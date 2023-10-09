Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут

Напад ХАМАСу на Ізраїль дуже швидко став глобальною подією, яка витіснила зі шпальт світових ЗМІ всі інші, у тому числі й російсько-українську війну. Генерал-майор Мік Раян, науковець та експерт з геополітики Ендрю Міхта, а також колумніст і аналітик Макс Бут діляться думками про багатовимірну атаку ХАМАСу на Ізраїль.

Мік Раян: Атака в кількох вимірах. Один із них – відволікти увагу від російської агресії

В суботу вранці я мав намір сісти і написати статтю про деякі трансформаційні технологічно-концептуальні системи, які Україна і росія відточували протягом останніх 18 місяців. Я зроблю це у свій час. Однак, з огляду на розвиток подій навколо несподіваного нападу на Ізраїль, я вважаю, що на цьому ранньому етапі варто поділитися деякими первинними думками.

Що нам відомо? Цікаво, що несподівані напади ХАМАСу на південь Ізраїлю відбулися у 50-ту річницю війни Йом-Кіпур 1973 року. Це теж був несподіваний напад на Ізраїль, здійснений арабськими сусідами країни 6 жовтня 1973 року.

Очевидно, що це була добре спланована і скоординована атака з боку ХАМАС. Бригади Аль-Кассам – військове крило ХАМАСу, оголосили про операцію під назвою "Потоп в Аль-Акса".

Наразі очевидно, що ХАМАС здійснив одну з найбільших одноденних атак проти Ізраїлю, що виглядає як "грім серед ясного неба". Незабаром, безумовно, з'явиться безліч ізраїльських запитів про ознаки і попередження цього нападу. Але очевидно, що вони досягли великого ступеня несподіванки. Це стало можливим завдяки поєднанню хорошої оперативної безпеки і, ймовірно, операцій обману, які стануть зрозумілими найближчими днями і тижнями. Ступінь одночасності також є частиною досягнутої несподіванки.

Це атака в кількох вимірах. Не лише витончені військові інституції можуть концептуально продумати планування, інтеграцію й виконання операцій в різних сферах.

Досягнувши несподіванки, він викликав шок як серед військових, так і серед громадянського суспільства. Схоже, що ХАМАС застосував потужну повітряну атаку з використанням ракет і навіть парашутних військ, щоб викликати цей шок у кількох районах Ізраїлю.

Цей шок, який уповільнює або паралізує процес прийняття рішень, був використаний ХАМАСом для швидкого перекидання якомога більшої кількості військ до Ізраїлю. Цей шок минає, і ізраїльська військова відповідь вже розпочалася з повітря, на землі і за допомогою повітряних штурмових операцій.

В результаті обстрілів, що здійснюються з Гази, велика кількість ракет потрапила в декілька міст і селищ на півдні Ізраїлю. CNN стверджує, що по країні було випущено близько 5000 ракет. Газета The Times of Israel повідомляє, що ця цифра наближається до 2000 ракет.

Щонайменше в одному випадку ХАМАС використав озброєний дрон, щоб скинути боєприпас на ізраїльську бронетехніку. На інших відео в соціальних мережах видно, що дрони використовуються для розвідки і скидання боєприпасів на ізраїльську спостережну вежу. Однак, час зйомки цих відео не підтверджений.

ХАМАС також використовував важкі бульдозери для створення проломів у прикордонних загородженнях. Ті, хто стежив за ізраїльськими військовими протягом певного часу, знають, що важкоброньовані бульдозери також часто використовувалися ізраїльськими сухопутними військами під час операцій в Газі.

Основні зусилля ХАМАСу, схоже, спрямовані на наземну атаку на південь Ізраїлю. Терористи пішки, на мотоциклах і пікапах хлинули на цей регіон. Є інформація про захоплений ізраїльський військовий об'єкт (не підтверджена). Також є відео, на якому видно, як горить ізраїльський танк в оточенні радісного цивільного населення.

Водночас ці озброєні наземні сили ХАМАСу, схоже, поширилися на численні поселення на півдні Ізраїлю, нападаючи на цивільних і військовослужбовців. У соціальних мережах вже з'явилися сотні повідомлень, що демонструють дуже тривожні картини цього, зокрема:

застрелені цивільні лежать на автобусній станції;

терористи ХАМАСу безладно обстрілюють цивільні автомобілі та будівлі;

систематична програма викрадення ізраїльських цивільних осіб і перевезення їх до Гази;

виставлення на показ і наруга над тілами ізраїльських солдатів і цивільних осіб терористами ХАМАСу на півдні Ізраїлю;

зображення пошкоджених і зруйнованих будівель, а також палаючих цивільних транспортних засобів.

Зрозуміло, що це лише перші повідомлення. Вони викликають глибоке занепокоєння. Цілком ймовірно, що в найближчі години буде ще гірше.

За інформацією CNN, ізраїльська армія і поліція вели боротьбу з терористами ХАМАСу щонайменше в 21 населеному пункті на півдні Ізраїлю.

Які цілі ставить перед собою ХАМАС? Ймовірно, існує декілька цілей цього масованого нападу на Ізраїль.

Перш за все, це політичний акт. ХАМАС знову використовує звірства проти Ізраїлю, щоб зміцнити свою політичну підтримку в Газі та серед своїх закордонних прихильників. Дійсно, це може бути відповіддю на напади проти Ізраїлю у 2021 році, які принесли ХАМАСу популярність. Як зазначається у звіті Ради з міжнародних відносин:

Спостерігачі кажуть, що конфлікт ХАМАСу з Ізраїлем у 2021 році посилив політичний вплив угруповання. Вперше за багато років ХАМАС здобув підтримку як чемпіон ширшого палестинського національного руху, атакувавши Ізраїль у відповідь на напруженість у Єрусалимі, а не обмежуючись лише проблемами в Газі.

По-друге, ХАМАС зацікавлений вбивати ізраїльтян і підривати репутацію Армії оборони Ізраїлю. Організація давно виступає проти держави Ізраїль. Хоча засновницький документ закликав до знищення Ізраїлю, 2017 року ХАМАС представив новий документ, в якому прийняв тимчасову Палестинську державу, але все ще відмовляється визнавати Ізраїль.

По-третє, ХАМАС намагатиметься викликати масовану військову відповідь Ізраїлю проти Гази.

ХАМАС знає, що кожного разу, коли Ізраїль робить це, то підтримка ХАМАСу серед населення Гази, а також серед іноземних антиізраїльських спільнот і організацій, ймовірно, зростає. Крім того, ХАМАС матиме змогу оцінити зростання антисемітських настроїв у всьому світі.

Нарешті, ХАМАС використовуватиме це як частину своєї поточної регіональної та глобальної стратегічної кампанії впливу на Ізраїль – і для саботажу будь-яких зусиль регіональних держав, які, можливо, захочуть пом'якшити свою позицію щодо Ізраїлю.

Поряд із бойовиками, які, схоже, з ентузіазмом вбивають ізраїльське цивільне населення, напевно існують команди, які знімають зображення і відео для використання в їхній масштабній стратегічній комунікаційній кампанії. Матеріали, які збирають ці команди стратегічних комунікацій, з часом з'являться в агітаційних матеріалах ХАМАСу і в запитах на фінансування від спонсорів.

Що далі? Ізраїль оголосив про проведення операції "Залізні мечі", в рамках якої десятки тисяч ізраїльських резервістів будуть призвані на службу. Очікується, що операція включатиме великі операції проти ХАМАСу на півдні Ізраїлю і в Секторі Гази.

Першим завданням Армії оборони Ізраїлю буде очищення території Ізраїлю від усіх елементів бойових бригад ХАМАСу "Ізз ад-Дін аль-Кассам". Пріоритетом буде припинення вбивств ізраїльських цивільних осіб і відновлення безпеки на кордоні. Одночасно будуть завдані повітряні і ракетні удари по об'єктах ХАМАСу. Наземні атаки на Газу майже неминучі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю описав три ключові цілі щойно розпочатої операції "Залізні мечі":

Перша мета – очистити нашу територію від ворожих сил, які проникли на неї, і відновити безпеку і спокій у громадах, які зазнали нападів.

Друга мета полягає в тому, щоб стягнути з ворога величезну ціну, в тому числі й в Секторі Гази.

Третя мета – зміцнити інші фронти, щоб ніхто не зміг помилково приєднатися до цієї війни.

Ізраїльтяни також шукатимуть індикатори для наступних фаз цієї атаки. Чи очікуються нові ракетні обстріли або терористичні атаки? Чи планує ХАМАС та його філії напади на інших ізраїльтян по всьому світу?

Ізраїльтяни в якийсь момент обов'язково розслідуватимуть, як все це сталося і чому вони були заскочені. Хоча це може бути не короткостроковим завданням, воно буде життєво важливим. Ізраїльські військові і спільнота національної безпеки зможуть винести з цього багато уроків.

Нарешті, ці атаки ХАМАС можуть стати початком ще одного тривалого періоду конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом. Останній значний конфлікт, у 2021 році, призвів до сотень смертей і значних руйнувань. Інші серйозні конфлікти відбувалися 2014-го та 2018-го. Можна очікувати, що те, що відбувається сьогодні, буде не меншим за ці періоди війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Наразі існує надлишок невизначеності. У найближчі години і дні ми дізнаємося більше про атаки, про (ймовірно) великі жертви, яких зазнав народ Ізраїлю. Це був хаотичний і жахливий день для ізраїльтян.

P.S. В іншій своїй публікації Мік Раян стверджує, що шок і несподіванка цієї атаки ХАМАСу мали ще один наслідок – вона відвернула увагу від війни в Україні. Це важливий результат атаки, навіть якщо це не було однією з цілей, визначених керівництвом ХАМАСу для подій останніх 48 годин. І це безумовно вигідно росії.

Ендрю Міхта: Протистояння на глобальному рівні. Кому вигідно?

Напад ХАМАСу на Ізраїль такого масштабу вимагав планування і зовнішньої підтримки. Зв'язки москви з Тегераном зросли в геометричній прогресії після російського вторгнення в Україну – нещодавній візит Шойгу до столиці Ірану підкреслив це. Ця атака створює новий театр військових дій.

Ми перебуваємо в періоді тривалої системної нестабільності, коли регіональні баланси сил матимуть вирішальне значення для запобігання більш широкій війні. Атака ХАМАСу відволікає увагу Вашингтона від України і Тайваню. Це створює додатковий тиск на західні поставки зброї та боєприпасів.

Вікно для прийняття рішення набагато вужче, ніж вважає більшість західних аналітиків. Ключовим питанням є те, як швидко росія відновить свої сухопутні війська і коли Китай вирішить, що готовий виступити проти Тайваню. Атака ХАМАСу посилила політичний тиск на Захід.

Величезна кількість ракет, які обрушилися на Ізраїль, повинна чітко показати масовий характер сучасної війни. Це має зробити відновлення оборонної промислової бази Заходу нашим головним пріоритетом. Ця атака є ще одним нагадуванням західним лідерам про те, якою крихкою стала міжнародна система.

З огляду на можливість більш широкої війни в регіоні Близького Сходу і Північної Африки, нам потрібно припинити говорити нормативними термінами про порядок, заснований на правилах, і повернути наші дебати про національну безпеку у Вашингтоні до основ геостратегії. Як мають виглядати наші альянси, розмір і розташування наших сил тощо. Негайно.

Макс Бут: Наслідки небезпечні й непередбачувані. Тиск на Нетаньягу буде величезним

Цього тижня я планував написати про переговори між президентом Байденом, прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу та наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом щодо нормалізації ізраїльсько-саудівських відносин в обмін на укладення американо-саудівського оборонного договору. Аналітики, з якими я спілкувався, висловлювали обережний оптимізм, що ця мегаугода може бути укладена до початку наступного року. Незважаючи на триваючу громадянську війну в Сирії, в регіоні було спокійно. Минулого тижня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зауважив, що "сьогодні на Близькому Сході спокійніше, ніж будь-коли за останні два десятиліття".

Ось і все. Суботній несподіваний напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль є похмурим нагадуванням про те, що на Близькому Сході військові дії зазвичай переважають над миротворчістю. Важко уявити, що саудівсько-ізраїльські мирні переговори досягнуть значного прогресу, коли Ізраїль оговтується від найгіршої несподіваної атаки, якої він зазнав з часів війни Судного дня 1973 року, і коли він мобілізується для, ймовірно, найбільшого наземного нападу на Сектор Гази з часів операції "Литий свинець" у 2008-2009 роках. І хоча ми не знаємо напевно, чому ХАМАС вирішив завдати удару саме зараз, це цілком може бути частиною більш масштабної спроби Ірану і його маріонеток – включно з ХАМАСом – запобігти історичному примиренню між Єрусалимом і Ер-Ріядом.

Для американця, який спостерігав за подіями здалеку, досить шокуюче бачити в інтернеті кадри нападу ХАМАСу в якості свідка подій. Шок, мабуть, у багато разів більший для ізраїльтян, які змушені переживати лихо, що спіткало їхню країну. Для Ізраїлю це 11 вересня, і так само, як 11 вересня 2001 року, теракти прокотилися по всьому світу від Афганістану до Іраку, так само і теракти 7 жовтня будуть настільки ж небезпечними, наскільки й непередбачуваними.

Ізраїль вже звик до загрози, яку становлять ракети ХАМАСу, але ще не було прецеденту масованого наземного штурму з безчинствами в навколишніх ізраїльських громадах, вбивством невинних мирних жителів та захопленням заручників.

Ізраїль, безсумнівно, завдасть удару у відповідь. Хоча Ізраїль ніколи не зможе укласти мир із ХАМАСом, який ставить за мету знищення єврейської держави, він навчився жити з цією терористичною організацією, як з меншим злом – у порівнянні з необхідністю поновлення ізраїльської окупації Сектору Гази та ще більш екстремістською групою на кшталт Аль-Каїди на чолі, або ж хаосом у стилі Лівії.

Як зазначається у дослідженні Rand Corp. 2017 року: "Великою стратегією Ізраїлю стало "косіння трави" – визнання своєї нездатності остаточно вирішити проблему і натомість постійна ліквідація лідерів палестинських бойових організацій, щоб тримати насильство під контролем. Протистояння з ХАМАСом у Газі ставить Ізраїль у стратегічну скруту: він повинен застосувати достатньо сили, щоб утримати ХАМАС від нападу, але не настільки, щоб це призвело до повалення режиму. Як сказав один ізраїльський аналітик з питань оборони: "Ми хочемо зламати їм кістки, не відправляючи їх до лікарні".

Тепер тиск на Нетаньягу буде величезним, щоб віддати наказ про повне знищення ХАМАСу. Це може привести ізраїльські війська до надзвичайно важких боїв у щільній міській забудові Гази проти прихованого ворога, який ховатиметься серед цивільного населення. Дійсно, ХАМАС може намагатися втягнути Ізраїль у трясовину, подібну до ізраїльського вторгнення до Лівану в 1982 році, знаючи, що ізраїльські війська набагато вразливіші, коли вони воюють пішки, ніж коли скидають бомби з неба.

Армія оборони Ізраїлю залишається найсильнішою військовою силою на Близькому Сході, і вона, зрештою, переможе. Але навіть тактична перемога поставить Ізраїль перед питанням "Що тепер?" Більшість ізраїльтян не бажають довготривалої окупації Сектору Гази, яка неминуче призведе до нових жертв серед ізраїльтян і звинувачень їхніх військ у скоєнні воєнних злочинів. Але у них закінчуються альтернативи.

Єдине, що можна з упевненістю стверджувати, – це те, що атака ХАМАСу погіршить життя палестинців. Газа вже є одним із найбідніших місць на Землі, і її страждання тільки посилилися через ізраїльсько-єгипетську блокаду, покликану не дати ХАМАСу накопичити надто велику військову силу.

ХАМАС не нападав через жалюгідні умови в Газі. Його лідерів не цікавлять поневіряння людей, вони мотивовані релігійним і націоналістичним фанатизмом. Але жахливі умови дозволяють ХАМАСу легко вербувати бойовиків з числа молодих людей, настільки бідних і зневірених, що вони не мають кращої альтернативи, ніж стати "мучениками".

Зрештою, ізраїльтяни і палестинці повинні визнати, що у них немає іншої альтернативи, окрім як жити пліч-о-пліч у мирі. Відповідальні ізраїльтяни – яких значною мірою бракує в ультраправому кабінеті Нетаньягу – знають, що життя палестинців має покращитися, щоб запобігти новим спалахам насильства в майбутньому.

Угода про нормалізацію ізраїльсько-саудівських відносин, за умови, що вона збереже можливість рішення про "дві держави", могла б зробити важливий внесок у довгострокову безпеку Ізраїлю. Але перспектива просування мирних переговорів сьогодні набагато більш віддалена, ніж вчора. Наразі війна і страждання є порядком денним. І не видно жодного чіткого кінця.

Джерела: Мік Раян, Ендрю Міхта, Макс Бут