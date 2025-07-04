Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal

Впливова Wall Street Journal у редакційній колонці розставляє дуже слушні акценти щодо відмови США у постачанні озброєння Україні. Здавалося б, американська політика стримування мала б бути на підйомі після успішних ударів США по іранській ядерній програмі та зобов'язання НАТО витрачати великі кошти на оборону. Але Трамп зараз демонструє слабкість щодо росії, що не сприятиме сильному і тривалому миру в Україні. Засуджуючи рішення Трампа при(зу)пинити поставки зброї Україні, WSJ розповідає, хто саме стоїть за ним з його адміністрації.

Згідно з витоками інформації цього тижня, адміністрація Трампа відмовляє Україні в наданні вкрай необхідної зброї, пише Wall Street Journal. Посилаючись на джерела, вона вказує, що призупинено, зокрема, постачання протиповітряних ракет Patriot, ракет Hellfire, близько 8500 снарядів для гаубиць тощо. "Частина з поставок вже була в Польщі в очікуванні доставки. Отже, це свідоме рішення відмовити Києву в зброї, на яку він розраховував перед літніми наступами росії. Це ворожий акт, який грає на руку путіну", – робить висновок видання.

Як виправдання адміністрація каже, що запаси цієї зброї в США є обмеженими. Але редакція WSJ не здивована тим, що ініціатором відмови у постачанні зброї називають голову політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі. Він є заступником міністра оборони, який стверджує, що США не можуть озброювати Україну і захищати власні інтереси водночас. Його головним покровителем у Білому домі є віцепрезидент Джей Ді Венс, а зовнішнім прихильником – Такер Карлсон, зауважує видання.

Дійсно, запаси американських ракет Patriot занадто малі, і вільний світ потребує більшого повітряного прикриття на всіх континентах. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн каже, що недавня оборона бази американських військ у Катарі від іранських ракет була найбільшим залпом Patriot в історії США.

Але, за словами редакції WSJ, одна з підказок щодо справжньої мотивації полягає в тому, що США утримують керовані ракети, яких не бракує. З огляду на ослаблення Ірану в військовому плані, ніде в світі немає більш нагальної потреби в Patriot, ніж в Україні. І якщо запаси дійсно настільки вичерпані, що Америка не може підтримати друга в гарячій війні з противником США, то це є більшою національною надзвичайною ситуацією, наголошує WSJ.

"Президент мав би обов'язок пояснити цей дефіцит і очолити загальнонаціональні зусилля з розширення військового виробництва США, а не ховатися за витоками інформації, посилаючись на бідність. Натомість пан Трамп заявляє, що американська армія ніколи не була сильнішою. То як же, пане президенте — найсильніша за всю історію чи виснажений арсенал?" – йдеться у публікації.

Аргумент пана Колбі полягає в тому, що ресурси США необхідно зберегти для можливої боротьби з Китаєм. Але сила в Європі є силою стримування в Тихоокеанському регіоні, і головнокомандувачі не можуть вибирати кризи, з якими вони стикаються. США не можуть заблокувати свої ракети Patriot для іншої війни, яка може відбутися або не відбутися, і це демонструє слабкість, яка провокує нові війни.

WSJ зауважує, що відмова у постачанні зброї відбувається в непевний для України момент. Адже увага світу прикута до інших подій, але росія все ще бомбардує Україну крилатими ракетами, дронами та приманками, щоб виснажити оборону Києва. росія також зосереджує війська в різних місцях вздовж військової лінії, шукаючи можливості для прориву або повільного захоплення нових територій.

Трамп каже, що хоче закінчити війну, щоб врятувати життя, але відмова в постачанні зброї Україні означатиме більше смертей і довшу війну. Україна буде змушена робити більш жорстокий вибір між захистом військ або міст, на які путін націлився, щоб зламати волю України до боротьби.

Можливо, відмова Україні є частиною більш широкої стратегії, спрямованої на те, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, припускає WSJ. Друга частина цієї стратегії, за словами видання, може полягати в наданні Сенату дозволу на голосування за законопроєкт Лінзі Грем і Річарда Блюменталя про введення санкцій проти країн, які купують російську нафту. Він має 84 співавторів. За словами WSJ, цей законопроєкт заслуговує на голосування, але путін знає, що він також містить винятки, на які Трамп може посилатися, щоб уникнути найгірших наслідків.

Україна вже погодилася на умови припинення вогню, запропоновані Трампом, і шлях до миру явно не полягає в тому, щоб ставитися до України так, ніби вона несе таку ж відповідальність за війну, як і росія, звертає увагу редакція американського ділового видання. Натомість, на її думку, шлях до швидшого закінчення війни полягає в запровадженні жорсткіших санкцій і подальшому озброєнні України. Але, зауважує WSJ, Трамп не чинив на путіна жодного тиску з метою досягнення миру, окрім жалісних дописів у соцмережах.

Останнє рішення щодо припинення озброєння України виглядає як ще один сигнал путіну продовжувати війну. "І чом би й ні? Він може продовжувати завойовувати території, поки Трамп благає диктатора, будь ласка, укласти перемир'я", – завершує редакційну колонку WSJ.

Джерело: Wall Street Journal