвоїти уроки, але й адаптуватися до нової реальності, яка настає з поверненням Трампа.

Поки українці покладають надії на його непередбачуваність, іншим партнерам варто зробити крок назустріч і зосередитися на консолідації своїх позицій та виступати одним сильним голосом. Особлива позиція належить Великій Британії та Польщі, а також країнам Балтійського регіону, як тим, хто добре розуміє російську загрозу.

Джеймс Роджерс, співзасновник і директор з досліджень Ради з питань геостратегії:

Україна повинна вирішити, що робити далі. Проблема полягає в тому, що в січні Трамп може спробувати примусити до припинення вогню. По суті, у нього є один з трьох варіантів:

1. Надати Україні більше зброї та підтримки, щоб змусити росіян сісти за стіл переговорів на вигідних умовах;

2. Вимагати від України територіальних поступок для забезпечення припинення вогню, залишаючи росію своєрідним переможцем;

3. Попросити Україну прийняти територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки того, що залишиться від України.

Поки що незрозуміло, який з цих варіантів запропонує або спробує реалізувати Трамп. Якщо це буде перший варіант, він звернеться за підтримкою до європейських країн. Якщо це третій варіант, він може очікувати, що Сполучене Королівство (Велика Британія) візьме на себе провідну роль у наданні Україні гарантій безпеки, необхідних для запобігання майбутній російській агресії. Якщо ж це другий варіант, то перед Україною постане величезний виклик, який потрібно буде подолати. Так само, як і європейські країни, такі як країни Балтії та Північної Європи, Польща та Велика Британія. Вони не бажають бачити перемогу росії, особливо таку, після якої Кремль зможе вільно розпалювати конфлікт на решті території України або здійснити повторне вторгнення в майбутньому.

Наразі Британія, Польща, Україна, країни Балтії та Північної Європи повинні працювати разом, щоб не допустити поганого результату, особливо другого варіанту. Якщо Трамп наполягатиме на негайному припиненні вогню на невигідних для України умовах, вони повинні бути готові запропонувати альтернативу – і бути готовими підкріпити її діями. Не можна гаяти часу.

Мік Райан, старший науковий співробітник з військових досліджень Lowy Institute, генерал-майор у відставці:

Незважаючи на те, що ситуація для України на позначці 1000 днів цієї війни є похмурою, траєкторія війни не є викарбуваною на камені. Які зміни можуть знадобитися Києву, щоб запобігти подальшим перемогам росії на полі бою та в інфосфері, а також затримати будь-які спроби США примусити українців сісти за стіл переговорів на невигідних для них умовах?

По-перше, Україні необхідно провести чесну і безжальну переоцінку своєї військової стратегії. Стратегія до 2024 року свідчить про те, що росія зберігає стратегічну ініціативу, а Україна втрачає території прискореними темпами, проведення наступальної операції на Курській дузі, яка не досягла своїх цілей і відволікла цінні ресурси від оборони східної України, а також зниження стратегічного впливу України. Для руху вперед потрібні нові ідеї і, можливо, нове лідерство.

По-друге, Україна повинна продовжувати працювати над інформуванням про наслідки перемоги росії. За винятком країн Балтії, Польщі та Фінляндії, більшість євроатлантичних лідерів не можуть передбачити всіх наслідків потенційної перемоги росії. Український уряд повинен переконати своїх союзників боятися перемоги росії більше, ніж її поразки.

По-третє, Києву потрібно буде вирішити кадрові проблеми, з якими стикаються українські Збройні сили. Це вимагатиме більш системних змін в українській армії. І хоча Україна стикається зі складними демографічними проблемами, їй, можливо, доведеться переступити через ці проблеми, якщо вона хоче зберегти суверенну націю, здатну вирішувати подібні виклики в майбутньому.

Нарешті, Україна повинна змінити уявлення своїх партнерів про свої перспективи. Вона має не лише перемагати у війні, але й демонструвати, що вона це робить. І Києву потрібно буде переконати уряди країн-союзників, особливо нову адміністрацію Трампа, що ця війна, нав'язана українському народу, варта того, щоб її вести, оскільки вона спрямована на запобігання набагато більшому злу, яке чинить путін і його поплічники – в Україні та за її межами.

Мелінда Сіммонс, пані посол Великої Британії в Україні у 2019-2023 роках:

Не минуло й 1000 днів війни. Я не підраховувала точну кількість днів відтоді, як росія вторглася на схід України у 2014 році та незаконно анексувала Крим. Але саме з цього часу я датую вторгнення росії, тому що саме тоді всі українці побачили, як відкрилася ця потворна глава. Люди загинули під час цього вторгнення 2014 року – дійсно, люди загинули на Майдані, протестуючи за право прагнути до членства в ЄС, що стало приводом для вторгнення 2014 року – і люди гинули відтоді, до того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію всієї країни у 2022 році.

У період між 2014 і 2022 роками Крим перетворився на поєднання військової зони, покликаної загрожувати південним і східним регіонам України, і місця утримання під вартою солдатів, цивільних осіб, а також перевалочного пункту для незаконно викрадених українських дітей. Найбільша різниця між цими двома періодами полягала у реакції партнерів України.

Так що ж далі для України? Їй боротися. Вони продовжують боротися на всіх фронтах – військовому, економічному, енергетичному, проти викрадення їхніх дітей, проти дезінформації, що роз'єднує суспільства на незаконно окупованих територіях. Вони борються з усім цим. Це те, що буде далі, і до тих пір, доки росія залишатиметься націленою на свою очевидну мету –підкорення України – мету, яку жодна переговорна позиція поки що не демонструє жодних ознак послаблення.

Доктор Вікторія Вдовиченко, директорка програми безпекових досліджень Центру оборонних стратегій та співкерівниця програми "Майбутнє України" Центру геополітики:

Протягом 1000 днів глобальні інституції та нерішучі уряди вагалися – 1000 днів нескінченних дискусій, суперечок та всепроникного страху перед ескалацією. Переобрання Трампа лише посилило спекуляції щодо того, що його президентство може означати для України.

Обидві політичні партії в США значною мірою збігаються у своїх поглядах на те, як має завершитися конфлікт: хоча жодна з них не виступає проти прагнення України відновити кордони 1991 року, обидві вважають це нереалістичною метою. Однак Трамп, схоже, прагне закінчити війну і зберегти свою спадщину як миротворця. Його мета – досягти угоди на початку свого президентського терміну, яка б запобігла повторному розпалюванню більш масштабного конфлікту. Для Трампа успіх полягає в досягненні тривалого миру, а не крихкого перемир'я, яке може зруйнуватися під час його перебування на посаді.

Нещодавні, хоча і обмежені, заходи НАТО натякають на зміщення акцентів у бік стримування російсько-північнокорейської співпраці, що розвивається. Хоча й із запізненням, ці кроки знаменують собою початок необхідної стратегії. Більше того, з'являються нові загрози, про що свідчить ракета, яка вчора влучила в Дніпро, і яка, можливо, була міжконтинентальною балістичною ракетою. У перспективі слід зосередитися на посиленні спільного оборонного виробництва між Україною та її партнерами, а також на політичному розширенні сфери стратегічних операцій, включаючи «глибокі удари».

Без твердих гарантій безпеки Україна залишається вразливою до майбутньої російської агресії. Припинення вогню за нинішніх умов ризикує створити небезпечний прецедент, який затягне Європу назад в епоху, коли кордони можуть бути перекроєні силою. Такий результат означатиме стратегічну поразку не лише для України, але й для євроатлантичних країн.

Ставки високі, і лише непохитна, систематична підтримка України може стримати російські амбіції і прокласти шлях до справедливого, тривалого миру. Поразка росії стане чітким сигналом для потенційних агресорів, що експансіоністські мрії зустрінуть рішучу відсіч, поклавши край прагненням CRINK (Китай, росія, Іран, Північна Корея).

Його Високоповажність генерал-лейтенант Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, Головнокомандувач Збройних сил України у 2021-2024 роках:

Те, що почалося як нерівне протистояння, швидко перетворилося на важливий урок для світових військових стратегів. Високоточна зброя, безпілотники та супутникові системи – інструменти, які швидко освоїли українці – завдали значних втрат російським військам. Реактивна артилерія HIMARS, ПТРК FGM-148 Javelin та ПТРК "Стугна-П" стали стійкими символами ефективності, навіть проти ворога, який переважає чисельно.

Проте технології, які спочатку були розроблені для надання переваги одній стороні, швидко стали доступними для обох. Високоточна зброя, дрони і супутникові системи сьогодні визначають успіх операцій. Зростаюче використання цих систем також створило нові виклики: електронна війна, яка підриває точність ударів, і постійне насичення поля бою розвідувальними системами, які зміщують операції в реальному часі, створюючи те, що часто називають "патовою ситуацією". Цей сценарій перегукується з позиційними боями Першої світової війни, коли оборонні технології значно випереджали наступальні.

Проте, Україна вже прокладає шлях вперед. Майбутнє війни – за автономними системами, штучним інтелектом і економічно ефективною, але високоточною зброєю. Рої безпілотників, навігація з лазерним наведенням і автономні удари по стратегічних цілях – це вже не далека перспектива, а питання часу. Війна вступила в нову еру, і переможе той, хто першим опанує ці суворі нові правила.

Ця війна довела, що поле бою більше не обмежується лінією фронту. Інфраструктура, логістика та економіка стали мішенями. Водночас Україна продемонструвала, що стійкість, креативність та міжнародна підтримка можуть змінити хід історії.

Боротьба зі злом, яке не відступає і має перевагу в силах і ресурсах, вимагає інновацій у технологіях, стратегіях, комунікації та в кожному аспекті реагування. Відхід від звичного і традиційного, творчий підхід і підготовка до змін мають бути невід'ємною частиною ширшої стратегії.

Тисяча днів. Україна не лише вистояла, але й переписала правила гри. І світ ще довго пам'ятатиме цей урок.

Джерело: Рада з питань геостратегії