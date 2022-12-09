На військовий облік жінки можуть ставати лише добровільно. І, схоже, це надовго

Про обов'язкове взяття жінок на військовий облік гучно заговорили в квітні, коли набув чинності наказ Міністерства оборони України з переліком спеціальностей та професій, з якими треба ставати на військовий облік. Документ видали в маси без роз'яснень, чим сколихнули хвилю чуток і міфів на кшталт "всіх українок візьмуть на олівець", "за кордон не пустять", ну і звісно відразу ж "мобілізують і відправлять на передову". Недолуга презентація документу змусила воєнні відомства ще півроку давати коментарі та роз'яснення, з яких теж назбиралася добряча словесна кучугура. Разом з тим план починати обов'язковий облік жінок кілька разів змінювали та відтерміновували, ще більше збиваючи українок з пантелику. Давайте розбиратися.

Кому саме ставати на облік роз'яснили. А процедура ще не виписана

Насправді, перший Наказ Міністерства оборони №313 з переліком спеціальностей, дипломовані носії яких повинні бути взятими на військовий облік, був затверджений ще у жовтні 2021 року. В документ потрапив мало не весь перелік існуючих професій, від банкірів до гідротехніків та мулярів.

А от квітневим наказом цей перелік суттєво скоротили, залишивши з 35 спеціальностей і 76 професій лише 14 спеціальностей та 7 професій. Тепер в ньому йдеться про працівників медичної сфери, сфери харчування і технологій приготування харчової продукції, професії, пов’язані із засобами зв’язку чи з інформаційними технологіями, а також про бухгалтерів, банківських працівниць, менеджерів та фахівців у сфері психології й соціальної роботи тощо.

Цим же наказом №313 Головнокомандувача Збройних Сил України зобов'язали забезпечити облік жінок цих спеціальностей з 1 жовтня 2022 року та передбачили можливість щороку до 1 березня переписувати перелік потрібних армії професій.

І все! В наказі немає ані слова про процедуру взяття на облік. (Такі нюанси деталізують в інших нормативних документах). Але це спричинило нову хвилю запитань.

Жінка зазначеної у переліку спеціальності повинна сама з'явитися в військкомат чи дочекатися повістки? Адже якщо вона офіційно працює кухарем, відомості про такого спеціаліста може передавати органам комплектування й роботодавець. А якщо вона працює неофіційно? Можна "закосити"? Тим паче, що у високих кабінетах пообіцяли перший час за ухилення не карати.

В ході бурхливих громадських обговорень сплив і інший спірний момент. Кого можна й варто вважати фахівцем у тій чи іншій галузі? Скажімо, кухарем? У воєнному відомстві дали роз'яснення: маркер відповідності переліку – наявність диплому. А отже, якщо ви вчилися на кухаря, для військкомату ви кухар. Те ж саме з іншими професіями. Ніби все логічно. Але є нюанси. Жінка, яка 20 років тому отримала освіту за спеціальністю “харчові технології”, але подалася в косметологи. Вона точно згодиться в ситуації, коли треба буде розрахувати продукти й приготувати обід на 50 бійців? Натомість перукарка за освітою може мати власне кафе – вона банкет на 200 осіб за півгодини організує легко. Натомість в Міноборони на цей рахунок категоричні: військовозобов'язаними можуть бути ті жінки, які мають відповідний диплом, а не працюють за спеціальністю. Таку позицію зокрема озвучував народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Натомість юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка уточнив, що жінки, які працюють за потрібною армії спеціальністю, але не мають відповідного диплому, теж можуть ставати на військовий облік як добровольці.

А отже, за майже півроку розмов відповідь на питання, хто саме потрібен армії, стала більш-менш зрозуміла. Брати на облік будуть не всіх, а лише дипломованих фахівців за чітким переліком спеціальностей. За якою процедурою – скажуть, коли законодавчо її випишуть.

Відбій тривоги. Законопроєкт про військовий облік для жінок зависнув, а влада схильна обмежитися добровольцями

Звісно в ЗСУ жінки служать з 2014 року. Але всі вони або контрактниці, або добровольці. У обох випадках йдеться про власне бажання служити, а не обов'язок.

Ідея ставити на облік менеджерів та бухгалтерів – інша історія. Але на службі вони можуть опинитися поруч. Адже жінка, яка має спеціальність із зазначеного в наказі переліку, з моменту потрапляння на військовий облік стане військовозобов'язаною. А це означає, що її можуть мобілізувати. В Законі "Про військовий обов'язок та військову службу" – жодного слова про стать. Там вказано, що призивають на службу "військовозобов'язаних осіб".

Тобто в разі виникнення в армії потреби в таких фахівцях, жінку можуть запросити повісткою до територіальних органів комплектування для проходження медичної комісії з подальшою відправкою в місце служби. Але тут ключове слово – “можуть”.

То чи зміниться життя пересічної жінки-фармацевта після потрапляння на облік, якщо її не кликатимуть служити? Так. Певні обов'язки у військовозобов'язаних жінок є. Наприклад, перебувати на військовому обліку за місцем проживання та не змінювати місце проживання без дозволу військового комісара, з'являтися на виклик до терцентру комплектування у термін, який зазвичай вказується в повістці, а в разі втрати військово-облікового документа негайно повідомляти терцентри комплектування.

Як за кордон? Спойлер – ніяк. У затверджених Кабінетом міністрів України Правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону (...) мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. А отже жінки на військовому обліку перетинати кордон права не матимуть.

Позиція Міноборони з цього питання чітка й однозначна: Конституції гарантує рівні права і свободи, незалежно від статі, а отже застосування у законодавстві вибіркового підходу/привілеїв у наданні права на виїзд за межі України під час дії воєнного стану військовозобов’язаним громадянам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, є неприпустимим, адже "відповідно до частини дванадцятої статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками". Таким чином жінки, які перебуватимуть на військовому обліку, виїжджати за кордон не зможуть.

Ідея викликала широку дискусію і чимало нарікань, але її втілення вкотре відтермінували. Замість обіцяної на жовтень хвилі прийому на військовий облік в Міноборони заговорили про можливе чергове скорочення переліку спеціалістів, які цікавлять армію. Мовляв, гострої необхідності збільшувати кількість жінок на військовому обліку не бачать.

Законопроект "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який передбачав би обов'язок для жінок певних спеціальностей стати на облік, так і завис в Раді на стадії доопрацювання.

В Комітеті Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки кажуть, що є пропозиції зробити обов'язковим облік лише для жінок-медиків, а для інших зробити його добровільним. А отже, навіть на такому рівні поки що немає чіткого єдиного бачення, що й як з тим робити.

А поки всі думають, міністр оборони Олексій Резніков вже підписав наказ, яким вчергове відтермінували взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. І судячи з публічних коментарів представників військового відомства, там все-таки схиляються до добровільної версії військового обліку українок.