Сиди вдома та заробляй. 6 порад пошуку роботи на карантині

Йде вже другий місяць карантину, грошові запаси зменшуються і все актуальнішим стає питання як шукати роботу під час карантину, коли ви не можете ходити на співбесіди.

Всі без винятку зіткнулися з новими реаліями на ринку праці: наявних працівників роботодавці вимушено перевели на дистанційну роботу або відправили у відпустки власним коштом, а пошук нових співробітників дещо загальмувався.

Тому всі, хто зараз знаходяться в пошуку роботи, бояться так нічого і не знайти Що робити, впадати у відчай і смиренно чекати коли ситуація нормалізується чи, все таки, знаходити можливості знайти підробіток чи роботу, а можливо і кардинально змінити своє життя? Пропонуємо кілька порад роботодавців та фахових HRів ефективного пошуку роботи в умовах самоізоляції.

1. Якісне та правильне резюме

Конкуренція на ринку праці висока, потрібно проявляти креативність та намагатися привернути увагу роботодавця до своєї кандидатури і цей процес розпочинається з резюме. Перегляньте свій досвід: маєте кілька hard та soft skills, на стіні висять пару сертифікатів про закінчення курсів чи маєте цікаве хобі, - настав час оновити своє резюме. Якраз на карантині є вдосталь часу змінити своє старе неефективне резюме на таке що зможе привернути увагу потенційного роботодавця: згадайте свої досягнення, нові навички та розпишіть їх детальніше акцентуючи увагу на конкретних результатах та досягненнях; додавайте у резюме нову інформацію та прикріпіть якісне фото.

Спробуйте виділитись, подумайте і сформулюйте чим ви якісно вирізняєтесь. А як варіант, у нагоді вам може стати відео резюме. Воно дасть роботодавцю краще розуміння про вас як пошукача адже ви зможете набагато детальніше розповісти про себе аніж в друкованій версії. Окрім того відео резюме дозволить вам яскраво виділитись серед інших по шукачів.

До резюме додайте супровідний лист. У ньому коротко викладіть свою мотивацію працювати саме у цій компанії у цей складний період. Запевніть роботодавця, що на вас не вплинула масова паніка та ви готові продуктивно працювати за будь-яких умов.

А ось одна конкретна корисна порада від фахівців — пишіть резюме під конкретну посаду і вимоги тієї вакансії, на яку його надсилаєте. А для тих хто має незначний досвід або хоче спробувати щось нове – порада друга.

2. Зверніть увагу на вебінари та онлайн курси.

В період карантину в мережі з’явилась велика кількість цікавих та пізнавальних вебінарів та онлайн курсів, тренінгів , онлайн-семінарів. Загалом, можливостей навчатися безліч — на будь-яку спеціальність і смак, практично з будь-якої сфери діяльності. Більшість з них або безкоштовні або відносно недорогі. Що ви отримаєте в підсумку? Хтось підвищить свою кваліфікацію, а хтось можливо опанує зовсім новий навик чи нову професію. В кожному разі з користю проведете карантинний час.

3. Додайте портфоліо

Можливо ви майстер у створенні сайтів, картинок, логотипів, відео; чи можливо пишете seo тексти, а можливо мали кейси налаштування контекстної чи таргетованої реклами? Подумайте, з великою долею ймовірності , у вас є якесь портфоліо. А тепер час зробити з ним те що і з резюме - зробити його таким, щоб у всіх, хто побачить, дух перехоплювало від такої краси. Якщо колись ви займалися, наприклад, поліграфією, писали статті для газети, і ваше портфоліо існувало офлайн - перенесіть його в електронний формат (можна зробити скани або зробити якісні фотографії).

4. Заведіть Skype

Співбесіда онлайн можливо і незвично, але не страшно і зовсім не ніяково. Такий формат, навпаки, може бути дуже вам корисний. Тому, якщо раптом у вас немає, установіть Skype, Zoom, Viber, FaceTime, Facebook Messenger чи іншу подібну програму. Проте, як показує аналіз великої кількості вакансій, більшість роботодавців залишаються вірними класичному Skype.

Однак пам’ятайте, що до онлайн-співбесіди потрібно так само ретельно готуватися як і до звичайної. Потурбуйтеся про задній план: він має бути нейтральним діловим, без килимів на стінах та брудного посуду в раковині. Не забувайте усунути фоновий шум: не має бути чути ані музики, ані телепередач, ваших улюблених серіалів;і дітей та інших членів сім’ї. Створіть максимально ділову обстановку та не забудьте зняти свій домашній халат та одягнути принаймні нейтральну футболку, а краще сорочку. Хоча, знову ж таки, підлаштовуйте свій look під вакансію.

Не забудьте поставити роботодавцеві ряд важливих запитань з огляду на теперішню ситуацію. Обов’язково поцікавтеся, як зараз проходить діяльність компанії: чи всі працівники перейшли на віддалену роботу; якщо ні, - то як компанія забезпечує їх шлях до офісу ( організовує трансфери або оплачує таксі) та які заходи безпеки ввела на робочому місці (вимірювання температури на вході, частота прибирання, наявність дезінфекторів для рук, медичних масок, тощо). Також не забудьте поцікавитись в якому форматі ви зможете працювати після закінчення карантину? Матимете змогу і надалі працювати дистанційно чи всіх переведуть на офісну роботу.

5. Проявляйте ініціативу

У сьогоднішніх реаліях HR-менеджери змушені переходити на нові формати роботи фактично "з колес", тому часто надто зайняті організацією роботи колективу дистанційно, налагодженню комунікації та допомогою з адаптацією, що часто їм не вистачає часу на перегляд резюме та відбір кандидатів для співбесід. Тому не соромтеся проявити ініціативу та самому зателефонувати якщо у вакансії вказаний телефон роботодавця. Спочатку обов’язково поцікавтеся, чи зручно йому розмовляти та чи актуальна дана вакансія. Якщо отримаєте позитивну відповідь, продовжуйте розмову. У вас вже є круте резюме та супер портфоліо, то чому б не показати їх HR-менеджерам? А тому, розсилайте своє резюме "віялом": мінімум по 10-20 вакансій на день та постійно моніторьте тематичні сайти , нехай вони весь час будуть відкритими доки ви зайняти чимось іншим та час від часу переглядайте що з’явилось нового.

6. Спробуйте себе в продажах чи проектній роботі

У зв’язку із жорсткими карантинними заходами, багато людей залишилися без роботи. Але, з іншого боку, є галузі, на які попит значно зріс. Тож, якщо ви лишились без роботи та вимушені сидіти вдома, подумайте, що могли б робити, поки все не стане на свої місця. До прикладу, на період карантину значно більше шукають нянь для маленьких дітей. Якщо ви маєте педагогічну освіту або точно впевнені, що ця робота вам підійде, чому б не спробувати?

Багато компаній перевели свої call центри та відділи продажу на дистанційну форму, тому на сайтах пошуку роботи з’явилось багато вакансій саме в сфері продажів. Це може бути як просто робота оператора call центра на "гарячі" дзвінки чи підтвердження заявок. Або робота менеджера з продажів на "холодні" дзвінки, де ви зможете себе спробувати в якості повноцінного продажника. Перевага такої роботи в досить низькому порогу входження: вас візьмуть з незначним досвідом роботи або й навіть зовсім без досвіду. Так, гарантована ставка мінімальна, але й немає верхньої межі заробітку - на скільки продали стільки й заробили. Для студентів та молодих по шукачів чи не найкращих варіант заробити, подолати страх дзвінка та прокачати свії комунікативні скіли, які безперечно згодяться в майбутньому, оскільки вміння спілкуватися і переконувати на сьогодні без перебільшення необхідні soft skills для практично будь якої діяльності.

Вимушена самоізоляція - не привід зупинятися. Тож остання, але аж ніяк не менш важлива порада - продовжуйте розвиватися і діяти. Адже погодьтесь, мабуть із самого дитинства у вас не було скільки вільного часу. Тепер вибір за вами як його використати: безцільно гортати стрічки соц.. мереж, передивитись всі сезони нового серіалу чи все ж таки використати його для самоосвіти, розвитку та, а, можливо, і взагалі зміни своєї діяльності.