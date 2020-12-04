Великдень на карантині: які заходи безпеки впровадили церкви різних обрядів

Без недільного богослужіння в храмі, хресної ходи та обов’язкової сповіді — цьогорічний Великдень християнам різних обрядів доведеться святкувати за новими правилами

Володимир Зеленський закликав святкувати Великдень удома. На свята до патрулювання залучать практично весь особовий склад поліції. Поліція перебуватиме біля церков, забезпечуючи правопорядок, а кількість прихожан у церкві контролюватимуть самі священники. Без маски у церкві може бути тільки священнослужитель, бо того вимагає ритуал. А в приміщенні можуть перебувати до 10 людей.

Священнослужитель у Володимирському кафедральному соборі Православної церкви України, Київ, 8 квітня 2020 року Фото: Мусієнко Владислав/УНІАН

hromadske розповідає про обмеженнями, які запровадили представники церков задля боротьби з поширенням коронавірусу.

У Чернівецькій, Закарпатській, Волинській та Київській областях ввели додаткові обмеження — на вихідних люди мають залишатися вдома та не виходити на вулицю.

Усі церкви Львова упродовж свят будуть зачинені. Мер міста Андрій Садовий рекомендує людям дивитися служби онлайн.

Римо-католицька церква

Святкування Великодня у римо-католицькій церкві цьогоріч припадає на 12 квітня. У зв’язку з пандемією єпископи РКЦ в Україні розробили інструкції щодо святкування Великого Тижня і Пасхального Тридення.

Єпископи та священники можуть звершувати літургійні таїнства під час Великодня з обмеженою участю вірян, відповідно до розпоряджень влади.

До закінчення карантину не обов’язково відвідувати недільне служіння.

Вірянам рекомендують долучатися до літургії через онлайн-трансляції у соціальних мережах та на сайті.

Сповідатися треба в засобах індивідуального захисту, або можна взяти участь в онлайн-літургії покаяння.

Благословити пасхальні страви можна двома способами: або один із членів сім’ї промовляє урочисту молитву вдома, або можна прийти до храму малими групами з дотриманням норм карантину, і тоді священик благословить кошик.

Греко-католицька церква

Святкування Великодня у греко-католицькій церкві відбудеться 19 квітня. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав дав рекомендації священникам та вірянам, як поводитися у Страсний тиждень та Великдень в умовах пандемії.

Церква знімає обов'язок церковної заповіді, яка закликає щонеділі і кожного свята брати участь у богослужінні в храмі. Вірян закликаються залишатися вдома та єднатися за допомогою онлайн-трансляцій.

Обов’язкову сповідь за всі гріхи, яку роблять раз на рік під час посту, церква переносить на період після карантину. Виключення — лише для вірян у передсмертному стані.

Якщо людина наполягає на причасті, то священник не може відмовити за умови дотримання санітарних норм: бути у масці, не торкатися ложечкою до вуст людини, щоразу проводити дезінфекцію.

Священнослужителям рекомендують звершувати богослужіння без присутності вірян. За можливості, молитися на вулиці і дотримуватись дистанції.

Церква просить вірян не приносити пасхальні кошики та лозу на освячення до храму.

Православна церква України

Великдень у Православній церкві України відбудеться 19 квітня. Священний Синод ПЦУ розробив вказівки для мирян та священнослужителів задля безпечного святкування Великодня через загрозу поширення коронавірусу.

Архієреї та духовенство просять усіх мирян залишатися вдома та долучатися до молитви через засоби трансляції.

Не проводити спільні освячення верби та великодніх страв у храмах та на прихрамовій території, щоби не допускати скупчення людей.

Не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами.

18-19 квітня у малих населених пунктах священники зможуть посвятити великодні страви поруч із будинком чи на подвір’ї, дотримуючись дистанції.

Священнослужителі завчасно освятять великодні страви у місцях їхнього виробництва та продажу. Віряни, які їх купуватимуть, мають бути письмово інформовані, що страви вже освячені.

Якщо миряни не мають можливості у жоден із перелічених способів отримати благословення великодніх страв, то в день свята після прочитання молитов про благословення у храмах можуть окропити їх святою водою.

Відвідування кладовищ у поминальні дні після Великодня перенесені на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року).

Українська православна церква Московського патріархату

Чіткої інструкції щодо обмежувальних заходів під час святкування Великодня представники УПЦ МЦ не складали. Однак митрополит Української православної церкви (МП) Климент у ефірі Радіо Свобода повідомив, що святкування майже не зміняться, але церква зважатиме на карантинні заходи.

Священнослужителі будуть проводити святкові служіння у Великдень, на Вербну неділю та в інші дні, оскільки на державному рівні церкви не закривають. Однак до храму пускатимуть лише по 10 людей.

Також церква закликає вірян дотримуватися заходів безпеки, які запровадив уряд.

Церква не переходить в режим онлайн-трансляцій, бо тоді це не буде рахуватися богослужінням.