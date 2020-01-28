Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

"Мені як активній людині цікаво займатись громадською роботою, бо це комунікація з людьми. Коли ми спілкуємось і реалізуємо спільні проекти разом з молоддю ми насправді відчуваємо реальність"

"Багато досвідчених політиків, експертів, просто пересічних людей говорять що у нашій команді немає професіоналів. Я за те щоб до партії інтегрувалась саме молодь, але я і за досвід. Тому що тільки молодість і досвід в поєднанні дасть найкращий результат".

Ірина Борзова - політик, громадська діячка. Народний депутат України IX скликання. Членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики.

Член групи з міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль. Член групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученими Штатами Америки. Член групи з міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Член групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою. Член групи з міжпарламентських зв’язків з Грузією.

Засновниця Всеукраїнської громадської організації "Розвиток. Розвиток".

Вперше коли ми познайомились Ви сказали, що зараз в Раді завдяки власній активності та наполегливості. Тобто ви цілеспрямовано прагнули стати депутатом? З якою метою?

З 2011 року я активно займаюсь громадською діяльністю. Ще раніше, з 2007 року - підприємницькою діяльністю. Підприємницька діяльність це дуже просто - ціль і результат. Але мені хотілось більшого: реалізовувати соціальні благодійні проекти, хотілось бути корисною для суспільства. Тому, в 2011 прийняла рішення заснувати власну громадську організацію під назвою «Розвиток», проте вже на той час організація з такою назвою була зареєстрована. Але я не розгубилась (посміхається) і вирішила, що моя громадська організація буде називатись "Розвиток. Розвиток". Вже у 2016 році організація отримала статус всеукраїнської та зареєстрували осередки у 16 областях.

"Мені як активній людині цікаво займатись громадською роботою, бо це комунікація з людьми. Коли ми спілкуємось і реалізуємо спільні проекти разом з молоддю ми насправді відчуваємо реальність"

Напрямком роботи організації стала підтримка дітей-сиріт, людей з інвалідністю та молоді. За цей час організували велику кількість місцевих та всеукраїнських проектів. Із самого початку заснування ГО започаткували молодіжний фестиваль "Вінницька студентська весна", в якому тоді взяли участь близько 100 людей, а на сьогодні, Всеукраїнський традиційний щорічний фестиваль "Вінницька студентська весна" налічує понад 1000 учасників. Мені цікаво займатись громадською роботою, бо це комунікація з людьми. Коли ми спілкуємось і реалізуємо спільні проекти разом з молоддю то насправді відчуваємо реальність. На мою думку у громадській роботі головне це щирість та системність. Я точно знаю, що досягти результату можна, коли проекти будуть систематичними.

"Раніше, політика сприймали як людину певного образу та формату, тому я мала застереження ставати політиком. Мені здавалось що я не відповідаю такому формату. Проте, після президентських та парламентських виборів образ політика кардинально змінився"

В політиці також дуже важлива системність. Якщо відверто, раніше я сама для себе боялась підтвердити власні амбіції, що хочу стати політиком. Щоб подолати свій внутрішній бар’єр, 5 років тому балотувалась до Вінницької міської ради, але програла через тодішню виборчу систему: я виграла на всіх трьох дільницях, але за пропорційною системою не пройшла до місцевої ради. Попри поразку, на той час все склалось якнайкраще: присвятила себе громадській діяльності та родині, народила третю дитину і зрештою зуміла реалізувати себе ще більше.

Проте лишилась мотивація і певне почуття образи. Мені було незрозуміло чому перемігши суперників на всіх дільницях я не стала депутатом. Вже після президентських виборів 2019 року побачила що все стрімко змінюється, змінюються погляди людей на політику, тому заповнила електронну анкету і стала кандидатом по 14 мажоритарному округу на Вінниччині де і отримала перемогу.

Раніше, політика сприймали як людину певного образу та формату, тому мала застереження ставати політиком, бо мені здавалось що я не відповідаю такому формату. Проте, після президентських та парламентських виборів образ політика кардинально змінився. В статусі народного депутата, я маю можливість займатись громадською роботою, але вже на іншому рівні. В статусі народного депутата легше підіймати важливі суспільні проблеми і простіше знаходити підтримку для їх вирішення.

Одним з пріоритетів партія СН на з'їзді проголосила формування нової еліти. А якою Ви бачите нову політичну еліту і чим вона має якісно відрізнятись від попередньої?

Мені, якщо чесно, не дуже подобається слово еліта. Що таке еліта? Для мене це привілейована меншість людей, які відділяють себе від інших.

"…Якщо ми не будемо спілкуватись з людьми, ми втратимо реальність"

Дивіться, люди які зараз прийшли в політику, в більшості це звичайні люди, з народу. На мою думку ключова відмінність у тому, що теперішні політики, зокрема й народні депутати, формують політику, яка має запит від суспільства. Я стала народним депутатом, бо мене обрали люди і я маю велику відповідальність перед ними. Для мене важливо працювати на окрузі і чути думки людей, які повинні були враховані при прийнятті законів.

Як раніше формувалась політика: політики, засоби масової інформації та експерти формували запит. Сьогодні до них долучається суспільство. Раніше люди не входили в коло формування політики, формування порядку денного. Принаймні у своїй діяльності я намагаюсь виходити з цього. Коли у нашому графіку запланована робота на округах я їду і спілкуюсь. Розумію, що запит від суспільства дуже великий і ми не в силах все змінити в один день. Але якщо ми не будемо спілкуватись з людьми, ми втратимо реальність, яку, можливо, попередня еліта і втратила.

Ви згадали роботу на округах. Питання до Вас як мажоритарника. Наскільки важлива безпосередня робота з людьми для політика? І чи дійсно мажоритарна система це зло і її треба скасовувати?

Тут потрібно знайти золоту середину. Якщо бути чесним, то ми всі розуміємо, що основна функція депутата - це законотворчість і часом дуже складно поєднувати основну роботу з роботою на округах. Але, я все частіше спостерігаю, що депутати "списочники" відкривають свої приймальні на округах поряд з мажоритарниками. Тому, відміна можоритарки не означатиме, що депутати перестануть спілкуватись з виборцями. Тут питання в іншому: мажоритарну систему варто відміняти щоб знизити ризики корупції та підкупу, з якими у нашій державі асоціюється мажоритарна система.

Робота на окрузі це не лише спілкування, але ще й велика кількість звернень. 80% людей приходять до народного депутата з місцевими проблемами. Люди записуються на зустріч за два- три тижні. Я не знаю чому люди не йдуть до місцевої чи районної влади. Але, я приймаю цих людей і намагаюсь їм допомогти через депутатські запити і звернення до влади на місцях. Можливо не можу вирішити всі проблеми, але і не залишаю їх без уваги.

"Мені здається, що найскладніше це механізм реалізації. Можна прийняти закон, підписати постанову, але головне - механізм реалізації, як закон буде втілено в життя"

Людям потрібно роз’яснювати які питання відносяться до чиєї компетенції. Під час прийомів громадян пояснюю, що міський голова, депутати місцевої ради теж мають брати участь у вирішенні їх проблем. Зараз з цим іноді виникають труднощі. Я сподіваюсь, що наша політична сила Слуга Народу матиме і на місцях потужну молоду команду, так працювати буде легше. От уявіть: народний депутат, міський голова, депутат місцевої ради спільно вирішують проблемні питання, які турбують громадян. Вважаю, що такий механізм працюватиме ефективніше. Адже десь потрібно втручання на місцевому рівні, а десь і на загальнодержавному. Чи дійдемо до цього - побачимо, але маємо рухатись в цьому напрямку.

Мені здається, що найскладніше це механізм реалізації. Можна прийняти закон, підписати постанову, але головне - механізм реалізації, як саме закон буде втілено в життя.

"Я бачу нашу партію в поєднанні молодості й досвіду. Тоді ми зможемо відчувати реальність, рухатись вперед, реалізовувати ідеї адекватні сучасним викликам…"

Ви стали членом партії. На яких принципах має, на Вашу думку, будуватись партія СН? Ваш образ партії?

Партія розбудована, але дуже важливо сформувати місцеві осередки. Хочу поговорити про партію в контексті молодіжної політики, я все ж таки представник молодіжного комітету, (посміхається). З молоддю зустрічаюся часто. От нещодавно мала таку зустріч, наприкінці якої я їм говорю: ви такі активні, освічені і сьогодні у вас реально є шанс реалізовувати свої ідеї на місцевому рівні – об’єднуйтесь заради реалізації ідей. Багато досвідчених політиків, експертів, просто пересічних людей говорять що у нашій команді немає професіоналів. Я за те щоб до партії інтегрувалась саме молодь, але я і за досвід. Тому що тільки молодість і досвід в поєднанні дасть найкращий результат. Тому я бачу нашу партію в поєднанні молодості й досвіду. Тоді ми зможемо відчувати реальність, рухатись вперед, реалізовувати ідеї адекватні сучасним викликам. "...хочу працювати з людьми різних поколінь: з професіоналами щоб здобувати досвід в певних сферах і з молоддю, бо в них є та енергія, яка завжди підштовхує тебе діяти і розвиватись"

Щодо формування партійних осередків. Я сама ними не займаюсь. За два місяці у нас відбудеться з'їзд партії, де будуть прийматись остаточні рішення. Але впевнена, що сама ідея формування осередків буде така ж як при формуванні всеукраїнської партії. Попри певні винятки це народна партія і раніше такого ще не було в нашій історії. Кажуть, що прийшли політики які не мають досвіду, але я не хотіла б мати такий досвід і репутацію як деякі наші досвідчені політики... Я хочу працювати з людьми різних поколінь: з професіоналами щоб здобувати досвід в певних сферах і з молоддю, бо в них є та енергія, яка завжди підштовхує тебе діяти і розвиватись.

Подивіться як швидко змінюється світ. Закони, що були прийняті 10-15 років тому не відповідають сучасним реаліям. В європейській практиці нормально переглядати закони і вносити правки раз на 5 років, тому що і економічний стан і міжнародна ситуація постійно змінюється. Ці зміни потрібно враховувати як на міжнародній арені, так і всередині країни. Турборежим не тільки в нашій партії, весь світ змінюється в турборежимі. Ще нещодавно повідомлення передавались поштою, а зараз миттєво, одним дотиком пальця. З’явилась можливість працювати дистанційно, проводити наради в онлайн режимі...

А як зацікавити молодь політикою? Як зробити партію привабливою для молоді?

Щоб залучити молодь в політику, чи, навіть, громадське середовище, потрібно багато працювати. Сьогодні молодіжна політика сконцентрована в столиці і, можливо, у великих містах. Коли ж говорити про невеликі містечка чи села, то молодь взагалі там сам на сам зі своїми проблемами і без підтримки для розвитку. Тому, я прагну реалізувати програму "Молодіжна політика від села до столиці". Яким чином? Ми це можемо зробити завдяки громадським організаціям, а також за сприяння та фінансової підтримки міністерства. Перша проблема на сьогодні - фінансування отримують одні й ті ж ГО, які реалізують свої проекти переважно лише в Києві. Це добре що такі проекти є і вони інтегрують молодь через свої ініціативи. Але зараз відбувається реформа децентралізації, створюються територіальні громади, які є основою і хочеться щоб було фінансування молодіжних організацій в громадах на місцях, щоб проводились конкурси для місцевих ГО, щоб реалізація проектів відбувалась в самих територіальних громадах.

"…програма "від села до столиці". Це і є молодіжна політика - інтегрувати молодь знизу догори на різних рівнях."

Було б чудово аби в районах та містечках відкривались молодіжні центри на базі місцевих бібліотек чи будинків культури, які наразі майже ніяк не задіяні. Обов'язково в територіальній громаді має бути принаймні один молодіжний працівник, бо є таке поняття як молодіжний працівник, але немає квоти для їх найму.

Обов'язково потрібне інтернет покриття навіть у найвіддаленіших селах, бо якщо є інтернет, ми можемо працювати з молоддю дистанційно, дистанційно навчати. Без інтернету в селах ми відриваємо молодь від сучасного життя. І, зрештою, коли молодь в селах інтегрується спочатку до обласних програм, а вже з обласних на всеукраїнські, тоді будемо мати повноцінне залучення молоді, обмін досвідом для реалізації спільних проектів. От таким чином ми зможемо формувати політику "від села до столиці". Це і є молодіжна політика - інтегрувати молодь знизу догори на різних рівнях.

"…не потрібно нічого робити без думки того для кого ти це робиш."

Якось спілкувалась з мером невеличкого німецького містечка, в якому реалізовували молодіжну програму. Перше що вони зробили подивились, де збирається молодь і зробили там вільний доступ до інтернету. Потім цей майданчик почали наповнювати: десь поставили тенісний стіл, десь майданчик для волейболу, поле для міні-футболу, облаштували зони активного відпочинку… Таким чином заохочували молодь до занять спортом. Але все почалось з інтернету, бо почали з розуміння запиту молоді. Як я говорю: не потрібно нічого робити без думки того, для кого ти це робиш.

Чи має намір СН створювати молодіжну організацію?

Мені про це невідомо.