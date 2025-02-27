Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман

Відомий колумніст New York Times Томас Фрідман ставить життєво важливі та критичні питання: хто керує зараз США – блазень путіна чи мафіозі, і закликає змінити ставлення до України та її героїчної боротьби проти російського агресора. Втім, як і його інші колеги, схоже, Фрідман недооцінює українців, як це вже було на початку вторгнення. Він запевняє, що найкращою угодою для України зараз буде припинення вогню, мораторій на вступ до НАТО, збереження контролю путіна над окупованими територіями за умов виведення російських військ. І хоча він говорить правильні речі про наміри росії, помилки США тощо, бачимо, що думка про непереможність росії глибоко пронизала переважну більшість західного істеблішменту.

"Драма, що розгортається між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, викликає одне з найбільш тривожних питань, які мені коли-небудь доводилося задавати про свою країну: чи керує нами дурень путіна – хтось, хто готовий повністю проковтнути викривлене уявлення російського президента про те, хто розпочав війну в Україні та як вона має закінчитися? Чи нами керує мафіозний хрещений батько, який прагне поділити територію з росією так, як це роблять глави злочинних угруповань? "Я візьму Гренландію, а ви можете взяти Крим. Я візьму Панаму, а ти – нафту в Арктиці. І ми розділимо рідкозем України. Все по-чесному". Так починає свою колонку у New York Times Томас Фрідман.

Так чи інакше, принаймні на найближчі чотири роки, Америка, яку ви знали, закінчилася. "Основоположні цінності, союзники та істини, на захист яких Америка завжди могла розраховувати, тепер під сумнівом або продаються. Трамп не просто мислить нестандартно. Він мислить без рамок, без будь-якої вірності правді чи нормам, які надихали Америку в минулому", – стверджує Фрідман.

Автор каже, що не може звинувачувати традиційних друзів Америки у дезорієнтації і радить прочитати сумне есе героїчного радянського дисидента і борця за свободу Натана Щаранського, написане минулого тижня:

"Коли я вперше почув слова президента Дональда Трампа, як він звинуватив президента України Володимира Зеленського у розв'язанні війни, яку росія розв'язала проти України, – я був абсолютно шокований", – написав Шаранський для Free Press. "Здається, Трамп перейняв риторику путіна. Він повторив фразу з кремля, яка звучала як пропаганда радянського зразка: що Зеленський не є легітимним лідером. Коли це говорить путін, здавалося б, вічний лідер росії, це викликає сміх. Коли це говорить президент США – це тривожно, трагічно і не відповідає здоровому глузду".

Це доброзичлива інтерпретація Трампа, мовляв, він просто одержимий путіним, російським "християнським націоналістом", хрестоносцем проти пробудження, і не застосовує здоровий глузд, який він обіцяв. Але, за словами Томаса Фрідмана, є й інше пояснення: Трамп не сприймає американську владу як кавалерію, що приходить рятувати слабких, які прагнуть свободи від тих, хто хоче їх придушити. Він бачить Америку як таку, що приходить, щоб розхитати слабких. Він займається протекціонізмом.

Колумніст NYT радить звернути увагу на цей приголомшливий абзац зі статті Wall Street Journal про нещодавню зустріч міністра фінансів Скотта Бессента в Києві із Зеленським. Бессент зробив Зеленському пропозицію, від якої той не зміг відмовитися ­– передати Америці права на українські корисні копалини вартістю в сотні мільярдів доларів як компенсацію за американську допомогу.

На думку Томаса Фрідмана, це була сцена з "Хрещеного батька": "Бессент штовхнув папір через стіл, вимагаючи, щоб Зеленський підписав його... Зеленський швидко подивився і відповів, що обговорить це зі своєю командою. Тоді Бессент підштовхнув папір ближче до Зеленського". "Вам дійсно потрібно це підписати", – наполягав міністр фінансів. Український лідер у відповідь взяв документ, але не зобов'язався його підписувати, оскільки його поінформували, що "Вашингтон буде дуже засмучений", якщо він не підпише.

За словами експерта, вся ця історія ще раз показує, що трапляється, коли Трамп більше не оточений буферами, а лише підсилювачами. Бессент, досвідчений інвестор, напевно знав, що президент України не міг просто підписати папірець про передачу прав на надра на сотні мільярдів доларів, не порадившись зі своїми юристами, парламентом чи народом. "Але міністр фінансів вважав, що він повинен виконати волю Трампа, якою би брудною чи абсурдною вона не була. Якщо президент хоче спорожнити Газу і перетворити її на казино, то це те, що ви продаєте. Вимагати гроші в України посеред війни? Це те, що ви робите", – звертається Томас Фрідман до команди Трампа.

Серйозний президент США визнав би, що путін розігрує дуже слабку гру, яку слід використати. Як зазначив минулого тижня журнал The Economist, більшість здобутків росії припали на перші тижні війни. У квітні 2022 року, після відступу росії з півночі України, вона контролювала 19,6 відсотка української території; її втрати (вбитими і пораненими) становили, можливо, 20 000 осіб. Сьогодні росія займає 19,2 відсотка, а її втрати становлять 800 000 осіб, підрахували британські джерела. ... Більше половини із 7300 танків, які росія мала на зберіганні, знищені. З тих, що залишилися, лише 500 можуть бути швидко відновлені. До квітня у росії можуть закінчитися танки Т-80. Торік вона втратила вдвічі більше артилерійських систем, ніж за попередні два роки. ... Перерозподіл ресурсів з виробничих секторів у військовий комплекс призвів до двозначної інфляції. Процентні ставки становлять 21 відсоток.

Якби це був покер, зауважує Фрідман, путін тримав би пару двійок і блефував, йдучи ва-банк. Проте Трамп, замість того, щоб розкрити блеф путіна, каже: "Думаю, я скину".

Як наголошує автор, замість того, щоб згуртувати всіх європейських союзників, подвоїти військовий тиск на путіна і зробити російському лідеру "пропозицію, від якої він не зможе відмовитися", Трамп зробив прямо протилежне. Він розділив Америку з її союзниками в ООН, відмовившись приєднатися до них у резолюції, що засуджує російську агресію в Україні – проголосувавши разом із Північною Кореєю і розпочав сповнену брехні кампанію з делегітимізації Зеленського, а не путіна.

Фрідман переконаний, що все це просто ганебно. Трамп, по суті, прагне нажитися на українцях внаслідок вторгнення путіна в Україну, не вимагаючи від того репарацій і не обіцяючи жодного майбутнього захисту Києва з боку США. Як чітко заявив Білий дім, "ця економічна угода з Україною не буде гарантією майбутньої допомоги для ведення війни, а також не передбачатиме жодних зобов'язань щодо присутності американського персоналу в регіоні".

Томас Фрідман не бачить жодних проблем з тим, що Америка просить надати своїм компаніям привілейований доступ до інвестицій в українські природні ресурси після війни на знак подяки за допомогу. Але робити це зараз і без жодних гарантій безпеки натомість? Дон Корлеоне посоромився б просити про таке. Але не дон Трамп.

Автор переконаний: Трамп абсолютно неправильно розуміє путіна. Він думає, що путіну потрібно лише трохи позитивної уваги, трохи розуміння, трохи турботи про його потреби в безпеці, обійми ­– і він підпише мир, якого так сильно бажає Трамп. Це нісенітниця.

Як зазначає фахівець із росії Леон Арон, автор відомої книги "Верхи на тигрі: росія владіміра путіна і використання війни": путін не шукає "миру в Україні. Він шукає перемоги в Україні". Тому що без перемоги "він дуже вразливий у себе вдома. Капіталістичні демократії зроблять все для миру, а путінська автократія зробить все для перемоги". Арон додав, що це можна змінити, якщо дати зрозуміти путіну, що західні союзники бачать його ставку і зроблять ще одну – "не ображати героїчну націю", яка бореться за збереження Європи цілісною і вільною.

Експерт закликає підтримати українців, щоб вони отримали найкращу угоду з усіх можливих. На його думку, така угода включатиме в себе припинення вогню, що визнає фактичний контроль путіна над частинами східної України; мораторій на членство України в НАТО; і зняття західних санкцій з росії тільки після того, як москва демобілізує свою наступальну армію з української землі. В обмін на це путіну доведеться погодитися на введення європейських миротворчих сил і встановлення безпольотної зони над вільною і суверенною Україною за підтримки США, які гарантуватимуть неможливість повернення путінської армії, а також на невтручання росії в процес вступу України до Європейського Союзу.

Вкрай важливо, зазначає автор, щоб США наполягали на тому, аби Україні було дозволено вступити до ЄС. Томас Фрідман каже, що хоче, щоб росіяни щодня дивилися на Україну і бачили процвітаючу, слов'янську, вільну ринкову демократію і запитували себе, чому вони живуть у слов'янській злодійській автократії путіна. На його думку, вся ця війна ніколи не була пов'язана з тим, що путін не пускає Україну в НАТО. путін насправді боїться саме України в ЄС.

російський дослідник міжнародних відносин, який може говорити лише приватно, зауважив Фрідману, що команда путіна розглядає команду Трампа як клоунаду, повну аматорів – легку здобич для кмітливого і цинічного путіна, який переслідує кінцеву мету: "MRGA – зробити росію знову великою (і зробити Америку знову менш великою)". Довгострокова мета путіна, за його словами, полягає в управлінні занепадом гегемонії США, щоб Америка була "просто однією з рівних великих держав", зосередженою на Західній півкулі, війська якої були б виведені з Європи та Азії. путін розглядає Трампа як свій тупий інструмент "для управління цим неминучим занепадом".

"Чи прокинуться коли-небудь Трамп і його маріонетки з GOP? Можливо, коли буде занадто пізно", – завершує колонку Томас Фрідман.

Джерело: New York Times