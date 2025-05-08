Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас

Експерт Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас ділиться власними спостереженнями стосовно причин початку Другої світової війни та аналогії поведінки багатьох країн тоді й тепер, в час російської агресії. На його думку, ця поведінка аж ніяк не сприяла уникненню війни. Європа робить, що може, але не те, що повинна, наголошує Лукас.

Коли над Червоною площею лунатиме марш Преображенського, чи не заграють московські сирени повітряної тривоги несанкціонований заклик? Загроза українських безпілотників і ракетних ударів – лише одне з питань, що нависають над святкуванням перемоги в росії 9 травня. Інші стосуються списку гостей: які іноземні високопосадовці приїдуть, і яку військову присутність забезпечать такі країни, як Північна Корея?

Навіть без цих невизначеностей військова складова офіційного календаря росії є фальшивою. Серед тем, які путіну доведеться оминути у своїй промові, є наступні. Радянський Союз був співучасником змови з Гітлером перед війною. Сталін саботував власні збройні сили за допомогою шалених передвоєнних чисток, що значно посилило успіх нацистського вторгнення. Західна допомога мала вирішальне значення для виживання Радянського Союзу. Більшість бойових дій відбувалася за межами нинішньої території росії. "Звільнення" Східної Європи швидко перетворилося на окупацію.

Попри всі пишномовні розмови про "вічну славу", культ "Великої Вітчизняної війни" не освячений часом. Війна була травмуючою табуйованою темою в Радянському Союзі аж до брежнєвських років. Лише в міру того, як реальні спогади згасали, з'явилася туга за запозиченою доблестю.

І не лише в росії. Інші країни також потурають егоцентричному та вибірковому підходу до історії. Цілком правильно святкувати День Перемоги (8 травня для західних союзників, 9 травня для тих, хто відзначає капітуляцію нацистської Німеччини, днем пізніше – для радянської сторони). Але найкращий спосіб вшанувати жертву полеглих – це замислитися над помилками, які призвели до війни.

Головна з них – самозаспокоєність. Жодна з країн, яким довелося боротися за своє життя, не інвестувала в стратегічну дипломатію, яка могла б запобігти війні. Великі країни нав'язали безглузді каральні умови Німеччині та Австро-Угорщині після 1918 року, а також відштовхнули Японію. Всі вони не змогли впоратися з неминучими результатами. Знову й знову вони демонстрували режимам у Берліні, Римі та Токіо, що агресія залишається безкарною. Вони вагалися, зволікали та, що ще гірше, укладали власні угоди. Пакт Молотова-Ріббентропа між нацистським і радянським режимами, безсумнівно, був вершиною цинізму, але йому передували роки, коли інші країни намагалися виграти час – і змарнували його. Англо-німецька військово-морська угода 1935 року, яка передала Балтійське море Гітлеру, заслуговує на особливу згадку.

На порозі війни й після неї рішення, що приймалися, були шокуюче недалекоглядними. Лише навесні 1938 року Польща й Литва нормалізували відносини. Ані Польща, ані Угорщина не допомогли Чехословаччині протистояти нацистській агресії; натомість вони розглядали її як шанс захопити територію. Швеція залишилася нейтральною, коли Радянський Союз напав на Фінляндію. Від Балтійського до Чорного моря ніхто не бачив ширшої картини.

Найголовніше, що ніхто не витрачав достатньо коштів на оборону. Громадянська війна в Іспанії дала передчуття нового типу війни, коли німецькі "Штуки" використовувалися для пікіруючих бомбардувань беззахисних міст. Але гітлерівський "бліцкриг" (загальновійськовий наступ) все одно застав своїх жертв зненацька. Щойно залитий бетон на польських укріпленнях ще тільки застигав, коли німці атакували.

Все це виглядає до болю знайомим. Ми не лише не покарали агресію, але й продемонстрували путіну, що ядерний шантаж працює. Ми стали свідками того, як в Україні розгортається новий тип війни, але більшість країн ледве почали виділяти час і гроші, необхідні для підготовки до боротьби по-новому. Процес прийняття рішень у нас повільний, обтяжений бюрократією та дублюванням і страждає від застарілих образ (хто-небудь може пояснити, чому Ірландія не в НАТО?). Ми робимо те, що відчуваємо, що можемо, а не те, що повинні.

Джерело: CEPA