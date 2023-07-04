Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist

Британський журнал The Economist у рубриці "Уроки від України" публікує спеціальний репортаж про перебіг війни. У перший частині редактор з оборонних питань Шашанк Джоші намагається порівняти нинішню війну з минулими, зокрема Першою світовою. Він детально описує, як сьогодні поєднуються старі тактика і техніка із сучасними технологіями.

Маса та технології. Битва на виснаження в старому стилі

У 1970-х роках радянські генерали зрозуміли, що Америка з її лідерством у мікроелектроніці випереджає їх у розробці високоточної зброї великої дальності, сенсорів (таких як супутники) для виявлення цілей і мереж для зв'язку між ними. Вони дали цьому назву: "розвідувально-ударний комплекс".

Операція "Буря в пустелі", швидка і легка перемога США над Іраком у 1991 році стала ще одним доказом цієї концепції. Навіщо з'ясовувати стосунки в окопах, коли можна паралізувати ворога точковими ударами по командних пунктах і об'єктах матеріально-технічного забезпечення глибоко за лінією фронту? Американські мислителі вітали "революцію у військовій справі".

Навіть такі загартовані армії, як Армія оборони Ізраїлю, погодилися з цим, а їхнє вище командування вважало, що майбутні війни більше не потребуватимуть грандіозних маневрів великих формувань. Тому завоювання територій вважалося неактуальним і навіть контрпродуктивним.

Перемога Азербайджану над Вірменією у 2020 році, здавалося, підтвердила домінування високоточної зброї над сухопутними військами.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон восени 2021 року оголосив, що старі концепції ведення великих танкових битв на європейському суходолі закінчилися і закликав інвестувати в кіберпростір – саме такою буде війна у майбутньому.

Через три місяці росія вторглася в Україну. Війна продемонструвала битву на виснаження в старому стилі: змагання у промислових масштабах живої сили, сталі та вибухових речовин.

Вважається, що росія втратила понад 200 000 вбитими і пораненими – це дві з половиною британські армії.

Україна теж сильно спливає кров'ю. Звіти американської розвідки, що просочилися наприкінці лютого, свідчать про те, що вона зазнала понад 100 000 втрат, з них понад 15 000 убитими. В результаті, довоєнні армії як росії, так і України були знищені й створені заново, заповнені призовниками і добровольцями з невеликим військовим досвідом або взагалі без нього. Багато з тих, хто перебуває в авангарді нинішнього контрнаступу України, пройшли лише кілька тижнів підготовки.

Інтенсивне використання боєприпасів значно перевищило як довоєнні очікування, так і виробничі потужності, оголивши зяючі діри в західній промисловості. Контрнаступ України був би неможливий без постачання снарядів з Південної Кореї.

Ця оргія немислимого знищення людського і матеріального на порізаному окопами ландшафті – не те, що мали на увазі військові технологи, коли говорили про "революцію у військовій справі".

"Квінтесенція цієї війни – артилерія, яка була знайома наполеонівському солдату. росіян зупинили на північ від Києва дві українські артилерійські бригади, які щодня стріляли з усіх своїх стволів", – каже Джек Вотлінг з Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI).

Україна – яскравий приклад, де технологія завжди бере гору над масою: якість може замінити кількість. Глава британської армії Генерал сер Патрік Сандерс в'їдливо висловився про це торік з натяком на ідеї відмови від традиційних озброєнь: "Ви не можете кібернетично переправитися через річку".

Маса і технології тісно переплітаються на цій війні, зазначає The Economist. За кілька тижнів до вторгнення США надіслали Україні точні снаряди "Екскалібур", які управлялися через GPS-сигнали. У той час як росія часто покладалася на загороджувальний артилерійський вогонь на великій площі, українські артилеристи могли бути більш точними і вели обстріли "непропорційно ефективно", – йдеться в дослідженні RUSI на основі даних Генерального штабу України. Українські артилеристи не лише надійніше вражали цілі, але й зменшували кількість необхідних снарядів, знижуючи логістичний тягар.

Впровадження безпілотників. Бойові дії на основі даних на рівні, якого НАТО ще не досягало

Дрони – це основа високоточного вогню. Під час битви за Бахмут в повітрі одночасно перебувало 50 безпілотників. Близько 86% всіх українських цілей надходять від БПЛА, констатує британське видання.

У перші шість місяців війни російські артилерійські підрозділи, які мали власні безпілотники, а не покладалися на інформацію, що надходила зі штабу, могли вражати цілі протягом трьох-п'яти хвилин після їх виявлення. Тим, хто їх не мав, потрібно було близько півгодини.

Дрони є одноразовими: за даними RUSI, близько 90% тих, що використовувалися українськими збройними силами в період з лютого по липень 2022 року, були знищені. Середня тривалість життя безпілотника становила приблизно шість польотів, а простішого квадрокоптера – всього три. Згідно з нещодавнім дослідженням, Україна втрачає 10 000 дронів щомісяця.

Протягом багатьох років західні армії прагнули до такого способу ведення війни, в якому маса "сенсорів" (відеокамер, тепловізорів, радіоантен тощо) виявляла би цілі, передавала дані найкраще розташованому засобу ураження – гаубиці, ракеті чи військовому кораблю і створювала би "ланцюг ураження" або "павутину ураження" – з безпрецедентною швидкістю і ефективністю. Україна ще не є такою, але вона є випробувальним майданчиком для цієї технології і спокусливим проблиском можливого.

The Economist пропонує уявити, що дрон знімає російську позицію. Якщо оператор помічає російський танк, він може вручну позначити його місцезнаходження в додатку "Кропива", розробленому в Україні, і повідомити про нього кожну артилерійську батарею в цьому районі. Ця система, яку іноді називають "Uber для артилерії", скоротила час ведення вогню від десятків до кількох хвилин, що почасти є різницею між успіхом і поразкою. Такі цифрові зв'язки між датчиками і засобами ураження продовжують удосконалюватись.

Дрони збирають величезні обсяги відеоматеріалів, які обчислюються петабайтами на годину. Все це складно передати мережами зв'язку, тому доводиться виконувати "роботу" на самому БПЛА. За словами європейського генерала, все більше українських безпілотників мають на борту "досить рудиментарні можливості штучного інтелекту". Маленькі малопотужні чіпи можуть визначити, чи є об'єкт внизу танком Т-72 або Т-90 – роботу, яку раніше можна було виконати лише на віддаленому хмарному сервері. Дрон здатен передати кілька кілобайт важливої інформації – скажімо, тип цілі і її координати – навіть якщо зв'язок з ним переривається.

Таке оцифровування техніки відображає переплетіння старих і нових способів ведення війни. Значна частина отриманого Україною озброєння є вінтажним, як-от американські гаубиці чи радянські ракетні установки, розроблені ще до Карибської кризи. Україна є першопрохідцем у "здатності перетворити її з тупого шматка металу часів Холодної війни на щось справді мережеве, що є частиною цієї алгоритмічної війни", каже іноземний радник у Києві.

Інформація повсюдно. Доступ України до Starlink означає, що найнижча ланка війська має зв'язок і розвіддані, які колись були доступні лише командирам бригад. Для цього не потрібне складне обладнання.

Додаток Delta поєднує в собі все – від знімків з дронів до інформації, отриманої з російських соціальних мереж. Він інтегрований з Національним агентством геопросторової розвідки США, тому користувачі можуть отримувати зображення з комерційних супутників. Батальйон може використовувати американські радіочастотні супутники для виявлення випромінювання російського радара в загальній зоні, а потім відправити дешевий дрон китайського виробництва на односторонню місію, щоб точно визначити його місцезнаходження.

На тактичному рівні росія веде мережеву війну. Після млявого старту тепер вона використовує комп'ютеризоване командування і контроль, щоб об'єднати безпілотники і артилерійські батареї. Вона також має військову розвідку і власні супутники. Але війна показала, що одного інтелекту недостатньо: потрібно ще й добре його використовувати. російські ВКС не змогли здолати українську ППО в перші дні бойових дій не лише через погану підготовку, але й через те, що російській військовій розвідці потрібно було два дні, а іноді й більше, щоб передати інформацію про цілі до командного центру в москві і далі до бойових літаків. На той час цілі, як правило, були вже далеко.

Українські планувальники навпаки вели "бойові дії на основі даних" на рівні "швидкості і точності, якого НАТО ще не досягло", – цитує The Economist звіт Ніко Ланге, колишнього начальника штабу міністерства оборони ФРН. Іноді це відбувалося за допомогою таких інструментів, як "Кропива" і "Дельта". Такі фірми, як американська технологічна компанія Palantir, використовували передові технології штучного інтелекту, щоб допомогти Україні знайти важливі цілі. Але війна, керована даними, може бути і дуже прозаїчною. Офіцер української поліції пояснює, що минулого року його підрозділи визначали місцезнаходження російських військ, просто перехоплюючи 1000 розмов на день (зараз ця цифра вища). Якщо вони знаходили генерала, то деталями ділилися у спеціальній групі у WhatsApp.

Парадокс високоточної війни. Але виснаження не уникнути

Ця швидкість і точність має наслідки для тактики. Доводиться воювати під постійним спостереженням і в постійному контакті.

Одна з відповідей на це – вдатися до методів, перевірених століттями: рити траншеї та будувати укріплення. Камуфляж – ще одна тактика, хоча вона стає все складнішою, оскільки датчики об'єднуються: теплова ковдра може збити з пантелику інфрачервону камеру, але супутники вловлюють ледь помітні сліди шин, що ведуть до прихованої позиції. Найкращий спосіб вижити – це просто розосередитися і рухатися швидше, ніж ворог зможе вас помітити. Навіть українські спецпризначенці, які діють невеликими групами, можуть бути виявлені російськими безпілотниками, якщо занадто довго залишаються на одному місці.

Ця загроза відображається на дивовижно "зрідженому" полі бою. Батальйони з кількох сотень людей заповнюють території, які колись покривали бригади з кількох тисяч під час Другої світової війни.

Теоретично це виглядає сприятливим середовищем для нападників. Тонкі лінії фронту легше прорвати. Але нові сенсори, точніші боєприпаси і кращі цифрові мережі полегшують пошук і ураження цілей. Проблема полягає в тому, що нападники повинні сконцентрувати свої сили, щоб прорвати добре захищену лінію фронту, як це зараз намагається зробити Україна своїм контрнаступом. І такі концентрації можна виявити і завдати удару – не завжди, але частіше, ніж у минулому.

В результаті виникає парадокс. Високоточна війна може протистояти деяким перевагам масовості. За даними джерел, знайомих із цими даними, програмне наведення на ціль економить близько 15-30% снарядів.

Ідея радянського розвідувально-ударного комплексу або американської RMA полягала в тому, щоб перемогти, паралізувавши ворога, а не виснаживши його. Але, схоже, виснаження в цій війні не уникнути. Багато хто очікував, що російське вторгнення стане "другою Бурею в пустелі", натомість є "друга ірано-іракська війна", – констатує The Economist.

Джерело: The Economist