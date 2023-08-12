Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер

У вчорашньому дописі "все ще зайнятий, а також виснажений" Том Купер розповідає про ситуацію в районі Куп'янська, про просування ЗСУ в напрямку Володіного, а також майже не дивується, чому росіяни роблять із Урожайного черговий "сталінград". Купер нагадує, що він не робить жодних прогнозів. Тільки факти, тільки аналіз. Ну ще хіба що цитати з Metallica.

Все ще дуже зайнятий, а також виснажений після важкого тижня, тому "запізнився" з тим, що хотів повідомити за останні кілька днів. І навіть зараз: вибачте, ледь вистачило часу на ще одне коротке оновлення, в основному зосереджене на південному регіоні Запорожжя та південно-західній Донеччині.

А, так, перш ніж хтось запитає: ні, станом на зараз у мене немає жодної інформації, яка б вказувала на якийсь "веееееликий" російський наступ у районі Куп'янська. Таким чином, все, що я можу сказати, це приблизно таке. Два дні тому українська влада ініціювала евакуацію Куп'янська та близько 30+ інших міст і сіл, оскільки ВКС рф бомбардують цю територію за власним бажанням. У ПСУ просто не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони, щоб захистити її належним чином. Тим більше, щоб збивати російські планерні бомби (спасибі Ізраїлю, що не поставив "Залізні куполи", і Заходу, що не поставив аналогічну зброю). До того ж, дехто каже, що серед місцевих мешканців все ще є багато фанатів "Пуддінга". Нарешті, українська 14-та мехбригада – бригада, що становить основу місцевої оборони – є відносно недосвідченим підрозділом. І їй протистоять 5-6 російських бригад (ось така "сучасна" різниця в якості між ЗСУ та врсф). Тому краще тримати людей у безпеці. Або подалі від очей. Щодо решти: ви мене вже знаєте, я не роблю ніяких прогнозів. Нам усім доведеться почекати і подивитися.

Старомайорське-Старомлинівка... Будь-яке інше військове командування, окрім російської 5-ї загальновійськової армії, звісно за наказом "московських командирів", вже давно здало б свої позиції в цьому місці. Те, що залишилося від росіян у селі, піддається обстрілам з півночі, сходу, заходу і навіть південного заходу (чому – див. нижче), а їхній останній зв'язок із Завітним Бажанням знаходиться під вогневим контролем української морської піхоти.

...з південного заходу завдяки тому, що росіяни кинули 247-й полк ВДВ в Урожайне, їм не вистачало військ, щоб утримувати свої позиції на південний захід від Старомайорського. Таким чином, українці досягли значного просування повз північно-західне Завітне Бажання в напрямку Володіного.

Але росіяни продовжують наполегливо утримувати позиції в Урожайному. Настільки, що можна подумати, ніби вони знову ведуть там битву за Сталінград. Чому так відбувається?

Щоб зрозуміти це, поставте себе на місце російських генералів, тоді ви зрозумієте.

Спочатку для них не має значення, скільки російських військових буде вбито. Обставини, за яких ці війська гинуть (зазвичай: масово)? Неважливі. Важливо, щоб вони могли відзвітувати: "Ми тримаємося". Повідомляючи, що вони тримаються – насправді поширюючи фейкові новини про контратаки та інші фантазії – вони "поширюють хороші новини". А хороші новини – це все, що готові почути і "московські командири" і Пуддінг. Така поведінка також означає: що генерали, про яких йдеться, також лояльні і надійні, бо виконують накази. А за виконання наказів їх нагороджують медалями і грошима (якщо є сумніви, подивіться, що сталося з ідіотом, який розбазарив дві бригади у Вугледарі в січні-лютому цього року).

... а решта як у тій пісні гурту Metallica: "і більше нічого не має значення"...

Або якщо вже щось і має значення, то "резерви". Бо й у 5-ї загальновійськової армії (відповідає за район Старомайорське-Старомлинівка), й у 58-ї загальновійськової армії (відповідає за район Роботиного) їх залишилося не так вже й багато. Таким чином, їхні командири мають щось на кшталт "графіків" підрозділів, які вони готові розбазарювати, далі йдуть ті, якими готові пожертвувати, і ті, які намагаються врятуватися. Відповідно, протягом останнього тижня або близько того вони "реорганізували" свої війська:

підрозділи, які треба розбазарювати: ті, що бунтують, або укомплектовані переважно мобілізованими та сепаратистами, вони мають воювати першими, і хай їм щастить. Наприклад, у районі Старомлинівки це 247-й полк ВДВ, 60-й мотострілецький полк і батальйон "Восток";

підрозділи, якими можуть пожертвувати: регулярні мотострілецькі війська і танкові частини, відновлені після того, що їм довелося пережити за останній рік. Такі стоять, наприклад, на лінії Володіне-Старомлинівка-Керменчик;

підрозділи, які треба рятувати: 336-й полк морської піхоти (відбудований після розгрому у 2022 році); 136-й мотострілецький полк (те, що залишилося від нього після розгрому в Старомайорському), або 218-й танковий полк (розбитий у квітні 2022 року);

...і всі вони гарно "підперезані" спецназом та ВДВ, щоб посилити свою вогневу міць. І на полі бою з'явилися перші підрозділи росгвардії. Особливо дуже-дуже-дуже-дуже суперспеціальні чеченські підрозділи відіграють важливу роль: вони показують усім іншим, де вони мають бути, щоб нікому не спадало на думку тікати...

JDAM влучив по російській позиції в Урожайному

Роботине... Ми бачили все це вранці 10 серпня: фотографії з північного в'їзду в Роботине.

Так, 47-а мехбригада нарешті змогла увійти туди. І це незважаючи на всі підкріплення, які командування 58-ї російської армії перекидало в зруйноване село протягом останнього тижня. І незважаючи на шалені російські "контратаки" – Ка-52 та "Ланцетами", бо більше нічого не "працює" в цьому районі. Тож, "звісно", можна очікувати, що росіяни "дадуть відсіч" і витіснять українців, як це зазвичай буває...

За іронією долі, і на превелику огиду командування 58-ї армії, у випадку з Роботиним навіть "остання спроба" посилити розбитий гарнізон батальйоном зі складу (пошарпаної) 810-ї бригади морської піхоти не спрацювала. Тим часом росіяни, що залишилися в живих, розосереджені в південній частині села, а їхні шляхи постачання перебувають під українським вогневим контролем.

Далі на схід, чи то 118-та мехбригада, чи то бригада "Азов" продовжує зачищати окопи російської 3-ї лінії від північно-західного кута Вербового у південному/південно-західному напрямку.

Це все, що я можу повідомити сьогодні ввечері. Без сумніву, є про що розповісти, але, вибачте, це має зачекати на іншу нагоду.

Джерело