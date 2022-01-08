NYTimes: Блінкен опирається спробам визнати росію терористичною державою

Адміністрація Байдена обережно ставиться до визначення такого статусу, незважаючи на рішучі заклики Конгресу та прохання України. Але визнання рф як спонсора тероризму заганяє росію в дуже маленький клуб, який складається з таких країн, як Сирія, Іран, Куба, та зробить її ізгоєм. Про це пишуть Майкл Кроулі та Едвард Вонг, журналісти The New York Times – найстарішого та одного з найвпливовіших американських видань, яке 112 разів вигравало Пулітцерівську премію. Пропонуємо переклад статті.

Сенат США підтримує таке рішення (визнати росію терористичною державою – Ipress) одноголосно, так само як і спікер Палати представників Ненсі Пелосі, Президент України Володимир Зеленський та український парламент.

Але Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен непохитний. Останні тижні тиск на Блінкена посилювався з метою оголосити росію державою-спонсором тероризму. Такий статус сьогодні закріплено за Північною Кореєю, Сирією, Кубою та Іраном. Але незважаючи на емоційні заклики, Блінкен не погоджується на це, оскільки побоюється йти на крок, що може змусити США вдатися згодом до санкцій щодо союзників США, які ведуть бізнес з рф, та може остаточно знищити залишки дипломатичних стосунків між Вашингтоном і москвою.

На тлі обурення жорстокою військовою кампанією росії в Україні Сенат США в середу одноголосно схвалив резолюцію, хоч і необов’язкову до виконання, але таку, що закликає пана Блінкена визнати росію спонсором тероризму через військові вторгнення в Україну, а також у Чечню, Грузію та Сирію, що призвели до "смерті великої кількості безневинних чоловіків, жінок і дітей".

"Як на мене, Путін наразі очолює державний терористичний апарат", - заявив журналістам один із авторів резолюції - сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни, після голосування. Він висловив упевненість, що санкції, які були застосовані до росії, "виявилися ефективними, але потрібно зробити більше".

Цього місяця пан Грем і сенатор Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, відвідали Президента Зеленського в Києві та вручили йому копію резолюції Сенату.

Однак в четвер, відповідаючи на проблемне запитання, Блінкен реагував досить стримано, як й інші представники Держдепартаменту та Білого Дому. За його словами, будь яке рішення повинно ґрунтуватися на діючих юридичних засадах. Водночас він зазначив, що питання потребує обговорення, оскільки росія вже знаходиться під багатьма санкціями.

"Ціна, яку платить росія, через введені нами та іншими країнами санкції, цілком співмірна якби визначили її статус як держави – спонсору тероризму", - заявив Блінкен на пресконференції. Відповідно, практичний ефект від того, що ми робимо, співмірний.

Та все ж Блінкена можливо дотиснуть. Якщо резолюція Сенату була лише спонуканням без юридичної сили, то постанова, яку подала група демократів Палати представників у четвер (28 липня – Ipress), в разі ухвали її Конгресом і перетворення в закон, росія буде занесена в США до списку держав - спонсорів терору поза процедурою Держдепу.

Висновок Державного департаменту про те, що росія є державою - спонсором терору, — це "ядерний вибір" як вважають представники відомства — призвів би до посилення санкцій проти вже постраждалої економіки росії, у тому числі заходів проти країн, які ведуть бізнес з москвою. До того ж, як результат, будуть скасовані традиційні правові бар’єри, які заважають приватним громадянам подавати до суду на іноземні уряди про відшкодування збитків, зокрема отримають таку можливість і сім’ї американських добровольців, які загинули або були поранені під бойових дій проти росії в Україні.

На думку аналітиків, це може назавжди розірвати залишки дипломатичних зв’язків адміністрації Байдена з москвою, які Блінкен назвав важливими і які потрібно зберегти.

На згадку про ці стосунки пан Блінкен нагадав про розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим по телефону в четвер, під час якої вимагав прийняти пропозицію щодо звільнення двох американців, Брітні Ґрінер і Пола Н. Уілана. Але він повідомив, що немає прориву в цьому питанні. Це була їхня перша розмова після вторгнення росії в Україну.

Протягом всієї війни пан Зеленський відкрито закликав про необхідність визначення статусу тероризму до агресора. Минулого місяця він заговорив про "термінову необхідність законодавчого закріплення". Палата представників готується до голосування за резолюцію, за версією Сенату, та твердої підтримки пані Пелосі.

Розбіжності між адміністрацією Байдена та Конгресом щодо статусу тривають з початку війни в Україні, коли з’явилися перші докази звірячих злочинів. Коли лідери Конгресу, і пані Пелосі, звинуватили російських військових у військових злочинах, пан Блінкен був обережним, посилаючись на правові критерії та необхідність доказів і розслідування. Але 16 березня президент Байден змінив цю позицію, оголосивши пана Путіна "воєнним злочинцем".

Заява пана Байдена хоч і розлютила Кремль, але політичних наслідків не мала. Цього б не сталося, якби статус офіційно визнали. Високопоставлений чиновник США на умовах анонімності висловив стурбованість тим, що така міра обмежить можливості адміністрації оберегти деякі операції з росією від санкцій Заходу. Чиновник не уточнив сфери, але Сполучені Штати, наприклад, подбали про те, щоб російський експорт продовольства не постраждав від торгових санкцій.

Як стверджують правознавці, Державний секретар має широкі повноваження для надання різних статусів іншим країнам або групам. Але департамент вважає за краще втручатися лише за певних обставин.

За даними Державного департаменту, таке маркування статусу як тероризм призводить до обмежень зовнішньої допомоги США, обмежень на експорт деяких технологічних засобів "подвійного використання", які можуть мати військове застосування, а також заборона експорту і продажу оборонних товарів.

Як заявив у середу пан Грем, значна частина із цього підпадає під чинні санкції. Але це рішення може змусити Сполучені Штати піти далі, і накласти нові обмеження на країни, які планують співпрацювати з Росією, і не рахуються з американськими санкціями.

"Це означає, що ведення бізнесу з Росією з таким статусом (тероризм - Ipress) стає надзвичайно складним", — сказав пан Грем.

Експерти стверджують, що дипломатична ціна такого кроку може бути доволі значною, і що пан Путін може вислати з країни всіх американських дипломатів. А поки що кремль дозволив посольству США в москві працювати, і деяким дипломатам залишитися, включно з послом Джоном Дж. Салліваном.

Сполучені Штати хочуть продовжувати співпрацю з росією з деяких питань навіть під час війни, зокрема щодо міжнародних переговорів з Іраном по відновленню ядерної угоди 2015 року, прихильницею якої була москва, і з якої вийшов президент Дональд Трамп.

"Для дипломатії непрактично клеймувати державу, з якою США мають багатогранні відносини”, — сказав Браян Фінукейн, старший радник Міжнародної кризової групи, який нещодавно працював над військовими питаннями та питаннями боротьби з тероризмом у Державному департаменті.

Проте деякі прихильники надання статусу були не проти подальшої ізоляції Росії.

"Визнання держави як спонсора тероризму заганяє росію в дуже маленький клуб", — завив пан Блюменталь у середу. "Він складається з таких країн, як Сирія, Іран, Куба, які знаходяться поза межами цивілізованих країн. Вони ізгої". Американські офіційні особи до цього часу застосовували цей статус переважно у випадках, коли нація або її представники здійснювали вузький цілеспрямований невійськовий акт, наприклад, підрив цивільного авіалайнера.

"Офіційні особи США хочуть провести чітке розмежування між тероризмом і типом конфлікту, у якому американські військові можуть брати участь у бойових операціях", – сказав пан Фінукейн.

У 2019 році офіційні особи Трампа обговорювали пропозицію надати визначення "іноземна терористична організація" частині іранської армії, Корпусу вартових ісламської революції. Офіційні особи Пентагону виступили проти цього кроку, побоюючись створення прецеденту, який міг би спонукати інші країни застосувати подібне визначення до Сполучених Штатів через дії американських військових.

Президент Трамп відхилив цю заборону. У рамках переговорів щодо відновлення ядерної угоди Іран вимагав від адміністрації Байдена скасувати це рішення, але Байден відмовився.

Якщо статус, пов'язаний з тероризмом, вже визначений, то офіційні особи США часто сприймають пропозицію скасувати його як політично ризикований крок, навіть у новій адміністрації з іншими поглядами. В одному зі своїх останніх актів в адміністрації Трампа Держсекретар Майк Помпео визначив Кубу "державою - спонсором тероризму", цей крок адміністрація Байдена ще не скасувала, незважаючи на скептицизм щодо його обґрунтування. (Трамп виключив Судан зі списку спонсорів тероризму в рамках угоди 2020 року про нормалізацію його відносин з Ізраїлем.)

Пан Трамп також визначив Північну Корею спонсором тероризму в 2017 році, хоча президент Джордж Буш раніше скасував цей статус у 2008 році.

Деніел Л. Байман, старший науковий співробітник Центру близькосхідної політики Інституту Брукінгса, тоді писав, що підхід Сполучених Штатів до державного спонсорства тероризму "має багато недоліків". Серед них, за його словами, був той факт, що деякі очевидні кандидати, включаючи Пакистан, який Вашингтон вважає партнером, але чиї розвідувальні служби мають зв’язки з Талібаном і антиіндійськими терористичними групами, якимось чином уникли цього визначення.