Американська газета New York Times запропонувала розглянути питання можливої зустрічі путіна та Зеленського очима російських політиків та експертів. Вони в один голос твердять, що така зустріч можлива, якщо Україна погодиться на вимоги путіна стосовно територій, розміру армій. Цікаво, що паралельно цю ж тему розглядає Wall Street Journal, яка обрала спікерів не краще за NYTimes – зокрема, відомого любителя Валдайського клубу Самуеля Шарапа.

Кремль залишає відкритими всі варіанти, але аналітики вважають, що російський лідер, ймовірно погодився б зустрітися зі своїм українським візаві лише для того, щоб прийняти капітуляцію, пише New York Times.

Як зауважує видання, путін настільки зневажає українського колегу, що майже ніколи не вимовляє ім'я "Зеленський". Кремль наполягає, що він є нелегітимним лідером, а російське державне телебачення називає його "клоуном".

Втім, як зазначає NYTimes, Трамп пов'язав свою недавню дипломатичну активність з ідеєю, що путін і Зеленський повинні зустрітися віч-на-віч, щоб покласти край війні росії проти України. Трамп повідомив, що "розпочав підготовку" до такої зустрічі, коли в понеділок розмовляв по телефону з путіним.

Видання вважає, що для путіна такий саміт міг би стати способом закріпити мирну угоду, яку Кремль представив би як перемогу, якщо Трамп тиснутиме на Зеленського , аби той прийняв вимоги путіна щодо території та суверенітету України. Але це також несе політичні ризики, оскільки Кремль давно дає зрозуміти, що прямі переговори із Зеленським негідні російського лідера.

NYTimes наводить позиції російських політиків та аналітиків з приводу можливої зустрічі та двосторонніх переговорів. Відомий українофоб Костянтин Затулін повідомив виданню, що на його думку – це був би компроміс, назвавши потенційну зустріч путіна і Зеленського поступкою Кремля. "росія відмовиться від своїх застережень щодо зустрічі із Зеленським, щоб підтримати мирні зусилля президента Трампа", – переконує він.

Затулін зазначив, що деякі російські чиновники вважають, що путін не повинен зустрічатися із Зеленським за жодних обставин, оскільки "росія всюди говорить про нелегітимність Зеленського". Але, на його думку, саміт із Зеленським варто розглянути, оскільки "ставки надто високі, щоб і далі ігнорувати будь-яку можливість зустрічі".

Як зауважує NYTimes, Кремль, як завжди, намагається залишити за собою можливість вибору, з одного боку заявивши, що зустріч путіна і Зеленського можлива, але не давши жодних ознак, що вона відбудеться найближчим часом. Кремлівські аналітики заявили, що важко уявити, щоб путін погодився на зустріч, якщо не буде зрозуміло, що Зеленський готовий погодитися на ключові вимоги росії.

"Я просто не бачу жодних перспектив організації такої зустрічі в найближчому майбутньому або навіть у найближчій перспективі", – повідомив виданню в телефонному інтерв'ю політолог із Санкт-Петербурга Григорій Голосов. Він передбачив, що путін зустрінеться із Зеленським лише "якщо путіну стане зрозуміло, що ця зустріч необхідна для капітуляції України, для визнання Зеленським своєї поразки".

Адже, на думку NYTimes, що сісти за стіл із Зеленським із іншою метою, може викликати суперечки в росії. Видання наголошує, що путін базує свою версію вторгнення на помилковій ідеї, що Зеленський очолює "режим", винний у геноциді російськомовного населення. Проте, Зеленський виріс російськомовним і спочатку породив у Москві надію на більш дружній до росії український уряд, коли в 2019 році був обраний президентом з великою перевагою, наголошує видання.

Відтоді путін висловлювався про Зеленського в украй різких тонах. Наприклад, у 2023 році він атакував єврейську ідентичність Зеленського. путін сказав, що його єврейські друзі нібито розповіли йому, що "Зеленський не єврей – він ганьба для єврейського народу".

NYTimes підкреслює, що особисті переговори дозволили б путіну і Зеленському виглядати рівними. Тому наполягання Трампа на тому, що зустріч між Зеленським і путіним готується, викликала у багатьох скептицизм.

"Можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав", – заявив Трамп про українського і російського лідерів в інтерв'ю Fox News у вівторок. Хоча немає жодних доказів про будь-які стосунки між путіним і Зеленським, Трамп сказав, що саме це було причиною, чому він запропонував спершу зустріч цих двох віч-на-віч, а не у тристоронньому форматі із самим Трампом. "Інакше я б не організував зустріч двох, я б організував тристоронню зустріч", – зазначив Трамп.

Видання нагадує, що під час телефонної розмови в понеділок Трамп повідомив путіну про намір організувати двосторонню зустріч із Зеленським. Але коли радник путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков переказав зміст розмови журналістам, він не згадав про майбутній саміт. За його словами, Трамп і путін обговорили "можливості залучення більш високопоставлених посадовців" до прямих переговорів між росією та Україною, не уточнивши, кого саме мають на увазі.

При цьому, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров був так само не дуже конкретним в інтерв'ю на телебаченні. Він сказав, що хоча Кремль в принципі не проти двосторонньої зустрічі Зеленського і путіна, "будь-які контакти за участю високопосадовців повинні дуже ретельно готуватися".

Аналітики відзначають незвичний сплеск дипломатичної активності путіна, що свідчить про серйозне ставлення до ініціативи Трампа. Кремль повідомив, що путін цього тижня телефонував лідерам Саудівської Аравії, Киргизстану, Бразилії, Індії, Таджикистану, Південної Африки, Узбекистану, Казахстану та Білорусі, щоб поінформувати їх про перебіг переговорів щодо України.

"Схоже, путін вирішив, що настав час для справжньої дипломатії", – сказав фахівець з питань безпеки у Вищій школі економіки в Москві Дмитро Тренін (який довгі роки очолював американський Фонд Карнегі і є автором низки публікацій про необхідність ядерного удару по Заходу – iPress). Тренін передбачає, що путін погодиться на зустріч із Зеленським, якщо Кремль буде задоволений поступками, на які готовий піти український президент. Він додав, що максималістські вимоги путіна залишаються в силі, включаючи не лише його претензії на українські території, але й наполягання на тому, щоб Україна обмежила майбутню чисельність своїх збройних сил.

Над можливістю зустрічі путіна і Зеленського нависала постать Трампа, який, за словами аналітиків, підштовхнув путіна до більшої готовності до діалогу із Зеленським. У лютому путін розлютив Трампа, заявивши, що війна може закінчитися лише у разі, якщо уряд Зеленського буде замінений тимчасовою адміністрацією, встановленою під егідою ООН.

"Відтоді риторика росії пом'якшилася, – зазначив петербурзький політолог Голосов. – Зеленського все ще багато критикують, але вже не наважуються говорити, що він настільки нелегітимний президент, що з ним не варто розмовляти".

Натомість кремлівський глашатай Затулін заявив, що розгляд Кремлем можливості зустрічі з Зеленським є частиною зусиль росії "продемонструвати, що вона готова домовлятися з Трампом".

Як зауважує NYTimes, у вівторок на російському державному телебаченні майже не обговорювалася можливість зустрічі путіна і Зеленського, тоді як керовані Кремлем канали продовжували активно висміювати Зеленського. Ведуча політичного ток-шоу "60 хвилин" Ольга Скабеєва сказала, що Зеленський під час свого візиту до Білого дому поводився " як школяр", "дурнувато" сміявся і говорив "як завжди своєю кострубатою англійською".

Але аналітики прогнозували, що якщо путін вирішить, що йому вигідно провести такий саміт, пропагандистський меседж може миттєво змінитися. Відтак у Кремлі не дуже переймалися тим, що зустріч із Зеленським може мати серйозні політичні наслідки для путіна, як пояснив московський політичний аналітик Михайло Віноградов.

За його словами, "пропагандистський апарат припускає, що суспільство готове прийняти будь-який результат переговорів і військових дій. Суспільство тут не є великим обмежувальним чинником. Воно вже звикло до багатьох речей".

Джерело: New York Times