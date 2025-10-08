Фінансові репресії Кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш

Режим путіна розуміє, що його агресивна війна суттєво постраждає, якщо фінансові активи передадуть Україні. Але він безсилий, вважає старший стратег RBC BlueBay Asset Management та асоційований член Chatham House Тімоті Еш. По-перше, в росії немає західних державних активів, а приватні інвестори мали розуміти на які ризики вони йдуть. Тож їхні аргументи не повинні враховуватися, особливо з огляду на платників податків в Європі, переконаний експерт.

Не дивно, що Кремль гнівно відреагував на новину, що щонайменше $164 млрд (а можливо, значно більше) заморожених коштів російських платників податків, ймовірно, підуть на зміцнення оборони України. Ці гроші дозволять Україні продовжувати боротьбу щонайменше ще два-три роки.

У своєму звичному стилі режим відповів гучною бравадою. Він пригрозив відплатою у вигляді повної конфіскації, за його твердженням, до $215 млрд західних деривативів та іноземних інвестицій, що знаходяться під його юрисдикцією.

Є вагомі підстави ставитися до цих погроз із належною зневагою. По-перше, у росії немає й близько заявленої суми, а по-друге, ті активи, якими вона справді володіє, належать західним компаніям, надто жадібним, щоб триматися подалі від росії путіна, і надто дурними, щоб вчасно з неї вийти. Це провал рад директорів цих компаній, а не західних урядів.

росія вже конфісковує західні активи під своєю юрисдикцією і продає їх кремлівським маріонеткам за безцінь. Вже відібрано бренди від Carlsberg до Danone, а також активи західних банків.

Усі західні компанії з активами в росії давно знали, із яким режимом мають справу, і які ризики це несе. Їх не раз попереджали власні уряди. Вони затримались у росії, отримали надприбутки, і тепер мусять прийняти наслідки.

Адже слід пам'ятати: якщо відмовитися від використання заморожених активів Центрального банку росії (ЦБР) для фінансування України задля захисту інтересів західного бізнесу у росії, то саме західні платники податків будуть змушені виписати чек. Це явна моральна шкода.

Активи, заблоковані в росії, значно поступаються російським активам за кордоном. Загалом це близько $500 млрд, як державних, так і приватних, які заморожені в офшорах, тоді як, за моєю оцінкою, всередині росії застрягло набагато менше.

Крім того, якщо росія все ж таки візьметься за нові конфіскації, вона зайде в дуже бурхливі води.

Суми, на які вказує Кремль, майже повністю належать приватному сектору, а не державному сектору. Водночас існує чітка правова підстава для конфіскації активів рф – так зване положення про контрзаходи, згідно з яким суверенний імунітет держави діє лише тоді, коли вона сама діє відповідно до міжнародного права.

росія ж, своєю повномасштабною агресією, розтоптала правовий порядок, і це відкриває шлях до скасування її суверенного імунітету та висунення вимог про відшкодування збитків. Зверніть увагу: Захід навіть не переходить межу повної конфіскації, а має намір реінвестувати активи ЦБР до укладення майбутньої угоди про репарації.

Отже, важко уявити будь-яке російське виправдання конфіскації західних приватних активів компаній, які не вчиняли дій на шкоду росії. Підстав просто немає.

І це матиме свою ціну. Наслідки для довгострокового розвитку росії будуть катастрофічними; цей крок стане найбільшим ударом по правах власності приватного сектора з часів розпаду СРСР. Він на довгі роки зупинить майбутні інвестиції в росію з боку західних компаній, а також інших, включно з китайськими.

Вплив на західні компанії загалом буде обмеженим, адже значна частина згаданих активів і деривативів – це цінні папери, вартість яких у балансах західних компаній уже знижена майже до нуля. По суті, їх уже списано.

Гра Кремля подвійна. Він сподівається утримувати західні уряди в постійній істерії через російські погрози, незалежно від їхньої ймовірності. А також прагне посилити закулісне лобіювання з боку великих іноземних прямих інвесторів, аби ті тиснули на свої уряди і зривали передачу коштів Україні.

Західні уряди не повинні піддаватися такому лобіюванню.

Якщо воно матиме успіх, тоді німецьким, британським, італійським та іншим європейським платникам податків доведеться платити за це. В умовах жорстких бюджетних обмежень це, ймовірно, викличе жорстку реакцію громадськості.

На щастя, кампанія з конфіскації російських грошей, очолювана низкою осіб, включаючи автора цієї статті, зараз, здається, набирає обертів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і британський уряд (який утримує додатково $32 млрд російських активів) тепер публічно підтримують репараційні облігації або кредит.

Кошти ЦБР, заморожені в Euroclear чи інших західних фінансових установах, будуть спрямовані на фінансування позик для підтримки України. Ці 30-річні інструменти з нульовим купоном і надалі залишаться власністю ЦБР, що зменшить побоювання щодо примусового вилучення та ризиків, пов'язаних з підривом довіри до статусу резервної валюти G7.

Але замість того, щоб зберігатися в німецьких, британських або американських казначейських облігаціях, ці гроші будуть розміщені як позики Україні. росія може отримати повне погашення у разі, якщо за 30 років вона погодиться виплатити репарації Україні. Або ж ці позики можуть бути вирахувані з рахунку репарацій Кремля. Вже понад три роки ми виступаємо за таке рішення, і, нарешті, лідери G7, здається, прислухалися до нас.

Європейські уряди та платники податків мають спільний інтерес у тому, щоб національна безпека стояла на першому місці, незалежно від приватних інвесторів, які просто зробили поганий вибір. А стосовно росії, бодай якоюсь мірою буде відновлена справедливість для деспотичного деструктивного утворення, яким керують путін та його поплічники.

Джерело: CEPA