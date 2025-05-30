Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico

Європейська редакція Politico обговорює запеклу боротьбу на президентських виборах в Польщі, на яких змагаються ліберальний мер Варшави та висуванець партії "Право і Справедливість". Останній мав зв’язки з криміналом і проституцією в Гданську, де працював охоронцем в готелі. Також він дозволяє собі антиукраїнську риторику, яку до речі нещодавно підтримав публічно і сам президент Польщі Анджей Дуда. Тож в неділю стане відомо, хто переміг: проєвропейський ліберал Рафал Тшаковський чи правий популіст Кароль Навроцький.

Під час президентської виборчої кампанії в Польщі з шафи Кароля Навроцького випало чимало скелетів, але все більш похмурі звинувачення про його минуле не шкодять його шансам і, навіть, можуть допомогти правому популісту виграти недільний конкурс "болючих цвяхів", вважає європейська редакція Politico.

Проєвропейський правоцентристський прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив націоналістичну опозиційну партію "Право і справедливість" (PiS) у тому, що вона підтримала кандидатуру Навроцького, хоча знала про його зв'язки з гангстерами і проституцією. Сам кандидат також натякає, що він брав участь у жорстоких боях футбольних хуліганів, демонструючи свої навички боксера.

На думку Politico, це стало сенсаційною ескалацією дещо сюрреалістичних звинувачень проти Навроцького в перші тижні кампанії. У березні з'ясувалося, що він з'явився на телевізійному шоу в переодягненому вигляді, з розмитим обличчям і під псевдонімом, щоб прорекламувати написану ним книгу про організовану злочинність і пропіарити себе. Цього місяця ситуація набула більш серйозного характеру, коли обставини придбання Навроцьким квартири у літнього чоловіка у Гданську розпалили політичну полеміку. Але звинувачення у його зв'язках зі злочинним світом, які Навроцький категорично заперечує як вигадку ЗМІ, ще більше загострили дебати щодо його придатності до президентства.

Поляризовані поляки

На думку Politico, велике питання полягає в тому, як це вплине на дуже поляризоване польське суспільство. Як і його політичний союзник, Дональд Трамп, з яким він зустрівся на початку кампанії, Навроцький виявився вправним у відведенні звинувачень на свою адресу як фантазій і брехні з боку ліберального табору.

Кампанія Навроцького насправді не демонструє жодних ознак того, що він прогинається під звинуваченнями, а опитування громадської думки, проведене Politico, ставить боротьбу на вістря ножа: Навроцький відстає від свого суперника, ліберального мера Варшави Рафала Тшасковського, лише на 1 % голосів.

Польща є важливим гравцем в ЄС і НАТО, і за виборами з високими ставками уважно стежать як за сигналом щодо траєкторії розвитку країни. Перемога Тшасковського дозволить Туску повернути Варшаву в центр європейського мейнстріму, тоді як Навроцький на посаді президента зможе звести нанівець значну частину реформаторського порядку денного Туска.

Як зазначає Politico, Навроцький проводить паралелі між собою і Трампом, коли той відповідає своїм критикам. "Наклеп у ЗМІ не знищив президента Трампа. Не знищить вона і Кароля Навроцького", – написав він у середу у Х. Окрім зустрічі з Трампом, кандидат у президенти від PiS також виступив на конференції MAGA CPAC у Польщі, яка відбулася у вівторок у південно-східному місті Ясьонка.

І так само, як і Трамп, Навроцький має міцну базу, несприйнятливу до значної частини галасу про його минуле.

"У глибоко поляризованому суспільстві все можливо, і це найбільш слушна відповідь на питання, чому це відбувається", - вважає політологиня з Жешувського університету Анна Сіверська-Чмай.

Вона додала, що ці скандали, можливо, насправді допомогли Навроцькому, оскільки PiS відмовилася від наративу про те, що він є "кандидатом від громадян", і згуртувала ряди за ним як за кандидатом від партії. Це змусило невпевнених виборців PiS міцно підтримати Навроцького.

Без зайвих церемоній

Туск не гребував жодними засобами у боротьбі з Навроцьким, звинувативши лідера PiS Ярослава Качинського у підтримці невідповідного кандидата. "Ти про все знав, Ярославе. Про зв'язки з бандитами, про "влаштування дівчат"... про квартирні махінації та інші речі, які досі залишаються прихованими. Вся відповідальність за цю катастрофу лягає на тебе!" – написав він у Х.

Втім, як наголошує Politico, найсерйозніші звинувачення випливають зі свідчень, наданих польському інтернет-порталу Onet, про те, що Навроцький забезпечував повій в розкішному готелі на березі Балтійського моря, де він працював у службі безпеки. Депутатка парламенту від партії Туска з'явилася на телебаченні, щоб підтвердити цей звіт. "Мені відомо, що вся інформація, викладена ... у статті в Onet, є просто правдою", – сказала Агнешка Помаска, яка представляє Гданськ, де відбулися ці злочини.

Навроцький категорично заперечує звинувачення, заявляє, що подасть до суду на Onet через репортаж, і жорстко критикує Туска і Тшасковського. "Сьогодні в Польщі проблемою є політична проституція, яка хоче продати Польщу за іноземні гроші... Медіа-помічники Туска і Тшасковського не заберуть нашу перемогу!", – написав він у X.

І навпаки, коли йдеться про припущення, що він брав участь у масових бійках за участю 140 футбольних хуліганів, Навроцький не лише не відкидає, але й приймає цю ідею, підкреслюючи свій боксерський родовід і заявляючи, що брав участь у "спортивних, благородних боях".

Ще одне звинувачення з'явилося в репортажі ліберальної Gazeta Wyborcza щодо допуску Навроцького до державної таємниці, необхідного йому для роботи на посаді голови Інституту національної пам'яті, державної установи, яка відстежує нацистські та комуністичні злочини проти поляків (але яка здебільшого концентрується на звинуваченнях українців в злочинах проти поляків ­– iPress).

У статті стверджується, що оцінка Навроцького з боку контррозвідки ABW спочатку була негативною, поки тодішній керівник відомства – нині помічник президента Анджея Дуди, що йде у відставку, не скасував її.

Втім атаки під час виборчої кампанії були спрямовані не лише на Навроцького. PiS також намагався підірвати репутацію Тшасковського, нещодавно припустивши, що він відмовляється пройти тест на наркотики, тому що йому є що приховувати.

На запитання про цю заяву в понеділок Тшасковський відповів: "Я здивований, що ви ставите таке питання, адже ясно, що це Кароль Навроцький має проблеми. Це як коли хтось потрапляє в автомобільну аварію – він повинен сам себе обстежити, а не просити про це інших".

У середу PiS також заявив, що Тшасковський може бути причетний до складного "сміттєвого скандалу", який роками тягнеться у варшавській мерії.

Національна прокуратура Польщі повідомила, що висунула звинувачення 17 особам – деяким з них близьким до муніципальної влади столиці – у корупції, пов'язаній з фальшивими рахунками, пов'язаними з орендою обладнання для утилізації відходів.

Тшасковський, який є мером Варшави з 2018 року, довгий час заперечував свою причетність і два роки тому подав до суду на пов’язану із PiS газету через такі звинувачення.

Прив'язаний до Туска

Як зауважує Politico, основна стратегія PiS полягала в тому, щоб асоціювати Тшасковського з урядом Туска, популярність якого падає. Квітневе опитування Opinia24 для приватного мовника Radio Zet показало, що 51 % поляків негативно оцінюють діяльність уряду менш ніж через два роки після його приходу до влади. Лише 39 % респондентів заявили, що задоволені роботою уряду Туска.

Щомісячні опитування, які вимірюють настрої в Польщі, показали, що у квітні прихильників уряду було 34 %, а противників – 40 %. "На фінальному відрізку виборчої кампанії... Дональд Туск дає зрозуміти, що хоче встановити свою маріонетку в президентському палаці", – заявив на прес-конференції в середу Анджей Сливка, член парламенту від PiS і помічник кампанії Навроцького. "Рафал Тшасковський - маріонетка Дональда Туска, а Туск хоче мати політика..., який буде повністю йому підпорядкований. Тому Туск не зупиниться ні перед чим", – додав він.

Сіверська-Чмай побоюється, що чим гарячішою буде кампанія, тим більшим буде ризик вибухонебезпечної зворотної реакції. "Я б сказала, що ми вже перебуваємо в точці, де це загрожує вибухом, навіть, я б сказала, актами насильства. Рівень поляризації і взаємної ворожнечі починає переростати в реальну агресію, і це стає все більш очевидним", – попередила вона.

Джерело: Politico