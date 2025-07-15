Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal

Зміна позиції Трампа щодо підтримки України є довгоочікуваною на тлі його попередньої стратегії, вважає американська Wall Street Journal. Видання переконує, що ще треба конфіскувати російські активи для України та ухвалити законопроєкт Грема-Блюменталя про запровадження 500% тарифів для тих країн, які купують російські нафту і газ.

Трамп робить жорсткішою свою позицію, надаючи більше зброї Україні, вважає американська впливова газета Wall Street Journal. Це зайняло пів року, але чинний президент США, здається, дійшов висновку, що путін не хоче миру в Україні. Видання наводить слова Трампа, що він має файну розмову з путіним, "а потім тієї ж ночі вибухають ракети". На думку WSJ цей новий реалізм є довгоочікуваною зміною у порівнянні з попередньою стратегією Трампа і має більше шансів на припинення вогню.

Найкращою новиною з понеділкової зустрічі у Білому домі видання вважає те, що вільний світ продовжить озброювати Україну проти руйнівних дій путіна. "Коротко кажучи, ми вироблятимемо найсучаснішу зброю, і вона буде відправлена в НАТО для України", – повідомив Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

"Це також може означати, що країни швидко перекидатимуть обладнання в Україну, а США згодом поповнюватимуть запаси, – пояснив Рютте, – тому що швидкість тут має вирішальне значення".

Деякі ракети для Patriot можуть прибути в Україну вже за кілька днів, і вони, без сумніву, стануть у нагоді для негайної допомоги. Як повідомила журналістка WSJ Джилліан Мельхіор із Києва, путін посилив повітряні атаки на українські міста, використовуючи все більше ударних безпілотників і ракет. Рютте заявив у Білому домі, що це не має жодної військової мети, окрім вбивства цивільних, аби зламати моральний дух українців.

Трамп і Рютте чітко дали зрозуміти, що зброя для України включатиме більше, ніж протиповітряну оборону. Це означає більше ракет дальнього радіусу дії, які можуть досягти територій вглибині рф. Президент також пригрозив новим 100% тарифом для країн, які купують російські товари, якщо протягом 50 днів не буде прогресу в напрямку припинення вогню. Ця погроза, очевидно, є спробою випередити законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає введення тарифів до 500% для країн, що купують російські нафтогазові продукти.

WSJ переконана, що 50-денна відстрочка є занадто щедрою для путіна, який може подумати, що це означає, що Трамп насправді не хоче цього робити. Грем і Блюменталь опублікували заяву, в якій похвалили рішення Трампа щодо доступу України до зброї, але з натяком на розчарування тим, що він не підтримав їхній законопроєкт про санкції, який має 85 співавторів.

Втім, як зауважила редакція WSJ, Трамп похвалив законопроєкт і припустив, що не заперечуватиме, якщо він буде прийнятий. Ухвалення законопроєкту великою двопартійною більшістю продемонструвало б широкий консенсус у США проти імперіалізму путіна і, можливо, навіть привернуло б увагу росії. Законопроєкт дає Трампу більше свободи дій, ніж хотілося б, щодо запровадження тарифних санкцій, але це також сигнал президенту, що Конгрес підтримає його, якщо він натисне на курок.

Одним з інструментів, про який Трамп, на жаль, не згадав, за словами WSJ, є арешт російських активів на Заході на суму 300 і більше мільярдів доларів. Трамп, можливо, хотів би погрожувати цими грошима як стимулом для путіна до мирних переговорів, але це не спрацювало. Тому видання закликає використати ці гроші, щоб допомогти Україні купити зброю.

WSJ вважає, що Трамп явно розчарований своєю нездатністю закінчити війну і, схоже, дійшов висновку, що путін грає з ним, як і з іншими американськими лідерами. Трамп прямо сказав, що росіяни обманювали президентів, починаючи з Джорджа Буша-молодшого, і він має рацію.

На думку редакції, поєднання санкцій і зброї не є гарантією того, що путін піде на переговори про припинення вогню. Він несамовито прагне перетворити Україну на російську сатрапію. Але в міру того, як ціна війни зростає, зростає і тиск на путіна. У понеділок Рютте заявив, що 100 000 російських солдатів загинули на війні цьогоріч. російська економіка нарешті в біді, і відсікання її фінансового рятувального кола від продажу нафти зашкодить військовій машині рф.

Трамп назвав понеділок "великим днем", і так воно й буде, якщо це означатиме стійке розвернення до стримування путіна в Європі. Президент також сказав, що сильна Західна Європа в інтересах Америки, і незалежна Україна має важливе значення для цієї справи, завершує редакційну колонку WSJ.

Джерело: Wall Street Journal