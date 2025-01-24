Нещодавні пропозиції Трампа путіну неабияк засмутили та налякали головних пропагандонів кремля. Тепер вони не називають його Трампушка, а кажуть, що він хуліган і поводить себе як господар світу. А так не можна розмовляти з росією. Тож вчергове закликають показати всім "кузькіну мать".

"Хуліган" – це одна з образ, що пролунали на адресу президента США, коли рупори російського режиму намагалися впоратися з поганими новинами з Вашингтона.

росія з нетерпінням чекала на повернення президента Дональда Трампа до Білого дому, вважаючи, що він скасує санкції і піднесе кремлю Україну на блюдечку з блакитною облямівкою. Медовий місяць виявився недовгим.

Допис Трампа у соціальних мережах 22 січня, в якому він погрожував росії додатковими санкціями і критикував її економіку, викликав шок у москві.

Трамп написав: "Я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше".

Ті ж самі пропагандисти, які вітали повернення Трампа, залишилися чухати потилиці, можливо, згадавши старий вислів: "Будьте обережні у своїх бажаннях". За іронією долі, 22 січня ефір "Вечора з Владіміром Соловйовим" розпочався з відеозапису путіна, який говорив про інфляцію, що перевищила рівень, прогнозований і очікуваний урядом. Перехід до критики Трампа щодо проблем російської економіки вписався в шоу, як потрібний шматочок пазла.

Відзначений державними нагородами телеведучий і провідний пропагандист Владімір Соловйов, який часто називав президента США ласкавим зменшувально-пестливим ім'ям Трампушка і неодноразово заявляв, що він є одним із своїх, мав похмуре обличчя, коли переказував погрози Трампа запровадити додаткові санкції, якщо росія відкине його пропозицію припинити вторгнення в Україну.

Президент США погрожував: "Якщо ми не укладемо "угоду", причому найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як обкласти високими податками, тарифами і санкціями все, що росія продає Сполученим Штатам і різним іншим країнам-учасницям".

Решта експертів виглядали так само стривоженими. Те ж саме, ймовірно, стосувалося і редакційної команди, яка назвала сегмент "Трамп вдається до шантажу і погроз на адресу росії".

Як зауважив депутат Державної думи Андрєй Гурульов: "Будь-який командир вам скаже, що без економіки ми нічого не зможемо досягти". З гнівом і розчаруванням, що кипіли в ньому, він сказав: "Подивіться, що робить Трамп! Давайте будемо чесними, сьогодні він вийшов не як президент США, а як власник світу... Він поводиться як хуліган, якого давно не били. Що він робить? Ось ми говоримо: "Трамп, Трамп", але кому він погрожує? Він погрожує нам? Він почав з ультиматуму!"

І це Гурульов тільки починав. "Він збирається запровадити санкції? Він збирається ізолювати росію?" Він голосно звинуватив Трампа в тому, що той кидає фекалії у вентилятор, і поскаржився: "З росією не можна так розмовляти!" Він закликав путіна почати відповідати на дописи Трампа в мережі X (колишній Twitter), а ще краще – вдатися до ядерних випробувань і ядерних ударів. Соловйов охоче підтримав його, знову закликавши росію знищити Лондон – улюблений засіб пропагандиста, до якого він звертається, коли справи виглядають похмурими. Але навіть ця перевірена часом тактика не змогла поліпшити настрій у студії.

У своєму радіошоу "Повний контакт" у четвер вранці Соловйов змінив свою позицію з попередніх років, зробивши повний розворот на 180 градусів, де улюблений Трампушка раптом став заклятим ворогом.

Своє шоу він почав суворо: "Я буду дуже жорстко і прямо говорити про те, що написав Трамп. Я вже казав про це, ми не повинні плекати жодних ілюзій. Трамп, безперечно, є нашим системним ворогом. У нього немає жодних підстав для будь-яких позитивних контактів з нами". Соловйов, скривившись, сказав, що допис Трампа змусив його стиснути кулаки. Він запитав: "Ви дійсно можете так розмовляти з великою росією? Невже ми програємо цю війну? Ворог біля наших воріт?"

Він закликав москву до ескалації війни, стверджуючи: "Нам не потрібна їхня любов, нам потрібен їхній страх. Наші вороги ніколи не будуть нас любити – ні укро-нацисти, ні європейці, ні американці".

Схожий підхід відстоював і голова оборонного комітету Державної думи рф Андрєй Картаполов. Говорячи про ультиматум Трампа під час свого виступу на державній телепередачі "60 хвилин", він сказав: "Ми прекрасно жили без їхньої всепоглинаючої любові, і ми продовжуватимо жити без неї. Нехай вони забираються геть зі своїми заявами".

Картаполов додав: "Ми не повинні забувати, що Трамп – позер. Він грає на публіку. Хто знає, що він насправді думає?" Натомість, наполягав посадовець, конфлікт буде вирішений "нашим головнокомандувачем, нашим президентом владіміром владіміровічєм путіним. Що б там не говорили, все вирішиться на полі бою".

Днем раніше, під час виступу на "Вечорі з Владіміром Соловйовим", режисер Карен Шахназаров застеріг усіх від надмірних очікувань щодо зусиль Трампа, спрямованих на припинення війни. Він попередив, що коли росія відкине пропозиції США, Америка може збільшити військову підтримку України.

Джерело: CEPA