Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл

Ситуація на фронті російсько-української війни залишається напруженою, особливо в районі Покровська, констатує Дональд Гілл. Тут українські захисники стикаються із серйозними логістичними проблемами через масове використання російських дронів та інфільтрацією орків до Покровська. росія продовжує наступальні дії по всій лінії фронту, зокрема активізувалася в районі Малої Токмачки Запорізької області та Вовчанська, проте зазнає величезних втрат. У цьому тижневику Дон Гілл також аналізує втрати російської артилерії та розповідає про ефективність британської системи ППО Raven, яка вперше з'явилася в Україні навесні 2023 року.

Сумщина/Курщина. 71-ша окрема єгерська бригада атакує цілі на півночі Олексіївки. Коли шестеро росіян зібралися в будинку на півночі Олексіївки, 225-й штурмовий полк знищив його артилерією.

Дорога на північ і південь від Снагості далі заповнюється знищеною російською технікою.

У Курській області перебуває понад 6000 північних корейців, які допомагають російським військовим на Сумщині розвідкою, дронами тощо.

Поїзд, що перевозив пальне, уразив російський дрон.

На шосе між Сумами та Білопіллям російський дрон поранив 11 дорослих і двох дітей, які їхали автобусом. Дитина та дорослий у тяжкому стані, автобус знищено.

Вовчанськ. Після переправи через річку Вовча в середині липня російські просування лишалися обмеженими, але вони поступово розширювали сіру зону. Зараз виглядає так, ніби росіяни взяли сіру зону під контроль. російський військовий закидає протитанкову міну в будівлю у Синельниковому. росіяни просуваються у Вовчанську. Спочатку російський авіаудар у Вовчанську, потім уражено ще шість будівель, після чого ще два удари.

Куп'янськ. Українські сили скинули чотири бомби на Западне. росіяни натягли троси через Оскіл, аби війська могли переправитися на плотах. Багато росіян загинули, намагаючись переправитися в бік Радківки. Північна частина Куп'янська на південь від Радківки залишається сірою зоною.

Минулого тижня російські війська увійшли до Піщаного, але не втрималися. Цього тижня вони накрили село артилерією та кілька разів штурмували його.

Українська самохідна гармата залишає своє укриття, щоб виконати завдання.

Терни. російський військовий був убитий за кілометр від Лимана. Водночас 425-й штурмовий полк зачистив Зарічне, після чого розбив Торське на сектори і послідовно зачищав їх по всій 8700-метровій ділянці фронту. Бійці полку та полонені розповідають цю історію.

Сіверськ. 54-та механізована бригада артилерією та дронами знищила мотоциклетну штурмову групу, що рухалася на південь від Сіверська. Її ліквідовано за 3 км від міста. 81-ша аеромобільна бригада уразила чотири бронетранспортери, коли вони рухалися на північ від Сіверська. Останній танк звернув на північ і незабаром був знищений.

81-ша аеромобільна бригада вела вогонь по бронеколоні протягом 12 кілометрів її просування.

Костянтинівка. росія розпочала штурм, який мав пройти через Часів Яр, але так і не дійшов до лінії фронту. 24-та бригада знищила дві бронемашини, два квадроцикли та три мотоцикли. Ще дві бронемашини пошкоджені. 20 піхотинців загинули, 11 отримали поранення.

28-ма бригада вразила російські позиції у сірій зоні. Одна з них була на околиці Костянтинівки.

Покровськ. Читати "звіти" з Покровського напрямку останніми тижнями дедалі болючіше. Складається враження, що фактично ніхто не контролює ситуацію, принаймні з українського боку, і це стосується території від села Котлине, на захід від зруйнованого міста, до Новоторецького, на північний схід від Покровська. Це дуже нагадує Бахмут десь у березні 2023 року. росіяни продовжують проникати в місто невеликими групами: ЗСУ не можуть ефективно боротися з ними через російські дрони. Проте це не означає, що росіяни збільшують контрольовану територію: вони зазнають великих втрат щоразу, як їх виявляють. Але Україні це коштує людей і техніки, часу і боєприпасів, щоб їх виявити і вибити. Передусім ЗСУ мають величезні проблеми з доставкою будь-яких поставок та підкріплень у місто, а також з ротацією підрозділів (а отже, із заведенням свіжих сил). Масований рух автотранспорту майже неможливий (щонайменше, надзвичайно ризикований) з точок, розташованих приблизно за 15-20 км на захід і північ від міста. Причина в тому, що росіяни оточують місто з трьох боків, і тому все, кожну кулю, кожну банку з провіантом, доводиться доставляти пішки.

За оцінками, в Покровську перебуває близько 250 російських військових. По всьому місту регулярно відбуваються перестрілки. Що гірше: російські диверсанти не сидять склавши руки. Вони постійно здійснюють рейди у тил того, що залишилося від українських "ліній": кілька українських команд безпілотників убито та поранено. Втрата таких команд ускладнить зупинку російської піхоти.

Через російські дрони українським бійцям доводиться йти пішки 10-15 км, щоб дістатися своїх позицій. Коротке відео, на якому солдати йдуть до Покровська, показує рештки багатьох знищених машин. У місті відчувається серйозний брак піхоти. Увійти до міста важко, але ще важче евакуювати поранених. Деякі позиції утримують лише поранені. Постачання скидають дронами.

росіяни зайняли позиції між Покровськом і Гришиним та від Гнатівки вздовж дороги на південь. У південній частині Покровська все ще перебувають українські підрозділи, але їхні позиції перемішані з російськими. Військові, які зазвичай проходять ротацію, тримаються на позиціях уже 10-12 тижнів без зміни. Є ділянки, щільно заміновані ракетами дистанційного мінування, а баражуючі дрони постійно відстежують рух. Узимку, коли мало листя для маскування і бійці чекають негоди, це звично. Але в літні місяці такі обмеження є дуже незвичайними.

росіяни увійшли у північні околиці Мирнограда. Оборона міста тримається, але їхні шляхи постачання проходять через Покровськ, тож погіршення ситуації там безпосередньо вплине на Мирноград. Шлях відходу з Мирнограда також пролягає через Покровськ.

російська штурмова група вбила кількох цивільних осіб у Покровську поблизу залізничної колії. Поранену жінку врятував інший цивільний, але евакуювати її неможливо через дрони. До Покровська вже не заходить навіть підрозділ Нацполіції "Білі Янголи". 7-й корпус переконався, що штурмова група була знищена.

У Леонтовичах дрон пролітає над руїнами, шукаючи росіян.

Можна сказати, що на східному фланзі ситуація дещо краща. Є повідомлення, що після зачистки в Кучеревому Яру 50 росіян здалися. Опісля із села вдалося евакуювати цивільних мешканців села.

33-тя механізована бригада місяць тому перемістилася до Покровська з Великомихайлівки, а минулого тижня зупинила бронетанкову атаку на Володимирівку. Це було частиною бою, під час якого того дня в районі знищили 16 одиниць техніки.

Українські дрони не лише полюють на цілі, вони також скидають пелюсткові міни.

Сухецьке зачищено 82-ю десантно-штурмовою бригадою.

22 жовтня по Україні запустили 176 УМПК. 156 із них впали в районі Покровська. Багато з них є абсолютно новими моделями: вони оснащені (звичайно ж, китайського виробництва) турбореактивним двигуном, завдяки чому мають дальність польоту близько 120 км.

Пілот наземного дрона-камікадзе спостерігає, як росіянин кидає гранату в дрон, щоб знищити загрозу. Наземні дрони несуть значно більше вибухівки, ніж повітряні. Військові 156-ї механізованої бригади виявляють російські дрони, що влаштували засідку на дорозі, і знищують їх.

82-га десантно-штурмова бригада тепер використовує бронетранспортери Bradley, які були продані США в липні.

Новопавлівка. Цей сектор залишається стабільним із липня, частково завдяки дронам, артилерії та підрозділам 425-го штурмового полку і 5-ї штурмової бригади, а також завдяки мінним полям. Це одна з багатьох невдалих атак.

Український авіаудар у лісі на південь від Філії.

Ще одна причина відносної стабільності у цьому секторі – 37-ма окрема бригада морської піхоти, що діє поблизу Філії. Командир бригади каже, що росіяни формують групи по 7-10 військових за 20 км від лінії фронту, і 80-90% із них гинуть або отримують поранення. Одному-двом із них вдається проникнути за українські позиції, і вони можуть бути поранені.

Ті, хто мають прапори, махають ними у бік російського дрона, демонструючи, що вони контролюють ситуацію задля пропаганди. Викривши себе перед російським дроном, вони водночас викривають себе перед українськими захисниками і незабаром гинуть.

Ті, хто вижив і не мають прапорів, зазвичай мають одну рацію і три батареї. Через 4-5 днів батареї розряджаються, і з втратою зв'язку вони втрачають можливість поповнення запасів за допомогою дронів. Найбільше їм потрібна вода, а також їжа і, можливо, цигарки. Щоб вижити, вони залишають укриті й приховані позиції і або гинуть, або потрапляють у полон, або змушені відступати.

Коли росіяни використовують дрони без оптоволоконних кабелів для постачання своїх військ, бригада іноді перехоплює відеопотік дрона і визначає місцезнаходження російських підрозділів. Після виявлення військ їм важко знову сховатися. Бригада спочатку застосовує дрони та артилерію для знищення росіян, щоб не викривати власні війська. Лише як третій варіант висувається українська піхота.

Найбільший вплив російських дронів відчувається на логістиці. Логістика має рухатися, тож її легко спостерігати. А все що можна спостерігати, можна й атакувати. російські авіаудари не є головною загрозою для піхоти, але вони руйнують мости, що ускладнює логістику. Ротація особового складу відбувається щомісяця, якщо боєць не поранений. Тоді евакуація стає пріоритетом. Інколи вивезення триває 2-3 дні, і доводиться ризикувати технікою. Уночі тіло має малий тепловий слід протягом 15-25 хвилин, після чого від фізичного навантаження слід посилюється.

Командир оцінює, що 75% російських втрат спричиняють дрони, а 10% – артилерія. Пріоритеи для артилерії бригади – оператори дронів, російська артилерія та командні пункти, але по двох останніх цілях рідко виникає можливість працювати. 3-4 місяці тому бригада отримувала боєприпаси DPICM, які були особливо ефективні проти піхоти на відкритій місцевості, але останні два місяці їх не постачали.

Оборонні позиції бригади обирають насамперед за прихованістю, а вже потім – за захищеністю. Через це вони невеликі й призначені для засідки на будь-яких наступаючих росіян. Після відкриття вогню з позиції захисники переміщуються, щоб відновити маскування.

Окопи використовуються не як оборонні позиції, а як перешкоди для техніки, і є 3-4 різні лінії окопів для забезпечення глибини оборони. Минуло п'ять місяців, відколи бригада бачила штурм із використанням бронетехніки.

російська артилерія діє на відстані 16-20 км від лінії фронту. Командир бригади зазначив типи артилерії, яку росіяни використовують у його секторі, і більшість із них мають дальність 16-18 км. Лише Д-74 (з 1950-х років) має дальність 24 км, що дозволяє накривати цілі на 4-8 км за українськими лініями. російські дрони становлять до 80% загрози для артилерії бригади, "Шахеди" також використовувалися для контрбатарейного вогню.

Командир каже, що бригада дуже успішно перехоплює ворожі дрони, навіть якщо ті заходять через оборонні ділянки інших частин. Він зазначає, що для цього потрібне спеціальне обладнання, якісний персонал і підготовка, і що їм знадобилося чотири місяці, щоб налагодити свою роботу, але тепер вони працюють дуже ефективно. У їхньому секторі рф застосовує радіокеровані дрони для ураження піхоти та оптоволоконні для скидання мін на дороги. Більшість цих скидів мін спостерігають, перед використанням будь-якої техніки маршрут розвідується, а міни знищують стрілецькою зброєю або гранатами з дронів.

Бригада використовує радіокеровані дрони, щоб пробити пролом у стіні або бліндажі, а потім застосовує оптоволоконні дрони, щоб проникнути в отвір, оглянути територію та атакувати ціль. У секторі спостерігається паритет щодо РЕБ, і РЕБ справді знижує точність ударів HIMARS, заглушаючи сигнали GPS і збільшуючи радіус похибки приблизно на 5 метрів. Це має велике значення при ударі по будівлі, але якщо осколки від ракет GMLRS розлітаються на 30 метрів, то при ударі по м'яких цілях це не так важливо.

Командир бригади вірить у розвиток інституту сержантів, оскільки вони навчають бійців виживати і битися. Якщо командир взводу гине, сержант може взяти на себе керівництво підрозділом.

…тепер сподіваймося, що Сирський не дізнається про все це…

Великомихайлівка. Батальйон 225-го штурмового полку влаштував засідку на росіян поблизу Вороного.

110-та механізована бригада завдала удару по російській позиції і ліквідувала сина командира 18-ї армії.

15-та артилерійська розвідувальна бригада знищила ЗРК "Бук".

Запоріжжя. росія провела десятки атак танками та піхотою, зокрема на Малу Токмачку. Ось сім хвилин атак на село. Попри запеклі бої та втрати, вони просунулися на кілометр по 7-кілометровому фронту.

Херсонщина. росіяни обстріляли Херсон некерованими ракетами РСЗВ. Троє людей загинули, 20 отримали поранення.

Східне – село, розташоване за 18 км від річки Дніпро. Бабуся Лора мала 20 кіз і кілька корів, які виконували роль пастухів. На момент інтерв'ю всі корови вже загинули. Під час розмови чути вибухи. Бабуся Лора не могла виїхати через кіз, а тепер вона та її кози загинули, як видно на цьому зображенні, зробленому з дрона.

Крим та інші окуповані території. Крим залишається цвинтарем російських систем ППО. Більше двох тижнів тому супутник виявив три радари "Небо-М". Для запуску ударних дронів, які знищили радари, були використані морські дрони. Радар, призначений для виявлення невеликих дронів, був уражений дроном на аеродромі "Джанкой". А минулого тижня був знищений ще один радар "Небо".

У Севастополі поблизу підземного складу боєприпасів помітили великий десантний корабель. Його використовували для транспортування боєприпасів і техніки. Судно майже щодня переміщують, щоб уникнути ударів дронів та ракет, які летять на попередні координати.

росія використовує завод "Фіолент" у Сімферополі для виробництва деталей для російських літаків. Через санкції деталі знімаються з одних літаків, щоб інші могли літати. Деталі, виготовлені на заводі "Фіолент", не підлягають міжнародній сертифікації, що створює ризики безпеки.

росТБ показало місце розташування аеродрому поблизу Мелітополя, звідки вилетіли два літаки Як-52, які використовувалися для перехоплення українських далекобійних дронів. Через тиждень обидва літаки були знищені безпілотниками.

"Луганськ – це Україна", – каже місцева мешканка пропагандисту. Їй погрожують в'язницею, але вона не зважає на це.

росія. НПЗ "Дагнотех" у Махачкалі (Дагестан) уражено дроном. Мер Махачкали повідомив, що атаки дронів пошкодили кілька комерційних об'єктів і дві автівки, але через 12 хвилин видалив допис. На Оренбурзькому НПЗ здіймався вражаючий стовп вогню. Попередній удар по Оренбурзькому газопереробному заводу змусив на 25-30% скоротити видобуток на казахстанському газовому родовищі. Атака на Рязанський НПЗ спричинила пожежу, через яку було призупинено частину операцій.

Уражено Смоленську ТЕС. Підпалили підстанцію Трубчевськ у Брянській області. За словами губернатора Волгоградської області, було атаковано Новомиколаївську підстанцію.

За 160 км від України три тижні тому безпілотник пошкодив градирню Нововоронезької АЕС. Він був заглушений засобами РЕБ.

Брянський хімічний завод уражений ракетами Storm Shadow та реактивними БпЛА "Барс". Можливо, також ракетами "Нептун". Саранський механічний завод має площу 140 000 кв. м, з яких 6500 кв. м зруйновано. Завод "Пласатмас" у Копейську Челябінської області уражено: близько 15 загиблих і 80 поранених. Зафіксовано два великі кратери та масштабні руйнування. У 2021 році в модернізацію заводу було інвестовано 2 мільярди рублів.

"АТЕШ" спалив залізничну релейну шафу в Чувашії, за 500 км на схід від москви.

Очікується, що восени росія призве до армії 130 000 осіб віком від 18 до 30 років. Кожен, хто не з'явився на призов або оскаржує призов у судовому порядку, вважається ухилянтом. Поліція використовує систему розпізнавання облич для їх затримання, а будь-які медичні документи ігнорують. Для тих, хто не підлягає призову, влада обіцяє безпечні небойові посади, такі як водії, технічні спеціалісти та логісти, але ці обіцянки не завжди виконуються.

росія гарантувала поставки газу до Монголії, незважаючи на дефіцит палива. Монголія отримує 95% імпортованої нафти з росії, але розглядає можливість імпорту з Китаю.

Втрати російської артилерії все частіше припадають на буксирувані гармати та гармати калібру 122 мм. Якщо на початку війни на самохідні гармати 152 мм припадало близько 60% втрат, то нині на полі бою почали масово знищувати навіть 130-мм гармати віком 54-74 роки. Це свідчить, що російська артилерія знищується швидше, ніж її можна виготовити, і що запаси артилерії вичерпуються.

Втрати буксируваної артилерії в росії удвічі більше, ніж самохідної. Попри менші габарити, буксирувані гармати легше сховати від дронів, проте їх все одно знищують швидше. Це свідчить, що росія використовує більше буксируваних гармат, ніж самохідних. Втрати російських 152-мм гармат протягом останніх п'яти місяців залишалися стабільними на рівні близько 30%, але втрати стандартних систем 152-мм класу дальністю 24 км різко знизилися, а втрати 152-мм гармат "Гіацинт" дальністю 27 км зросли до найвищого рівня. Загальні втрати 152-мм гармат зменшилися з 60% до 30%, тоді як втрати 122-мм гармат збільшилися з понад 20% до понад 40%, що свідчить: 122-мм гармати зараз становлять більший відсоток російської артилерії, ніж раніше. Зверніть увагу і на невеликий, але зростаючий відсоток втрат 130-мм гармат – зразка, виробництво якого було припинено у 1971 році.

росія також призиває резервістів на дійсну службу, обіцяючи не відправляти їх в Україну, нібито вони охоронятимуть стратегічно важливі об'єкти. Але багато хто з тих, хто зрештою опинився в Україні, кажуть, що на них чинили сильний тиск, аби вони підписали контракт, декого били або ув'язнювали, доки не погодилися.

67 з 84 регіонів росії завершили перше півріччя 2025 року з дефіцитом бюджету. Найбільші дефіцити коливаються від 24,6% до 31%. 12 регіонів скоротили зарплати вчителям, а деякі регіони підвищують податки для малого бізнесу і на транспортні засоби.

З лютого Ендрю Перпетуа зафіксував в середньому 123 загиблих росіян на добу. Це тільки ті, кого він зафіксував і побачив. Зазвичай співвідношення загиблих до поранених становить 1:3, але російський блогер стверджує, що завдяки дронам воно наближається до 1:1.

Озброєння. росія тепер застосовує реактивні бомби УМПК. Вони пролетіли 130 км під час двох атак на Полтавщину та Харківщину. Одеса вперше зазнала атаки з використанням планерних бомб. УМПК зазвичай мають дальність польоту 40-90 км, залежно від висоти на момент запуску. Під час випробувань було досягнуто дальність 193 км. Україна повідомляє, що вони функціонували як крилаті ракети, і збила дві, які були націлені на Одесу.

Мікротурбореактивний двигун Sw800Pro з однієї зі збитих нових УМПК.

Система ППО Raven розроблена Великою Британією за три місяці на базі ракет AIM-132 ASRAAM, авіаційних пускових направляючих та вантажівки. Вона збила сотні дронів з ефективністю 70%, а після модернізації з липня має результативність 90%.

Данія розпочала виробництво гвинтівок AR-15 для своїх збройних сил. Уперше за 60 років країна виготовляє стрілецьку зброю. Мета – зменшити залежність від іноземних виробників і підвищити стійкість, розподіливши роботи між кількома вітчизняними компаніями.

Україна вибудовує довгострокові плани зі Швецією щодо придбання 100-150 винищувачів Gripen E. 100 винищувачів Gripen коштуватимуть 8,5 млрд доларів, і їх можна буде оплатити за рахунок заморожених російських активів.

росія замовила 56 ракет "Калібр" з ядерними боєголовками.

