Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal

Не лише путін та Сі. Інвестори, серед яких Пітер Тіль і Сем Альтман, роблять великі ставки на майбутнє науки про довголіття. Американське ділове видання Wall Street Journal зробило профайл ринку довголіття з основними компаніями та інвесторами, серед яких відомі мільярдери, які прагнуть подовжити здорове життя, напевно, передусім собі. Для цього вони фінансують різні проєкти та стартапи, почасти конкуруючі, які обіцяють знайти способи сповільнити чи зупинити старіння або ж забезпечити здоров'я для довгожителів.

Скільки ви б інвестували у можливість прожити до 150 років або більше? Або отримати 20 додаткових років здорового життя? Для надбагатих це понад $5 млрд за останні 2,5 десятиліття, пише Wall Street Journal, яка проаналізувала інвестиційні угоди у сфері довголіття в PitchBook, публічних звітах компаній та регуляторних документах.

Гіганти Кремнієвої долини Пітер Тіль, Сем Альтман, Юрій Мільнер і Марк Андріссен – серед найвідоміших імен, що стоять за напливом грошей у індустрію довголіття. За підрахунками WSJ, прагнення Тіля до подовження життя охоплює майже десяток компаній, частину з яких профінансувала його венчурна фірма, а інші – заснований за його підтримки некомерційний фонд, що залучили понад $700 млн.

Як зауважує WSJ, вони та інші заможні інвестори допомогли перетворити те, що колись було радше академічною периферією, на культурний мейнстрім. Багато компаній зрештою зазнають невдачі, але надбагаті та інші ентузіасти стежать за грошима й наукою, щоб вирішити, куди інвестувати і що вживати.

Хто робить великі ставки

Ось огляд мережі підприємців та великих інвесторів, які вибудовують сферу довголіття, зростання сектору та наукові підходи, на які роблять ставки надбагаті.

За словами WSJ, ці компанії входять до складу групи з понад 200 стартапів та некомерційних організацій, до якої залучено майже 1000 інвесторів. За останні 25 років вони разом зібрали понад $12,5 млрд не лише від надбагатих людей, а й від інфлюенсерів у соцмережах, відомих вчених та акторів, які прагнуть досягти прориву.

Учень Тіля, генеральний директор OpenAI Сем Альтман, зробив велику ставку у $180 млн на Retro Biosciences – компанію, яка займається розробкою ліків для омолодження та перепрограмування старіючих клітин. Гендиректор Retro Джо Беттс-ЛаКруа раніше працював у Halcyon Molecular, колишній біотехнологічній компанії, профінансованій фондом Founders Fund Тіля.

Фонд Тіля також підтримав NewLimit, яку у 2021 році співзаснував CEO Coinbase Браян Армстронґ. NewLimit, котра зосереджується на боротьбі зі старінням клітин, зібрала понад $200 млн від надбагатих інвесторів, серед яких щонайменше дев'ять мільярдерів або їхніх фондів, таких як співзасновник Palantir Джо Лонсдейл, колишній гендиректор Google Ерік Шмідт і співзасновник Sun Microsystems Вінод Хосла. Пітер Діамандіс, підприємець із Кремнієвої долини та ентузіаст довголіття, також інвестував у NewLimit.

Компанія Лонсдейла 8VC підтримала стартап клітинного омолодження Altos Labs, який також отримав підтримку від Arch Venture Partners Роберта Нельсена та технологічного інвестора Мільнера.

Не всі ставки на довголіття, як наголошує видання, виправдовують себе. Так, Unity Biotechnology з 2013 року зібрала $355 млн на розробку ліків, спрямованих на клітини, пов'язані зі старінням. Нещодавно компанію виключили з лістингу Nasdaq і в червні вона оголосила про закриття.

Компанія Khosla Ventures інвестувала в кілька стартапів довголіття, які сукупно залучили понад $1 млрд. Khosla Ventures і фонд венчурного інвестора Андрессена інвестували у BioAge Labs. Співзасновник Salesforce Марк Беніофф і фонд Хосли інвестували у Viome Life Sciences. BOLD Capital Partners, венчурний фонд, співзасновником якого є Діамандіс, також інвестував у Viome.

Компанія Function Health, яка спеціалізується на лабораторних аналізах та рекомендаціях щодо способу життя, залучила інвестиції від Кевіна Харта, Метта Деймона та докторки Кейсі Мінс, яку президент Трамп висунув на посаду генерального хірурга США.

Скільки залучено

Гроші надходять від деяких найбагатших інвесторів, що підживлюється особистими зв'язками та пристрастями. Збір коштів Армстронгом для NewLimit включає $130 млн у травні. Серед інвесторів компанії є фонди інших мільярдерів Хосли та Тіля.

Altos, запущена в 2022 році, зібрала $3 млрд – найбільше серед усіх компаній, ідентифікованих WSJ, – на розробку технології омолодження клітин. Компанія штучного інтелекту для пошуку ліків Insilico Medicine, яку підтримує BOLD Capital Діамандіса, зібрала понад $500 млн для лікування низки вікових захворювань. Інша компанія BioAge Labs, що розробляє ліки для лікування хвороб старіння, зібрала $559 млн, включно з інвестиціями від Khosla Ventures і фонду a16z Андріссена.

Генеральна директорка BioAge Крістен Фортні зустрілася з інвесторами, зацікавленими в її дослідженнях, у лабораторії Стенфорда та завдяки своїй участі в салоні для ентузіастів довголіття, який веде Беттс-ЛаКруа. BioAge вийшла на біржу в 2024 році, зібравши кошти для розробки ліків від ожиріння та інших програм. Випробування ліків від ожиріння було припинено пізніше того ж року через побоювання щодо безпеки. Цьогоріч BioAge розпочала нові випробування інших ліків від ожиріння.

"Багато людей уже долають рубіж у 100 років і залишаються здоровими. То чому це не може бути досяжним для всіх нас?" – запитує Фортні.

Ця концепція прижилася і сприяє залученню інвесторів: за підрахунками WSJ, середній обсяг фінансування компаній, що займаються питаннями довголіття, за останнє десятиліття зріс більш ніж на 20% і цього року наблизився до $43 млн.

Чому вони інвестують

Багато надбагатих, які заполонили сферу довголіття, керуються суто особистими мотивами.

Навін Джейн каже, що смерть його батька від раку підшлункової залози спонукала його заснувати компанію Viome Life Sciences, яка залучила понад $230 млн. Viome продає домашні тести здоров'я та аналізує дані, щоб надавати індивідуальні рекомендації щодо харчування й добавок. Джейн, мільярдер, інвестував у Viome $30 млн власних коштів. Інвесторами також є Беніофф і Khosla Ventures. "Я хочу зробити старіння опційним", – каже Джейн.

Генеральний директор Moderna Стефан Бансель спробував дієту, що імітує ефекти голодування, розроблену науковцем у сфері довголіття Вальтером Лонґо. Згодом Бансель очолив раунд фінансування на $47 млн для компанії Лонґо L-Nutra, яка розробляє програми харчування для схуднення.

"Я хочу мати змогу чинити найбільший вплив", – зазначає Бансел.

Хосла через свою фірму є одним із найпродуктивніших інвесторів у довголіття, визначених WSJ, причому кожна з інвестицій зосереджена на різних аспектах старіння. "У 70 років людина має почуватися як у 40", – сказав він в інтерв'ю для Superteam Podcast, спільноти ентузіастів криптовалюти.

Наука, що приваблює великі гроші

Немає консенсусу, що саме робить компанію тією, яка займається довголіттям. WSJ визначила три ключові напрями, на яких зосереджені надбагаті: спроби повернути або змінити процеси старіння, розробити лікування вікових хвороб, або продавати продукти чи послуги, що заявляють про поліпшення здоров'я й подовження тривалості життя.

Пошук способів "перепрограмувати" й омолодити клітини – один із найбільших трендів, що гуде в колах Кремнієвої долини. Ідея повернення людей у більш молодий стан штовхає Altos, Retro, Juvenescence та понад 80 інших компаній до залучення близько $5 млрд. Retro заявляє, що намагається зібрати ще $1 млрд.

Серед компаній, що займаються розробкою методів лікування захворювань, пов'язаних зі старінням, є BioAge Labs. Майже 60 біотех-компаній у цій сфері залучили близько $5 млрд. Для тих, кого цікавлять стратегії проти старіння, які можна випробовувати вже зараз, великі гроші спрямовуються в компанії, що продають трекери здоров'я, дієтичні добавки та косметику, разом близько $2,6 млрд.

Особистості, які прагнуть довголіття

Відомі особистості допомогли підвищити престиж індустрії довголіття серед багатих інвесторів і публіки, засновуючи компанії та формуючи попит.

Пітер Аттіа – автор бестселера про довголіття та ведучий популярного подкасту разом із підприємцем із Кремнієвої долини Джоном Герінгом заснував елітну клініку Biograph.

Девід Сінклер – популярний лектор на тему довголіття; генетична лабораторія цього професора Гарвардського університету є частим місцем відвідування заможних осіб, які цікавляться дослідженнями в галузі омолодження та іноді фінансують їх.

Брайан Джонсон – його статки, зароблені в Кремнієвій долині, та готовність витрачати $1 млн на рік на експерименти зі сповільнення старіння над собою, привернули увагу громадськості та стали темою документального фільму на Netflix.

Пітер Діамандіс – підприємець та інвестор залучив мільярдерів та інших заможних людей як донорів для заснованої ним XPrize Foundation та її конкурсу XPrize Healthspan із призовим фондом у $101 млн для розробки способів уповільнення процесів старіння, завершує публікацію WSJ.

Джерело: Wall Street Journal