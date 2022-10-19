Обережно, дрова! Держава захищає від дров'яних шахраїв у сервісі "ДроваЄ"

Всім нам відома фраза "Кому війна, а кому – мати рідна". У той час, як наші воїни кладуть свої життя на захист країни, коли під ракетними обстрілами гинуть десятки людей, то тут, то там по всій країні спливають нелюди, що користуючись "слушною нагодою" заробляють грошенят, ошукуючи переважно довірливих пенсіонерів по селах. Тож днями Кабмін повідомив, що створив інтернет-ресурс, через який кожен громадянин може гарантовано уникнути шахрайства, закупивши дрова напряму у лісгоспів. Щоправда не більше 15 кубів на особу.

Ще на початку липня Україною прокотилась хвиля шахрайських оборудок пов’язаних із закупівлею дров. А вже у вересні, з настанням перших холодних днів, такого роду шахрайство набуло колосального розмаху. Люди по селах масово розповідають у місцевих групах про те, як потрапили у халепу та залишились без грошей, намагаючись запастися дровами на зиму, а поліція у різних регіонах країни звітує про масове надходження заяв за такими шахрайськими схемами.

Так, за даними поліції Київщини, на початку жовтня у Бучанському районі вдалось викрити та затримати групу з п’яти молодиків віком від 19 до 29 років, які за декілька тижнів обдурили понад 80 людей по всій країні.

"29-річний мешканець міста Вишневе та чотири його спільники організували аферу з продажу деревини. Від дій цих злочинців постраждали люди з усієї України. Наразі організатору й координатору злочинної схеми оголосили про підозру. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Схема проста – діяли через передоплату. За фактом: ані дров, ані грошей

Ще влітку багато хто з українців, розуміючи всі ризики війни, почав активно готуватись до зими. Ті, хто мешкає у власному будинку та у кого є піч чи груба, прагнули створити запас дров "щоб вистачило". Та навіть ті, хто має газове опалення шукали, де купити дрова "про всяк випадок". Цим ажіотажем і користуються зловмисники, використовуючи доволі просту схему: розміщують об’яви з продажу дров у соціальних мережах на сторінках груп районних центрів, а також на сайтах з так званими "безкоштовними дошками оголошень", на кшталт таких, як OLX.ua.

Ці ділки "зіграли" на прагненні українців зекономити та нинішній скрутній платоспроможності, адже багато хто залишився без роботи, а пенсійна гривня істотно зцінилася. Тож аферисти встановлювали у своїх об’явах вартість дров трохи нижчу за середню ціну у кожному конкретному регіоні. Вони були обізнані, що сформовані двомісячні черги на замовлення та отримання дров у лісгоспах, і тому пропонували доставку "день у день". Але для цього необхідно було зробити 100%-у передоплату. Зрозуміло, що отримавши гроші на банківські рахунки шахраї просто зникали зі зв’язку.

Саме на такий гачок потрапила жителька села Щербаки у Білоцерківському районі на Київщині. 73-річна пані Євгенія розповіла іPress, що ще у липні критично поглянувши на свій запас дров вирішила дозамовити пару кубів "про всяк випадок". Звернувшись до представників лісгоспу отримала відповідь, що дрова є, але черга сформована вже аж до кінця жовтня. Побачивши оголошення у місцевій групі зателефонувала за вказаним номером, де їй повідомили, що дрова є і можуть привезти хоч завтра, якщо вона зробить передоплату повної вартості.

"Під час розмови із шахраєм мене навіть нічого не насторожило – вартість дров була така сама, як у лісгоспі, а щодо наявності сказали, що розпродують ще минулорічні запаси. І головна проблема – це гроші, які треба заплатити наперед за оренду автівок з маніпулятором для перевезення дров. І якщо я сьогодні кину на картку всю суму, то мені сьогодні ж привезуть дрова. Кошти у розмірі 4,5 тисяч гривень я перевела, але дров так і не отримала, а номер за яким телефонувала "не обслуговується". Я навіть і подумати не могла, що у наш час, коли йде війна, коли гинуть наші хлопчики, захищаючи Україну, хтось спроможеться так ошукувати людей, забираючи у них майже останні заощадження", – із розпачем розповідає пані Євгенія.

За словами пані Євгенії, від цих же шахраїв постраждали ще дев’ять літніх людей у їхньому селі та семеро у сусідньому.

На таку саму схему пристав і житель села Миротин на Київщіні, теж подзвонивши за телефоном вказаним у об’яві у соцмережах та замовивши дрова на понад 10 тисяч гривень, але так їх і не дочекався. Знаємо ще одну жертву: 75-річну жительку Переяслава, котра замовила дрова і за які перерахувала аванс у сумі 7 тисяч гривень.

На Рівненщині шахраї повну передоплату пояснювали нібито тим, що для вивозу дров потрібно мати необхідні документи, зокрема, чек про оплату. Так, пані Ірина, котра мешкає у смт. Рафалівка на Волині, теж замовила дрова по передоплаті на картку на 8 тисяч гривень, але так і не побачила ані дров, ані грошей.

"Знайшла оголошення на OLX, зателефонувала за вказаним у об’яві номером де мені підтвердили, що дрова є, але наголосили на повній оплаті, бо задля того, аби можна було б вивезти дрова з території лісгоспу, потрібно мати всі необхідні документи, зокрема, і чек про оплату. Перерахувала гроші на картку, втім, наступного дня так і не дочекалася КамАЗу з дровами, а вказаний номер телефону "поза зоною досяжності", – розповіла іPress пані Ірина.

За всіма цими, а також за іншими фактами шахрайства у поліції відкриті кримінальні провадження. Правоохоронці пояснюють, що в нинішніх умовах сам процес встановлення особи шахрая та його затримання доволі складний, адже велика кількість шахрайських схем розповсюджується і вчиняється за допомогою інтернету, а самі зловмисники можуть знаходитись будь де – чи то в Україні, чи то закордоном. Крім того, у поліції наголошують, що шахрайства під час війни набули особливого розповсюдження й мають ознаки цинізму. Та вкотре застерігають, що купувати дрова краще лише офіційно через місцеві лісгоспи аби не потрапити на гачок шахраїв і в жодному разі не піддаватись на вимогу передоплати.

Запастись дровами, не потрапивши на гачок шахраїв – це реально. Нещодавно запрацював державний інтернет-магазин "ДроваЄ"

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець запевняє, що уряд продовжує робити все можливе, щоб цієї зими українці були з теплом. Так, лісгоспи активно заготовлюють паливні дрова для населення, а для зручності й оптимізації послуг створено державний інтернет-магазин "ДроваЄ", і він вже працює. На вебресурсі можна не тільки придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому, а й обрати та замовити саме ту породу деревини, яка краще підходить Вам для опалення.

"Заготівля дров триває. На початок жовтня лісгоспи вже реалізували понад 2,5 млн кубометрів деревини. На складах знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати ще 1,1 млн кубічних метрів дров", – говорить Руслан Стрілець.

У Міністерстві окремо наголошують, що під тотальну вирубку українські ліси ніхто не пускає, а додаткова заготівля паливних дров у нинішньому сезоні відбувається за рахунок невикористаного ліміту заготівлі деревини у попередні роки.

Нема електронного підпису – нема дров. Як працює дров'яний інтернет-сервіс

Через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтесь, авторизуватись на сторінці ресурсу "ДроваЄ". Потім вказати адресу доставки. Завдяки цій інформації система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та їх продукцію для замовлення.

За бажанням, Ви можете переглянути асортимент у різних постачальників, адже кожен із них буде пропонувати ті дрова, який є в наявності. Визначаєтесь з породою й об’ємом деревини та обираєте функцію доставки чи без неї.

Надсилаєте замовлення. А вже далі чекаєте на підтвердження від постачальника, який має зв’язатися з Вами для уточнення деталей замовлення. Згодом, після підтвердження замовлення, в особистому кабінеті стає доступною функція онлайн оплати замовлення. При отриманні замовлення Ви маєте надати документи, що підтверджують Вашу особу.

Крім того, на сторінці вебресурсу є корисна інформація щодо того, як правильно визначити об’єм дров та які породи деревини краще підходять для опалення.

З метою уникнення зловживань щодо перепродажу або спекуляції при оптових закупівлях в інтернет-магазині діє система авторизації користувачів, а на одну фізичну особу встановлено ліміт на купівлю у об’ємі 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.