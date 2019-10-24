Тимчасова комісія задля постійного миру
Хронологія
"Хочемо миру - будьмо мудрими". Другого жовтня у відеозверненні на сторінці ФБ, Святослав Вакарчук заявив про необхідність консолідованих дій, щодо збереження української безпеки та українського суверенітету: "… зараз не час для криків, не час для розмов про зраду і перемогу. Зараз час для чіткої і консолідованої позиції яка буде однозначною".
Того ж дня керівник фракції партії "Голос" Сергій Рахманін виголосив з трибуни Верховної Ради звернення до колег про необхідність парламенту долучитись до напрацювання пропозицій щодо питань реінтеграції та деокупації тимчасово непідконтрольних територій країни.
"...наша фракція вважає за доречне - і сподіваємося, що до нас долучаться інші фракції, - повернутися до витоків. Верховна Рада є тією структурою, яка формує засади зовнішньої і внутрішньої політики. І для того, щоб у нас не виникало дивних формул, які на власний розсуд будуть тлумачити у різних місцях планети, ми пропонуємо створити тимчасову спеціальну комісію, яка б розробила підстави для дорожньої карти, якої будуть дотримувати усі посадові особи і всі органи державної влади під час подальших кроків деокупації і реінтеграції. Сподіваюся, що ви цю ідею підтримаєте, а ми її оформимо у проект відповідної постанови".
Законодавчою підставою створення такої комісії стало те, що за Конституцією України саме Верховна Рада формує засади внутрішньої та зовнішньої політики. А також відповідно до Конституції України та Закону України "Про національну безпеку України" Верховна Рада України в межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії.
Цікаво, що до свого конституційного права формувати засади внутрішньої та зовнішньої політики, ВРУ вдавалась лише одного разу і то у 2010 році, коли був прийнятий, Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", очевидно, з єдиним наміром узаконити позаблоковий статус України. Після цього парламент лише вносив поправки в чинний Закон, зокрема у 2015 була внесена поправка щодо відміни політики позаблоковості.
Третього жовтня народний депутат фракції партії "Голос" Інні Совсун виголосила заяву фракції з цьго питання.
"Саме для того, щоб повернути парламенту суб’єктність у питаннях зовнішньої політики України, фракція "Голосу" ініціювала створення ТСК для встановлення і контролю переговорних позицій. Саме тому ми маємо створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України.
Створення такої комісії передбачено Конституцією, передбачено законом України "Про національну безпеку". Це є законний шлях, і саме його ми пропонуємо і сподіваємося, що його підтримають інші фракції.
Завдання ТСК - напрацювати чітку позицію України, наші червоні лінії, наші вимоги до Росії, до Заходу і окреслити, яким чином нам спільно діяти задля досягнення нашого державного інтересу. Ми спільно повинні знайти спосіб вийти з замкненого кола мінських домовленостей, перестати грати в чужу гру і нарешті почати вести свою гру.
Ми розуміємо, що це непростий, але єдиний шлях, яким ми можемо досягнути успіху у боротьбі з російською агресією. І для цього нам треба навчитись діяти не наввипередки, не закрито один від одного, не окремо парламент і окремо президент, не окремо різні партії, а спільно - парламент, президент і різні політичні сили, які є патріотичними.
Ми просимо усі фракції долучитись до створення тимчасової спеціальної комісії з цього питання".
Заклик фракції "Голосу" долучитись був почутим і до ініціативної групи долучились представники фракцій "Слуги Народу", "Європейської Солідарності", "Батьківщини", а також депутатської групи "За майбутнє". 16 жовтня було внесено Проект Постанови, а 17 жовтня до порядку денного було включено вже доопрацьований Проект Постанови.
Завдяки наполегливим зусиллям ряду народних депутатів17 жовтня Верховна Рада прийняла доопрацьвану Постанову "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України".
Зміст та завдання
Завданням ТСК є забезпечення вивчення стану, а також вирішення питань взаємодії чотирьох профільних комітетів Верховної Ради України щодо протидії можливим загрозам національним інтересам України в ході підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.
Передбачається:
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проводити не рідше одного разу на місяць закритих слухань за участю уповноважених представників Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, Збройних Сил України, державних органів спеціального призначення, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;
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готувати законодавчі пропозиції та рекомендації для розгляду ВРУ;
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готувати звіт роботи кожні 3 місяці. Строк діяльності комісії передбачено до виконання нею заявлених завдань.
Метою створення ТСК є: "Забезпечення протидії можливим загрозам національним інтересам України в ході підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію окупованих територій України, анексованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - йдеться у пояснювальній записці.
Кількісний склад Тимчасової спеціальної комісії становить 12 народних депутатів України.
До складу ТСК увійшли: Давид Арахамія, Ігорь Герасименко, Ірина Геращенко, Олександр Завітневич, Євгенія Кравчук, Дмитро Лубінець, Микита Потураєв, Сергій Соболєв, Максим Ткаченко, Богдан Яременко.
Головою ТСК обрано Рахманіна Сергія (фракція Політичної Партії "Голос"), заступником голови – Корнієнка Олександра (фракція партії "Слуга народу").
Важливо, насамперед, зрозуміти на які результати своєї роботи спроможеться створена ТСК?
Завдання мінімум - розробити основу для дорожньої карти, накреслити ті самі червоні "подвійні суцільні" лінії на карті, засади та порядок дій, яких дотримуватимуться всі посадові особи та державні органи в подальших кроках із деокупації та реінтеграції Донбасу.
Завдання масштабніше - накреслити саму дорожню карту деокупації та реінтеграції Донбасу. Картографічна точність вимагає погляду "з висоти", щоб охопити поглядом територію цілісно та побачити всі непомітні «знизу» дороги та тропи. Потрібно мати сміливість піднятись над умовностями, політичною доцільністю та зовнішнім тиском для того аби розробити вивірену саме українську дорожню карту, побачити нестандартні сміливі рішення та вивести формулу з українською назвою.
Нарешті, зрозуміти в формі якого нормативно-правового акту будуть формалізовані результати діяльності комісії. Стануть вони основою нового Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", так як термін чинного спливає до 31 грудня 2019 року? Частиною інших законів? Чи настав час розробки нового Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"? Час покаже.
Успішна робота новоствореної ТСК, яка, за задумом ініціаторів, створена для напрацювання чіткої спільної переговорної позиції на міжнародному рівні між президентом та парламентом, може продемонструвати перевагу принципів співпраці та синергії над звичними для української політичної практики боротьби та конфронтації, особливо у стратегічних для України питаннях.
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