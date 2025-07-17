Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн

Науковий співробітник Університету Осло в Норвегії Фабіян Гоффманн аналізує можливості росіян у виробництві далекобійних безпілотників типу "Шахед-136" та крилатих ракет на противагу виробництву засобів перехоплення в Європі. Та розповідає про технологічні можливості Заходу протидіяти їм. Прогноз оптимістичний.

Протягом останнього тижня росія запустила понад 1800 БПЛА "Герань-2" (місцева версія іранського "Шахед-136") разом із приманками великої дальності. Це свідчить про різке збільшення середньої інтенсивності атак дронів великої дальності на день, яка 9 липня досягла піку в 728 безпілотників і приманок разом. Це на додаток до десятків крилатих і балістичних ракет, запущених по Україні.

Окрім кількісного збільшення, росія нещодавно запровадила якісні зміни, які підвищують летальність її безпілотників дальнього радіусу дії та ускладнюють їх перехоплення (а також, ймовірно, роблять їх дорожчими).

Якісні розробки

Останні повідомлення свідчать про те, що росія збільшила вантажопідйомність своїх безпілотних літальних апаратів "Герань-2". Якщо попередні версії несли боєголовки вагою 20–40 кілограмів, то новіші варіанти оснащені боєголовками вагою до 90 кілограмів.

Смертоносний радіус боєголовки пропорційний кубічному кореню її потужності, тому подвоєння або більше корисного навантаження не означає автоматичного пропорційного збільшення смертоносності. Однак у поєднанні з повідомленнями про збільшення загальної та кінцевої швидкості деяких варіантів "Герань-2", що призводить до глибшого проникнення боєголовки в структуру цілі, це дозволило росії значно підвищити загальну руйнівну силу своїх атак БПЛА великої дальності.

Крім того, уламки показали, що деякі безпілотники "Герань-2" тепер використовують кінцеві навідні пристрої у вигляді електрооптичних та інфрачервоних камер, що підвищує їхню точність. Також повідомляється про модернізацію електроніки, що покращує їхню стійкість до спроб глушіння.

Оцінюючи ці розробки, важливо пам'ятати, що такі модернізації мають свою ціну. Наприклад, для збільшення швидкості дрона, ймовірно, знадобиться більш досконалий турбореактивний двигун, а не турбогвинтовий, що може значно підвищити витрати. Це з'їдає бюджет і підриває одну з ключових переваг дрона: його відносно низьку вартість порівняно з більш дорогими ракетними системами. Тому ці вдосконалення не завжди є очевидним або економічно вигідним вибором.

Однак відносний успіх останніх ударів російських безпілотників великої дальності свідчить про те, що росія, принаймні на даний момент, знайшла вигідний баланс.

Натомість якісні розробки та модернізації крилатих ракет були більш обмеженими. На початку війни росія почала інтегрувати в свої крилаті ракети теплові відволікаючі мішені, ймовірно, налаштовані на запуск під час кінцевого наближення для захисту від інфрачервоних перехоплювачів, хоча, судячи з усього, вони мали незначний ефект.

З огляду на це, крилаті ракети залишаються постійною і небезпечною загрозою через свою високу швидкість, низьку висоту польоту, точність і, особливо, велику вантажопідйомність. російські крилаті ракети, такі як 3М-14 і Х-101, зазвичай несуть боєголовку вагою 450 кілограмів, здатну завдати значної шкоди незахищеним цілям.

Кількісні показники розвитку

Зусилля росії особливо помітні на кількісному рівні. На кінець 2024 року українські джерела повідомляли, що росія досягла річної виробничої потужності у 6000 безпілотників великої дальності. До середини 2025 року ця виробнича потужність зросла до понад 30 000 БПЛА "Герань-2" та приманок. Це було досягнуто завдяки розширенню існуючих потужностей та додаванню нових виробничих майданчиків.

Це дозволило росії регулярно запускати від 500 до 700 безпілотників дальнього радіусу дії під час нічних атак. росія прагне ще більше розширити виробництво, щоб зробити можливими і рутинними постійні атаки, що досягають 1000 на ніч.

Виробництво крилатих ракет також збільшилося, хоча і не так стрімко. За останніми даними української розвідки, росія виробляє від 1260 до 1560 крилатих ракет на рік, включаючи Х-101, 3М-14 "Калібр" і 9М728/9М729.

Крім того, росія виробляє інші типи крилатих ракет, включаючи протикорабельні варіанти, перероблені для ударів по суші, такі як Х-32, 3М55 "Онікс" і 3М22 "Циркон". Дозвукова крилата ракета для ударів по наземних цілях Х-69 з поліпшеними характеристиками стелс, за повідомленнями, була запущена у виробництво в 2023 році. В цілому, виробництво російських крилатих ракет, ймовірно, перевищує 1500 одиниць на рік і може наближатися до 2000.

Протидія арсеналу крилатих ракет росії

Подібно до протиракетної оборони, західні держави значно розширили свої виробничі потужності для систем, призначених для протидії загрозам з боку російських крилатих ракет і безпілотників, і поставили їх в значній кількості в Україну.

На відміну від ситуації з балістичними ракетами, стратегія ПРО проти крилатих ракет, заснована на принципі "недопущення", видається реалістичною, хоча проблеми все ще залишаються.

Для ПРО від крилатих ракет європейські держави, включаючи Україну, в основному покладаються на німецьку систему IRIS-T SLM, вироблену компанією Diehl Defence, та американо-норвезьку систему NASAMS, спільно розроблену компаніями Raytheon і Kongsberg.

Diehl Defence наразі виробляє близько 500–600 перехоплювачів IRIS-T SL на рік. З урахуванням нового виробничого об'єкта, який планується ввести в експлуатацію до 2026 року, ця кількість, за прогнозами, зросте до 800-1000, а також щорічно буде постачатися до десяти вогневих одиниць.

NASAMS використовує AIM-120C-8 AMRAAM як основний перехоплювач. Загальний річний обсяг виробництва AMRAAM компанією Raytheon становить близько 1200 ракет, але це включає кілька варіантів, зокрема AIM-120D-3. За оцінками, частка виробництва AIM-120C-8 становить 400-600 ракет на рік, хоча залишається значна невизначеність. Не всі з них призначені для NASAMS; багато з них призначені для використання на винищувачах, поставлених США, для повітряних боїв. В результаті доступність перехоплювачів AIM-120C-8 в Європі для NASAMS залишається обмеженою.

NASAMS також використовує ракету-перехоплювач AIM-9X, який довів свою ефективність в Україні як проти дронів, так і проти крилатих ракет. Хоча він має меншу дальність (15-20 км порівняно з 35-40 км у AIM-120C-8), він дешевший і виробляється в кількості понад 1600 ракет на рік, а в планах – розширення виробництва до 2500 ракет. Це значно посилює базу перехоплювачів, доступну для користувачів NASAMS, включаючи європейських клієнтів.

Наразі виробництво російських крилатих ракет, ймовірно, перевищує кількість доступних західних перехоплювачів. Однак різниця не є великою і, як очікується, в найближчі роки вона зменшиться або повністю зникне. Крім того, західні системи ПРО продемонстрували майже 100% ефективність в Україні, що означає, що на кожну ракету, що наближається, потрібно виділити не більше одного перехоплювача за умови, що випадкові прориви будуть допустимими.

Економічна ефективність залишається проблемою, оскільки росія виробляє крилаті ракети дешевше, ніж Європа і США виробляють свої перехоплювачі, хоча різниця в вартості менша, ніж у випадку з протибалістичою ракетною обороною. Більш обмежуючим чинником є доступність пускових установок, що обмежує загальну площу, яку можна захистити, через відносно невелику дальність дії кожної системи.

Незважаючи на це, перспективи набагато менш похмурі, ніж у випадку з розширенням арсеналу балістичних ракет росії.

Протидія БПЛА дальнього радіусу дії

Значні виробничі потужності росії у сфері БПЛА дальнього радіусу дії, що призводить до величезного і зростаючого обсягу атак, становлять більшу проблему в короткостроковій перспективі, хоча, ймовірно, це найлегше вирішувана проблема ударів дальнього радіусу дії, з якою стикається Європа в середньо- та довгостроковій перспективі.

Західні арсенали наразі не мають економічно ефективних засобів перехоплення для захисту від таких дронів. Це змушує Україну, а в майбутньому конфлікті і європейські держави, вибирати між витрачанням ракет-перехоплювачів, які коштують у 20 разів дорожче за дрони, використанням зенітних гармат, які не є широко доступними, або пропусканням і прийняттям наслідків у вигляді завданих збитків.

Україна вже стикається з цією дилемою, яка стала ще гострішою, оскільки росія адаптувала траєкторії польоту дронів, щоб обійти зону дії таких систем, як німецький "Гепард", літаючи на більших висотах.

Проте це може змінитися в найближчому майбутньому. Кілька європейських компаній, розташованих, зокрема, в Естонії, Німеччині та Україні, зараз працюють над створенням дешевих перехоплювачів, які можуть економічно ефективно боротися з дронами типу "Герань-2".

Основним викликом є розробка системи перехоплення, яка може відповідати швидкості БПЛА великої дальності, залишаючись при цьому доступною. За повідомленнями, це було однією з головних перешкод для України, особливо з огляду на те, що швидкість російських дронів великої дальності продовжує зростати. Тим не менш, деякі компанії розробляють системи, які враховують цей мінливий профіль загрози.

Естонський оборонний стартап Frankenburg Technologies запропонував недорогий перехоплювач, що працює на твердопаливному ракетному двигуні. На відміну від концепцій "перехоплювальних дронів", запропонованих в Україні, твердопаливні апарати мають високу швидкість і прискорення, що добре підходить для ураження швидкорухливих цілей.

Звісно, дальність таких перехоплювачів буде обмеженою, незалежно від конструкції. Це вимагає відносно великої та децентралізованої мережі перехоплювачів, підкріпленої значними резервами для точкової оборони навколо цілей високої цінності. Проте такий підхід є принципово здійсненним. Більше того, ці технології мають потенціал здешевити протидію російським дронам, особливо з огляду на те, що останні стають дедалі дорожчими через зростаючу складність.

Вартість одного "Герань-2" оцінюється в $30 000 – 70 000. З інтеграцією більш досконалих технологій двигунів та пошукових систем ця цифра може наблизитися до $100 000 або навіть перевищити її. Тому оборонний перехоплювач вартістю $50 000 або менше був би економічно вигідним рішенням, особливо з огляду на більші довгострокові фінансові можливості Європи.

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