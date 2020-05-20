Що насправді розвиває інтелект, мозок та ерудицію
Нині широко поширена думка, що логічні ігри, головоломки, вправи на пам'ять та уважність впливають на розвиток інтелекту, мозку та й узагалі підвищують рівень загальної ерудиції. Та насправді вони впливають не на це.
У цілому додатки на тренування мозку складаються з різних видів головоломок, які потрібно вирішувати якомога швидше та ефективніше, й у такий спосіб ви можете модифікувати свою навичку в певному напрямку. Проте вважати, що логічні ігри впливають на розвиток наших вмінь у повсякденному житті чи здатні відстрочити нейродегенеративні захворювання, як-от: деменція, хвороба Альцгеймера тощо - помилка.
Усе, чому здатні навчити нас такі тренажери для мозку, - це лише вирішувати подібні завдання. Головоломки, на зразок “збери кілька в ряд”, “знайди відмінності”, “порахуй швидко” та інші, ніяк не розвивають людину. Так само, як збирання кубика Рубіка, головоломки не впливають на розвиток інтелекту і не допомагають випрацьовувати ті навички й вміння, які були б корисними в життєвих ситуаціях.
Що ж може розвинути мозок насправді?
Ряд досліджень підтвердили, що на нервову систему людини сприятливо впливають:
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навчання грі на новому музичному інструменті
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вивчення іноземних мов
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спів
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фізичні навантаження
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динамічні комп’ютерні ігри (шутери, бродилки).
Саме ці активності здатні реально розвивати мозок, виробляти навички та вміння, які ставатимуть нам у пригоді в повсякденному житті.
Джерело: Telegram канал "Психологія коронавірусу"
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