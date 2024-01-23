Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail

Відома британська газета Daily Mail опитала військових та безпекових експертів аби змоделювати можливий майбутній напад росії на країни НАТО. Генерали Бен Ходжес, Мік Райян та інші вважають, що такий напад відбуватиметься в кілька етапів, а першими жертвами стануть країни Балтії чи Польща. Метою росії буде не завоювання всієї території НАТО, а розпад Альянсу.

Ракети дальнього радіусу дії вражають цивільні об'єкти по всій Європі. Вторгнення в країни Балтії. Танки, керовані штучним інтелектом, панують на полі бою. НАТО попереджає про російський напад через 20 років. Загрозливий прогноз як розгортатиметься агресія росії проти НАТО в ексклюзивному матеріалі дає британська Daily Mail.

2024 рік розпочинається тривожно, – наголошує британське видання. Майже два повних роки після вторгнення росії в Україну, коли Близький Схід балансує на межі катастрофи після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, загроза більш масштабної війни вимальовується на горизонті.

Прем'єр-міністри, міністри оборони і воєначальники стверджують, що загроза великого конфлікту зараз більша, ніж будь-коли з часів Карибської кризи.

Як зауважує Daily Mail, європейські уряди один за одним звертаються до своїх громадян із серйозними попередженнями про необхідність готуватися до протистояння.

А зараз країни НАТО готуються до одних з найбільших в історії навчань, в яких візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців з усіх куточків континенту і Сполучених Штатів, які мають намір спробувати продемонструвати свою військову міць путіну і та іншими потенційним супротивникам.

Все це відбувається в той час, коли голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав уряди і цивільне населення готуватися до "тотальних змін" у своєму житті, прогнозуючи широкомасштабний збройний конфлікт у найближчі 20 років.

Бригадний генерал у відставці Кевін Райан сказав Daily Mail: "У 2024 році оборонні витрати росії зростуть до 140 мільярдів доларів – третини її національного бюджету. Ці зміни не мають сенсу, якщо вони спрямовані виключно на нинішнього супротивника – Україну, яка має втричі менше населення від росії і ледь тримає удар". На його думку, зміни бюджету мають сенс лише в тому випадку, якщо росія готується до війни проти великого супротивника, такого як НАТО.

Daily Mail вирішла за допомогою групи колишніх воєначальників і експертів з питань безпеки дослідити, як може розгортатися російський напад на Європу до 2044 року.

Етап перший. Кібервійна і ракетні удари

Технологічні можливості, якими володіють зловмисники по всьому світу, наголошує видання, зростають в геометричній прогресії.

Кібератаки стали майже щоденним явищем, в якому уряди, розвідувальні служби і навіть приватні компанії чи ополченці змагаються за першість.

Хоча ця нова норма майже сприймається як форма конкуренції і шпигунства, експерти попереджають, що наступний великий міжнародний конфлікт, швидше за все, почнеться з масованої кібератаки.

"Кібератаки мають реальне застосування на полі бою – росіяни використовували як прелюдії до вторгнення в Україну, щоб, серед іншого, вивести з ладу мережу зв'язку Viasat", – цитує британське видання асоційованого наукового співробітника RUSI і військового аналітика Сема Кренні-Еванса.

Але технологічний прогрес в найближчі роки означає, що здатність росії застосовувати кібервійну для створення хаосу в лавах НАТО може бути на порядки вищою, коли настане час нападу.

На думку колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі генерала Бена Ходжеса, "можна уявити, що росіяни, якщо вони вже прийняли жахливе рішення про вторгнення, зробили б кроки для створення масивних кібернетичних порушень нашої інфраструктури. Вони могли б використати кібератаки для того, щоб створити проблеми з робочою силою в морських портах або порушити логістику і ланцюги постачання".

Кренні-Еванс додав: "Існує навіть можливість певного роду конфлікту в космосі, коли супутники будуть використовуватися для атаки один на одного або глушіння супутників, що вже було зроблено на нижчому рівні в Україні".

Дезінформаційні кампанії, пропагандистські акції та інші форми ненасильницького тиску також будуть використані для розпалювання заворушень у країнах, які росія хоче взяти під свою сферу впливу.

Як зауважує Daily Mail, попри те, що кібервійна, безперечно, має потенціал дестабілізації військової ефективності НАТО, щоб підірвати його промислові можливості і викликати хвилювання, ніщо не замінить того, що Кренні-Еванс описав як "звичайні кінетичні операції на землі, в повітрі і на морі".

Це, швидше за все, буде жорстока ракетна атака, покликана вивести з ладу ключові військові активи та інфраструктурні об'єкти у Східній Європі і за її межами, що створить умови для розгортання військ, – пише британське видання.

"Головний урок нинішньої боротьби в Україні полягає в тому, що посилення кібернетичних і електронних воєн не зменшило жорстокість війни. Будь-яка війна між росією і НАТО характеризуватиметься величезними руйнуваннями і смертями, оскільки кожна сторона намагатиметься зламати волю іншої за допомогою ескалації атак", – прокоментував Daily Mail бригадний генерал Мік Райан.

"росія не соромитиметься використовувати сотні високоточних ракет великої дальності проти цивільних об'єктів по всій Європі", – попередив генерал Ходжес. За його словами, вони зробили це проти України і, очевидно, не переймаються наслідками цих воєнних злочинів, які відбуваються щодня. Отже, якщо вони прийняли рішення напасти на НАТО, вони будуть запускати ракети і використовувати безпілотники дальнього радіусу дії по усіх основних морських портах, аеропортах і транспортних вузлах, а також по головних військових штабах, аеродромах і тому подібне.

Саме тому генерал Ходжес вважає за необхідне, щоб країни НАТО мали адекватну протиповітряну і протиракетну оборону по всій Європі, якої зараз немає.

Кренні-Еванс погодився з тим, що країни НАТО повинні взяти на себе зобов'язання посилити сили і засоби протиповітряної оборони, в тому числі системи раннього попередження, і координувати свої дії з сусідами задля забезпечення злагодженої роботи мережі.

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Фаза друга. Вторгнення – на суші, морі і повітрі

Якщо росія зробить "помилку", напавши на НАТО через 20 років, генерал Ходжес прогнозує, що Кремль розпочне напад одночасно з суші, моря і повітря, намагаючись "розбити" військовий альянс.

За словами генерала Ходжеса, росія зробила висновки з помилок, зроблених в Україні, і зуміла поповнити свій військовий арсенал і досягти значного технологічного прогресу за допомогою Ірану і Китаю.

За одним із сценаріїв, на думку Ходжеса, Москва може використати цю оновлену військову силу для того, щоб спочатку атакувати вузьку смугу землі, відому як Сувалкський перешийок, затиснутий між Польщею, Литвою і російським ексклавом Калінінградом.

Генерал наголошує, що навіть невеликий напад на це слабке місце – єдиний сухопутний кордон між континентальною Європою і країнами Балтії, може спричинити величезні проблеми для НАТО.

Він зазначив, що якщо путіну або його наступнику вдасться заблокувати Сувалкський перешийок, вони використають цю смугу землі і Білорусь як стартовий майданчик для другої фази свого наступу.

Ця друга фаза передбачала б відправку тисяч російських солдатів, танків, керованих штучним інтелектом, і спецназу для нападу на одну з країн Балтії на східному фланзі НАТО – найімовірніше, на Литву, Польщу або Естонію.

Хоча тисячі військовослужбовців НАТО, в тому числі солдати Великої Британії, наразі розгорнуті в країнах Балтії, вони призначені лише для "стримування". Їх роль полягає в тому, щоб стримувати будь-які сили вторгнення до прибуття основної армії НАТО.

Ходжес також наголосив, що після того, як путін нападе на країну на східному фланзі НАТО, росія вичікуватиме, як на це відреагує військовий альянс.

"Якщо ми будемо вагатись, то нездатність виконати наші зобов'язання за статтею 5 щодо захисту країн-членів... зруйнує Альянс. Це був би приголомшливий удар по НАТО, якби ми не виконали того, що обіцяли", – зазначив у коментарі Daily Mail генерал Ходжес.

І якщо НАТО завагається, путін не зупиниться, прогнозує генерал Ходжес.

За кілька днів після початку наземного вторгнення і повітряної атаки на східний фланг НАТО путін розгорне свій російський флот для виконання життєво важливої місії: взяття під контроль північного арктичного шляху. "Якщо вони відріжуть нас від цього, це буде катастрофа", – вважає генерал Ходжес.

Daily Mail озвучує його думку, що справа не в тому, що росія намагається поглинути все НАТО. Це не те, що буде їхньою метою через 20 років. Йдеться радше про їхню іншу мету – розпад НАТО як альянсу через вторгнення на східний фланг і захоплення критично важливих місць, таких як Арктика, які принесуть їм вигоду.

Відстань від північно-західного європейського порту до Далекого Сходу Північно-Східним морським шляхом майже на 40% коротша, ніж традиційним маршрутом через Суецький канал. Інші морські шляхи є більш доступними протягом більшої частини року.

З таненням полярної крижаної шапки через зміну клімату нові судноплавні маршрути стають дедалі доступнішими.

"росія захоче домінувати на цьому північному маршруті, це дасть їй змогу набагато швидше плавати навколо світу і принесе Москві економічну вигоду", – сказав генерал Ходжес. Він додав, що з їхньою далекобійною зброєю вони могли б домінувати над тим, що входить і виходить з Арктики в Північну Атлантику і з неї.

Як зауважує Daily Mail, росія вже претендує на володіння і контроль над більшою частиною Північного морського шляху (ПМШ), найбільш доступного арктичного судноплавного шляху, який може стати новою магістраллю для міжнародної торгівлі.

Маршрут пролягає вздовж арктичного узбережжя росії, а отже, потрапляє у виключну економічну зону (ВЕЗ) росії, що дозволяє країні взяти на себе контроль над судноплавством, навігацією та експлуатацією ресурсів відповідно до статті 234 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS).

На тлі напружених відносин із Заходом ПМШ пропонує путіну спосіб транспортувати свої природні ресурси та інший експорт до Китаю, Індії та інших покупців на Сході без втручання з боку США чи Європи.

А з висоти Полярного кола Північний флот росії може здійснювати напади на скандинавські порти або перетинати арктичні води, щоб завдати удару по Великій Британії через Північне море.

Москва може задіяти підводні човни або підводні апарати для перерізання життєво важливих оптоволоконних підводних кабелів, що завдасть безпрецедентної шкоди і порушить роботу західної інфраструктури, логістики і зв'язку на тлі ескалації майбутнього конфлікту.

Союзники росії можуть приєднатися до боротьби. І результат буде відчутний далеко за теренами України

Як чітко заявив генерал Ходжес в інтерв'ю Daily Mail: "Ця війна не відбудеться у вакуумі". Оскільки прірва між Сходом і Заходом стає дедалі глибшою, малоймовірно, що російський напад на НАТО розгорнеться без участі інших великих держав.

Останніми роками росія налагоджує тісніші зв'язки з іншими державами, кожна з яких має власні глибоко вкорінені претензії до того, що вони вважають гегемоністським світовим порядком, очолюваним США та їхніми західними союзниками.

Іран, наприклад, становить серйозну загрозу на Близькому Сході, маючи грізну армію і ресурси для розробки ядерної зброї – те, що, за словами генерала Ходжеса, швидше за все, станеться в найближчі роки.

Ісламська Республіка також підтримує низку інших добре озброєних угруповань в регіоні, в тому числі Хамас, Хезболла і єменських повстанців-хуситів, а також сили в Іраку і Сирії, які протягом останніх тижнів здійснювали атаки з дронів на американські бази в регіоні.

Ці сили складають так звану "Вісь опору", що представляє собою геополітичний і військовий альянс для протидії загрозам з боку Заходу і регіональних конкурентів.

Тегеран знаходиться на шляху до укладення широкомасштабного договору про стратегічне партнерство з путіним, для якого він вже виробляє безпілотники для бомбардування українських міст, що призведе до зростання військової, економічної та дипломатичної взаємодії до безпрецедентного рівня.

Як і росія, зауважує Daily Mail, Іран вже давно зіткнувся з цілою низкою західних економічних санкцій і рішуче виступає проти західного впливу та втручання на Близькому Сході. Він також розвиває набагато тісніші зв'язки з іншими країнами Сходу і Глобального Півдня через різні міжнародні форуми, оскільки прагне мінімізувати вплив західного покарання.

У разі нападу росії на НАТО дуже ймовірно, що Іран може вступити у війну на боці Кремля.

путін і президент Ірану Ебрагім Раїсі потиснули один одному руки під час зустрічі в Кремлі в Москві

Китай становить ще одну загрозу – хоча, можливо, вважає Daily Mail, і не безпосередньо для Європи. Хоча Китай користується дешевим імпортом енергоносіїв з росії і підтримує її ширшу мету – дестабілізувати міжнародний порядок, очолюваний Заходом, він також сильно залежить від торгівлі із Заходом, особливо із США.

Їх військова співпраця поки що не нагадує співпрацю Москви і Тегерана, наголошує британське видання, а Пекін, прагнучи закріпити свій статус справжньої світової наддержави, насторожено ставиться до спроб росії поширити свій вплив на всю Євразію і Глобальний Південь.

З огляду на це, видання вважає малоймовірним те, що Пекін втрутиться на європейський театр, щоб підтримати росію в конфлікті з силами НАТО.

Але сценарій, в якому Комуністична партія Китаю скористається такою можливістю і розпочне вторгнення на Тайвань, намагаючись повернути суверенний, самокерований острів під свій контроль, в той час як НАТО зосередиться на загрозі з боку Москви – є, на думку Daily Mail, безумовно, правдоподібним.

А враховуючи прагнення Пекіна консолідувати доступ до величезних ресурсів Арктики і убезпечити судноплавні шляхи поза межами західного контролю, цілком можливо, що Китай може надати підтримку Кремлю в його війні з Європою.

"Я не думаю, що в Китаї є якась любов до росії. Китай не дуже зацікавлений в тому, щоб росія залишалась на плаву", – вважає генерал Ходжес.

Але, за його словами, він не хоче, щоб перебоїв з постачанням дешевого газу, і він хоче мати можливість користуватися Північним морським шляхом, який росія контролюватиме у разі такого сценарію конфлікту.

Майже повна ізоляція Північної Кореї від світової арени означає, за словами Dailly Mail, що вона з меншою ймовірністю буде втягнута у великий конфлікт, а загроза війни є інструментом, який використовується з моменту створення країни дідом Кім Чен Ина Кім Ір Сеном для збереження влади династії. Але режим вже погодився надати Москві боєприпаси для її війни в Україні в той час, коли відносини Заходу з його історичними союзниками – Китаєм і росією – перебувають на новому мінімумі.

Аналіз RUSI щодо надання Північною Кореєю зброї росії попереджає: "Вплив буде відчутний набагато далі, ніж на полі бою в Україні. Продаж такої кількості боєприпасів наповнить казну режиму в Пхеньяні, який відчуває нестачу грошей".

Науковий співробітник корпорації RAND з питань міжнародної оборони Брюс Беннетт вважає, що Північна Корея може звернутися за іншою допомогою до росії в обмін на її підтримку, включаючи надання ракетних та інших передових військових технологій.

У міру подальшого розвитку військового альянсу між Москвою і Пхеньяном існує ймовірність того, що Північна Корея "може застосувати ядерну зброю примусово", щоб створити більший тиск на західні альянси з азійськими партнерами, такими як Японія і Південна Корея, або "безпосередньо погрожувати Сполученим Штатам застосуванням ядерної зброї".

Як уникнути тотальної війни? Стримування вже недостатньо

Daily Mail нагадує, що путін давно вважає, що розпад Радянського Союзу на початку 1990-х років був катастрофою, і хоча незрозуміло, якими будуть цілі російського нападу на НАТО, аналітики очікують, що його першими цілями стануть колишні радянські республіки.

Риторика Кремля щодо країн Балтії та інших східноєвропейських держав – країн, які колись були під Кремлем, а тепер значною мірою дотримуються західних цінностей і інститутів – стає дедалі більш ворожою після вторгнення в лютому 2022 року до свого сусіда.

Оскільки московські війська вже зіткнулися з запеклим опором в Україні, оборонні аналітики не вірять, що Кремлю вистачить сил консолідувати значні території європейських країн у складі російської федерації в разі майбутнього конфлікту.

Але росія чітко і послідовно засуджує те, що вона сприймає як розширення НАТО і прагнення Альянсу загрожувати сфері впливу Кремля.Тому, можливо, незабаром східний блок знову опиниться під її прицілом – якщо не для завоювання, то принаймні для дезорганізації і дестабілізації з метою підриву альянсу НАТО.

Перемога Москви, наголошує Daily Mail, може призвести до повалення прозахідних урядів, які добровільно і демократично приєдналися до Європейського Союзу і НАТО, заміни їх російськими маріонетками або партіями, більш схильними до зближення з Кремлем, що призведе до розпаду альянсу.

Тож як Захід може не допустити цього? – запитує Daily Mail.

Це, на думку видання, вимагає від НАТО і країн-членів наявності збройних сил, які не лише готові відбити будь-яке вторгнення російських військ, наголошує британське видання, але й достатньо сильні, щоб перевершити московську армію до такої міри, що Кремль взагалі не захоче розпочинати напад.

"Стримування – це як наявність військового потенціалу, так і демонстрація противнику вашої готовності застосувати цей потенціал і вашої рішучості довести справу до кінця", – каже Сем Кренні-Еванс.

Те, що ми спостерігаємо в Європі під час масштабних навчань за участю 90 тисяч військовослужбовців у травні, під час операції Steadfast Defender, є частиною цього сигнального елементу. Це демонстрація росії того, що Європа і НАТО здатні мобілізувати такі великі сили і відправити їх на полі бою і перевірити їхню здатність вести велику війну.

Це спільні зусилля, спрямовані на відвернення війни або на те, щоб ворог не думав, що його воєнні цілі можуть бути легко досягнуті". На думку експертів, ключовим є стримування.

Бригадний генерал Мік Райан сказав: "Підготовки може бути достатньо, щоб запобігти ширшій війні. Неготовність може її спровокувати".

А генерал Ходжес зі свого боку додав: "росіяни повинні повірити в те, що [НАТО] має сили і засоби і готова застосувати їх для того, щоб перемогти їх або завдати їм такого болю, що вони вирішать не починати". Він підкреслив, що повномасштабна війна станеться лише тоді, коли росія відчує, що НАТО не готове і не об'єднане.

Він також зауважив: "росіяни поважають лише силу. Якщо вони відчують будь-яку слабкість, вони будуть продовжувати рухатись вперед. Якщо вони це зроблять, то це буде тому, що вони дійшли висновку, що ми не готові або не об'єднані всередині Альянсу, або що у нас немає достатньої кількості боєприпасів чи здатності рухатись достатньо швидко".

За словами генерала Ходжеса, якщо цивільне керівництво не вважає, що існує загроза, воно не зможе діяти достатньо швидко. Лідери повинні розмовляти з суспільством як з дорослими.

На думку деяких аналітиків, стримування також включає в себе загрозу ядерного конфлікту.

Александр Лорд – провідний аналітик з питань Європи та Євразії компанії Sibylline, що займається аналізом глобальних ризиків, зокрема зауважив: "Ядерне стримування залишається основою стратегії запобігання повномасштабній війні між росією і НАТО".

Проте він підкреслив, що "поширення гібридної війни, дестабілізація сірої зони і повернення війни високої інтенсивності на європейський континент означає, що звичайні засоби стримування повинні відігравати більшу роль у запобіганні такій війні між росією і НАТО.

"Це означає, що Європа і весь Захід повинні інвестувати в майбутнє, а масштабні військові навчання НАТО, найбільші з часів холодної війни, покликані продемонструвати цю здатність і готовність захищати союзників за допомогою звичайних озброєнь, а отже, стримувати подальшу російську агресію", – підсумував Александр Лорд.

Якщо НАТО зможе представити страшну, ефективну і згуртовану військову загрозу, можливо, вона зможе утримати путіна або його наступника – від подальшого насильства і не допустити, щоб привид тотальної війни знову нависав над Європою.

Джерело: Daily Mail