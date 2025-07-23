Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш

Туреччина стоїть на порозі унікальних геополітичних можливостей, які можуть кардинально посилити її регіональну роль. Президент Ердоган має шанс одночасно врегулювати курдське питання всередині країни, сприяти миру між Вірменією та Азербайджаном, стабілізувати ситуацію в Сирії та стати ключовим оборонним партнером для Європи. Водночас конкуруючі інтереси Ізраїлю в регіоні та невизначеність щодо війни в Україні створюють серйозні ризики для турецької стратегії. Успішне використання цих можливостей може перетворити Туреччину на одного з найвпливовіших гравців регіональної геoполітики.

Наразі перед Туреччиною стоїть неабиякий набір геополітичних викликів і можливостей, які потенційно можуть принести великі перемоги, але також створити новий головний біль для президента Ердогана. Схоже, він добре вміє грати в багатовимірну геополітику, тож давайте подивимося, як йому вдасться впоратися з усім цим.

По-перше, і це позитивний момент, Трамп, здається, щиро поважає Ердогана, цінуючи сильного лідера, який також досягає успіху у світі трансакційних ігор за владу. Трамп бачить в Ердогані того, з ким він може вести бізнес і хто потенційно може запропонувати йому рішення в Сирії, з росією та Україною, який є корисним гравцем щодо Ірану, а також Туреччина потенційно є великим ринком збуту для американської зброї. Ердоган цінує той факт, що Трамп не читав йому лекцій про нещодавні внутрішньополітичні події, що залишило турецьку опозицію дещо вразливою в контексті поточних справ проти CHP, Імамоглу та інших.

Призначення Тома Баррака послом США в Туреччині високо оцінили в Анкарі. Його коріння в регіоні означає, що він розуміє чутливість, і ті турки, з якими я розмовляв, були надзвичайно вражені його знанням ключових проблем, що стоять перед регіоном. Для Туреччини корисно, що Баррак має більшу сферу відповідальності, ніж просто Туреччина, є контактною особою США з питань Вірменії-Азербайджану, Сирії та Лівану, і має прямий зв'язок з Трампом. Баррак розглядається як людина, що укладає угоди, з якою Ердоган може вести бізнес.

Для Трампа важливо, що Туреччина пропонує рішення щодо Сирії і підтримку ключових інтересів США, таких як протидія ІДІЛ, що може дозволити вивести американські війська. Також шукаються рішення щодо ілюзорного питання С400, яке може повернути Туреччину до програми F35, і якщо санкції CAATSA будуть скасовані, Туреччина отримає вигоду від продажу затребуваних оборонних технологій.

Ситуація в Сирії складна, і зусилля Туреччини зі стабілізації країни шляхом підтримки унітарного рішення на користь уряду аль-Шараа підриваються ізраїльськими військовими діями. Здається, що Ізраїль має діаметрально протилежні інтереси щодо Сирії.

Ізраїль прагне федеративного устрою в Сирії, який робить країну слабкою і нестабільною. Така стратегія також відкидає будь-які думки про те, що Туреччина може мати сферу впливу в Сирії і наблизитися до кордонів Ізраїлю. Нещодавні ізраїльські військові удари по сирійській військовій інфраструктурі та на підтримку друзських угруповань можна розглядати в цьому контексті. Ізраїль також, схоже, підтримує курдські групи в Сирії, знову ж таки, як ширму для інтересів Туреччини, але це потенційно ускладнює зусилля Туреччини щодо забезпечення миру всередині країни і за кордоном з курдськими групами і потенціал для отримання величезних мирних дивідендів.

Все це ускладнює завдання для адміністрації Трампа, оскільки існує ризик того, що конкуруючі турецькі та ізраїльські інтереси в Сирії можуть призвести до прямого конфлікту. Туреччині, наприклад, не хотілося б вступати у пряму військову сутичку з Ізраїлем, враховуючи відсутність у неї передових систем протиповітряної оборони або винищувачів п'ятого покоління, які б відповідали ізраїльським. Проблемою як для Туреччини, так і для США в даний час є надмірна самовпевненість Ізраїлю після низки військових перемог у Лівані, Ірані тощо. Чи можуть США стримати Ізраїль від використання своєї військової потужності, поки він має можливість формувати регіон у своїх інтересах? Але, залишаючи своїх сусідів слабкими і розділеними, Ізраїль ризикує створити загрозу безпеці для інших держав регіону, таких як Туреччина і навіть Європи (нестабільність в регіоні створює ще більший ризик потоку мігрантів).

По-друге, всередині країни адміністрація Ердогана прагне активізувати курдський мирний процес. Перехід націоналістичного союзника Ердогана на бік підтримки курдського миру є досить дивним, але я думаю, що він також відображає розуміння того, що з огляду на складну регіональну геополітику – зокрема, зростаючу і вже майже домінуючу регіональну силу Ізраїлю, якщо Туреччина не запропонує поступок курдам у себе вдома, Ізраїль може скористатися можливістю сприяти створенню Великої курдської держави на землях Сирії, Іраку, Ірану та Туреччини. Переговори адміністрації Ердогана з курдськими угрупованнями всередині країни вже принесли результати, включаючи заяву Оджалана про відмову від збройної боротьби і церемоніальне спалення зброї РПК в Сулейманії в Іраку. Укладення довготривалої мирної угоди видається можливим – керівництво як з турецького, так і з курдського боку, схоже, хоче цього, вимоги не є надто великими, а найбільша перешкода – турецька громадська думка – зараз, схоже, також змінюється на користь.

Для Ердогана курдський мир має три великі переваги:

a) перспектива того, що депутати від Курдської демократичної партії підтримають зміни до конституції, які дозволять Ердогану балотуватися на наступний президентський термін, подолавши нинішнє обмеження у два терміни;

б) перспектива поліпшення відносин з сусідами в Іраку і Сирії, оскільки напруженість між курдами зменшиться, а також з Європою, оскільки курдська діаспора буде менш активно виступати проти турецьких інтересів;

в) потенційно величезні економічні дивіденди миру, чому сприятиме не лише пункт а), але й перспективи нових інвестицій і витрат на реконструкцію на південному сході Туреччини. За оцінками міністра фінансів Сімсека, вартість 40-річного курдського конфлікту склала $1,8 трлн, або $40-50 млрд на рік, що вже саме по собі буде благом для турецької економіки, якщо він більше не буде заважати.

Оптимізм – це побудова курдського миру, і я думаю, що це станеться.

По-третє, ми наблизилися до укладення довгострокової мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном як ніколи за останні 30 років. Для Туреччини це відкриє кордон з Вірменією, а також сприятиме розвитку торговельних шляхів і потоків до Центральної Азії та Китаю. Військова підтримка Туреччини (безпілотники) Азербайджану відіграла важливу роль у нещодавній перемозі Баку у війнах за Нагірний Карабах. Фактично Азербайджан виграв війну, і тепер залишається узгодити дрібні деталі та укласти остаточну угоду про мир.

Адміністрація Пашиняна в Єревані, здається, розуміє це і готова домовлятися/йти на компроміс, вбачаючи тепер більшу вигоду від величезних мирних дивідендів. Вона також бореться з викликом спроби перезавантажити свої відносини з Москвою – визнанням того, що російська безпекова підтримка провалилася в останніх війнах з Азербайджаном, і розумінням того, що Туреччина тепер, можливо, є більш логічним стратегічним і економічним партнером.

Азербайджан, і, можливо, Ізраїль зараз є чинником, що ускладнює ситуацію, як і росія. Азербайджан виглядає надзвичайно, можливо, надто впевненим після своїх нещодавніх військових перемог над Вірменією і, можливо, бачить шанс на подальші здобутки над Вірменією – контроль над Зангезурським коридором до Нахічевані. Тому він грає жорстко з адміністрацією Пашиняна, вимагаючи змін до конституції, щоб закріпити здобутки Азербайджану. Пашиняну важко це зробити, враховуючи, що наступного року на нього чекають вибори, а в опитуваннях він значно відстає. росія, ймовірно, також втручається у внутрішню політику Вірменії, підтримуючи своїх старих союзників у націоналістичній опозиції. Пашинян шукає союзників у Туреччині та Європі. Дійсно, Пашинян нещодавно здійснив кілька поїздок, щоб зустрітися з президентом Ердоганом у Туреччині, і, здається, між ними склалися справді теплі особисті стосунки. Однак Азербайджан, здається, грає в гру, щоб підірвати авторитет Пашиняна, сподіваючись, що повернення націоналістичної опозиції до влади на виборах в Вірменії наступного року створить привід для чергової військової кампанії з метою захоплення Зангезурського коридору силою. Ізраїль, здається, підбурює Азербайджан і постачає зброю Баку.

Ймовірно, Ізраїль вважає, що будь-який мир між Вірменією та Азербайджаном буде перемогою для Туреччини, і це дійсно так, і тому, здається, намагається ускладнити ситуацію. Туреччина дійсно постачає військове спорядження до Баку, але її вплив обмежений тим, що Азербайджан є джерелом енергії, фінансування та інвестицій для Туреччини, тому вона не хоче грати жорстко, щоб змусити Баку піти на компроміс.

Потім до всього цього долучаються США і росія.

США, як і Туреччина, бачать можливість укладення мирної угоди – Нобелівська премія миру для Трампа? Тут Баррак запропонував інноваційне рішення (насправді європейці запропонували це першими) про управління США коридором Зангезур на основі 100-річної оренди. Це дозволило б зберегти мир і сприяти торгівлі. Я думаю, що і Вірменія, і Азербайджан погодилися б на це, хоча для Пашиняна це складно з конституційної точки зору, а його слабка внутрішньополітична позиція означає, що він не може насправді просунути це рішення. Насправді, навіть підняття цього питання стало подарунком для опозиції.

росія також не дуже захоплена перспективою розміщення американських військ на Південному Кавказі. Ймовірно, нещодавні дії проти азербайджанських громадян у росії мали на меті попередити Баку, щоб той не погоджувався на план США. Можливо, вони не передбачали гнівної реакції Азербайджану – закриття російського агентства Спутник у Баку та арешт російських громадян. Останнє також може свідчити про надмірну впевненість Азербайджану, який, можливо, прагне продемонструвати, що більше не потребує тиску з боку росії і зараз рухається в набагато більш незалежній орбіті. Відносини між Азербайджаном і росією перебувають на низькому рівні, і Баку, можливо, сподівається, що Москва зайнята в Україні і не ризикне військовим варіантом – вона може програти, зважаючи на нинішні потужні можливості азербайджанської армії та військову технічну підтримку Туреччини та Ізраїлю.

В цілому, мир між Вірменією та Азербайджаном є близьким і можливим, але все ще може перерости в подальший конфлікт, якщо не буде ретельно контрольований. Добре, що Том Баррак займається цим питанням, а Трамп про нього піклується.

По-четверте, війна між росією та Україною, Туреччина потенційно могли б отримати величезну вигоду від миру, враховуючи, що Україна ставиться до неї прихильно і могла б отримати вигоду від великих контрактів на відновлення та оборону. Але не варто сподіватися, оскільки Трамп настільки погано керував цим процесом, що ми ще далі від миру, ніж були до його приходу до влади. На мій погляд, війна триває, що саме по собі створює ризики для Туреччини: Україна може програти, що призведе до катастрофічного повернення росії до домінування в Чорному морі. Проте Туреччина все ще користується авторитетом, оскільки їй довіряють і росія (дещо), і Україна, і тому вона є корисним посередником і місцем для мирних переговорів. Це також додає Ердогану очок в очах Трампа.

По-п'яте, і пов'язане з чотирма вищезазначеними пунктами, припускаючи, що загроза росії для Європи залишається, Туреччина, схоже, стане великим переможцем від європейської нестабільності та ослаблення військової підтримки Європи з боку США. Європа повинна витрачати, витрачати, витрачати на оборону, а Туреччина має великий військово-промисловий комплекс, який може заповнити прогалини, що залишилися в Європі.

Вона також має передові технології в галузі БПЛА. Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції та посилити військове і оборонне співробітництво та виробництво, а також поглибити торговельні та економічні зв'язки – Митний союз плюс плюс. Після MSC 25 все зводиться до оборонної автономії, і Туреччина хоче обміну військовими технологіями, вона має переговорну силу, і ми бачили це протягом минулого року з угодою між Leonardo і Baykar. Італія випередила своїх європейських і британських колег, які буквально спали за кермом або за екраном комп'ютера дрона. Але європейська безпекова проблема є величезною можливістю для Туреччини допомогти Європі протистояти загрозі з боку росії та заповнити вакуум, залишений відходом США.

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