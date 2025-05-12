росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian

Колишній контрактник Пентагону працював із секретними підрозділами американського спецназу, а потім звільнився і переїхав до росії, розповідає The Guardian. Він одружується, радикалізується і починає з'являтися в Telegram-каналах як лідер неонацистської терористичної групи, що вербує американців. Незабаром з'являються звинувачення в тому, що він є російським шпигуном.
Хоча це звучить як щось, що міг би написати Том Кленсі, зауважує британське видання, це реальність: Рінальдо Наццаро, більш відомий як лідер "Бази", колись працював у Командуванні Сил спеціальних операцій США в Іраку та Афганістані, де займався наведенням дронів на ціль. Нещодавно The Guardian опублікувала звинувачення з "Бази" про те, що його давно підозрюють у співпраці з ФСБ.
Про "Базу"
Міжнародна неонацистська терористична група, що походить зі США, схоже, швидко відновлює свої глобальні та національні ряди, згідно з інформацією, отриманою The Guardian з її цифрових акаунтів.
Заснована у 2018 році, "База" перебувала в центрі уваги багаторічного контртерористичного розслідування ФБР, в результаті якого було заарештовано більше десятка її членів. Вона планувала вбивства, масові розстріли та інші акції в Європі, що зробило її забороненою терористичною організацією у кількох країнах.
Якщо це правда, підкреслює видання, то вражаюче одкровення про Наццаро вписується в добре задокументовану глобальну кампанію кремля з кооперування ультраправих і злочинних організацій для здійснення атак на західні демократії.
Ця місія жива і процвітає. "кремль грає в довгу і вкладає значні кошти в розвиток активів, які можуть бути використані для сіяння хаосу на Заході", – зазначив експерт з геополітики й директор з досліджень Центру Суфана Колін Кларк, який уважно стежить за шквалом російських диверсійних операцій по всьому світу. "російські спецслужби використовують ультраправі терористичні угруповання на свою користь", – додав він.
Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року світові уряди були в напруженому стані: не маючи необмежених військових ресурсів, які кремль мав за часів Холодної війни, він вдався до тактики гібридної війни проти своїх ворогів і сусідів. За цим послідувала низка підозрілих таємних вбивств, підпалів і саботажу на Заході.
"росію також звинувачують у фінансуванні ультраправих політичних партій, які можуть слугувати своєрідним троянським конем для більш брудних операцій", – стверджує Кларк.
Частиною цієї глобальної місії, як вважає The Guardian, є використання дезінформації для розпалювання ксенофобських настроїв в інтернеті у Британії та інших країнах. Відмивання готівкових платежів ультраправим політичним партіям по всій Європі через нечесні ЗМІ також стало основним елементом кремлівських планів.
Але в деяких інших випадках, використовуючи зв'язки через свою всесвітньо визнану терористичну групу "російський імперський рух" (РІР), кремль забезпечував воєнізовану підготовку шведських екстремістів за межами їхньої країни, а потім відправляв їх назад. В іншому окремому інциденті росію підозрювали в тому, що вона причетна до спроби польських бойовиків здійснити атаку під фальшивим прапором в Україні, нагадує британське видання.
"Оскільки москва може бути стратегічною, коли йдеться про спонсорований державою тероризм, кремль може розвивати відносини з цими групами як форму стратегічної глибини, зберігаючи їх, так би мовити, на чорний день", – пояснив Кларк діяльність "Бази".
У жовтні минулого року, нагадує The Guardian, голова внутрішньої розвідувальної служби Великої Британії МІ5 звинуватив російських агентів у тому, що вони стоять за "діями, які проводяться зі зростаючою нерозсудливістю" на європейській і британській землі.
У США немає таких же вичерпних доказів подібних прямих дій через агентуру кремля з використанням ультраправих екстремістських угруповань, зазначає видання, але підозр не бракує.
"У вас є хлопець, який є громадянином, закінчив університет Вілланова, працював десь в армії, радикалізувався, а потім переїхав до Санкт-Петербурга, і має російську дружину і дітей", – зазначив колишній агент ФБР під прикриттям Скотт Пейн, який проник у "Базу".
Пейн, який нещодавно випустив мемуари "Кодове ім'я: сірий кінь" про свій досвід у "Базі" та на інших завданнях з ультраправими в ролі агента ФБР, пояснив, що Наццаро викликав тривогу як у його групі, так і у ФБР. "Я не підтверджував це, але мені сказали, що вони відстежили мільйон доларів, які пройшли через його рахунок, але все, що він робив – це викладав англійську мову? – розповів Пейн. – Це modus operandi, чи не так? Якщо ви говорите про іноземний вплив".
Наццаро, який з'явився у широко розтиражованому інтерв'ю на російському держтелебаченні 2020 року, запевняючи, що він не є російським агентом, категорично заперечив будь-які звинувачення в тому, що у нього є нечисті на руку урядові покровителі.
"Нещодавно ЗМІ знову витягнули старе і набридле звинувачення в тому, що я є урядовим агентом, – заявив Наццаро в Telegram наприкінці квітня. – Я ніколи не контактував з російськими спецслужбами".
Але, як пише The Guardian, у квітні "База" нібито викрила український осередок, який пропонував оперативникам гроші за вбивство політиків у країні або напади на поліцейські та військові об'єкти. Це викликало негативну реакцію: українські та американські ультраправі Telegram-акаунти звинуватили Наццаро в тому, що він шпигує на користь росії. Це також збіглося з повідомленнями про те, що рф активізувала вербування місцевих жителів України, яких вона відправляє на смертельні місії в Херсонську область.
"Звідки у "Бази" гроші на таку кількість ботів і винагороди за дії?" – влучно запитав один із користувачів, пов'язаних з "Базою" в Telegram.
Джерела у розвідувальному співтоваристві США раніше повідомляли про підозри, що Наццаро працює на російські спецслужби або фінансується ними. У якийсь момент, з огляду на його проживання в Санкт-Петербурзі, колишньому нервовому центрі сумнозвісної групи найманців "Вагнер", виникла теорія, що він може працювати з нею. Певний час "Вагнер" підтримував тісні стосунки з RIM та іншими неонацистськими угрупованнями, оскільки амбіційно прагнув до партнерства з іноземними елементами й збільшення свого глобального впливу.
Кларк зазначив, що новина про те, що Наццаро діяв під керівництвом кремля, не шокувала аналітиків в уряді чи поза ним.
"Якщо це правда, буде цікаво дізнатися, як Наццаро був завербований, – зазначив він. – Я не здивуюся, якщо дізнаюся, що росія підтримує зв'язки з ультраправими групами по всьому світу, від Латинської Америки до Східної Європи й далі", – завершує публікацію The Guardian.
Джерело: The Guardian