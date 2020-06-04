Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою
Бюджет проекту склав майже 65 млн грн з ПДВ. Відповідний тендер опублікований на платформі Prozorro, розповідає AIN.UA.
Договір підписаний 2 квітня, камери повинні поставити до 25 квітня.
Навіщо потрібні такі камери
Дані з камер будуть надходити до представників Нацполіціі, Муніципальної варти, Держслужби з надзвичайних ситуацій та департаменту охорони здоров'я КМДА. Про це виданню "Cлiдство.Iнфо" повідомив керівник департаменту інформаційно-комунікаційних технологи КМДА Юрій Назаров.
"Це дозволить оперативно визначати людей з підвищеною температурою тіла в супермаркетах, аптеках та інших місцях масового скупчення людей. Крім того, функціонал камер включає розпізнавання обличь. Це дозволить правоохоронцям фіксувати порушення режиму самоізоляції громадянами, які зобов'язані його дотримуватися", - зазначив Назаров.
Що за обладнання
Журналісти ITC звернули увагу можливості таких камер, заявлені на офіційному сайті виробника. Так, Hikvision DS-2TD1217B-6 / PA може вимірювати температуру тіла з похибкою 0,5 ° C в діапазоні від 30 ° C до 45 ° C. У разі виявлення підвищеної температури, спрацьовує аудіосигналізація.
Камера накладає теплове зображення на оптичне зображення, а також розпізнає обличчя. Для вимірювання температури досить перебувати в зоні дії камери близько 1 секунди, вона здатна працювати з декількома людьми одночасно, при цьому ІІ-функції автоматично виключають альтернативні джерела тепла.
Hikvision - китайська компанія з головним офісом в Ханчжоу, частиною акцій володіє уряд КНР. У компанії 22 підрозділи по всьому світу, в тому числі в Польщі. Офіційними дистриб'юторами в Україні є компанії Infotech, Viatec і Yavir-2000.
Хто постачальник
Постачати відеокамери буде компанія "Інтевро". Договір з нею уклали без конкурсу. Згідно з ним, столиця отримає 400 камер Hikvision. Вартість однієї камери - 125 000 долл з ПДВ, плюс плюс близько 10 000 грн монтаж і пусконалагоджувальні роботи кожної.
За даними "Cлiдство.Iнфо", компанія вперше отримала такий великий держзамовлення - за останні три роки з нею уклали ряд незначних договорів на загальну суму не більше 1 млн грн.
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