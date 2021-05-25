Ринок Фасіліті менеджменту (FM) у європейських країнах: що очікувати для України

Нещодавно Polska Rada Facility Management опублікувала цікавий аналітичний звіт за 2008-2019 роки щодо розвитку ринку послуг із управління та експлуатації нерухомості (Фасіліті менеджменту) та оцінки вартості галузі у цілому.

Пропонуємо розглянути його з точки зору корисності та майбутнього аналізу українського ринку Facility менеджменту. До речі, такої аналітики в Україні досі не існує. Слід зазначити, що обслуговування різних об’єктів є дуже важлива частина сектору послуг польської економіки. Однак, судячи із звіту, ринку бракує прозорості та доступу до структурованих даних. Знання про сферу послуг FM обмежується здебільшого постачальниками послуг, експертами та найбільш освіченими одержувачами цих послуг. Інші учасники, у тому числі підрозділи Державного та статистичного управління Польщі, тільки починають досліджувати цю тему. Для проведення аналізу було відібрано 58 найбільших компаній з доходом більше 5 mln zl (1.1 млн євро), що працюють тільки в корпоративному секторі. За основу оцінки взято річний дохід та кількість працівників.

Яких постачальників не розглядали та чому? У звіті не розглядали консолідовану фінансову звітність для груп компаній, оскільки не всі з них публікують такі звіти. Крім того, не всі організації, що підпадають під склад груп пропонують послуги FM. Тому для наочності в деяких випадках аналізували окремі компанії, навіть якщо вони входили до групи компаній. Не аналізувалися компанії, що надають послуги індивідуальним клієнтам. Дослідження розміру зайнятості у секторі послуг FM здійснювалося Польською радою з управління об'єктами, консалтинговою компанією Hays та службою підбору персоналу Pracuj.pl. За їх даними, зайнятість у галузі FM Польщі складає приблизно 630 тис. осіб. Початком для аналізу став 2008 рік, у якому було зроблено перше дослідження ринку FM у європейському масштабі для 41 країни. Данні щодо частки вартості ринку послуг FM у відношенні до ВВП країн що розвиваються представлено у таб. 1.

Орієнтовна середня частка ринку FM-послуг у ВВП Європейських країн складає 4,92%. Це середнє значення суми всіх значень ВВП країн, охоплених дослідженням. Залежно від ступеня розвитку ринку було визначено прогнозований темп приросту підрядних FM-послуг, а також передбачуваний розподіл ринку на послуги, що передаються підрядникам та ті, що реалізуються за допомогою внутрішніх ресурсів. У 2014 році обсяг ринку FM Польщі склав 19,2 млрд євро, порівняно з 12,6 у 2008 р., про що свідчать данні подібного дослідження, проведеного компанією Reality Consult GmbH, яке теж базувалася на оціночних даних та прийнятих факторах. Частка ринку FM у ВВП була на рівні близько 5%. Див. мал.1, 2.

Що стосується темпів зростання, то було прийнято більш консервативне значення 7,25%, і пропорційні пропорції послуг зберігались на рівні 36,5–63,5%. Динаміку вартості ринку FM Польщі за 2008-2019 роки можна подивитися на мал. 3. Розмір ринку у 2019 році склав 117,5 млрд злот. (26 млрд євро), див. мал. 4

На основі даного аналітичного звіту напрошується очевидний висновок: польський ринок FM-послуг вже виходить із фази розвитку та переходить до фази розвиненого ринку, це пов’язано з тим, що FM у Польщі існує вже більше 20 років. Кількість компаній галузі на кінець 2019 року – це 16958 фірм, але тих, у яких працює більше 10 співробітників налічується тільки 4342. Їхній дохід складає 48.2 млрд зл (10.6 млрд євро).

Ознайомившись із аналітикою ринку FM європейської країни постає питання, а що ж відбувається в Україні в цій галузі? За коментарями та відповідями ми звернулися до експерта Сергія Козолупа, CEO групи компаній CPG - однієї із лідерів українського ринку Facility менеджменту.



Фото: Сергій Козолуп



Спочатку дозвольте запитати Вас щодо розглянутого у статті звіту польської Ради Facility менеджменту, які основні висновки напрошуються?

Даний звіт показав, що за 11 років ємність аутсорсінгу послуг на ринку FM Польщі зросла з 4.6 млрд євро до 10,5 млрд євро, при цьому, що загальна ємність ринку виросла з 12,6 до 26 млрд євро. Це більше ніж у два рази!

Окрім того, чітко прослідковується збільшення переходу з внутрішнього сервісу до залучення сторонніх компаній для надання спеціалізованих послуг FM.

Величезна ніша, а саме 29% становить маклерська, рієлторська, орендна та інші види діяльності. Частка безпосередньо наданих послуг FM поділяється таким чином:

SOFT FM - клінінг і озеленення складає 26%, охорона - 16%;

Hard FM - технічне обслуговування, кондиціонування, вентиляція - 10%, дрібні ремонти - 7%.

Більше всього вразила кількість працюючих у галузі осіб – 630 тисяч.

Ще цікавим моментом є те, що ринок клінінгу та озеленення в Польщі в 1.6 рази більший за ринок охорони. В Україні навпаки, ситуація кардинально інша. Ринок охорони в 4 рази більший за ринок клінінгу та озеленення.

Що відбувається на ринку FM в Україні? Які тенденції та перспективи розвитку? Чи зможуть українські компанії конкурувати із європейськими?

Для розуміння ситуації, тільки одна найбільша польська охоронна компанія Solid Security має дохід біля 200 млн євро або 6,6 млрд грн. Тоді, коли увесь український ринок FM має ємність трохи більше 9 млрд грн. Найбільші 58 компаній ФМ ринку Польщі мають оборот майже такий самий, як українська мережа супермаркетів «СІЛЬПО-ФУД». Це показує наскільки наш ринок замалий та який у нього є потенціал. Якщо не буде активного загострення військових дій на Сході країни і економіка зможе зберігати відносну стабільність, тоді, я думаю, що наш ринок ФМ зможе зростати на 20% щороку.

Я вважаю, що найближчим часом транснаціональні компанії галузі FM не будуть виходити на український ринок, тому що, по-перше, замала ємність самого ринку, по-друге: наш ринок - непрогнозований, нестабільний і такий же низько маржинальний як і у Європі, через високу внутрішню конкуренцію.