Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен помітив, що в США значно покращилася думка республіканців стосовно України у війні проти росії. Рядовим республіканцям та прихильникам не подобається відверта підтримка росії і путіна з боку Трампа і його адміністрації. На думку дослідника, напевно саме це зіграло роль в зміні риторики Трампа щодо росії. Але зміна риторики не призводить до зміни поведінки, застерігає він.

Ставлення республіканців до війни в Україні помітно змінилося, і, схоже, каталізатором стала подія, коли Трамп розстелив червону доріжку для путіна під час саміту на Алясці в серпні. Якщо коротко, Трамп, здається, втрачає контроль над думкою республіканців щодо російсько-української війни, і це зовсім не схоже на його вплив на партію майже з будь-якого іншого питання.

Тепер, одна з причин, чому мене дратує, коли кажуть, що Трамп блазень або дурень, у тому, що це веде до різкого недооцінювання його політичних здібностей, і це йому дуже допомагає. Трамп – один із найінтуїтивніших гравців в історії американської політики, знакова постать, яка вміє мотивувати й розуміти свою базу так, як це вдавалося дуже небагатьом іншим (і мені неприємно це визнавати). Невміння усвідомити його політичні навички, неготовність їх поважати й відповідно реагувати – одна з причин, чому демократи раз по раз зазнавали поразок від нього.

Трамп і путін як друзі на Алясці – чи зробило це республіканців більш прихильними до підтримки України?

Між 2022 і 2025 роками одним із найяскравіших прикладів здатності Трампа маніпулювати і розуміти свою базу було те, як він перетворив Республіканську партію, що в лютому 2022 року інстинктивно співчувала Україні та була ворожою до путіна, на майже протилежну до другої половини 2024-го та початку 2025-го.

Коротко кажучи, коли путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, республіканці й демократи мали дуже схожі погляди на війну та потребу підтримувати Україну, але вже за рік республіканці стали значно прихильнішими до росії й скептичнішими щодо допомоги Україні. Це видно в багатьох опитуваннях; мабуть, найкраща серія – від Pew Research Center, яке проводило регулярні опитування за однаковою методологією та з тими самими запитаннями між 2022 і 2024 роками.

Висновки були вражаючі – починаючи з базового питання, чи становить росія загрозу для США. У лютому 2022 року не було жодної партійної різниці серед американців. Проте у 2024 році республіканці значно рідше вважали росіян загрозою. Фактично занепокоєння республіканців щодо росії як загрози впало на 50% (і це тоді, коли росія регулярно атакувала українське населення тощо).

Коли йшлося про допомогу США Україні, зміна позиції серед республіканців була, мабуть, ще різкішою. У березні 2022 року існувала потужна двопартійна підтримка допомоги Україні. Проте вже в квітні 2024 року половина всіх республіканців вважала, що США надають Україні забагато допомоги. Зверніть увагу на дату: квітень 2024 року – це було після чотирьох місяців, протягом яких республіканці в Конгресі вже відрізали Україну від американської допомоги, що спричинило реальну кризу. Водночас підтримка демократами допомоги Україні залишалася дуже сильною.

Цей глибокий партійний розкол, коли республіканці стають скептичніше налаштованими щодо України і прихильнішими до росії, ніж демократи, спостерігався і в багатьох інших опитуваннях.

Отже, коли Трамп повернувся до Білого дому, він зробив щось справді визначне (я маю на увазі в жахливому сенсі). Він взяв партію, яка інстинктивно була проукраїнською та антиросійською, і фактично "перепрошив" їй мізки. І повірте, республіканці в Конгресі це розуміли, і відповідно пом'якшували свою підтримку України та критику росії.

А тепер найцікавіша новина. Переплутавши республіканцям карти, Трамп почав втрачати контроль над думкою Республіканської партії щодо України та росії, особливо в останні два місяці. Ознаки, що республіканці почуваються дещо некомфортно через відверту симпатію Трампа до путіна й ворожість до України, з’явилися ще в березні, але за останні два місяці ця трансформація стрімко набрала обертів, і, як не дивно, партійні розбіжності значно зменшилися. Ось результати опитування YouGov/Economist, які яскраво демонструють ці зміни, зокрема, різке падіння опозиції республіканців до надання допомоги Україні, що почалося в серпні 2025 року.

Тепер лише 17% республіканців хочуть повністю зупинити військову допомогу Україні (до речі, це некоректно сформульоване запитання, бо США вже припинили всю "допомогу" – нині лише продають озброєння через Європу).

Справді, якщо простежити відповіді на це запитання від 2022 року, видно величезний вплив Трампа на підтримку республіканцями озброєння України, що сягнула піку в січні 2025-го, коли велика більшість республіканців хотіла повністю відрізати Україну.

І знову ж таки, це опитування не є винятком. Є й інші, які показують, що особливо з серпня партійні розбіжності щодо України зменшилися, оскільки республіканці стали прихильнішими до підтримки України, ніж раніше.

Це справді показово, адже важко знайти іншу тему, де Трамп настільки втратив контроль над думкою республіканців (партія й далі монолітно підтримує його з більшості питань – таких як урядовий шатдаун, догма про відставку тощо). Здається, одним із реальних каталізаторів змін є занепокоєння республіканців через відверто пропутінський курс, якого дотримується Трамп. Безумовно, опитування Pew у серпні 2025 року засвідчило, що американці загалом незадоволені тим, що Трамп так відкрито підтримує російські військові цілі.

Чи це добра новина? Щонайменше не погана. Проте слід бути дуже обережними, перш ніж очікувати конкретних змін у політиці. Позитив у тому, що Трамп очевидно відчуває політичний тиск, який змушує його не бути надто відверто проросійським і висловлюватися чіткіше щодо можливої підтримки України. Можливо, всі нещодавні розмови про допомогу Україні частково є реакцією на зміни у настроях республіканців.

Водночас Трамп чудово вміє працювати зі своїм електоратом і знає, що той навряд чи піде з ним на розрив через питання зовнішньої політики. Наразі це не призвело до реальних змін у політиці, і може не призвести.

Тим не менш, добре, що партійні розбіжності в США скорочуються і що американці з усіх політичних таборів дедалі більше об'єднуються у бажанні підтримувати Україну і стримувати росію. Трагедія в тому, що їм доводиться робити це всупереч маневрам самого президента США.

Джерело