Особенности и разновидности ортопедических товаров

Его называют главной опорой человека.

Ортопедические товары для коррекции осанки, представленные в каталоге https://zzz.fmf.com.ua/ru/ortopedychni-vyroby-dlya-korektsiyi-postavy, помогают сохранить работоспособность позвоночного столба. С их помощью тело принимает правильное положение, обеспечивая симметричное расположение внутренних органов. Если осанка сформирована неправильно, то ситуацию помогут исправить особые приспособления для спины. В основном используются корректоры и корсеты, которые призваны воздействовать на разные участки позвоночника.

В чём заключается особенность корректоров

Применение изделия делает спину ровной, что позволяет мышцам автоматически запомнить правильное положение. Если имеют место небольшие нарушения осанки, то можно самостоятельно приобрести подходящий корректор. При значительном искривлении позвоночника изделие подбирает ортопед с учётом клинической картины. Не стоит заниматься этим вопросом самому, ведь неправильный выбор только ухудшит ситуацию.

Изделия бывают лечебными и профилактическими. Первые предназначены для устранения патологий позвоночного столба, например, сколиоза. Профилактические модели используются для формирования правильной осанки.

В зависимости от зоны охвата, различают несколько видов ортопедических изделий:

грудные. Речь идёт о поясе, выполненном из эластичного материала, предназначенном для фиксации грудины. Он обхватывает грудной отдел и крепится на спине. Лямки помогают убрать сутулость. Если имеют место незначительные нарушения, то используется облегчённая модель, выполненная из эластичной ткани. В более сложных случаях применяется жёсткая конструкция, оснащённая рёбрами из металла. Корректор фиксирует позвоночник, исправляя осанку и убирая болевые ощущения. Приспособление рекомендовано носить ежедневно по четыре часа на протяжении четырёх месяцев. Постепенно время использования уменьшается до полутора часов. Грудной корректор используется при посттравматическом синдроме, сколиозе и остеохондрозе;

реклинаторы. Это эластичная конструкция с петлями на плечах, оснащённая регулирующими ремнями. Визуально они напоминают восьмёрку. Их назначают при остеопорозе, кифозе, переломе ключицы. Если человек сутулится, то с помощью реклинатора можно развести плечевой пояс. Чтобы добиться желаемого эффекта, необходимо носить приспособление ежедневно, постепенно увеличивая длительность до 6 часов. График и срок применения необходимо согласовать с врачом. Отвыкание от него происходит поэтапно;

грудопоясничные. Это самый «серьёзный» тип корректора, предназначенный для фиксации позвоночника, – начиная от поясничной области и заканчивая плечевой зоной. Модель оснащена застёжкой спереди, сзади расположена «спина» с жёсткими «рёбрами». Применение грудопоясничных корректоров рекомендуется при искривлениях позвоночника, спондилёзе, межпозвоночной грыже, а также в период реабилитации после оперативного вмешательства или травмы.

Приспособления отличаются разным уровнем фиксации. Самые жёсткие модели, как правило, изготавливают на заказ.

В каких случаях применяются корсеты

Ортопедические изделия предназначены для фиксации повреждённого участка позвоночника. У большинства моделей имеются жёсткие пластины, которые выполнены из металла или пластика. Приспособления призваны решать такие проблемы:

фиксировать определённые отделы позвоночного столба;

уменьшать болевые симптомы;

снимать нагрузку с повреждённых участков;

помогать восстановиться после травм и оперативного вмешательства.

Корсеты очень эффективны при заболеваниях, поражающих позвоночный столб в области от крестца до поясницы, например, люмбаго и радикулите. Ортопедические изделия применяют и для фиксации верхних отделов. Жёсткие модели можно надевать исключительно по рекомендации врача, в противном случае последствия могут быть очень неблагоприятными.

Приспособление следует использовать не дольше назначенного специалистом срока. В противном случае мышцы перестанут выполнять свои функции. Их восстановление после атрофии потребует немало времени и усилий.

Тонкости применения

Корректоры не предназначены для круглосуточного применения. Режим использования должен назначить врач. Чаще всего он выглядит следующим образом: первую неделю нужно носить приспособления по 2 часа, далее каждые семь дней этот срок увеличивается на 1 час, пока общее время не достигнет 6 часов. После этого нужно его постепенно сокращать, уменьшая каждые полторы недели на 1 час, пока не будет достигнут первоначальный результат — 2 часа.