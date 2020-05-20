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Що насправді розвиває інтелект, мозок та ерудицію

У цілому додатки на тренування мозку складаються з різних видів головоломок, які потрібно вирішувати якомога швидше та ефективніше, й у такий спосіб ви можете модифікувати свою навичку в певному напрямку
Проте вважати, що логічні ігри впливають на розвиток наших вмінь у повсякденному житті чи здатні відстрочити нейродегенеративні захворювання, як-от: деменція, хвороба Альцгеймера тощо - помилка.
Що насправді розвиває інтелект, мозок та ерудицію Фото: Психологічна підтримка МОЗ

​​Нині широко поширена думка, що логічні ігри, головоломки, вправи на пам'ять та уважність впливають на розвиток інтелекту, мозку та й узагалі підвищують рівень загальної ерудиції. Та насправді вони впливають не на це.

У цілому додатки на тренування мозку складаються з різних видів головоломок, які потрібно вирішувати якомога швидше та ефективніше, й у такий спосіб ви можете модифікувати свою навичку в певному напрямку. Проте вважати, що логічні ігри впливають на розвиток наших вмінь у повсякденному житті чи здатні відстрочити нейродегенеративні захворювання, як-от: деменція, хвороба Альцгеймера тощо - помилка.

Усе, чому здатні навчити нас такі тренажери для мозку, - це лише вирішувати подібні завдання. Головоломки, на зразок “збери кілька в ряд”, “знайди відмінності”, “порахуй швидко” та інші, ніяк не розвивають людину. Так само, як збирання кубика Рубіка, головоломки не впливають на розвиток інтелекту і не допомагають випрацьовувати ті навички й вміння, які були б корисними в життєвих ситуаціях.

Що ж може розвинути мозок насправді?

Ряд досліджень підтвердили, що на нервову систему людини сприятливо впливають:

  • навчання грі на новому музичному інструменті

  • вивчення іноземних мов

  • спів

  • фізичні навантаження

  • динамічні комп’ютерні ігри (шутери, бродилки). 

Саме ці активності здатні реально розвивати мозок, виробляти навички та вміння, які ставатимуть нам у пригоді в повсякденному житті.

Джерело: Telegram канал "Психологія коронавірусу"

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20 05 2020 17:20
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