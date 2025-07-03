Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council

Почесна наукова співробітниця Європейського центру Атлантичної ради Френсіс Г. Бервелл наводить аргументи, чому Євросоюз не повинен відплачувати Трампу тією ж монетою – підняттям тарифів на американські товари. Вона американка, і її позицію можна зрозуміти. Але чи буде ЄС йти у фарватері Трампа, скоро покаже час. Адже 9 липня спливає термін, до якого США та ЄС мали укласти торгівельну угоду.

США та Європейський Союз, схоже, нарешті розпочинають серйозні переговори щодо торгівлі та тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа. Протягом місяців кожна сторона звинувачувала іншу в тому, що її пропозиції були занадто розмитими. Кульмінацією стало те, що 23 травня Трамп погрожував підвищити тарифи для ЄС до 50 % до 1 червня. Хоча пізніше він призупинив це підвищення до 9 липня для проведення переговорів, поки що не ясно, чи будуть ці переговори успішними. Тим часом, ЄС чітко дав зрозуміти: якщо переговори проваляться, він готовий вжити заходів у відповідь.

Крайній термін і жодної угоди

Незважаючи на те, що торговельні переговори наразі тривають, США та ЄС, схоже, не дійшли згоди щодо обсягу цих переговорів та їхніх цілей. Єврокомісія продовжує наполягати на взаємному зниженні тарифів на промислові товари, а також на тому, щоб США і ЄС вирішили проблему глобального надлишку потужностей у виробництві сталі, алюмінію та автомобілів, а також залежність від Китаю у постачанні критично важливих мінералів. Єврокомісія готова запропонувати сприяння збільшенню закупівель американського скрапленого природного газу, але вважає, що 10-відсотковий базовий тариф, запроваджений США 2 квітня, є неприйнятним.

Зі свого боку, адміністрація Трампа зосередилася на заходах, які б зменшили позитивне сальдо торгівлі товарами з ЄС. Вона прагне регуляторних послаблень для американських компаній від ключових законодавчих актів і податків ЄС, особливо в цифровому секторі та секторі сталого розвитку. ЄС, схоже, вважає цю позицію безперспективною. Невизначеності щодо цілей переговорів додає те, що 28 травня Суд з міжнародної торгівлі США (CIT) постановив, що 10-відсоткові базові тарифи є незаконними, але пізніше рішення апеляційного суду дозволило адміністрації Трампа продовжувати запроваджувати тарифи, поки триває судовий процес.

Таким чином, не виключено, що 9 липня настане без угоди. На цю дату заплановано подвоєння базових тарифів США для ЄС до 20 %. (Це за умови, що рішення Комісії з торгівлі США не набуде чинності, і що Трамп не повернеться до своєї погрози запровадити 50 % тарифи). Ці тарифи застосовуватимуться до всього експорту ЄС до США і можуть бути накладені на 25 % тарифи на сталь та алюміній і 25 % тарифи на автомобілі та автозапчастини.

Тоді ЄС постане перед вибором: відповісти тарифами та іншими заходами або не відповідати. Навіть якщо базові тарифи будуть скасовані, ЄС захоче переглянути галузеві тарифи, включаючи потенційні нові тарифи на фармацевтику, пиломатеріали та напівпровідники. Тим часом, США все ще прагнутимуть поступок щодо дефіциту торговельного балансу та регуляторних бар'єрів.

Наразі в Брюсселі, схоже, сформовано консенсус щодо того, що заходи у відповідь – це правильний курс дій. ЄС вже активував заходи на $23 млрд 9 квітня у відповідь на скасування США попередніх домовленостей щодо сталі та алюмінію. Наступного дня ці заходи ЄС було призупинено у відповідь на паузу США щодо взаємних базових тарифів. Відтоді ЄС визначив додаткові заходи щодо товарів на суму близько €100 млрд, які можуть бути запроваджені, якщо США підвищать тарифи до 20 % у липні. "Ми не обов'язково хочемо вживати заходів у відповідь, – заявила у квітні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. – Але якщо це буде необхідно, у нас є сильний план дій у відповідь, і ми його застосуємо". Європейська громадськість, схоже, підтримує цю позицію: опитування YouGov, проведене в березні в шести країнах-членах ЄС, показало, що від 79 % до 56 % респондентів підтримують відплатні дії.

Вісім причин не "стріляти у відповідь"

Але відплата навряд чи допоможе ЄС досягти своїх цілей щодо більш стабільного та відкритого торговельного партнерства зі США. Можливо, ця мета недосяжна, враховуючи погляди Трампа на ЄС і торгівлю. Але найімовірніший шлях до успіху залежить від того, чи буде ЄС переслідувати власні інтереси, а не відповідати "око за око" на нестабільну переговорну стратегію США. У нинішніх умовах відплата навряд чи відповідатиме інтересам ЄС з наступних причин:

1. Тарифи у відповідь зашкодять економіці ЄС

Так само, як ЄС попереджав, що американські тарифи зашкодять американським компаніям-імпортерам та споживачам, запровадження тарифів на американський експорт до ЄС, ймовірно, призведе до підвищення цін всередині ЄС. Це може ще більше сповільнити економічне зростання ЄС, яке, за прогнозами, цього року становитиме лише 1,1 %. Це також ризикує звести нанівець нещодавні успіхи ЄС у зниженні інфляції (рівень інфляції в ЄС знизився з 2,7 % у травні 2024 року до 2,2 % у травні 2025 року, а в єврозоні – з 2,6 % до 1,9 % за той самий період).

2. Тарифи не сприятимуть головному пріоритету ЄС – підвищенню конкурентоспроможності та зростанню

Колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі процитував дані МВФ, згідно з якими бар'єри у внутрішній торгівлі ЄС мають такий самий вплив на виробництво, як і зовнішні тарифи, встановлені на рівні 45 %. Повільне зростання Європи та недостатня глобальна конкурентоспроможність у багатьох секторах економіки підірвали довіру до неї в США, що змусило багатьох применшити значення ЄС як економічного партнера. І це попри дані, що демонструють його провідне місце серед економічних відносин США, не лише в торгівлі, але й з точки зору взаємних інвестицій та прибутків американських компаній. Для того, щоб досягти успіху в питаннях конкурентоспроможності, ЄС не повинен ризикувати, додаючи додатковий тягар, такий як витрати на відплату, на свою економіку.

3. Ера Світової організації торгівлі закінчилася

20 років тому, відплата була способом заохочення сторін сісти за стіл переговорів. Була надія, що переговори приведуть до рішення, яке знизить бар'єри в торгівлі. Але адміністрація Трампа відкидає цінність вільної та відкритої торговельної системи і, схоже, принципово не погоджується з ідеєю взаємного зниження бар'єрів. Коли американські чиновники говорять про важелі впливу на переговори, вони мають на увазі тиск на інших з метою змусити їх піти на поступки Сполученим Штатам, а не для подальшого відкриття торгівлі.

4. Ребалансування нічим не відрізняється від заходів у відповідь

Деякі чиновники ЄС стверджують, що блок не застосовуватиме заходів у відповідь, а лише прагне "відновити баланс", щоб компенсувати вартість тарифів для експортерів з ЄС. Але це розмежування без реальної різниці. Невідомо, чи проводив би Трамп, який приймає остаточні рішення в США, різницю між відплатою і відновленням балансу. Навіть якби він це зробив, він також явно вважає, що профіцит торгівлі товарами ЄС є несправедливим і нелегітимним. Якщо ЄС заявить, що він відновлює баланс, щоб компенсувати кроки, яких вжили США, щоб виправити свій дефіцит у торгівлі з Європою, Вашингтон навряд чи побачить у цьому щось інше, ніж намагання зберегти існуючий торговельний дисбаланс.

6. ЄС – не Велика Британія

На відміну від Великої Британії, чия торгівля через Атлантику є досить збалансованою – у 2024 році США мали позитивне сальдо торгівлі товарами у розмірі $11,9 млрд, – ЄС минулого року мав позитивне сальдо торгівлі товарами зі США у розмірі $236 млрд. Крім того, Сполучене Королівство є набагато меншим торговельним партнером США, тому ввезення британських товарів до Сполучених Штатів має менше наслідків. У нещодавній британсько-американській угоді Вашингтон і Лондон домовилися дозволити ввезення 100 000 британських автомобілів до США за тарифною ставкою лише 10 %, а не 25 %. (У 2024 році Велика Британія експортувала до США 101 000 автомобілів). Якби подібна домовленість була узгоджена з ЄС, виходячи з попередніх рівнів експорту, це дозволило б поставити на ринок США 750 000 автомобілів.

Окрім цих економічних міркувань, здається, що Трамп дійсно має прихильність до Сполученого Королівства, якої йому бракує, коли йдеться про ЄС. Чи то через його британські поля для гольфу, чи то через захоплення королівською родиною, він явно більше схильний до угоди з Лондоном, ніж з Брюсселем. Мало того, що ЄС має набагато менше шансів досягти угоди, але навіть якщо він вдасться до заходів у відповідь, ці чинники означають, що рух до угоди, а саме це і є метою заходів у відповідь – все одно буде дуже малоймовірним.

7. ЄС – не Китай

Китай відповів на запровадження Трампом тарифів у розмірі щонайменше 145 %, негайно запровадивши 125 % тариф на американські товари. Коли це призвело до майже повної зупинки американо-китайської торгівлі, сторони домовилися розпочати переговори, і тарифи були швидко знижені до 10 % на американські товари і 30 % відсотків на китайські, поки тривали переговори. Дехто в Європі вважає, що рішуча реакція Китаю змусила уряд США сісти за стіл переговорів, хоча також очевидно, що Трамп хоче укласти угоду з Китаєм більше, ніж з ЄС. У будь-якому випадку, ЄС навряд чи зможе відреагувати так само, як Китай, ані з точки зору швидкості, ані з точки зору гостроти реакції. Його відповідь також не призведе до зупинки трансатлантичної торгівлі. Можливо, найважливіше те, що ЄС не має жодних важелів впливу на постачання критично важливих мінералів з США, тоді як залежність США від Китаю в цих матеріалах є дуже реальною.

Тоді як китайський уряд може підвищити тарифні ставки за одну ніч, мало зважаючи на правові чи демократичні процеси, ЄС повинен отримати згоду 27 країн-членів і дотримуватися встановленого регуляторного процесу. Єврокомісія підготувала значний перелік заходів у відповідь, але держави-члени, безсумнівно, скоротять його з наближенням часу ухвалення рішення. Навіть якщо цей список буде в основному виконаний, він навряд чи зупинить трансатлантичну торгівлю так само, як це зробив Китай. Натомість заходи у відповідь з боку ЄС, швидше за все, виглядатимуть набагато більш поступовими і набагато менш послідовними.

8. ЄС не повинен давати Трампу підстав звинувачувати Європу в будь-якому спаді в економіці США

Якщо США укладуть угоду з Китаєм, але економіка погіршиться перед проміжними виборами 2026 року, Трамп, швидше за все, шукатиме винних. Він не приховує своєї нелюбові до ЄС, і його критика блоку вже стає популярною серед його прихильників, особливо в республіканській ієрархії. Європа, яка помститься, швидше за все, стане мішенню в американських аргументах про стагнацію американської економіки.

ЄС незабаром постане перед важливим вибором у своїх відносинах із США та адміністрацією Трампа. Відповідні заходи, навіть якщо вони будуть виправдані, можуть призвести до ескалації ситуації з невизначеними наслідками. Дехто стверджуватиме, що відмова від заходів у відповідь підірве довіру до ЄС не лише у відносинах з адміністрацією США, але й у багатьох інших торговельних переговорах, які зараз веде Європа. Але це залежить від того, як Європа пояснить відсутність заходів у відповідь. Якщо вона посилатиметься на свавілля американської адміністрації і заявить про свою прихильність до ведення взаємовигідних переговорів з іншими країнами, це може обійтися малою ціною. Зрештою, інші країни також намагаються налагодити відносини з непередбачуваною адміністрацією Трампа. Деякі з них, такі як Мексика і Японія, старанно намагаються уникнути ескалації.

Джерело: Atlantic Council