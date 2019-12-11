Міжнародний чемпіонат з верхової стрільби з лука "Скіфи"
2-3 листопада 2019 року в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") відбувся Міжнародний чемпіонат з верхової стрільби з лука "Скіфи".
Захід пройшов у рамках Міжнародного фестивалю кінних бойових мистецтв, що вже сьомий рік поспіль знайомить українців та гостей нашої країни з дивовижним світом кінних бойових мистецтв. Організатором змагань виступила Всеукраїнська Федерація верхової стрільби з лука.
В Чемпіонаті взяли участь кращі кінні лучники з Австрії, Канади, Польщі, Туреччини, України та Фінляндії.
Урочисте відкриття Міжнародного фестивалю кінних бойових мистецтв "Скіфи" відбулося 2 листопада. Спортсменів і гостей Фестивалю урочисто привітав Великий князь Київський Володимир Янченко, який до речі, не тільки взяв участь у змаганнях, а й провів для відвідувачів Древнього Києва майстер-клас з верхової стрільби з лука.
Протягом двох днів спортсмени-віртуози вражали глядачів своєю майстерністю, що на межі спорту і мистецтва. Важко навіть уявити як це: вправно керувати конем на повному скаку в галопі, та водночас, затамувавши подих на мить, між ударами копит, влучати в ціль!
Видовищності додавало й те, що всі спортсмени були вдягнені в історичні костюми країни, яку вони представляли, що було передбачено правилами Чемпіонату.
Змагання кінних лучників проходили в казахському та в трьох древньокиївських стилях.
В казахському стилі спортсмени стріляли по трьох мішенях круглої форми (золота, срібна та бронзова) по прямому треку. В древньокиївських стилях вершники мали рухаючись по колу влучити в п’ять та в дев’ять мішеней, та по прямій - в сім мішеней за заїзд. Крім того в суботу, 2 листопада, відбулись змагання в унікальному форматі, який проходить лише в Україні, - "Нічний кінний лучник".
Особливість Чемпіонату, що відрізняє його від подібних заходів, які проводяться в інших країнах світу, в тому, що в змаганнях були задіяні унікальні коні рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Ці породи були виведені багато століть тому, а деяким нараховується більше тисячі років.
Відвідувачі Чемпіонату, завітавши до Древнього Києва відчули себе повноправними жителями справжнього середньовічного міста. Гості гуляли стародавніми вуличками, оглядаючи шедеври дерев’яного зодчества, відвідували музеї та експозиції. Також відвідувачі змогли постріляти з лука та покидати ножі в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя" на Княжому монетному дворі, пролетіти на канатному спуску над Лісовим озером, приміряти костюми часів Київської Русі та обрати оригінальні сувеніри ручної роботу на ярмарку майстрів.
Скуштувати середньовічних напоїв та страв, приготованих на відкритому вогні, можна було в автентичній Княжій корчмі та в альтанках.
В неділю, 3 листопада, відбулось урочисте нагородження переможців змагань.
Отже, представляємо переможців Міжнародного чемпіонату з верхової стрільби з лука "Скіфи" в стилях:
Древньокиївський 1 – Алперен Алкан (Alperen Alkan), Туреччина
• Древньокиївський 2 - Анна Соколска (Anna Sokólska), Польща
• Древньокиївський 3 – Ян Помаски (Jan Pomaski), Польща
• Казахський – Анна Соколска (Anna Sokólska), Польща
• Нічний кінний лучник - Владислав Свічков , Україна
А також маємо честь оголосити переможців Чемпіонату:
1 місце - Ян Помаски (Jan Pomaski), Польща
2 місце - Алперен Алкан (Alperen Alkan), Туреччина
3 місце - Анна Соколска (Anna Sokólska), Польща
Щиро вітаємо переможців та всіх учасників Чемпіонату і бажаємо їм нових досягнень та призових місць у змаганнях.
Цьогорічні змагання з верхової стрільби з лука завершились. Але для тих, хто цікавиться історією середньовіччя, культурою та традиціями нашої країни, Древній Київ підготував інші заходи, що цікаві як дорослим, так і дітям.
Щовихідних у Князівстві на відвідувачів чекає знайомство з історією Київської Русі в справжньому, живому середньовічному місті. А також традиційні зимові свята та новорічні заходи, безліч стародавніх слов’янських розваг, музеї та експозиції, прогулянки на конях, смачні страви з вогнищ, майстер-класи з народних ремесел та екстремальні атракціони.
Для тих, хто бажає долучитися до живої історії нашої землі, нагадуємо, що в Древньому Києві відроджуються традиційні для України стародавні кінні бойові мистецтва: гарцювання і верхова стрільба з лука.
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