росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian

Британська газета The Guardian описала ситуацію з ультраправим активістом зі США, який втік до росії і звідти поширює неонацистькі ідеї та вплив на глобальному рівні. Колишні агенти ФБР стверджують, що він завербований росіянами та діє під їхнім керівництвом. На думку видання, це не поодинокий випадок, адже кремль стратегічно планує наперед і фінансує багато ультраправих активістів та організацій, поєднуючи їх з криміналом для протидії Заходу.

Колишній контрактник Пентагону працював із секретними підрозділами американського спецназу, а потім звільнився і переїхав до росії, розповідає The Guardian. Він одружується, радикалізується і починає з'являтися в Telegram-каналах як лідер неонацистської терористичної групи, що вербує американців. Незабаром з'являються звинувачення в тому, що він є російським шпигуном.

Хоча це звучить як щось, що міг би написати Том Кленсі, зауважує британське видання, це реальність: Рінальдо Наццаро, більш відомий як лідер "Бази", колись працював у Командуванні Сил спеціальних операцій США в Іраку та Афганістані, де займався наведенням дронів на ціль. Нещодавно The Guardian опублікувала звинувачення з "Бази" про те, що його давно підозрюють у співпраці з ФСБ.

Про "Базу" Міжнародна неонацистська терористична група, що походить зі США, схоже, швидко відновлює свої глобальні та національні ряди, згідно з інформацією, отриманою The Guardian з її цифрових акаунтів. Заснована у 2018 році, "База" перебувала в центрі уваги багаторічного контртерористичного розслідування ФБР, в результаті якого було заарештовано більше десятка її членів. Вона планувала вбивства, масові розстріли та інші акції в Європі, що зробило її забороненою терористичною організацією у кількох країнах.

Якщо це правда, підкреслює видання, то вражаюче одкровення про Наццаро вписується в добре задокументовану глобальну кампанію кремля з кооперування ультраправих і злочинних організацій для здійснення атак на західні демократії.

Ця місія жива і процвітає. "кремль грає в довгу і вкладає значні кошти в розвиток активів, які можуть бути використані для сіяння хаосу на Заході", – зазначив експерт з геополітики й директор з досліджень Центру Суфана Колін Кларк, який уважно стежить за шквалом російських диверсійних операцій по всьому світу. "російські спецслужби використовують ультраправі терористичні угруповання на свою користь", – додав він.

Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року світові уряди були в напруженому стані: не маючи необмежених військових ресурсів, які кремль мав за часів Холодної війни, він вдався до тактики гібридної війни проти своїх ворогів і сусідів. За цим послідувала низка підозрілих таємних вбивств, підпалів і саботажу на Заході.

"росію також звинувачують у фінансуванні ультраправих політичних партій, які можуть слугувати своєрідним троянським конем для більш брудних операцій", – стверджує Кларк.

Частиною цієї глобальної місії, як вважає The Guardian, є використання дезінформації для розпалювання ксенофобських настроїв в інтернеті у Британії та інших країнах. Відмивання готівкових платежів ультраправим політичним партіям по всій Європі через нечесні ЗМІ також стало основним елементом кремлівських планів.

Але в деяких інших випадках, використовуючи зв'язки через свою всесвітньо визнану терористичну групу "російський імперський рух" (РІР), кремль забезпечував воєнізовану підготовку шведських екстремістів за межами їхньої країни, а потім відправляв їх назад. В іншому окремому інциденті росію підозрювали в тому, що вона причетна до спроби польських бойовиків здійснити атаку під фальшивим прапором в Україні, нагадує британське видання.

"Оскільки москва може бути стратегічною, коли йдеться про спонсорований державою тероризм, кремль може розвивати відносини з цими групами як форму стратегічної глибини, зберігаючи їх, так би мовити, на чорний день", – пояснив Кларк діяльність "Бази".

У жовтні минулого року, нагадує The Guardian, голова внутрішньої розвідувальної служби Великої Британії МІ5 звинуватив російських агентів у тому, що вони стоять за "діями, які проводяться зі зростаючою нерозсудливістю" на європейській і британській землі.

У США немає таких же вичерпних доказів подібних прямих дій через агентуру кремля з використанням ультраправих екстремістських угруповань, зазначає видання, але підозр не бракує.

"У вас є хлопець, який є громадянином, закінчив університет Вілланова, працював десь в армії, радикалізувався, а потім переїхав до Санкт-Петербурга, і має російську дружину і дітей", – зазначив колишній агент ФБР під прикриттям Скотт Пейн, який проник у "Базу".

Пейн, який нещодавно випустив мемуари "Кодове ім'я: сірий кінь" про свій досвід у "Базі" та на інших завданнях з ультраправими в ролі агента ФБР, пояснив, що Наццаро викликав тривогу як у його групі, так і у ФБР. "Я не підтверджував це, але мені сказали, що вони відстежили мільйон доларів, які пройшли через його рахунок, але все, що він робив – це викладав англійську мову? – розповів Пейн. – Це modus operandi, чи не так? Якщо ви говорите про іноземний вплив".

Наццаро, який з'явився у широко розтиражованому інтерв'ю на російському держтелебаченні 2020 року, запевняючи, що він не є російським агентом, категорично заперечив будь-які звинувачення в тому, що у нього є нечисті на руку урядові покровителі.

"Нещодавно ЗМІ знову витягнули старе і набридле звинувачення в тому, що я є урядовим агентом, – заявив Наццаро в Telegram наприкінці квітня. – Я ніколи не контактував з російськими спецслужбами".

Але, як пише The Guardian, у квітні "База" нібито викрила український осередок, який пропонував оперативникам гроші за вбивство політиків у країні або напади на поліцейські та військові об'єкти. Це викликало негативну реакцію: українські та американські ультраправі Telegram-акаунти звинуватили Наццаро в тому, що він шпигує на користь росії. Це також збіглося з повідомленнями про те, що рф активізувала вербування місцевих жителів України, яких вона відправляє на смертельні місії в Херсонську область.

"Звідки у "Бази" гроші на таку кількість ботів і винагороди за дії?" – влучно запитав один із користувачів, пов'язаних з "Базою" в Telegram.

Джерела у розвідувальному співтоваристві США раніше повідомляли про підозри, що Наццаро працює на російські спецслужби або фінансується ними. У якийсь момент, з огляду на його проживання в Санкт-Петербурзі, колишньому нервовому центрі сумнозвісної групи найманців "Вагнер", виникла теорія, що він може працювати з нею. Певний час "Вагнер" підтримував тісні стосунки з RIM та іншими неонацистськими угрупованнями, оскільки амбіційно прагнув до партнерства з іноземними елементами й збільшення свого глобального впливу.

Кларк зазначив, що новина про те, що Наццаро діяв під керівництвом кремля, не шокувала аналітиків в уряді чи поза ним.

"Якщо це правда, буде цікаво дізнатися, як Наццаро був завербований, – зазначив він. – Я не здивуюся, якщо дізнаюся, що росія підтримує зв'язки з ультраправими групами по всьому світу, від Латинської Америки до Східної Європи й далі", – завершує публікацію The Guardian.

Джерело: The Guardian