Поки McDonald's прибирається, KFC давно працює. Поки JYSK відкриває нові крамниці в Україні, IKEA зі скрипом йде з росії

З весни ми вже звикли до того приємного відчуття, яке з'являється коли бачиш, як відкриваються заклади, що не працювали з початку активної фази війни. Інша справа - McDonald's, відкриття якого очікується зі дня на день. І це незважаючи на те, що його інший американський конкурент KFC працює з травня. Як не дивно, але така сама річ і у рітейлерів. Якщо JYSK наразі відкриває нові крамниці, то IKEA про повернення мовчить як риба, незважаючи на персональне звернення міністра закордонних справ.

До перекусів нашвидкуруч можна ставитись по-різному. Дієтологи у тандемі з лікарями гастроентерологами звісно скажуть, що це вкрай шкідлива їжа і її не варто споживати. Проте, McDonald's в Україні це не просто фастфуд. Попри всі настанови ЗСЖ у кожного з нас є саме та улюблена наїдка від світового бренду ресторанів швидкого харчування, за якою ми готові постояти у черзі з відкриттям McDonald's. На який у столиці очікують зі дня на день.

Поки 10 столичних ресторанів McDonald's готуються до відкриття, Kentucky Fried Chicken продовжує працювати

Принаймні вже тиждень у мережі активно обговорюють велике прибирання, що розпочалось у закладах біля столичних станцій метро "Дарниця", "Почайна", "Харківська", "Мінська", "Майдан Незалежності", "Позняки", "Житомирська" та "Деміївська", а також у McDonald's по вул. Вишгородській у ТРЦ "Апрель" та на вул. Великій кільцевій. Тут з 31 серпня робота кипить: миють, прибирають і рихтують як зовні так і в середині закладів.

Зі слів працівників, відкриватись будуть готові протягом тижня-двох, коли закінчать приводити все до ладу, затвердять нові протоколи безпеки, правила роботи та проведуть остаточний інструктажі з персоналом щодо безпеки, а також "запустять кухню". І за традицією першим відкриється ресторан в центрі Києва. Принаймні працівників ресторану на Майдані Незалежності запросили виходити на роботу 5 вересня.

Таке ж саме велике прибирання триває і в закладах мережі у західних областях України, зокрема у Львові, де McDonald's планує також розпочати роботу в найближчі дні. У планах компанії поступове відновлення роботи по всій Україні, де не ведуться бойові дії.

"Загалом по всій країні зазнали руйнувань 9 ресторанів мережі з 107 відкритих в Україні. У планах компанії – відновити їх всі. Проте до деяких закладів ми досі не маємо доступу відповідно до наших протоколів безпеки. Зокрема, це стосується ресторану у Харкові оскільки місто перебуває під постійними обстрілами і ми не можемо туди потрапити і оцінити втрати. Також компанія планує відновити постачання необхідних товарів. Ми проаналізували, що через зруйновану інфраструктуру є певні категорії товарів-продуктів, які доведеться завозити не тільки з інших регіонів України, але з інших країн. Протягом декількох наступних місяців компанія з партнерами буде займатися відновленням ланцюгів постачань продуктів в ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команд ресторанів і співробітників до роботи, а також впровадженням розширених процедур і протоколів безпеки", - зазначає представниця McDonaldʼs.

За словами Юлії Бадрітдінової, СЕО мережі McDonald’s в Україні, заклади не будуть працювати у разі повітряної тривоги. Також компанія детально вивчає маршрути та наявність поруч з кожним рестораном облаштованих належним чином бомбосховищ як з метою забезпечення безпеки персоналу так і відвідувачів закладу. Крім того, із зрозумілих причин, існують певні проблеми з відновленням в Україну постачань необхідних для роботи товарів.

Хоча і McDonaldʼs закрила всі 107 своїх ресторанів у березні невдовзі після початку бойових дій, проте продовжувала виплачувати зарплату понад 10 тисячам працівників мережі в Україні. Компанія передавала продукти до гуманітарних штабів, а благодійна організація "Фундація Дім Рональда МакДональда" облаштувала сімейні кімнати та продовжила підтримку дитячих лікарень по всій країні.

Навряд чи KFC звертається цією рекламою до McDonaldʼs? Але на його відкриття ми й насправді зачекалися.

Але поки ми красно дякуємо Маку, можна пригадати іншу всесвітньовідому американську компанію Kentucky Fried Chicken (KFC). За декілька днів після початку активних бойових дій перепрофілювала свої заклади на волонтерські кухні, де готували їжу для військових та лікарень. А ресторани швидкого харчування KFC відновили свою роботу в Києві та у передмістях ще 6 травня. Але є і маленька ложка дьогтю: бренд продовжує роботу на російському ринку за франшизою, хоча і продав свій бізнес. Портрет засновника ресторанів Kentucky Fried Chicken полковника Сандерса, як і раніше, прикрашає ресторани на росії.

МЗС вмовляє IKEA повернутись, а JYSK не тільки відновлює зруйновані магазини, а й відкриває нові

Навіть частковий перезапуск мережі McDonaldʼs допоможе відновленню економіки країни. На це розраховують і у Міністерстві закордонних справ України. Голова МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці Facebook подякував представникам мережі та колегам з Уряду, які допомогли реалізувати цей "важливий політичний крок": "Справа не лише в бігмаках, за якими скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії — це передусім сигнал для міжнародного бізнесу щодо можливості працювати в Україні, навіть попри війну". Але сігнал почули не всі.

Так, транснаціональна шведська корпорація IKEA, яка готувалась до виходу на український ринок понад 14 років, повертатися не квапиться. Від прямих запитів про відновлення роботи в Україні компанія ухиляється, а на офіційному сайті й досі висить: "Шановні покупці! Наша діяльність наразі призупинена, доки не буде вирішено, що ми можемо запропонувати безпечне та надійне робоче місце для наших співробітників і клієнтів…".

Фото з сайту IKEA

Але ми якось викручуємося. Ця політика компанії неабияк пожвавила малий бізнес "товари з Європи під замовлення". Наразі чимало ФОПів купують товари IKEA та завозять їх з-за кордону зі своєю націнкою, яка не така вже й велика, якщо порівнюючи ціни на офіційному сайті шведської компанії пригадати реальний курс, за яким в Україні можна купити валюту.

Тим не менш наприкінці серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter особисто запросив шведів повертатися: "Я закликаю шведський бізнес до активного вивчення та відновлення роботи в Україні. Наприклад, Scania Group вже підвищує ділову активність. Інші повинні наслідувати їхній приклад. Шість українських фабрик IKEA не працюють із 24 лютого. Пора повертатися!"

На противагу шведській IKEA, улюблену багатьма українцями данську компанію JYSK вмовляти взагалі не довелось. Компанія відновила свою роботу за першої ж нагоди вже наприкінці квітня з закликом: "З вірою в перемогу і розвиток України!".

"Найбільшою цінністю для нас завжди є люди. Зберегти своїх співробітників, надати їм можливість безпечного робочого місця в незалежності від міста чи країни перебування, відновити роботу магазинів для покупців – головні наші цілі. JYSK усвідомлює свою гуманітарну функцію і ми віримо, що такими кроками ми зможемо підтримати економіку та закласти підвалини подальшого розвитку України", - наголошують в компанії.

І що важливо: JYSK – це не лише імпорт, це і товари українського виробництва. З початку війни данська компанія закупила у українських виробників товарів на суму понад 10 млн грн. Це здебільшого товари для дому: подушки, ковдри, меблі та матраци. Загальні втрати від війни мережа навіть не рахує, адже, як зазначають в компанії, наразі підсумовувати ще зарано. Проте відомо, що втрати компанії від лише одного знищеного у Бучі магазину склали майже 8 млн грн.

В JYSK підкреслюють, що роботу магазинів відновлено всюди, де це безпечно для покупців та співробітників компанії. Не працюють магазини мережі на окупованих територіях, а також ті, які зазнали суттєвих пошкоджень. Ба більше, у компанії грандіозні плани щодо розширення мережі магазинів в Україні. Так, цього літа JYSK відкрили три нових магазина: у Львові (ТЦ Fabrik), у Червонограді (ТЦ Майдан) та у Рівному (ТЦ HAPPY mall).

Данський бренд JYSK та шведський IKEA – два давні конкуренти з подібною концепцією та асортиментом товарів. Кого обиратиме свідомий український споживач у майбутньому, здається, зрозуміло – того, хто підставив плече у скрутну мить. Але можливо український ринок не такий цікавий для IKEA, як російський, котрий вона зі скрипом врешті решт покинула лише у серпні.