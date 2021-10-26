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Розміри сонячних елементів, які вибрати сонячні панелі

На розмір сонячних батарей впливає один чинник — це технічні характеристики фотоелементів. Під час вибору модуля потрібно ознайомитися з їхніми параметрами.
Розміри сонячних елементів, які вибрати сонячні панелі Фото: kilowatt.net.ua

Сонячна батарея складається з невеликих осередків, які називаються фотоелементами. Вони відрізняються розміром і формами. Напруга панелі не залежить від габаритів елементів, з яких вона складається, а визначається загальною кількістю осередків. Кожна комірка має однакову напругу, яка становить приблизно 0,5 вольтів.

Зазвичай у сонячних панелей розміри осередків такі:


 

  • 80х150 мм;
  • 52х150 мм;
  • 125х125 мм;
  • 156х156мм.

Для збільшення показників, потрібно з’єднати якомога більше послідовних ланцюжків.

сонячні батареї

Основні характеристики панелей

На розміри впливають і інші характеристики компонентів сонячних батарей. Оцінюється якість елементів. Радимо користуватися послугами перевірених компаній, таких, як https://www.solargarden.com.ua/ , що використовують якісне обладнання. Модуль оглядають на можливі дефекти. Є 4 рівні якості панелей:


 

  • Grad A (без дефектів);
  • Grad B (є деякі зміни в кольорі);
  • Grad C (відколи, тріщини, зміни в кольорі);
  • Grad D (низька якість).

Як оцінюються сонячні панелі за характеристиками та розмірами

  • Толерантність — допустимі похибки від заводської потужності. Показники бувають позитивними та негативними.
  • Температурний коефіцієнт. Визначає втрату потужності за високих температур.
  • ККД сонячних електростанцій. Чим вище цей показник, тим більше електроенергії генерує батарея.
  • Розміри та потужність.
  • Термін служби сонячних батарей. Пристрій прослужить не менше 20–25 років. Гарантія на працездатність модуля надається на 5–10 років.
  • Зверху панель покривається плівкою EVA і ПЕТ. Перший варіант закриває батарею із зовнішньої сторони, покращуючи захист фотоелементів і зменшуючи деградацію.

сонячні батареї

Вид

Сьогодні різні різновиди сонячних батарей набирають усе більшої популярності. На перший погляд, усі модулі однакові: велика кількість окремих маленьких фотоелементів з’єднані між собою й закриті прозорою плівкою. Але всі вони відрізняються за потужністю, конструкцією й розмірами.

Що стосується ціни комплекту, середній набір із 4 модулів на 300 Вт і всього необхідного до них коштує від 50 до 120 тисяч гривень або більше. Усе залежить від виробника складників. Цього достатньо для забезпечення електрикою будинку площею приблизно 100 кв.м. Якщо будова більше або менше, вартість змінюється, але терміни окупності зазвичай залишаються приблизно тими ж.

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26 10 2021 15:07
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