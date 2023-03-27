Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян

Генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у своєму черговому огляді розглянув майбутній український контрнаступ, чи то пак кілька контрнаступальних операцій, зі стратегічної точки зору. А саме: планування, вибір часу наступу, сильні й слабкі сторони українців, можливі несподіванки від росіян та неочікувані труднощі з подолання їхньої ешелонованої оборони. Він всім серцем і розумом вболіває за Україну і бажає удачі українським військовим.

Цього тижня президент росії путін не зміг відкрито попросити у Китаю військову допомогу для своєї спеціальної військової операції. Це цілком може стати стратегічним переломним моментом у війні, особливо з огляду на те, що Україна розпочне свої наступальні операції в найближчій перспективі. Про український контрнаступ 2023 року повідомлялося вже давно, і швидше за все, він розпочнеться незабаром.

Я хотів би наголосити, що це буде не один великий наступ, а, ймовірно, кілька різних наступальних операцій. Оскільки і на півдні, і на сході є можливості для наступальних дій. Але також і тому, що українці захочуть ввести в оману росію щодо своїх головних зусиль.

Крім того, хоча схід і південь є важливими частинами української території, де проживають українські громадяни, які страждають від російської окупації, вони також є цінними для України і з інших причин. Зокрема, південь має важливе економічне значення. Це сільськогосподарский регіон, тут розташовані шахти, виробництва добрив та енергії, що є життєво важливими для української економіки. Тут також знаходяться порти, які в довоєнний час забезпечували близько половини зовнішньої торгівлі країни. Південь – це набагато більше, ніж просто сухопутний міст до Криму, і він буде відігравати центральну роль у післявоєнному процвітанні України.

Час наступу матиме вирішальне значення. Чотири чинники, які його визначать

Час буде мати вирішальне значення. Погода є одним із визначальних чинників у виборі часу для наступу України. Прохідність по пересіченій місцевості є важливим фактором, а "сезон багнюки" впливає на колісну і гусеничну техніку, а також на десантну мобільність.

Але час також визначатиметься й іншими факторами.

По-перше, підготовкою українських підрозділів, які братимуть участь у наступі. Україна формує три нові армійські корпуси, а також посилює інші бойові та допоміжні формування. Їх підготовка, чисельність, тренування і розташування впливатимуть на терміни початку наступу.

По-друге, важливим є надходження нової техніки та боєприпасів. Передача нових танків, БМП, артилерії, безпілотників і, особливо, бойових інженерних машин і засобів для прориву важлива так само, як і здатність української армії швидко освоїти цю техніку.

По-третє, матимуть вплив політичні міркування. Президент Зеленський матиме право голосу не лише щодо місця, але й щодо часу проведення цих українських наступальних операцій. Це пов'язано з тим, що всі військові операції повинні мати політичні результати. Зеленський стежитиме за західними опитуваннями щодо підтримки, коментарями ключових країн, які його підтримують, розмовлятиме зі своїми міністрами та іншими українськими політиками, а також слухатиме поради свого Головнокомандувача щодо того, коли розпочати початкові фази майбутніх наступальних операцій. На цьому рівні війни не існує такого поняття, як військова автономія – і не має існувати. Великі військові операції, особливо такі важливі, як майбутні українські наступальні операції, повинні відповідати політичним і стратегічним вимогам і досягати їх.

Нарешті, важливим фактором, що визначає час початку наступальних операцій – або, принаймні, їх початкової фази – буде нагода. Українська розвідка уважно стежитиме за чисельністю і моральним духом російських військ, запасами ключових боєприпасів, резервами та іншими питаннями, щоб виявити ознаки слабкості, які можна використати. У певний момент більш широкий російський наступ на сході досягне своєї кульмінації. Хоча росіяни створили певний імпульс своїм східним наступом, вони не змогли перехопити ініціативу за допомогою цих операцій.

Українці уважно спостерігатимуть за тим, коли настане оптимальний час для нанесення удару по росіянах, беручи це до уваги. А це означає, що український наступ може відбутися швидше, ніж ми думаємо, враховуючи послаблення російських наступальних дій у таких місцях, як Бахмут.

Українці, які воюватимуть з першокласними західними танками, бойовими машинами піхоти, артилерією та підтримкою, кинуть серйозний виклик російському утриманню на окупованій території. Як показали події під Києвом, Херсоном і Харковом, українці, на відміну від росіян, знають, як планувати і проводити успішні широкомасштабні наступальні операції.

Особливості майбутніх наступальних операцій. ЗСУ доведеться долати багато облаштованих перешкод

Але цей наступ відрізнятиметься від тих, що йому передували. Цього разу українцям доведеться воювати через більш щільні пояси перешкод, створені росіянами на сході і півдні. Вони призначені як для того, щоб спрямувати нападників у "зони ураження", так і для того, щоб сповільнити і роз'єднати атаки. Перешкоди включають посилення природних перешкод, а також танкові рови, "зуби дракона" і міни. Але, як і всі плани з облаштування перешкод, вони найбільш ефективні, якщо прикриті російськими спостереженнями і вогнем.

Останні кілька американських пакетів допомоги фактично визнали цю проблему, забезпечивши велику кількість бойового інженерного обладнання. Нещодавні європейські пожертви бронетехніки також включають ці життєво важливі компоненти загальновійськових підрозділів.

Механізоване подолання загороджень є небезпечним і повільним процесом, і потребує броньованих інженерних машин, засобів підриву загороджень (подумайте про MICLIC – американська установка розмінування, яка використовує лінійний вибуховий заряд – iPress) і дуже тісної, добре керованої інтеграції й координації загальновійськових підрозділів. На деяких ділянках є способи обійти перешкоди, але навряд чи українцям вдасться їх повністю уникнути. Це ускладнить планування і проведення наступальних операцій і, ймовірно, призведе до великих втрат. Але якщо українці зможуть прорвати ці оборонні зони і прорватися в тили російських військ, вони можуть захопити як противника, так і великі ділянки території.

Іншою відмінністю майбутніх наступальних операцій є зростаюча асиметрія в якості озброєння. Українці, завдяки західній допомозі, покращили якість танків та іншої техніки. росіяни, втративши значну частину своєї найкращої техніки в перший рік війни, переходять на значно старіші танки і бронемашини, взяті зі складів часів Холодної війни. Це матиме вплив на полі бою, і не лише через вік і технологічну невідповідність техніки.

Уявіть, що ви – екіпаж старого російського танка, який в 3-4 рази старший за вас. І уявіть, що вам повідомили, що ви будете воювати з новітніми західними танками. Незалежно від того, що говорить нам безглузда російська пропаганда, це матиме значний вплив на моральний дух росіян.

І, звичайно, це матиме протилежний вплив на бойовий дух танкістів української армії!

Чорні лебеді? Три попередження для планувальників

Нарешті, плануючи подібні заходи, українці будуть розмірковувати над ключовим питанням: "Чи є речі, яких ми не бачимо і якими росіяни можуть нас здивувати?"

Гадаю, що так.

По-перше, важливе значення матимуть місця дислокації російських резервів. Якщо українці не зможуть знайти ці резерви і завдати по них удару, вони можуть відігравати важливу роль у локальних контратаках і контрпроникненнях, щоб сповільнити або відбити українські атаки.

По-друге: а якщо росіяни змогли сформувати інші оперативні маневрені групи, які могли б використати для наступної фази свого нинішнього наступу? Це не лише зіпсувало б деякі аспекти будь-якого майбутнього українського наступу, але й відволікло б важливі українські сили. І це може мати значні політичні наслідки, якщо Україна не зможе розпочати широкомасштабний наступ, на який багато хто на Заході очікує. Однак, враховуючи дії росії до цього часу, ймовірність цього є низькою, але все ж таки в межах можливого.

Врешті решт, а якщо Китай надав росії військову допомогу, надавши набагато більше боєприпасів та інших засобів? Це малоймовірно, але розсудливий планувальник принаймні розглянув би цей варіант, перш ніж відкидати його.

Передбачення українських наступальних дій. Обман і несподіванка, пріоритети і послідовність

Український уряд і збройні сили розуміють, наскільки важливими є майбутні наступальні операції. (Моя наступна стаття розгляне причини цього). Тому плануванню майбутніх українських наступальних операцій буде присвячено багато часу і зусиль. Такі міркування, як обман і несподіванка, контррозвідка, інтеграція, репетиції, визначення пріоритетів і послідовність, будуть розглянуті й включені в плани.

Але навіть при найкращому плануванні та формуванні, успіх чи неуспіх майбутніх наступальних операцій буде визначатися на місцях. Ефективне керівництво на всіх рівнях, гнучке виконання, рішучість у ближньому бою і адаптація до можливостей будуть життєво важливими для тактичного й оперативного успіху. На щастя, саме ці якості ми бачили у ЗСУ протягом усієї війни.

Хоча успіх чи поразка в майбутніх наступальних операціях не означає перемоги чи поразки у війні, вони матимуть важливий вплив на український моральний дух і підтримку Заходу. Поки ми затамували подих в очікуванні українських наступальних операцій, сотні тисяч молодих (і не дуже) українців працюють, планують, тренуються і готуються завдати нищівних ударів по росіянах.

Я бажаю їм удачі.

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