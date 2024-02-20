Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос

Британський письменник, журналіст і військовий кореспондент, найбільш відомий як автор книги "Війна у 140 знаках: як соціальні медіа змінюють конфлікт у ХХІ столітті" Девід Патрікаракос на сторінках британської Daily Mail переконує читачів, що Захід не має права покинути Україну у війні з росією, інакше заплатить за це величезну ціну і зрадить сам себе.

"В результаті конфлікту в Україні виник страшний новий світовий порядок. Якщо Захід відступить зараз, він заплатить високу ціну", – пише Девід Патрікаракос у колонці для Daily Mail.

Він наголошує, що він бачив зародки народженої в Україні нової епохи у 2014 році, невдовзі після вторгнення путіна до Криму, а потім її повне становлення, коли війська кремля з гуркотом перетнули кордони 24 лютого 2022 року.

За словами Патрікаракоса, акт дикого імперіалізму путіна відкрив нову жорстоку реальність. Повоєнний світ, в якому такі держави, як росія, мали принаймні вдавати, що дотримуються основних міжнародних норм, а Європа була в безпеці під парасолькою американських гарантій безпеки, мертвий.

Автор зауважує, що за останні два роки він робив репортажі з усіх трьох фронтів в Україні: південного, східного та північно-східного. Те, що він бачив – це не просто захоплення землі мерзенним диктатором. На його думку, це зародок нового глобального конфлікту.

Експерт констатує, що путін повернув на континент індустріальну війну. Знову тисячі кілометрів окопів простягаються вздовж лінії фронту. Знову десятки тисяч європейців гинуть на полях битв. Втім, за словами автора, Захід все ще не готовий до того, що чекає на нього.

"путін відправив свою армію в Україну, запевнивши свій режим, який складається з бандитів і підлабузників, що опір триватиме не більше трьох днів і що майбутнім окупантам будуть раді. Звісно, українці зустріли окупантів не квітами, а поставленими Заходом протитанковими комплексами Javelin та NLAW. Їхній дух і рішучість приголомшили світ. А у Вашингтоні, Лондоні та по всій Європі сталася дивна річ: єдність. Всі побачили хоробрість українців, і це додало рішучості допомогти їм", – пише Девід Патрікаракос.

Як зазначає автор, путін думав, що Захід просто стоятиме осторонь. Зрештою, всі бачили, як він знищив Чечню, вдерся в Грузію, а потім вкрав Крим – і щоразу Захід нічого не робив. Тим часом він спостерігав, як Захід програв в Іраку, нічого не робив, коли президент Башар аль-Асад труїв газом власний народ, а потім, нарешті, втік з Афганістану. Занепадаючий Захід, – зробив висновок путін, – не має сили для боротьби.

Проте, цього разу Захід діяв. Сполучені Штати надіслали мільярди доларів зброї і допомоги. Навіть Європа активізувалася.

путін завжди говорив ясно. Все, що йому потрібно зробити – це почекати. Захід і його союзники втомляться; їхні країни розділені, населення непостійне. російський лідер має багато переваг, але, перш за все, він користується тим, що автор називає "дивідендом деспота".

Як зауважує Девід Патрікаракос, демократії планують з урахуванням виборчих циклів. Їхні лідери можуть бути відсторонені від влади, їхня політика може бути оскаржена. Але ніхто не голосує проти путіна. Його народ може страждати, але він робить це мовчки. Мало хто настільки дурний, щоб виступити проти волі путіна.

За словами автора, два роки потому ситуація виглядає так, ніби він мав рацію. Перші дні українських успіхів закінчилися. Поворотним моментом став минулорічний український контрнаступ, який обіцяв так багато, але дав так мало. Торік у лютому Зеленський написав у Twitter: "Ми знаємо, що 2023 рік буде роком нашої перемоги! Однак протягом 2022-го Україна звільнила лише 395 км2 території, тоді як росія захопила ще 683 км2; зараз вона контролює 18% території України. І на цих окупованих територіях відбувається зловісний процес "русифікації". Минулого року міністр освіти росії Сєргєй Кравцов оголосив, що москва "проводить системну роботу" з метою якнайшвидшої інтеграції дітей в російську освітню систему.

кремль знає, що українська молодь – це його майбутнє. Чим довше росія утримує ці території, тим більше вони перестають бути Україною. Для путіна вичікування – це перемога.

Експерт підкреслює, що історія того, як світ опинився в цій ситуації, гнітюча з багатьох причин, і не в останню чергу тому, що цього можна було уникнути. Спочатку було затишшя в українських військових операціях взимку 2022-23 років, що дало росіянам час побудувати величезні оборонні споруди. Потім постало питання зброї. Кожен українець, якого зустрічав Патрікаракос, ледь не сором'язливо дякував за зброю, яку Захід їм надсилає. Але українці щоразу дивувалися, чому вона завжди приходять після того, як вікно її максимальної ефективності минуло; і чому їм дають рівно стільки, щоб стримати росіян на відстані, але не вигнати їх з України.

Як наголошує Девід Патрікаракос, він досі не має на це адекватної відповіді. Він запитує, чому Захід витратив стільки грошей і вклав стільки ресурсів у військові зусилля України, щоб зробити лише три чверті від необхідного? Звичайно, росіяни зробили висновки. Поки багато хто нарікав на свої перші прорахунки, солдати на передовій постійно попереджали автора: росіяни не дурні.

У вересні 2022 року український контрнаступ змусив ворога тікати з Харківської області. росіяни утримували цей фронт лише двома-трьома недоукомплектованими батальйонами. 2023-го вони почали захищати ключові позиції шістьма і більше батальйонами, з додатковими батальйонами, готовими до ротації.

Це говорить про чи не найважливішу істину цієї війни: кількість жертв неминуча. І знову ми повертаємося до дивідендів деспотії. Згідно зі звітом американської розвідки за грудень 2023 року, росія втратила 315 тисяч вбитими і пораненими – приголомшливе число, яке б звалило майже будь-який західний уряд. Але путін не несе відповідальності ні перед ким.

Незважаючи на ці величезні втрати, зазначає автор, чисельність російських військ зростає. На початку 2023 року москва мала 360 тисяч військових в Україні. На початок цього року їх було 470 тисяч, і йдуть розмови про ще одну хвилю мобілізації після березневих "виборів" президента росії.

Як і інші експерти, військовий кореспондент Девід Патрікаракос вчергове наголошує, що війна стає війною на виснаження: і якщо Захід не надасть Україні сучасну зброю, якої вона потребує, переможець буде лише один. На відміну від росії, Україна є демократичною державою, де проживає трохи менше третини російського населення. Важко отримати точні цифри втрат, оскільки українці рідко діляться ними, але, за словами американського чиновника, Київ втратив близько 70 тисяч убитими і 100-120 тисяч пораненими.

Коли путін вторгся, тисячі українських патріотів поспішили приєднатися до армії. Це було найкраще, що могла запропонувати країна: розумні, хоробрі, технологічно підковані. Але з початку минулого року Києву довелося покладатися на мобілізацію. Ті, кого призивають на фронт, часто є неохочими новобранцями, а якщо вони й хочуть, то часто не мають належної підготовки.

Девід Патрікаракос нагадує, що під час Другої світової війни 22 тижні було мінімальним терміном, необхідним Британії для підготовки солдата до бойової готовності. 2022 року потреба у військах на фронті була настільки гострою, що багатонаціональна операція "Інтерфлекс" під проводом Великої Британії дала українським військам лише п'ять тижнів на підготовку. І то для тих, хто зголосився добровільно.

Один військовий експерт нещодавно сказав автору, що якщо Україна отримає обіцяну зброю, вона повинна утримувати свою існуючу територію. Без цього відступ майже неминучий. Олександр Сирський заявив, що метою України є "утримання позицій. ... виснаження противника шляхом нанесення йому максимальних втрат".

Як зауважує Патрікаракос, план зрозумілий: утримати, відновити, наскільки це можливо, і сподіватися на достатню підтримку для контрнаступу наступного року. Але, зауважує він, ця підтримка зараз під питанням. Саме допомоги Вашингтона Україна потребує найбільше, і якщо за президента Байдена вона часто надходила із запізненням, то вона принаймні надходила.

Експерт наголошує, що тепер коли Сенат ухвалив законопроєкт про допомогу на суму 95 млрд доларів, з яких 61 млрд доларів призначено для України, республіканці в Конгресі роблять все, щоб не допустити його ухвалення. Сенатор-республіканець Рік Скотт пообіцяв, що законопроєкт "ніколи не пройде в Палаті представників; ніколи не стане законом". За цією непоступливістю стоїть можливий наступний президент США Дональд Трамп, який все ще залякує республіканських законодавців, змушуючи їх підкорятися.

Все це означає, на думку автора, що в певних колах еліти зараз відчувається сморід пораженства. "Нещодавно Ілон Маск – людина, чия енергійна необізнаність у світових справах могла б забезпечити енергією цілий парк його власних Tesla, самовдоволено висловив думку, що "немає жодного шансу", що путін може програти війну. Він заявив: "Ці витрати не допомагають Україні; продовження війни не допомагає Україні. Не можна допустити, щоб ці хлопці гинули ні за що, це неправильно, і це потрібно припинити", – пише Патрікаракос.

Він називає це боягузтвом і черствістю, прикритими фальшивим альтруїзмом. Українці знають, що буде, якщо москва переможе, і вони мають не лише право, але й обов'язок захистити себе від зґвалтувань, тортур і геноциду, які чинять росіяни.

"Такі розмови не повинні мати місця, тому що ця війна йде не лише за Україну, але й за продовження світу, який ми допомогли побудувати після Другої світової війни. Ми програли в Іраку, ми програли в Афганістані і, якщо ми не знайдемо трохи більше мужності, ми програємо в Україні", – переконує автор.

"Скільки ще поразок може зазнати Захід, не заплативши за це високу ціну?" – запитує Патрікаракос. Правда в тому, вважає він, що Захід вже платить, адже вороги підбадьорені, а власна система стримування провалилася.

Автор вважає, що світ знову зазнав поразки. З одного боку – Захід і його союзники, з іншого – конгломерат жалюгідних держав на чолі з Іраном, росією та Китаєм, які хочуть поранити Захід, де тільки можуть. Україна є фронтом у цій війні (як і Ізраїль), і вони атакуватимуть Захід скрізь, де побачать можливість.

Він звертається до читачів британської Daily Mail: "Ви можете не хотіти війни, але війна стоїть на вашому порозі. Ігнорування її не змусить її розтанути. Ви можете не цікавитися москвою, Пекіном і Тегераном, але, повірте мені, вони дуже зацікавлені у вас".

"Якщо ми програємо росії в Україні – а ми це зробимо через наш власний розкол і брак рішучості – це доведе, що вся іранська і російська риторика про слабкість і занепад Заходу є правдивою", – наголосив військовий кореспондент. Також це підтвердить послання Китаю глобальному Півдню: "Приєднуйтесь до нас, бо Заходу кінець".

Коли президент Китаю Сі зустрівся з путіним у березні 2023 року, його слова були жахливими. "Наближаються зміни, яких не було 100 років, – заявив він. – І ми рухаємо ці зміни разом".

Тіньовий міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі мав рацію, коли назвав путіна "ватажком нової форми фашизму". Життєво важливо, щоб це визнали.

"Україна – це конфлікт нашої епохи, тому що в ньому можна знайти все, що формує сьогодення і що цілком може створити наше майбутнє: дисфункція США, європейська пасивність, російська жорстокість, зростаючий китайський вплив і поява двох чітких сторін", – стверджує Девід Патрікаракос.

Втім, як зазначає він, ця війна також показала, чого Захід може досягти, коли він об'єднаний і рішучий. За словами Патрікаракоса, два роки потому від початку вторгнення, мрія путіна про завоювання Києва залишається саме мрією. Українці, не маючи військово-морського флоту, завдали стратегічної поразки росії в Чорному морі (не в останню чергу завдяки британській допомозі за лаштунками).

Експерт вважає, що ця війна, без сумніву, має високу ціну, і в той час, коли може здатися, що Захід не може собі цього дозволити. Але якщо Захід не заплатить цю ціну зараз, то з часом буде змушений заплатити набагато вищу.

"Захід не повинен відмовлятися від України. Якщо він це зробить, то зрадить не лише своїх союзників, але й самого себе", – завершує статтю Девід Патрікаракос.

Джерело: Daily Mail