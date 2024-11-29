Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення

Новопризначений спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог викликає занепокоєння, попри його позитивні проукраїнські заяви до минулого року. Цьогорічний план врегулювання війни між росією та Україною Келлога фактично може залишити росії контроль над окупованими територіями, а Україну позбавити шансу вступити до НАТО.

"Мир через силу". Хто такий Кіт Келлог

Генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлог, який служив під час першого терміну Трампа, відіграватиме центральну роль у виконанні однієї з найамбітніших передвиборчих обіцянок Трампа: припинення війни між Україною та росією. При цьому Трам написав в соціальній мережі: "Разом ми забезпечимо МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ і зробимо Америку і світ знову безпечними". Келлог також носитиме звання помічника президента, зазначає Washington Post.

Видання нагадує, що Кіт Келлог був керівником апарату Ради національної безпеки під час першого терміну Трампа. Він також був радником з національної безпеки віце-президента Майка Пенса і недовго виконував обов'язки радника Трампа з національної безпеки.

Келлог зі свого боку прийняв призначення, дописавши у соціальній мережі, що "з нетерпінням чекає невтомної роботи для забезпечення миру за допомогою сили, відстоюючи інтереси Америки".

WP нагадує, що Трамп балотувався на посаду президента, обіцяючи швидко врегулювати конфлікт. Він регулярно заявляв, що може закінчити війну протягом перших 24 годин після повернення на посаду. Але здебільшого відмовлявся надавати деталі своєї стратегії завершення війни, а його передвиборча риторика викликала занепокоєння, що він буде занадто шанобливо ставитися до росії в будь-яких мирних переговорах.

Під час передвиборчої кампанії Трамп припускав, що Україна могла б запобігти конфлікту, пішовши на невизначені поступки росії перед її вторгненням.

Кіт Келлог є співголовою Центру американської безпеки в Інституті політики "Америка понад усе", консервативному аналітичному центрі, близькому до Трампа. У цій ролі Келлог є одним з авторів квітневої доповіді про війну, в якій він виступає за "офіційну політику США, спрямовану на припинення вогню і врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів".

"Сполучені Штати продовжуватимуть озброювати Україну і зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що росія не зробить жодних подальших кроків уперед і не нападе знову після припинення вогню або мирної угоди, – йдеться в доповіді. – Однак майбутня американська військова допомога вимагатиме від України участі у мирних переговорах з росією".

Зброя як кийок. Але приводів для занепокоєння багато

Washington Post зазначає, що Келлог також запропонував надати американську зброю як "кийок", щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів. Якщо путін відмовиться від можливості вести переговори, сказав він у червневому інтерв'ю Reuters, окреслюючи потенційний дипломатичний тиск на росію, то Сполучені Штати могли б надати Києву "все необхідне, щоб убити вас на полі бою".

Раніше, у 2022 році Келлог приєднався до коаліції консервативних груп, підписавши лист до законодавців із закликом відкласти розгляд нового великого пакету допомоги Україні. У листі, який отримала The Washington Post, Келлог та інші застерігали, що ще один законопроект про допомогу Україні "збільшить наш і без того значний державний борг і бюджетний дефіцит".

Зрештою, як нагадує видання, Конгрес вирішив продовжити надання допомоги Україні, незважаючи на заперечення цих груп.

Війна в Україні є особистою справою для родини Келлога, зазначає WP. Його дочка, Міган Моббс, є президентом Фонду Р.Т. Везермана, який надає допомогу цивільному населенню та проводить репатріацію останків американських бійців-добровольців, загиблих у боях.

Британська The Telegraph також звертає увагу на те, що Кіт Келлог пропонував скорочення військової допомоги для примусу Києва до переговорів. На думку видання, вибір генерала може занепокоїти Київ після того, як він став співавтором плану, який може віддати росії п'яту частину її території.

The Telegraph наголошує на тому, що згідно з пропозицією Келлога окремо росію попередили б, що відмова від переговорів призведе до посилення військової підтримки України. Щоб ще більше заохотити російського президента путіна, США можуть погодитися призупинити розглядати можливість членства Києва в НАТО.

Видання підкреслює, що план генерал-лейтенанта Келлога, який був написаний у співавторстві з колишнім помічником Трампа Фредом Фляйцем, закликає до замороження конфлікту на його нинішніх лініях фронту. Наразі це залишило б під контролем росії майже п'яту частину території України.

Washington Post згодна з цією позицією. Видання зазначає, що адміністрація Байдена, перебуваючи на фінішній прямій свого правління, зробила рішучі кроки, щоб змінити долю України напередодні будь-яких потенційних переговорів, дозволивши Україні бити балістичними ракетами США по території росії у відповідь на мобілізацію тисяч північнокорейських військ, які допомагають росії в Курську.

Ця політика змінила думку Білого дому про те, що використання таких ракет є ризиком ескалації, і підкреслює важливість для обох сторін утримання Курська, який стане важливим козирем на переговорах, якщо вони розпочнуться.

При цьому, в інтерв'ю Fox News минулого тижня Келлог стверджував, що схвалення Байденом ракет "фактично дало Трампу більше важелів впливу".

Келлог, як вважає Washington Post, ймовірно, тісно співпрацюватиме з радником Трампа з питань національної безпеки в його новій адміністрації, республіканцем Майклом Волтцом. У середу Волтц привітав вибір Трампом Келлога, заявивши у своєму дописі, що Келлог "відданий справі приведення війни в Україні до мирного врегулювання".

The Telegraph прогнозує, що це призначення потенційно може спричинити тертя між США та їхніми союзниками по НАТО, якщо Вашингтон вирішить продовжити реалізацію стратегії генерал-лейтенанта Келлога, спрямованої на припинення конфлікту.

Цікаво, що генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес стримано прокоментував призначення Келлога. Він вважає, що Кіт Келлог може бути ефективним спецпосланцем. "Доброю новиною є те, що він досвідчений, знає, що росія є агресором і що суверенітет України має бути відновлений. Але він –посол. Ключовою буде політика Трампа. Всім нам все ще потрібна чітка заява про те, що стратегічною метою США є суверенітет України, – вважає Бен Ходжес.

Не все так однозначно. Прохолодна реакція росіян на призначення Келлога

Washington Post зазначає, що вибір Трампом нового посланця для ведення переговорів щодо припинення війни в Україні викликав прохолодну реакцію в Москві.

Прокремлівський політолог Сергій Марков припустив, що Москва вважає, що Келлог, швидше за все, піде слідами Курта Волкера, представника Трампа по Україні під час його першого терміну і дуже непопулярного в росії.

"На генерала Келлога в росії не покладають особливих надій, він, ймовірно, такий же корумпований функціонер глибинної держави, як і Курт Волкер", – написав Марков у своєму блозі в Telegram, додавши, що Волкер "зрадив" Трампа і проводив антиросійську політику, яка призвела до війни.

російські ЗМІ звернули увагу на попередні висловлювання Келлога, зокрема на його коментар про те, що і Гітлер, і Наполеон намагалися перемогти росію, що було витлумачено як попередження про труднощі ведення наземної війни проти цієї країни.

Інші аналітики ретельно вивчали мирний план Келлога, який закликає до швидкого припинення вогню і врегулювання шляхом переговорів, що передбачає територіальні поступки.

"На перший погляд, цей "план" не обіцяє легких шести місяців для росії, – каже російський політолог Максим Сучков. – Ми сподіваємося, що Трамп хоче миру, але його версія миру – це "Америка понад усе". Це означає мир на умовах США, а не росії".

Поза тим розслаблятися через кволу реакцію Москви або оптимізм Ходжеса, не варто. Як зазначає більшість серйозних аналітиків, будь хто з адміністрації Трампа навряд чи матиме можливість провадити не погоджену з ним політику. А про що насправді думає Трамп, навряд чи знає навіть його оточення.