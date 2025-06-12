Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian

Американська та британська преса коментують як Трамп використовує протести в Каліфорнії для узурпації ще більше влади. При цьому закони, на які він посилається, за словами експертів, не дають йому таких повноважень. Нагадує "Рязанський цукор", коли путін намагався представити публічне виправдання для вторгнення до Ічкерії.

У суперечках щодо протестів, депортацій та мит президент посилається на закони, які не надають йому тих повноважень, на які він претендує, пише New York Times.

Трамп заявляє, що країна стикається з повстанням у Лос-Анджелесі, вторгненням венесуельської банди та надзвичайними зовнішніми загрозами для своєї економіки. Тож він намагається скористатися надзвичайними повноваженнями, які Конгрес протягом століть розкидав по всьому Кодексу США, викликаючи Національну гвардію до Лос-Анджелеса всупереч запереченням губернатора Каліфорнії, відправляючи десятки мігрантів до Сальвадору без найменшого натяку на належний судовий розгляд і підриваючи світову економіку високими митами.

Юристи стверджують, що дії президента не санкціоновані законами, на які він посилається. "Він оголошує абсолютно фальшиві надзвичайні ситуації, щоб розширити свою владу, підірвати Конституцію і знищити громадянські свободи", – вважає професор-лібертаріанець з юридичної школи імені Антоніна Скалії Ілля Сомін, який представляє низку підприємств, що оскаржують деякі мита Трампа.

За словами NYT, криза – це візитна картка Трампа. Коли він вперше обійняв посаду, він пообіцяв покласти край "американській бійні". Трамп стверджує, що події та обставини, які здебільшого вважаються рутинними, є надзвичайними ситуаціями, що дозволяють йому застосовувати повноваження, якими рідко користувалися його попередники, але які були закріплені законодавцями задля створення президентам можливості діяти швидко та рішуче для подолання справжніх криз.

Професор права в Університеті Міссурі Френк О. Боуман зазначив, що закони, на які посилається Трамп, базуються на припущенні, що можливостями не будуть зловживати: "Справжні надзвичайні ситуації трапляються, і Конгрес знає, що він діє повільно. Він хоче, щоб президенти, які діють добросовісно, діяли швидко". Проте, за словами професора, підхід Трампа інший: "Оголошення всього надзвичайною ситуацією починає рухати нас у напрямку дозволу на застосування державної сили та насильства проти людей, які вам не подобаються".

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що демократи не змогли "захистити американців від економічних загроз та загроз національній безпеці – ця бездіяльність призвела до серйозних криз". Втім суди першої інстанції в більшості випадків відхилили твердження Трампа про надзвичайні повноваження.

NYT нагадує, як у березні Трамп посилався на Закон про ворожих іноземців 1798 року, який надає президенту право депортувати громадян країн, що ведуть війну, вторгнення або "грабіжницькі набіги", стверджуючи, що Tren de Aragua, жорстока венесуельська банда, вторглася до США. Цей закон застосовувався лише тричі: під час війни 1812 року, Першої світової війни та Другої світової війни. За інформацією видання, кілька суддів відхилили ідею, що діяльність банди виправдовує застосування цього закону.

"Вони не прагнуть окупувати територію, витіснити американську юрисдикцію з будь-якої території або спустошити територію", – вважає суддя Альвін К. Геллерстайн з Федерального окружного суду Манхеттена., призначений президентом Біллом Клінтоном, який виніс рішення проти застосування закону. За його словами, TdA, можливо, і займається торгівлею наркотиками, але це кримінальна справа, а не вторгнення або грабіжницький напад.

Водночас, за словами NYT, суддя Стефані Л. Хейнс із Федерального окружного суду Західного округу Пенсільванії, призначена Трампом, винесла протилежне рішення, заявивши, що угруповання вчинило "грабіжницький напад".

Навіть незважаючи на закон 1798 року, Трамп підтримав риторику про країну, що перебуває в облозі, пообіцявши на тлі посилених рейдів ICE та насильницьких протестів у Каліфорнії "вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від мігрантського вторгнення".

У понеділок представники влади Каліфорнії заперечили твердження Трампа про те, що в штаті склалася кризова ситуація, яка вимагає надзвичайних заходів з боку федерального уряду, оголосивши про подачу позову щодо захоплення Трампом підрозділу ополчення штату.

Верховний суд ще не висловився щодо заяв Трампа про надзвичайні повноваження. У минулому судді іноді ставилися до таких заяв скептично. Наприклад, вони без вагань відхилили звернення президента Джо Байдена про введення надзвичайних заходів у зв'язку з пандемією Covid.

У 2023 році суд постановив, що Байден перевищив свої повноваження, скасувавши близько $400 млрд студентських боргів на підставі закону 2003 року, який надавав виконавчій владі повноваження захищати позичальників, які постраждали від "війни, інших військових операцій або надзвичайних ситуацій національного масштабу".

З іншого боку у 2018 році Верховний суд підтримав заборону Трампа на в'їзд з кількох переважно мусульманських країн, не зважаючи на його провокаційні заяви про надзвичайну ситуацію, в якій опинилася країна, котра, на його думку, вимагала "повного і цілковитого закриття кордонів для мусульман, які в'їжджають до США". У своїй думці, яка була підтримана більшістю, голова Верховного суду Джон Г. Робертс-молодший посилався на імміграційний закон, який надає президентам право "призупиняти в'їзд усіх іноземців або будь-якої категорії іноземців", якщо він вважає це необхідним.

Суд незабаром винесе рішення у справі, що виникла у зв'язку з указом президента Трампа про скасування права на громадянство за місцем народження для дітей нелегальних іммігрантів та іноземних громадян. Хоча рішення суду, ймовірно, не стосуватиметься конституційності указу, а зосередиться на обсязі рішень нижчих судів, що його блокують, прихильники указу також посилаються на те, що дії президента були виправдані "вторгненням".

Суддя Джеймс С. Хо, який був призначений Трампом до Апеляційного суду п'ятого округу США і згадувався як кандидат до Верховного суду, у 2006 році написав, що громадянство за правом народження "захищається не менше для дітей нелегальних іммігрантів, ніж для нащадків пасажирів корабля "Мейфлауер". Але в інтерв'ю у листопаді він, здається, відійшов від цієї думки, заявивши: "Громадянство за правом народження, очевидно, не застосовується у випадку війни або вторгнення... Наскільки мені відомо, ніхто ніколи не стверджував, що діти іноземців-загарбників мають право на громадянство за правом народження. І я не можу уявити, якою могла б бути юридична аргументація на користь цього".

Як зазначає NYT, важливі положення Конституції стосуються вторгнень. Одне забороняє штатам вступати у війну, "якщо вони не зазнали фактичного вторгнення або не перебувають у такій безпосередній небезпеці, що не допускає зволікання". Інше положення говорить, що "привілей habeas corpus (недоторканності особи, окрім як за рішенням суду) не може бути призупинений, за винятком випадків, коли це може бути необхідним для забезпечення громадської безпеки в разі повстання або вторгнення".

Заступник глави адміністрації Білого дому і головний радник Трампа з питань імміграції Стівен Міллер минулого місяця заявив, що адміністрація розглядає можливість призупинення права habeas corpus – фундаментального права оскаржувати затримання урядом: "Це варіант, який ми активно розглядаємо… Багато що залежить від того, чи вчинять суди правильно, чи ні". Переважна більшість науковців і суддів сходяться на думці, що такий крок вимагатиме дій з боку Конгресу.

Найбільш значуще рішення суду щодо надзвичайних повноважень президента було винесено в 1952 році, коли було відхилено твердження президента Гаррі С. Трумена про те, що надзвичайний стан у країні у зв’язку із Корейською війною, дозволяє йому націоналізувати металургійні заводи в умовах страйків робітників. Це рішення містило канонічну згоду судді Роберта Г. Джексона, яка є еталоном, який кандидати до Верховного суду регулярно вихваляють на своїх слуханнях щодо затвердження.

Суддя Джексон написав, що автори Конституції з обережністю ставилися до надання президенту надзвичайних повноважень: "Вони знали, що таке надзвичайні ситуації, знали, який тиск вони чинять на авторитетні дії, знали також, як вони дають готовий привід для узурпації влади. Ми також можемо припустити, що вони підозрювали, що надзвичайні повноваження можуть спровокувати надзвичайні ситуації".

Трамп навмисно посилює насильство в Лос-Анджелесі

Президент загострює ситуацію, щоб виправдати застосування більшої сили та репресій. Зараз він говорить про відправку "військ повсюди", пише американський колумніст британської The Guardian Мустафа Баюмі.

Трамп є "мареним нарцисом і помаранчеволицим базікою", якщо цитувати слова республіканського сенатора Ренд Пола, і цей президент керує, використовуючи відволікання уваги, ухилення і (особливо) перебільшення, але, наголошує автор, все одно ми повинні бути стурбовані його перспективою відправки "військ повсюди".

Трамп і його адміністрація вже вжили безпрецедентних заходів, мобілізувавши тисячі солдатів Національної гвардії до Лос-Анджелеса всупереч бажанням губернатора Каліфорнії, розгорнувши батальйон із сотень морських піхотинців для "допомоги" правоохоронним органам у Лос-Анджелесі та намагаючись заборонити використання масок протестувальниками, водночас захищаючи використання масок агентами Імміграційної та митної служби (ICE). нормальними.

Ненормальним, на думку The Guardian, є не те, що Лос-Анджелес став свідком кількох днів переважно мирних протестів проти масових і руйнівних арештів іммігрантів. І не те, що окремі протести переросли в насильство. Ненормальною є навмисна ескалація насильства з боку адміністрації, відверта спроба загострити конфлікт, щоб виправдати застосування більшої сили та репресій щодо американського народу.

За інформацією The Guardian, незалежна коаліція, що об'єднує понад 280 колишніх фахівців з національної безпеки, виступила з попередженням щодо цих подій. "Застосування федеральних збройних сил без відповідного запиту з боку місцевої влади або влади штату, в поєднанні з суперечливими наказами щодо протестувальників, є ознакою авторитарного зсуву, – йдеться в заяві. – Наші члени, багато з яких служили в нестабільних демократіях за кордоном, вже бачили подібну ситуацію раніше. Те, що починається як провокаційна позиція, може швидко перерости в щось набагато небезпечніше".

Автор вважає можливим, що Трамп застосує Закон про повстання. Адже у понеділок на галявині Білого дому Трамп прямо назвав протестувальників у Лос-Анджелесі "повстанцями", можливо, готуючи риторичну основу для застосування цього закону. У такий спосіб Трамп зможе використовувати американські збройні сили як правоохоронний орган на території США, що становитиме загрозу для американської свободи.

Британський журналіст згадує, що за всю історію США Закон про повстання застосовувався близько 30 разів. Єдиний випадок, коли президент застосував його всупереч бажанню губернатора, був у 1965 році, коли Ліндон Джонсон відправив війська до Алабами. Але Джонсон використовував війська для захисту протестувальників за громадянські права. Зараз Трамп може застосувати той самий закон для покарання протестувальників за права іммігрантів.

На думку The Guardian, Трамп рішуче налаштований якнайшвидше захопити якомога більше влади, і все це для себе як лідера виконавчої влади. Включаючи контроль над військом шляхом розгортання "військ повсюди", чи то зараз, чи в інший момент у майбутньому.

P.S. Офіцер і колишній директор з питань Європи Ради національної безпеки США Александр Віндман пише, що американські генерали та адмірали налякані. На його думку, навряд чи вони зможуть втримати позиції та виконати свою присягу служити Конституції США. Трамп порушив Закон Гатча, провівши політичний мітинг у Форт-Брегзі, підбурюючи війська вигукувати його гасла, але генерали мовчать. "Наша демократія в великій небезпеці. Сьогодні вранці я замислююсь, чи не перетнули ми межу, за якою вже немає повернення", – наголошує Віндман.

Джерела: New York Times та The Guardian