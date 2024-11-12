Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш

Відомий британський інвестбанкір та аналітик Тімоті Еш закликає Захід передати Україні 300 мільярдів доларів заморожених активів росії, з яких Україна створить Фонд перемоги, за допомогою якого могла би фінансувати закупівлю зброї власного та американського виробництва. Це б зробило Україну багаторічним партнером американської зброєвої індустрії і нічого б не коштувало американським платникам податків.

Якщо Європа достатньо розумна, президентство Трампа можна зробити успішним.

Європейські лідери виглядають дещо спантеличеними переконливою перемогою Трампа на виборах у США. Це тим більше дивно, бо якщо вірити опитуванням, у нього були щонайменше рівні шанси повернутися на посаду. Зараз континент стикається з безліччю викликів. Подумайте про стрімке зростання тарифів, торгові війни та проблеми з НАТО. Але, мабуть, найбільш нагальною проблемою є Україна.

Трамп і його новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс чітко дали зрозуміти, що не мають ентузіазму щодо війни за національне виживання України; зокрема, вони глибоко скептично ставляться до продовження фінансування конфлікту, який на сьогодні коштував США приблизно 100 мільярдів доларів, а Європі – приблизно 200 мільярдів доларів, як у вигляді виплат, так і майбутніх обіцянок. Трамп заявив, що може зупинити війну за лічені години за допомогою поки що невизначеного плану (насправді існує кілька можливих версій, і жодна з них поки що не отримала благословення Трампа).

Незалежно від точних деталей, перед Європою постає безліч незручних запитань.

По-перше, чи буде будь-який план Трампа прийнятним для Києва або Європи, якщо він передбачає нав'язування Україні врегулювання? Також питанням є те, що такий план може означати для майбутньої української, а отже, і європейської безпеки. І якщо Україна вирішить продовжувати боротьбу, чи зможе Європа втрутитися, щоб покрити дефіцит підтримки з боку США?

По-друге, якщо припустити, що Київ і москва домовляться про мир (і якщо припустити, що це передбачає надійні гарантії безпеки), як фінансуватиметься мир? Пам'ятайте, що цифри вражають: Світовий банк та інші оцінили витрати на відновлення і реконструкцію України приблизно в 500 мільярдів доларів, і вони зростають щодня, щоразу, коли російська ракета влучає в цивільні будинки або національну інфраструктуру.

Нам добре відомі витрати на фінансування поточної оборони України – за даними Кільського інституту світової економіки, Захід витратив 237 мільярдів доларів на підтримку України з лютого 2022 року до серпня 2024 року. Включаючи виплати від МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій, загальна сума наближається до 250 мільярдів доларів. Плюс-мінус, це орієнтовно 100 мільярдів доларів на рік, і з цієї суми США надали приблизно третину фінансування, більшу частину своєї військової допомоги.

Якби США просто пішли, цікаво, наскільки Європа змогла б і захотіла б нести додатковий тягар у 35-40 мільярдів доларів щорічно. Політична ситуація в Європі є складною, про що свідчить нещодавній крах німецького уряду, частково через суперечки про збільшення державного боргу. У той час як глобальна криза вартості життя впливає на політику в усьому світі, чи справді європейці мають політичну рішучість продовжувати виписувати безлімітні чеки для України?

Можливо, якби вони дійсно витратили час на роз'яснення наративу про національну безпеку, про те, що Україна є нашою передовою лінією захисту від російської агресії та експансіонізму, і що фінансування України – це найдешевший спосіб забезпечити наш власний захист.

Краще витрачати 100 мільярдів доларів на рік зараз, враховуючи, що додатковий 1% ВВП на оборонні витрати коштуватиме приблизно 200 мільярдів доларів на рік. А падіння України означатиме набагато більше, ніж збільшення військових бюджетів на 1%. Але європейці з тріском провалили піар-кампанію, щоб донести цей аргумент до своїх народів. Довгоочікувана бюджетна заява Великої Британії від 20 жовтня запропонувала невелику суму додаткових витрат на оборону, але майже вся заява була зосереджена на підвищенні податків і Національній службі охорони здоров'я.

Наші лідери, без сумніву, підкреслять, що зараз вони близькі до угоди щодо нового механізму G7 із надзвичайного прискорення надходжень (ERA) для України у розмірі 50 мільярдів доларів, який використовує відсотки від активів російського центрального банку на суму 330 мільярдів доларів, знерухомлених у західних юрисдикціях (здебільшого в Європі).

На жаль, цих грошей вистачить лише на шість місяців фінансування України, і все ще залишається питання, чому відповідні активи не були передані уряду Зеленського вже давно.

Безумовно, надання Україні повного доступу до 330 мільярдів доларів дозволило б їй фінансувати власну оборону, а з кращим фінансуванням вона, можливо, вже змогла б перемогти у війні. Справедливо припустити, що Україна не опинилася б у такому скрутному становищі, в якому вона перебуває зараз.

Тут була можливість пояснити європейським виборцям, що не все фінансування України має надходити від них, і що росію можна змусити платити. Це було б популярно і правильно. Ця можливість все ще існує.

Якщо її розумно продати, це може стати серенадою, написаною для вух Трампа. Надати гроші Україні без жодних витрат для американських платників податків, а потім виділити значну частку на майбутні закупівлі зброї у США.

Україна може відкрити новий Фонд перемоги Трампа в Україні у розмірі 150 мільярдів доларів для оборонних закупівель у Сполучених Штатах протягом наступного десятиліття. Це забезпечить обороноздатність України, послабить путіна, створить робочі місця та політичну підтримку в США.

Важливо, що це гарантує, що росія заплатить за свою агресію, тому що від неї не вимагали навіть достатньої плати. Поки що.

Джерело: CEPA