Про що свідчить чат в Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Гегсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal

Схоже, що скандал про обговорення військових операцій в чаті мессенджера Signal не тільки несе загрозу національній безпеці США, але й може привести до проблем між Трампом і Венсом. Принаймні це знак для Європи, де можна забивати клин. Wall Street Journal акцентує не на білому шумі навколо додавання у таємний чат Джеффрі Голдберга, а саму суть меседжів, котрими обмінювалася адміністрація Трампа.

Не факт, що Трамп керує найпрозорішою адміністрацією в історії, як він сам стверджує. Wall Street Journal згадує вчорашній скандал, коли його команда помилково додала редактора опозиційного видання The Atlantic Джеффрі Голдберга до чату високого рівня з планування війни в Ємені. Таким чином стало відомо що адміністрація Трампа через комерційний додаток Signal обмінюється інформацією з оперативними деталями про цілі, зброю і послідовність атак.

Речник Ради національної безпеки підтвердив достовірність цієї історії в понеділок в газеті The Atlantic: "Схоже, що це справжній ланцюжок повідомлень, і ми вивчаємо, як до нього випадково було додано номер".

Новина, на думку WSJ, полягає в тому, що персонажі грали відповідно до свого публічного типу. Радник з національної безпеки Майк Волтц був голосом американського керівництва і втілення політики президента. Віцепрезидент Джей Ді Венс виступав за відступ США, попри те, що Трамп наказав інакше.

"Як я чув, президент дав чітко зрозуміти: "зелене світло" для боротьби з хуситами", – написав "С.М.", який, імовірно, є старшим помічником Трампа Стівеном Міллером. Чому маріонеткам Тегерана має зійти з рук, як за часів Джо Байдена, обстріл кораблів і літаків ВМС і блокування критично важливих водних шляхів для всіх, окрім Ірану, росії та Китаю?

WSJ нагадує, що обмін думками розпочався 14 березня, за день до ударів США по Ємену, коли користувач Signal "Майкл Волтц" написав: "Команда, у вас має бути заява з висновками й завданнями згідно з вказівками президента". Але не всі вважали за краще прислухатися до цієї вказівки. "Я думаю, що ми робимо помилку", – відповів користувач "JD Vance". Він додав: "3 відсотки американської торгівлі проходить через Суецький канал, заблокований вогнем хуситів, тоді як 40 відсотків європейської торгівлі проходить через нього".

Він продовжив: "Я не впевнений, що президент усвідомлює, наскільки це не узгоджується з його посланням щодо Європи зараз. Існує додатковий ризик того, що ми побачимо помірний або сильний стрибок цін на нафту". Підсумовуючи, "є вагомі аргументи на користь того, щоб відкласти це на місяць, провести інформаційну роботу щодо того, чому це має значення, подивитися, де знаходиться економіка тощо".

Цю пораду зволікати – чекати на економічні новини, які можуть ніколи не з'явитися – підтримав Джо Кент, відомий ізоляціоніст, якого директор Національної розвідки Тулсі Габбард назвала в чаті своєю контактною особою.

У відповідь міністр оборони Піт Гегсет вказав на ризики очікування, підкреслив роль Ірану і обґрунтував необхідність операції. Він написав: "Я бачу в цьому дві речі. 1) відновлення свободи судноплавства, основного національного інтересу; і 2) відновлення стримування, яке Байден зруйнував". Пізніше Трамп публічно висловив подібні думки.

Це добре відображає Гегсета, хоча прикметно, що він назвав Дена Колдуелла своєю контактною особою. Колдуелл походить з ізоляціоністської мережі Коха, яку, за словами Трампа, він хотів би позбутися в своїй адміністрації. Волтц пояснив шкоду, завдану світовій торгівлі, та обмеження європейських військово-морських сил. "Незалежно від того, чи це буде зараз, чи через кілька тижнів, саме Сполучені Штати повинні будуть знову відкрити ці судноплавні шляхи", – написав він.

Венс нарешті змирився з реальністю. "Я просто ненавиджу знову рятувати Європу", – написав він. Гегсет погодився: "Я повністю поділяю вашу ненависть до халяви європейців. Це патетично. Але Майк [Волтц] має рацію". Політика президента перемогла. Трамп тепер знає, хто з його заступників намагався її заблокувати, а хто – реалізувати.

Джерело: Wall Street Journal