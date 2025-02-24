Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ

Американська Wall Street Journal стверджує, що британський та французький лідери збираються переконувати Трампа надати прикриття для 30 000 європейських військових, яких вони планують відправити до України в якості сил стримування після встановлення перемир'я з рф. Втім, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що цього буде замало для ефективної протидії росії.

Велика Британія та Франція розробляють план розгортання до 30 000 європейських миротворців в Україні, якщо москва і Київ досягнуть угоди про припинення вогню, пише американська консервативна газета Wall Street Journal, посилаючись на заяви європейських посадовців. Проте, на думку видання, європейська пропозиція залежить від того, чи вдасться переконати президента Трампа погодитися на обмежену військову роль США, яку британські чиновники називають "підтримкою", щоб захистити європейські війська в Україні, якщо їм загрожуватиме небезпека, і утримати росію від порушення будь-якого перемир'я. За словами посадовців, це може призвести до порушення режиму припинення вогню.

Як зазначає WSJ, початкова перевірка готовності Трампа розглянути питання про американські гарантії безпеки для України відбудеться найближчими днями, коли прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер і президент Франції Еммануель Макрон мають провести переговори з президентом у Білому домі.

Новий європейський план не вимагатиме від США розгортання власних військ в Україні, що адміністрація Трампа майже виключила, але буде спрямований на використання американського військового потенціалу, якого бракує європейським військам.

За словами європейських посадовців, США, наприклад, можуть розмістити системи протиповітряної оборони у сусідніх країнах, які прикривають частину території України, одночасно надаючи інші системи протиповітряної оборони європейцям. Американські військово-повітряні сили, що базуються за межами України, можуть бути приведені в готовність, якщо європейські війська опиняться в небезпеці.

Як зазначає видання, очікується, що Стармер обговорить цей проєкт з Трампом у четвер, але навряд чи він звернеться з конкретним проханням про американську допомогу. Макрон, який зустрінеться з Трампом у понеділок, у третю річницю російського повномасштабного вторгнення, викладе ширші погляди союзників на війну і на те, як запевнити Україну.

За словами посадовців, без підтримки Трампа європейський план відправки миротворців зіткнеться з труднощами. Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц закликав європейців розробити план захисту України, але не обговорював можливу військову роль США. "Прем'єр-міністр Стармер і президент Макрон обговорювали гарантії безпеки під проводом Європи, – сказав він. – Ми, безумовно, вітаємо більшу європейську допомогу".

На думку WSJ, головним викликом для європейців може стати прагнення Трампа зміцнити зв'язки з росією і небажання позиціонувати американських військових як потенційного супротивника сил путіна в Україні.

Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і звинуватив Україну в розв'язанні війни, яка почалася після того, як путін віддав наказ про широкомасштабне вторгнення, нагадує видання. Втім, у п'ятницю Трамп відмовився від своїх слів, заявивши, що "росія напала, але не треба було дозволяти їй нападати". Американські чиновники тиснули на Зеленського, щоб він підписав угоду про передачу прав на видобуток корисних копалин – угоду, яка не матиме великої економічної вигоди для Вашингтона, якщо конфлікт в Україні не буде припинений і країна не перебуватиме в безпеці.

Тоді як європейські країни в останні роки збільшили свої військові витрати, Велика Британія, Німеччина та інші ключові члени Організації Північноатлантичного договору скоротили свої збройні сили після закінчення Холодної війни і стали більш залежними від США, а Вашингтон на чолі з Трампом віддаляється від своїх союзників.

За повідомленням WSJ, британські офіційні особи вважають, що американська участь має вирішальне значення для стримування російських атак, заохочення інших європейських країн також надіслати війська і забезпечення багатонаціональних сил ключовими можливостями, яких бракує європейським збройним силам.

Британські й французькі війська разом із військово-морськими і військово-повітряними силами складуть основу так званих сил запевнення. Вони не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту на сході України, а скоріше матимуть завдання захищати життєво важливу інфраструктуру, міста і порти, зокрема у Чорному морі. Безпілотники і супутники стежитимуть за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується росія режиму припинення вогню.

Міжнародні зусилля, як зазначає WSJ, спрямовані на допомогу Україні у створенні власної чисельної і боєздатної армії, продовжуватимуться, а метою європейських сил не буде підміна сил Києва.

Деякі колишні американські військові ставлять під сумнів новий європейський план, підкреслюючи, що будь-які миротворці потребуватимуть повного спектру можливостей для стримування російської агресії.

"Це мають бути спільні, боєздатні сили з безпілотниками, контрбезпілотниками, дальнобійними ударами і всім необхідним, щоб утримати росію від порушення режиму припинення вогню", – цитує видання Бена Годжеса, головнокомандувача армії США в Європі у 2014-2018 роках.

Він додав: "Розміщення британських і французьких військ у містах в центрі та на заході України не зупинить росію від будь-яких дій, окрім, можливо, запуску ракет проти цих конкретних міст".

Європейці кажуть, що для створення потужних європейських миротворчих сил їм, найімовірніше, знадобиться допомога США у сфері протиповітряної і протиракетної оборони. Іншими важливими можливостями, які можуть надати Сполучені Штати, є логістика, розвідка і військово-повітряні сили. Адміністрація Трампа не дала чіткої відповіді щодо того, чи допоможе вона в цих зусиллях.

Як зазначає видання, 12 лютого міністр оборони Піт Геґсет заявив союзникам у Брюсселі, що США вітають пропозицію щодо миротворчих сил, які не включатимуть американські війська і не зможуть діяти під прапором НАТО. Але наступного дня в Парижі в інтерв'ю WSJ, віцепрезидент Джей Ді Венс залишив варіант розгортання американських військ в Україні "на столі".

Волтц дав зрозуміти, що ціна для Європи за участь у мирних переговорах між Україною та росією – стати головним гарантом безпеки Києва. "Як я сказав своїм колегам – приходьте до столу більшою кількістю, якщо хочете отримати більше місця за столом, і ми просимо про це вже досить давно", – сказав він.

За інформацією WSJ, уряд Стармера є головною силою, що стоїть за цим планом. "Американські гарантії безпеки – це єдиний спосіб ефективно стримати росію від повторного нападу на Україну", – сказав британський прем'єр журналістам 17 лютого.

Макрон, який давно закликає Європу взяти на себе більшу оборонну роль, залишається зацікавленим у плані Великої Британії, але також збирає ідеї від союзників, зокрема на зустрічі європейських лідерів у Парижі минулого тижня.

"Я не збираюся завтра приймати рішення про введення військ в Україну. Ні, – сказав він у четвер під час заходу у соціальних мережах у формі запитань і відповідей. – Ми розглядаємо можливість відправити війська, щоб гарантувати мир після того, як він буде досягнутий і підписаний".

Джерело: Wall Street Journal