Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Комунальна компанія «Інформатика», яка займається адмініструванням камер зовнішнього спостереження столиці при КМДА, закупила кілька сотень спеціальних камер температурного скринінгу марки Hikvision.

Бюджет проекту склав майже 65 млн грн з ПДВ. Відповідний тендер опублікований на платформі Prozorro, розповідає AIN.UA.

Договір підписаний 2 квітня, камери повинні поставити до 25 квітня.

Навіщо потрібні такі камери

Дані з камер будуть надходити до представників Нацполіціі, Муніципальної варти, Держслужби з надзвичайних ситуацій та департаменту охорони здоров'я КМДА. Про це виданню "Cлiдство.Iнфо" повідомив керівник департаменту інформаційно-комунікаційних технологи КМДА Юрій Назаров.

"Це дозволить оперативно визначати людей з підвищеною температурою тіла в супермаркетах, аптеках та інших місцях масового скупчення людей. Крім того, функціонал камер включає розпізнавання обличь. Це дозволить правоохоронцям фіксувати порушення режиму самоізоляції громадянами, які зобов'язані його дотримуватися", - зазначив Назаров.

Що за обладнання

Журналісти ITC звернули увагу можливості таких камер, заявлені на офіційному сайті виробника. Так, Hikvision DS-2TD1217B-6 / PA може вимірювати температуру тіла з похибкою 0,5 ° C в діапазоні від 30 ° C до 45 ° C. У разі виявлення підвищеної температури, спрацьовує аудіосигналізація.

Камера накладає теплове зображення на оптичне зображення, а також розпізнає обличчя. Для вимірювання температури досить перебувати в зоні дії камери близько 1 секунди, вона здатна працювати з декількома людьми одночасно, при цьому ІІ-функції автоматично виключають альтернативні джерела тепла.

Hikvision - китайська компанія з головним офісом в Ханчжоу, частиною акцій володіє уряд КНР. У компанії 22 підрозділи по всьому світу, в тому числі в Польщі. Офіційними дистриб'юторами в Україні є компанії Infotech, Viatec і Yavir-2000.

Хто постачальник

Постачати відеокамери буде компанія "Інтевро". Договір з нею уклали без конкурсу. Згідно з ним, столиця отримає 400 камер Hikvision. Вартість однієї камери - 125 000 долл з ПДВ, плюс плюс близько 10 000 грн монтаж і пусконалагоджувальні роботи кожної.

За даними "Cлiдство.Iнфо", компанія вперше отримала такий великий держзамовлення - за останні три роки з нею уклали ряд незначних договорів на загальну суму не більше 1 млн грн.