Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті

Шостий тур betking Екстра-ліги з футзалу подарував уболівальникам справжнє свято голів і напруженої боротьби. Найкращі команди країни продовжують боротьбу за чемпіонський титул, демонструючи високий клас і характер на паркеті.

Титульним партнером престижного футзального змагання "Екстра-ліга", який об’єднує найкращі команди України для боротьби за чемпіонський титул, є ліцензований букмекер betking, що входить до складу King Group.





Авалон (Бровари) – Фурнітура (Коломия) | 4:3

Напружений поєдинок, у якому Авалон переломив хід гри після того, як Фурнітура швидко вийшла вперед на два м’ячі. Броварці здобули важливу перемогу та піднялися на сьоме місце турнірної таблиці.

Кардинал-Авангард (Рівне) – Любарт (Луцьк) | 0:0

Футзал без голів — рідкість, але цього разу обидві команди розділили очки. Матч був напруженим і цікавим, з великою кількістю моментів, проте суперники так і не змогли відзначитися. Після нічиєї Кардинал-Авангард утримує п’яте місце, а Любарт — восьме.

Сокіл (Хмельницький) – Ураган (Івано-Франківськ) | 1:7

Ураган продовжив переможний хід, впевнено здобувши три очки на виїзді. Сокіл мав безліч нагод, але їх не використав. Особливо варто відзначити дії голкіперів, які не раз рятували команди від голів.

Київ Футзал – Тайр Експерт (Одеса) | 6:2

Київ Футзал підтвердив статус фаворита, перемігши суперника з рахунком 6:2. Тайр Експерт боролися, проте не змогли змінити результат. Київ Футзал очолив турнірну таблицю, а одесити залишаються на останньому місці.

Суха Балка (Жовті Води) – Атлетик Футзал | 2:3

Атлетик здобув важливу перемогу на виїзді. Обидві команди грали на високому рівні, демонструючи характер і майстерність, але Атлетик виявився сильнішим і піднявся на третє місце, тоді як Суха Балка залишилася на дев’ятій позиції.

Анонс 7 туру betking Екстра-ліги, 01.11.2025

Атлетик Футзал - Кардинал-Рівне

Атлетик Футзал після перемоги над Сухою Балкою приймає Кардинал-Рівне, який минулого туру зіграв 0:0. Обидві команди прагнуть закріпитися у верхній частині таблиці. Очікується цікавий та напружений матч.

Любарт Луцьк – Сокіл Хмельницький

Любарт набрав одне очко у матчі з Кардинал-Рівне, , зігравши бойову нічию. Сокіл зазнав поразки від Урагану 1:7. Команди готуються до жорсткого поєдинку, де важливим стане кожен момент на паркеті.

ХІТ Київ - Київ Футзал,

ХІТ мав час на підготовку після пропуску минулих вихідних, а Київ Футзал очолює таблицю після перемоги над Тайр Експерт. Цей матч може визначити лідера туру та підкреслити силу обох команд.

Фурнітура Коломия - Суха Балка

Обидві команди зазнали поразок у минулому турі. Фурнітура поступилася Авалону, Суха Балка — Атлетик Футзал. Тепер обидві команди прагнуть реваншу та готові показати якісний і результативний футзал.

Тайр Експерт Одеса - Авалон Бровари

Тайр Експерт після шести турів без очок потребує прояву характеру. Авалон Бровари демонструє злагоджену гру та впевненість на паркеті. Очікуємо на запеклу боротьбу та цікаву динаміку матчу.

Шостий тур betking Екстра-ліги показав, що чемпіонат з кожним туром стає все більш непередбачуваним. Команди продовжують демонструвати характер, боротьбу та високий рівень майстерності, а наступний тур обіцяє не менше емоцій і яскравих моментів для вболівальників.

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттінгу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ