Фінансові репресії Кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш

Не дивно, що Кремль гнівно відреагував на новину, що щонайменше $164 млрд (а можливо, значно більше) заморожених коштів російських платників податків, ймовірно, підуть на зміцнення оборони України. Ці гроші дозволять Україні продовжувати боротьбу щонайменше ще два-три роки.
У своєму звичному стилі режим відповів гучною бравадою. Він пригрозив відплатою у вигляді повної конфіскації, за його твердженням, до $215 млрд західних деривативів та іноземних інвестицій, що знаходяться під його юрисдикцією.
Є вагомі підстави ставитися до цих погроз із належною зневагою. По-перше, у росії немає й близько заявленої суми, а по-друге, ті активи, якими вона справді володіє, належать західним компаніям, надто жадібним, щоб триматися подалі від росії путіна, і надто дурними, щоб вчасно з неї вийти. Це провал рад директорів цих компаній, а не західних урядів.
росія вже конфісковує західні активи під своєю юрисдикцією і продає їх кремлівським маріонеткам за безцінь. Вже відібрано бренди від Carlsberg до Danone, а також активи західних банків.
Усі західні компанії з активами в росії давно знали, із яким режимом мають справу, і які ризики це несе. Їх не раз попереджали власні уряди. Вони затримались у росії, отримали надприбутки, і тепер мусять прийняти наслідки.
Адже слід пам'ятати: якщо відмовитися від використання заморожених активів Центрального банку росії (ЦБР) для фінансування України задля захисту інтересів західного бізнесу у росії, то саме західні платники податків будуть змушені виписати чек. Це явна моральна шкода.
Активи, заблоковані в росії, значно поступаються російським активам за кордоном. Загалом це близько $500 млрд, як державних, так і приватних, які заморожені в офшорах, тоді як, за моєю оцінкою, всередині росії застрягло набагато менше.
Крім того, якщо росія все ж таки візьметься за нові конфіскації, вона зайде в дуже бурхливі води.
Суми, на які вказує Кремль, майже повністю належать приватному сектору, а не державному сектору. Водночас існує чітка правова підстава для конфіскації активів рф – так зване положення про контрзаходи, згідно з яким суверенний імунітет держави діє лише тоді, коли вона сама діє відповідно до міжнародного права.
росія ж, своєю повномасштабною агресією, розтоптала правовий порядок, і це відкриває шлях до скасування її суверенного імунітету та висунення вимог про відшкодування збитків. Зверніть увагу: Захід навіть не переходить межу повної конфіскації, а має намір реінвестувати активи ЦБР до укладення майбутньої угоди про репарації.
Отже, важко уявити будь-яке російське виправдання конфіскації західних приватних активів компаній, які не вчиняли дій на шкоду росії. Підстав просто немає.
І це матиме свою ціну. Наслідки для довгострокового розвитку росії будуть катастрофічними; цей крок стане найбільшим ударом по правах власності приватного сектора з часів розпаду СРСР. Він на довгі роки зупинить майбутні інвестиції в росію з боку західних компаній, а також інших, включно з китайськими.
Вплив на західні компанії загалом буде обмеженим, адже значна частина згаданих активів і деривативів – це цінні папери, вартість яких у балансах західних компаній уже знижена майже до нуля. По суті, їх уже списано.
Гра Кремля подвійна. Він сподівається утримувати західні уряди в постійній істерії через російські погрози, незалежно від їхньої ймовірності. А також прагне посилити закулісне лобіювання з боку великих іноземних прямих інвесторів, аби ті тиснули на свої уряди і зривали передачу коштів Україні.
Західні уряди не повинні піддаватися такому лобіюванню.
Якщо воно матиме успіх, тоді німецьким, британським, італійським та іншим європейським платникам податків доведеться платити за це. В умовах жорстких бюджетних обмежень це, ймовірно, викличе жорстку реакцію громадськості.
На щастя, кампанія з конфіскації російських грошей, очолювана низкою осіб, включаючи автора цієї статті, зараз, здається, набирає обертів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і британський уряд (який утримує додатково $32 млрд російських активів) тепер публічно підтримують репараційні облігації або кредит.
Кошти ЦБР, заморожені в Euroclear чи інших західних фінансових установах, будуть спрямовані на фінансування позик для підтримки України. Ці 30-річні інструменти з нульовим купоном і надалі залишаться власністю ЦБР, що зменшить побоювання щодо примусового вилучення та ризиків, пов'язаних з підривом довіри до статусу резервної валюти G7.
Але замість того, щоб зберігатися в німецьких, британських або американських казначейських облігаціях, ці гроші будуть розміщені як позики Україні. росія може отримати повне погашення у разі, якщо за 30 років вона погодиться виплатити репарації Україні. Або ж ці позики можуть бути вирахувані з рахунку репарацій Кремля. Вже понад три роки ми виступаємо за таке рішення, і, нарешті, лідери G7, здається, прислухалися до нас.
Європейські уряди та платники податків мають спільний інтерес у тому, щоб національна безпека стояла на першому місці, незалежно від приватних інвесторів, які просто зробили поганий вибір. А стосовно росії, бодай якоюсь мірою буде відновлена справедливість для деспотичного деструктивного утворення, яким керують путін та його поплічники.
