Що насправді розвиває інтелект, мозок та ерудицію

У цілому додатки на тренування мозку складаються з різних видів головоломок, які потрібно вирішувати якомога швидше та ефективніше, й у такий спосіб ви можете модифікувати свою навичку в певному напрямку

Проте вважати, що логічні ігри впливають на розвиток наших вмінь у повсякденному житті чи здатні відстрочити нейродегенеративні захворювання, як-от: деменція, хвороба Альцгеймера тощо - помилка.

​​Нині широко поширена думка, що логічні ігри, головоломки, вправи на пам'ять та уважність впливають на розвиток інтелекту, мозку та й узагалі підвищують рівень загальної ерудиції. Та насправді вони впливають не на це.

У цілому додатки на тренування мозку складаються з різних видів головоломок, які потрібно вирішувати якомога швидше та ефективніше, й у такий спосіб ви можете модифікувати свою навичку в певному напрямку. Проте вважати, що логічні ігри впливають на розвиток наших вмінь у повсякденному житті чи здатні відстрочити нейродегенеративні захворювання, як-от: деменція, хвороба Альцгеймера тощо - помилка.

Усе, чому здатні навчити нас такі тренажери для мозку, - це лише вирішувати подібні завдання. Головоломки, на зразок “збери кілька в ряд”, “знайди відмінності”, “порахуй швидко” та інші, ніяк не розвивають людину. Так само, як збирання кубика Рубіка, головоломки не впливають на розвиток інтелекту і не допомагають випрацьовувати ті навички й вміння, які були б корисними в життєвих ситуаціях.

Що ж може розвинути мозок насправді?

Ряд досліджень підтвердили, що на нервову систему людини сприятливо впливають:

навчання грі на новому музичному інструменті

вивчення іноземних мов

спів

фізичні навантаження

динамічні комп’ютерні ігри (шутери, бродилки).

Саме ці активності здатні реально розвивати мозок, виробляти навички та вміння, які ставатимуть нам у пригоді в повсякденному житті.

Джерело: Telegram канал "Психологія коронавірусу"