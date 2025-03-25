росія не збирається досягати "швидкого прогресу" на переговорах. москва розраховує на дестабілізацію України до 2026 року – американські ЗМІ

Перший раунд переговорів США-Україна та США-росія в Ер-Ріяді фактично завершився. З огляду на попередні заяви кремля можна стверджувати, що росія намагатиметься витиснути зі США якомога більше поступок для досягнення своїх довгострокових цілей – поділу світу на сфери впливу.

Cпецпредставник Трампа Стів Віткофф висловив сподівання на "реальний прогрес" щодо припинення вогню в Чорному морі на мирних переговорах у Ер-Ріяді в понеділок. Втім, кремль відразу применшив очікування швидкого прогресу, заявивши, що багато питань залишаються невирішеними, пише Washington Post.

Делегацію США на переговорах у понеділок очолювали старший директор Ради національної безпеки Білого дому Ендрю Пік та високопосадовець Державного департаменту Майкл Антон.

У російську делегацію увійшов, зокрема, сенатор Грігорій Карасін, який десятиліттями працював у Міністерстві закордонних справ і відповідав за український напрямок. Він сказав, що переговори "проходять творчо" і "йде цікава дискусія на досить гострі теми". "Не всі перемовини обов'язково закінчуються важливими документами та домовленостями. Важливо постійно підтримувати контакт і розуміти позицію один одного. Це те, що нам вдалося зробити", – резюмував він.

New York Times зазначає: якщо Карасін і раніше брав участь у чутливих зовнішньополітичних переговорах, вибір Сєргєя Бєсєди став для декого несподіванкою. Видання нагадує, що Бєсєда очолював департамент ФСБ, відповідальний за міжнародні розвідувальні операції. російські ЗМІ описують його як одне з головних джерел розвідданих, які переконали путіна у 2022 році в тому, що в Україні існують проросійські настрої і що швидке вторгнення може легко призвести до повалення уряду в Києві. 2023 року Кирило Буданов, голова військової розвідки України, назвав Бєсєду "дуже проблемною людиною" для України, яка "зробила багато зла".

Українську делегацію очолює Рустем Умеров разом із головним військовим радником Зеленського Павлом Палісою. Умеров був ключовим переговірником від України на мирних перемовинах з російськими дипломатами у перші місяці війни.

За інформацією Washington Post, переговори в Ер-Ріяді були зосереджені на технічних аспектах моніторингу 30-денного перемир'я, яке мало би припинити напади на енергетичну інфраструктуру. І хоча газета каже, що США намагаються розширити угоду, включивши до неї судноплавство у Чорному морі, добре відомо, що це гостре бажання росії повернутися туди зі своїми військовими кораблями.

WP зауважує, що в неділю Віткофф заявив в інтерв'ю Fox News, що очікує "реального прогресу, особливо в тому, що стосується припинення вогню у Чорному морі по суднах між обома країнами". Але речник кремля Дмітрій Пєсков одразу озвучив складні вимоги росії щодо Чорноморської зернової ініціативи 2022-2023 рр., аби забезпечити безпечне проходження українських зернових вантажів. На думку видання, це є ще однією ознакою того, що тактика москви може полягати в тому, щоб обережно сповільнити переговори, не відмовляючись від них, але водночас зберігаючи свої жорсткі умови для повного припинення вогню.

росія відмовилася від зернової угоди в липні 2023 року, нагадує WP, заявивши, що її вимоги так і не були виконані. За словами Пєскова, Чорноморська ініціатива "в її минулому вигляді передбачала виконання низки зобов'язань перед рф, але вони не були виконані". Зі свого боку нагадаємо, що росія використовувала зернову ініціативу, аби всіляко утруднити судноплавство для України й сповільнити експорт українського зерна.

Під час переговорів щодо зернової ініціативи 2023 року росія заявила, що Захід блокує її сільськогосподарський експорт, хоча він не перебуває під санкціями. Після того, як росія вирішила відмовитися від цієї угоди, Україна продовжила експортувати зерно через Чорне море, уникаючи загрози російських ударів завдяки тому, що судна тримаються ближче до берега.

Тим часом, нагадує WP, Україна завдала ударів безпілотниками по Чорноморському флоту росії, стверджуючи, що знищила третину його кораблів, включно з флагманом флоту крейсером "москва". росія ж використовувала свої кораблі у Чорному морі для нанесення ударів крилатими ракетами по Україні.

WP звертає увагу, що відомий прокремлівський зовнішньополітичний аналітик Фьодор Лук'янов висловив задоволення кремля тим, як адміністрація Трампа веде переговори, написавши в Telegram, що "все йде за російським сценарієм". За його словами, успіх путіна у відхиленні вимоги Трампа про повне припинення вогню був частиною російської тактики, спрямованої на уповільнення мирних перемовин.

"кремль притупив імпульс Білого дому, отриманий в результаті переговорів у Джидді, і перетворив дискусію на затяжну, – написав він, маючи на увазі зустріч цього місяця, на якій Україна прийняла пропозицію США про повне припинення вогню. – москва вважає, що зараз це в її власних інтересах".

У документі, підготовленому минулого місяця для кремля впливовим московським аналітичним центром, близьким до ФСБ росії, йдеться про те, що "мирне врегулювання кризи в Україні не може відбутися до 2026 року", і обговорюється необхідність "повного демонтажу" нинішнього українського уряду.

Речниця МЗС росії Марія Захарова також применшила сподівання на швидкий прогрес. "Потрібно не стільки чекати проривів, скільки розуміти, що робота ведеться за цілою низкою напрямків. Це один із них", – сказала вона російським ЗМІ в понеділок. Своєю чергою міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров підкреслив незмінність жорсткої позиції москви, заявивши, що росія приділятиме "постійну увагу вирішенню проблеми денацифікації держави, яка залишається під контролем київського режиму".

WP нагадує, що у недільному інтерв'ю Fox News Віткофф викликав критику, коли повторив неправдиву заяву путіна про те, що частини східної та південної України є російськими через референдуми, проведені там у 2022 році. Віткофф не визнав, що референдуми були інсценовані та проведені в умовах військової окупації, а деякі жителі стверджували, що їх змушували голосувати під загрозою, іноді у своїх будинках у присутності озброєних до зубів солдатів.

Як нагадує NYT, минулого тижня путін у телефонній розмові заявив Трампу, що росія погодиться на тимчасове перемир'я лише за умови, що Україна припинить мобілізацію солдатів, підготовку військ та імпорт зброї на час будь-якої паузи в бойових діях. Він зажадав повного припинення іноземної військової допомоги й розвідки Києву.

Білий дім заявив, що військова допомога Україні та обмін розвідданими триватимуть, незважаючи на вимоги кремля. Але адміністрація Трампа була менш чіткою щодо закликів москви до територіальних поступок, а іноді навіть виглядала такою, що приєднується до кремлівської позиції.

Втім, як зазначає New York Times в іншій публікації, кремль сповнений рішучості витиснути якомога більше користі з бажання Трампа укласти мирну угоду з Україною, навіть якщо не поспішає з переговорами. З точки зору москви, кращі зв'язки з Вашингтоном є економічним і геополітичним благом, якого можна досягти навіть тоді, коли російські ракети продовжують обстрілювати Україну.

Фактично про довгострокові плани кремля заявив директор Інституту світової економіки та міжнародних відносин у москві Фьодор Войтоловскій. За його словами, для росії довгострокова перспектива є більш цінною, ніж тактичне припинення вогню. Він окреслив, що в результаті переговорів росії та США можна вийти на модель, яка дозволить росії і США, а також росії і НАТО співіснувати, не втручаючись у сферу інтересів одне одного.

Тим часом у Вашингтоні знову обурені заявами Зеленського. Під час переговорів у понеділок, як зауважує WP, деякі високопосадовці адміністрації Трампа різко відреагували на критику Білого дому, висловлену Зеленським в інтерв'ю журналу Time. Зокрема на слова, що американські високопосадовці, схоже, вірять путіну на слово, а не рекомендаціям розвідувального співтовариства США. "Я вважаю, що росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації", – сказав Зеленський в інтерв’ю, яке вийшло у понеділок.

Високопоставлений американський чиновник (як зазвичай у таких випадках анонімний), повідомив WP, що цей коментар свідчить про те, що Зеленський мало чому навчився після сварки в Овальному кабінеті з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, яка призвела до того, що США припинили військову та розвідувальну підтримку України.