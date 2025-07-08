Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal

Американська консервативна газета Wall Street Journal констатує, що спроби Трампа переконати путіна припинити війну проти України зазнають повної невдачі. російський лідер продовжує ігнорувати заклики до миру та навіть посилює агресію. Призупинення американських поставок зброї Україні переконало путіна, що він може продовжувати війну без серйозних наслідків. Тепер, на думку видання, перед Трампом стоїть критичний вибір: перейти до більш рішучої стратегії підтримки України чи відмовитися від неї, ризикуючи виглядати слабким на міжнародній арені.

Президент США продовжує благати путіна припинити жорстокий напад на Україну, але той продовжує дурити американця. Чи може Трампу нарешті урватися терпець і він спробує іншу стратегію? – ставить питання редакція Wall Street Journal.

Видання нагадує, що в четвер путін із Трампом розмовляли телефоном і відбулася ще одна спроба переконати очільника кремля погодитися на припинення вогню. Але Трамп сказав, що він "дуже розчарований" розмовою і "не досяг жодного прогресу".

"Я не радий цьому. Я не радий цьому, – сказав Трамп журналістам. – Я не думаю, що він прагне зупинити війну". На випадок, якщо б хтось ще сумнівався, путін поставив знак оклику, завдавши по Києву одного з найбільших за всю війну ударів із використанням безпілотників і ракет тієї ж ночі, коли відбулася його розмова з Трампом.

Єдиний сюрприз, за словами WSJ, полягає в тому, що Трамп виглядає здивованим. путін послідовно заявляє, що продовжуватиме війну доти, доки не досягне своїх політичних і військових цілей. Це означає усунення того, що він називає "першопричиною" конфлікту, а саме – незалежної України. Він хоче, щоб Київ був під його владою, як білорусь.

путін також вважає, що виграє війну, і що отримає ще більше території, якщо Трамп зупинить постачання американської зброї в Україну. Минулого тижня Білий дім підтвердив, що поставив на паузу постачання зброї. І якщо Трамп думав, що це заспокоїть путіна, зазначає WSJ, то цього не сталося. Навпаки, це мало протилежний ефект, змусивши росію повірити, що вона може продовжувати війну, не платячи за це вищу ціну.

На думку редакції WSJ, головне питання щодо російсько-української війни після того, як Трамп вдруге обійняв посаду президента, полягає в тому, чи перейде він до плану "Б", чи просто вмиє руки. Іноді він говорить так, ніби хоче зробити останнє, але, схоже, якась його частина усвідомлює, що на нього ляже більша частина провини, якщо Київ впаде.

Редакція американського видання переконує, що у Трампа є готові варіанти. Один із них – відновити вже обіцяні Україні поставки зброї і почати працювати з Конгресом над тим, щоб надіслати ще більше. Інший – заявити про свою підтримку законопроєкту Ліндсі Грема-Річарда Блюменталя, який накладає санкції на країни, що купують російську нафту і не допомагають Україні. Він має 84 співавтори, і Сенат може надіслати сигнал, проголосувавши за нього цього тижня.

путін думає, що може змусити президента Трампа виглядати простуватим і слабким, а потім вийти сухим із води, коли росія поглине Україну. Якщо він має рацію, то значна частина переваг стримування США від удару по Ірану просто зникне, завершує редакційну колонку WSJ.

Джерело: Wall Street Journal