TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

Як підібрати TV-тюнер до власного телевізора та що потрібно знати, щоб з легкістю переглядати улюблені фільми, серіали та телепрограми вдома.

Далеко не всі бюджетні та старі моделі телевізорів мають вбудований тюнер для приймання цифрового чи кабельного сигналу телебачення. TV-тюнери в Києві необхідні для того, щоб телевізійні передачі передавались на телевізор чи комп’ютер у відповідній якості та швидкості. Але асортимент таких пристроїв доволі великий і потрібно знати відмінності та принципи вибору.

Основні типи TV-тюнерів

ТВ-тюнери класифікуються за кількома параметрами:

аналогові, що приймають сигнал традиційного телемовлення, та цифрові;

наземного Телемовлення за допомогою телевізійних антен та стандартів DVB-T, DVB-T2, а також кабельного – DVB-C, супутникового – DVB-S та DVB-S2 та комбінованого мовлення;

роздільна здатність (SDTV, EDTV, HDTV);

тип підключення до телевізора, монітора комп’ютера або комбінований залежить від набору роз'ємів HDMI – для декількох пристроїв, RCA – для телевізора, USB;

тип установки: зовнішні пристрої та внутрішні;

зовнішні тюнери бувають автономними та програмно залежними.

Як правильно вибрати телевізійний тюнер?

Перед тим, як замовити TV-тюнер, необхідно попередньо визначитись з наступними параметрами пристрою:

Тип та марка декодера. Тип блока, для наших умов краще обирати класичний високочастотний варіант. Допоміжні декодери (RDS, MPEG). Кількість та тип аудіо та відеовходів. Прошивка, підтримка Android та сервісів Google. CI слоти та карти доступу у тюнерів з декількома модулями. Роздільна здатність і розгортка екрану (рекомендована підтримка HD: 720p, 1080i, 1080p). Процесор, пам'ять якого складає від 3 Гб, наявність вбудованих накопичувачів для збереження файлів та застосунків, наявність SSD-модуля ознака сучасного просунутого пристрою. Наявність картридера і можливість підключення USB-накопичувача. Можливість зчитування різних форматів файлів (MPEG, MPEG4, AVI, MKV, МР3, JPG, JPEG). Кількість портів HDMI для одночасного підключення декількох пристроїв. Входи й виходи для підключення антени чи кабелю. Дисплей та годинник показують час, роботу з іншими пристроями та режим роботи. Пульт дистанційного управління, виносний інфрачервоний датчик.

Особливості телебачення стандарту DVB-T2

Цифрове телебачення в Україні стало значущим кроком до якісного зображення і звуку під час трансляції телепередач. Зараз стандарт DVB-T2 доступний практично в кожному куточку країни. Щоб його під'єднати, потрібен відповідний DVB-T2 тюнер та якісна дециметрова антена, особливо якщо вежа знаходиться на значній відстані. В такому разі краще віддати перевагу зовнішній антені з підсилювачем. Щоб вперше під'єднати та налаштувати Телеприставку, достатньо виконати кілька простих дій:

Повністю вимкнути телевізор. Кабель від ефірної антени приєднати входу Т2-тюнера. Через інтерфейс HDMI або RCA під'єднати приставку до телевізора. Увімкнути телевізор і за допомогою пульта або меню розпочати налаштування. Першим ділом необхідно виявити джерело сигналу HDMI або AV. Якщо потрібно, то подати живлення на антену. Увімкнути автоматичний пошук телеканалів або налаштувати їх за інструкцією.

Якщо вибрати TV-тюнер або його налаштувати доволі важко, то краще звернутися за допомогою до професіонала. Допоможуть з цим також письмові та відеоогляди тюнерів, де можна дізнатись про характеристики, особливості підключення, переваги та недоліки тієї чи іншої моделі. Наразі з’являються нові моделі, більш сучасні, тому не варто ігнорувати топи пристроїв, які багато хто складає кожного року. Автори враховують все, що впливає на якість, дизайн та цінову категорію тюнерів.



Матеріал підготували за підтримки маркетплейса Закупка.