Тимчасова комісія задля постійного миру

Мало яке голосування минулого пленарного тижня об’єднувало парламент. Саме таким стало голосування за "Проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України", який отримав 316 голосів підтримки. Погодження формули "формули Штайнмайєра" було, м’яко кажучи, неоднозначно сприйнято суспільством і вимагало від парламенту, як вищого представницького органу держави, висловити власну позицію щодо цього питання. І, треба сказати, парламент з цим завданням впорався: зі створенням ТСК Верховна Рада говорила вже не окремими позиціями парламентарів, а консолідованою суб’єктною позицією парламенту.

Хронологія

"Хочемо миру - будьмо мудрими". Другого жовтня у відеозверненні на сторінці ФБ, Святослав Вакарчук заявив про необхідність консолідованих дій, щодо збереження української безпеки та українського суверенітету: "… зараз не час для криків, не час для розмов про зраду і перемогу. Зараз час для чіткої і консолідованої позиції яка буде однозначною".

Того ж дня керівник фракції партії "Голос" Сергій Рахманін виголосив з трибуни Верховної Ради звернення до колег про необхідність парламенту долучитись до напрацювання пропозицій щодо питань реінтеграції та деокупації тимчасово непідконтрольних територій країни.

"...наша фракція вважає за доречне - і сподіваємося, що до нас долучаться інші фракції, - повернутися до витоків. Верховна Рада є тією структурою, яка формує засади зовнішньої і внутрішньої політики. І для того, щоб у нас не виникало дивних формул, які на власний розсуд будуть тлумачити у різних місцях планети, ми пропонуємо створити тимчасову спеціальну комісію, яка б розробила підстави для дорожньої карти, якої будуть дотримувати усі посадові особи і всі органи державної влади під час подальших кроків деокупації і реінтеграції. Сподіваюся, що ви цю ідею підтримаєте, а ми її оформимо у проект відповідної постанови".

Законодавчою підставою створення такої комісії стало те, що за Конституцією України саме Верховна Рада формує засади внутрішньої та зовнішньої політики. А також відповідно до Конституції України та Закону України "Про національну безпеку України" Верховна Рада України в межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії.