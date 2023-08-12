Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер

Все ще дуже зайнятий, а також виснажений після важкого тижня, тому "запізнився" з тим, що хотів повідомити за останні кілька днів. І навіть зараз: вибачте, ледь вистачило часу на ще одне коротке оновлення, в основному зосереджене на південному регіоні Запорожжя та південно-західній Донеччині.
А, так, перш ніж хтось запитає: ні, станом на зараз у мене немає жодної інформації, яка б вказувала на якийсь "веееееликий" російський наступ у районі Куп'янська. Таким чином, все, що я можу сказати, це приблизно таке. Два дні тому українська влада ініціювала евакуацію Куп'янська та близько 30+ інших міст і сіл, оскільки ВКС рф бомбардують цю територію за власним бажанням. У ПСУ просто не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони, щоб захистити її належним чином. Тим більше, щоб збивати російські планерні бомби (спасибі Ізраїлю, що не поставив "Залізні куполи", і Заходу, що не поставив аналогічну зброю). До того ж, дехто каже, що серед місцевих мешканців все ще є багато фанатів "Пуддінга". Нарешті, українська 14-та мехбригада – бригада, що становить основу місцевої оборони – є відносно недосвідченим підрозділом. І їй протистоять 5-6 російських бригад (ось така "сучасна" різниця в якості між ЗСУ та врсф). Тому краще тримати людей у безпеці. Або подалі від очей. Щодо решти: ви мене вже знаєте, я не роблю ніяких прогнозів. Нам усім доведеться почекати і подивитися.
Старомайорське-Старомлинівка... Будь-яке інше військове командування, окрім російської 5-ї загальновійськової армії, звісно за наказом "московських командирів", вже давно здало б свої позиції в цьому місці. Те, що залишилося від росіян у селі, піддається обстрілам з півночі, сходу, заходу і навіть південного заходу (чому – див. нижче), а їхній останній зв'язок із Завітним Бажанням знаходиться під вогневим контролем української морської піхоти.
...з південного заходу завдяки тому, що росіяни кинули 247-й полк ВДВ в Урожайне, їм не вистачало військ, щоб утримувати свої позиції на південний захід від Старомайорського. Таким чином, українці досягли значного просування повз північно-західне Завітне Бажання в напрямку Володіного.
Але росіяни продовжують наполегливо утримувати позиції в Урожайному. Настільки, що можна подумати, ніби вони знову ведуть там битву за Сталінград. Чому так відбувається?
Щоб зрозуміти це, поставте себе на місце російських генералів, тоді ви зрозумієте.
- Спочатку для них не має значення, скільки російських військових буде вбито. Обставини, за яких ці війська гинуть (зазвичай: масово)? Неважливі. Важливо, щоб вони могли відзвітувати: "Ми тримаємося".
- Повідомляючи, що вони тримаються – насправді поширюючи фейкові новини про контратаки та інші фантазії – вони "поширюють хороші новини". А хороші новини – це все, що готові почути і "московські командири" і Пуддінг.
- Така поведінка також означає: що генерали, про яких йдеться, також лояльні і надійні, бо виконують накази. А за виконання наказів їх нагороджують медалями і грошима (якщо є сумніви, подивіться, що сталося з ідіотом, який розбазарив дві бригади у Вугледарі в січні-лютому цього року).
... а решта як у тій пісні гурту Metallica: "і більше нічого не має значення"...
Або якщо вже щось і має значення, то "резерви". Бо й у 5-ї загальновійськової армії (відповідає за район Старомайорське-Старомлинівка), й у 58-ї загальновійськової армії (відповідає за район Роботиного) їх залишилося не так вже й багато. Таким чином, їхні командири мають щось на кшталт "графіків" підрозділів, які вони готові розбазарювати, далі йдуть ті, якими готові пожертвувати, і ті, які намагаються врятуватися. Відповідно, протягом останнього тижня або близько того вони "реорганізували" свої війська:
- підрозділи, які треба розбазарювати: ті, що бунтують, або укомплектовані переважно мобілізованими та сепаратистами, вони мають воювати першими, і хай їм щастить. Наприклад, у районі Старомлинівки це 247-й полк ВДВ, 60-й мотострілецький полк і батальйон "Восток";
- підрозділи, якими можуть пожертвувати: регулярні мотострілецькі війська і танкові частини, відновлені після того, що їм довелося пережити за останній рік. Такі стоять, наприклад, на лінії Володіне-Старомлинівка-Керменчик;
- підрозділи, які треба рятувати: 336-й полк морської піхоти (відбудований після розгрому у 2022 році); 136-й мотострілецький полк (те, що залишилося від нього після розгрому в Старомайорському), або 218-й танковий полк (розбитий у квітні 2022 року);
...і всі вони гарно "підперезані" спецназом та ВДВ, щоб посилити свою вогневу міць. І на полі бою з'явилися перші підрозділи росгвардії. Особливо дуже-дуже-дуже-дуже суперспеціальні чеченські підрозділи відіграють важливу роль: вони показують усім іншим, де вони мають бути, щоб нікому не спадало на думку тікати...
JDAM влучив по російській позиції в Урожайному
Роботине... Ми бачили все це вранці 10 серпня: фотографії з північного в'їзду в Роботине.
Так, 47-а мехбригада нарешті змогла увійти туди. І це незважаючи на всі підкріплення, які командування 58-ї російської армії перекидало в зруйноване село протягом останнього тижня. І незважаючи на шалені російські "контратаки" – Ка-52 та "Ланцетами", бо більше нічого не "працює" в цьому районі. Тож, "звісно", можна очікувати, що росіяни "дадуть відсіч" і витіснять українців, як це зазвичай буває...
За іронією долі, і на превелику огиду командування 58-ї армії, у випадку з Роботиним навіть "остання спроба" посилити розбитий гарнізон батальйоном зі складу (пошарпаної) 810-ї бригади морської піхоти не спрацювала. Тим часом росіяни, що залишилися в живих, розосереджені в південній частині села, а їхні шляхи постачання перебувають під українським вогневим контролем.
Далі на схід, чи то 118-та мехбригада, чи то бригада "Азов" продовжує зачищати окопи російської 3-ї лінії від північно-західного кута Вербового у південному/південно-західному напрямку.
Це все, що я можу повідомити сьогодні ввечері. Без сумніву, є про що розповісти, але, вибачте, це має зачекати на іншу нагоду.