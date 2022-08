Темніша ніч - яскравіші зірки

З перших днів війни світові зірки стали на захист України окремим фронтом.

Співаки і музиканти з мільйонними аудиторіями прихильників, кінорежисери та актори з власними колекціями "Золотих пальмових гілок", "Золотих глобусів" та "Оскарів", культові письменники, чиї твори перекладені всіма мовами світу, – люди, чиї імена золотими літерами вписані в історію світової культури… Всі вони просять зупинити кровопролиття, безглузде насилля і брехню, якою росія оповила свою агресію проти України. І що тішить окремо, в нашому “зірковому батальйоні” мало не щодня поповнення.

Фото: співак Стінг, з вільних джерел

Зірки на небі плачуть разом з Україною

Аж не віриться, що пісню Fragile британський музикант Стінг написав у 1987 році, а не на руїнах Бучі, Гостомеля чи Маріуполя.

Бо тут і про крихкість нашого існування, й про кров, яка, розлившись, швидко висихає під вечірнім сонцем. І вже завтра її змиє дощем. Але щось таки залишиться всередині нас. Наприклад, розуміння того, що насилля ніколи нікому нічого доброго не приносило. А тим часом зіркам залишається лише плакати, споглядаючи на нас згори…

Та, напевно, й автор цих рядків вважає, що сьогодні ці слова вже не лише про американського інженера, вбитого бойовиками контрас у Нікарагуа. А про нас, які засинають і просинаються під вибухи путінських ракет.

Перед виконанням Fragile 30 липня на концерті у Варшаві співак зупинив виступ заради промови.

“Будь-яка тиранія базується на брехні. Чим більша тиранія, тим більша брехня. Тиран бреше своєму народові та світу, і передусім він бреше сам собі. Але треба ризикнути і відстояти своє право говорити правду. Наш розум повинен залишатися вільним, ми повинні захищати свободу, бути собою у своєму розумі та тілі. Якщо ми проковтнемо цю брехню, то вона нас з’їсть, але брехня страшенно боїться правди. Правду треба почути. І ми не можемо програти цю битву!” – сказав Стінг.

Відео: промова Стінга під час виступу у Варшаві, з вільних джерел

Від авторів “Стіни”

Чи навіть сподівався хто, що Девід Гілмор і Нік Мейсон вийдуть ще коли-небудь на сцену й гратимуть? Навряд чи. На будь-які пропозиції учасники британського рок-гурту Pink Floyd – живі легенди світу музики – завжди відповідали відмовою.

Вони вийшли до слухачів з піснею Hey Hey Rise Up! Ніби саме так англійською звучить останній рядок культової української “Ой у лузі червона калина”.

Як пояснили самі музиканти, вони “не змогли стримати почуття люті та розчарування від цього мерзенного акту, коли одна з найсильніших держав світу вторглася в незалежну, мирну, демократичну країну і вбиває її населення".

Вокал – наш Андрій Хливнюк, лідер рок-гурту “Бумбокс”.

Заради біженців

Не пригадується, щоб гурт Red Hot Chili Peppers коли-небудь цікавився світовою політикою. Хлопці співають про що завгодно: нещасну любов, секс, соціальну нерівність та недоліки життя в Америці, але вельми далекі від політичних гасел. Та в квітні 2022 року легендарний американський гурт взяв участь у благодійному онлайн-марафоні на підтримку України "Stand Up For Ukraine". За два тижні цей благодійний проект зібрав понад 10 млрд доларів для України.

Відео: промова гурту RHCP в підтримку України, з вільних джерел

Свою участь в акції зазвичай аполітичні музиканти пояснили так:

“Ми тут, щоб висловити підтримку Україні. Ми б хотіли допомогти зібрати гроші, а також попросити світових лідерів зробити все можливе, щоб допомогти біженцям. Адже біженці також потребують допомоги”.

“Війна, діти, це лише один постріл…”

Це приспів з пісні Gimme Shelter (“Дай мені притулок”). Вона була написана в 1969 році й згодом потрапила до переліку “500 найвизначніших пісень всіх часів”.

У липні на концерті в Лондоні гурт The Rolling Stones виконував її на тлі кадрів із зображенням зруйнованих російською армією міст.

Відео: виступ The Rolling Stones, Hyde Park 26 червня, з вільних джерел

А ще одна легенда світового рок-н-ролу – зазвичай принципово аполітичний гурт Deep Purple – ще на початку російської агресії назвав забаганки Путіна “психопатичними”.

“Якщо наша заява означатиме, що ми ніколи більше не побачимо наших російських друзів, то це велика жертва, але це нічого у порівнянні з тим, щоб більше ніколи не бачити наших українських друзів, яких вбивають, щоб задовольнити психопатичні амбіції російського лідера”, – заявив вокаліст гурту Йєн Ділан.

Моє серце каже: “Україна”

В цьому запевнили музиканти німецького гурту Scorpions наприкінці травня на концерті в Кракові.

Під час виступу окремим жестом колектив відзначив вагомий внесок Польщі в підтримку України – фанатам дали величезні прапори двох країн, які вони під музику з'єднали на знак того, що Польща й Україна разом протистоять путінській агресії.

Відео: виступ групи Scorpions, з вільних джерел

Крім того, тепер у культовій пісні Wind of Change більше й згадки немає про Москву. Замість рядка “I follow the Moskva down to Gorky Park” (“йдучи повз Москву-ріку до Парку Горького”) музиканти співають “Now listen to my heart, it says Ukrainia” (“Тепер послухай моє серце, воно каже: “Україна”).

Чи можна допомогти більше, ніж співати?

Лідер відомого американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс переймається тим, що музиканти безсилі зробити для миру в Україні щось глобальніше, ніж виступати на сцені. “Чому й досі йде війна, чому вмирають діти, чому ми не можемо зробити більше, ніж заспівати? Я почуваюся безпорадно”, – сказав Ден під час виступу на фестивалі Opener в польському місті Гдиня.

Тут з артистом можна посперечатися, адже ніхто не забрав у нього право передати частину гонорару від своїх концертів на ту чи іншу благодійну мету. Та й інший момент – донести мільйонам людей правду про війну, як показує досвід росії, дуже важка, але конче важлива для перемоги справа. Зірки, якім довіряють мільйони прихильників, не просто співають, а б'ються за нас на інформаційному полі. Та й врешті – розрадити українських біженців, які там, на чужині, – теж не марна справа. Нехай хоча б на час виступу забувають про те, як росія зруйнувала їхнє життя. Про біженців Ден Рейнольдс у польській Гдині не забув. “Я читав листи українців. Я знаю, що ви тут, і ця пісня для вас. Нехай ваші сім'ї будуть у безпеці і настане мир, який побачать ваші діти”, – сказав їм співак.

Не музикою єдиною

На відміну від музикантів, зірки кіно не так часто контактують наживо з широкою аудиторією прихильників. Їхнє поле битви – особисті сторінки в соцмережах та благодійні акції. Й тут теж рясніють українські прапори та гасла “Слава Україні!”.

Голлівудська актриса Сара Джесіка Паркер мало не в перші дні війни в Україні передала частину свого гонорару низці організацій, які надають благодійну допомогу постраждалим у війні. Зокрема, міжнародній гуманітарній організації “Лікарі без кордонів”, що надає медичну допомогу людям, які постраждали в результаті військових конфліктів.

Фото: журнал "Фокус"

Актор Райан Рейнолдс, як виявилося, допомагає подолати поганих людей не лише на екрані. Разом з дружиною, теж голлівудською акторкою Блейк Лайвлі, вони передали на потреби українських біженців 1 млн доларів.

Ще 3 млн доларів на таку ж благородну справу віддало акторське подружжя Міли Куніс та Ештона Катчера.

Доречним буде згадати, що й 94-а церемонія кінопремії "Оскар" цьогоріч почалася з хвилини мовчання в знак пам'яті про українців, які загинули від рук рашистів.

"Жахливо бачити дітей, похованих під руїнами театру, вагітних, які постраждали в пологовому будинку. Я просто не вірю в те, що це відбувається", – сказав британський актор Бенедикт Камбербетч.

А режисери Паоло Соррентіно, Гільєрмо дель Торо і Френсіс Коппола прийшли на церемонію з жовто-блакитними стрічками на піджаках.

Й поміж рядків – “Слава Україні!”

Король жахів, як називають американського письменника Стівена Кінга, майже одразу після вторгнення путіна відмовився співпрацювати з російськими видавництвами та швидко вивчив наше вітання “Слава Україні!”

Кінг регулярно пише у своєму твіттері пости з вірою у перемогу України. На кшталт, “продовжуй, Влад. Україна спустошить твою казну й знекровить вас” або “путін думав, що має справу з болонкою, але стикнувся з росомахою”.

Фото: Стівен Кінг, з вільних джерел

Стівен Кінг продав більше 350 мільйонів книжок. Скільки в світі його прихильників – ніхто й не порахує. Він мегапопулярний. І в цій вирішальній битві світла з пітьмою, що відбувається зараз на українській землі, він на нашому боці. Як і письменниця, до таланту якої Кінг відкрито висловлює прихильність.

Джоан Роулінг, авторка серії романів про Гаррі Поттера, підтримує Україну мало не з першого дня російського вторгнення, а гасло “Слава Україні” або жовто-блакитний прапорець, здається, не зникають з її сторінок у соцмережах. Вона точно за нас! Через свою благодійну організацію Lumos вона передала 1 млн фунтів стерлінгів для українських дітей, які постраждали через війну. А згодом відкрила вільний доступ до книг про Гаррі Поттера. Українськомовна версія включає три книги: “Гаррі Поттер і філософський камінь”, “Гаррі Поттер і Таємна кімната” та “Гаррі Поттер і в’язень Азкабану”.

Скажи мені, хто твій друг…

Закінчення цієї народної мудрості добре знають всі. Звісно, перелічити всіх відомих людей, які в ці часи підтримують України, не вистачить жодної газетної шпальти чи сторінки сайту. Але ж очевидно – компанія навколо України зібралася достойна.

Слава Україні!