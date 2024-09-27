Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ

Добігає кінця візит президента України Володимира Зеленського до США. Як висвітлювала цей візит американська преса і які меседжі вона доносила до американської та світової громадськості? Про це – в огляді iPress, який підготовлено за ключовими публікаціями зі збереженням хронології.

Зеленський в ООН: ймовірні атаки на українські АЕС. Відповідь Блінкена

Одним із основних меседжів, які Зеленський виголосив в ООН і який отримав майже повсюдне висвітлення, була заява про те, що росія готується атакувати атомні електростанції в Україні.

Зокрема Washington Post винесла цю тезу у свій заголовок та написала "росія розробляє плани нападу на українські атомні електростанції, попередив президент України Володимир Зеленський у середу в ООН, звернувшись до світових лідерів із різким закликом допомогти йому досягти миру, оскільки його країна переживатиме холодну, темну зиму зі зруйнованою більшістю своєї енергетичної інфраструктури". Видання процитувало його слова про те, що будь-який ракетний удар або удар безпілотника, або будь-який критичний інцидент в енергетичній системі може призвести до ядерної катастрофи. "Такий день ніколи не повинен настати", – наводить слова українського президента WP.

Як зауважило видання, українські лідери почали поширювати ідеї та елементи свого плану щодо завершення двох з гаком років війни, хоча вони ще не оприлюднили свою повну стратегію, і залишається неясним, чи буде цього достатньо для того, щоб сформувати основу для переговорів з росією. Дипломати, які спілкувалися з українськими урядовцями, кажуть, що одним із ключових прагнень є членство в НАТО, чого Київ прагне вже багато років.

Американські посадовці, попри загальну підтримку України, за словами WP, обережно ставляться до кардинальних змін у політиці, оскільки Байден чує від Києва та інших союзників про бажання завдати ударів вглиб росії. Американські політики кажуть, що з огляду на обмеженість запасів ракет дальнього радіусу дії, вони не впевнені, що переваги переважають потенційні недоліки, включаючи ескалацію росією конфлікту в Україні або створення головного болю для Білого дому в інших місцях, наприклад, озброюючи повстанців-хуситів у Ємені, або співпрацюючи з Іраном у ядерній програмі.

Також Washington Post згадала, що у середу путін знову виступив з ядерною погрозою на адресу Заходу, змінивши ядерну доктрину росії, щоб знизити поріг застосування кремлем ядерної зброї проти України і додати невизначеності щодо того, які дії можуть викликати ядерну відповідь. путін заявив, що якщо ядерна держава підтримає звичайний удар будь-якої країни по росії, москва розглядатиме це як спільну атаку. Втім, як підкреслило видання, експерти здебільшого не вірять у готовність путіна застосувати ядерну зброю, але російські коментатори намагаються посилити попередження, зроблене на засіданні Ради безпеки росії.

New York Times зі свого боку наголосила на словах застереження Зеленського в ООН від задоволення "божевільного прагнення росії до територій". Як зазначило видання, президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі світових лідерів, що капітуляція перед росією лише дасть її президенту путіну "політичний простір для продовження війни".

NYT зазначила, що Зеленський просив ООН не дати росії заморозити війну, заявивши, що кремль "все ще хоче більше території, що є божевіллям, оскільки він бажає знищити свого сусіда". Ті країни, які наполягають на припиненні конфлікту, цитує слова Зеленського видання, ігнорують бажання українського народу і заохочують експансіоністські цілі президента путіна.

Коли Рада Безпеки в останню хвилину додала до порядку денного відкриту дискусію щодо України, близько половини країн Європейського Союзу виступили. Але, як наголошує NYT, майже жодна країна Глобального Півдня не взяла участі в засіданні, окрім тих, які є ротаційними членами Ради Безпеки.

Зеленський у Раді Безпеки ООН заявив, що "росію можна лише примусити до миру", і закликав не залишати російсько-українську війну поза увагою, оскільки світ звернув свою увагу на війни в Газі, Судані та М'янмі.

Зеленський також заявив, що розробив новий план перемоги у майже трирічній війні, який базується на принципах і цінностях Статуту ООН, але не розкрив його деталей, окрім того, що він організовує мирну конференцію. Український президент додав, пише NYT, що запросить на конференцію всі країни, включно з Китаєм, найпотужнішого партнера росії, та Індію, яка заявила, що є нейтральним гравцем у війні, але допомагає підтримувати російську економіку великими закупівлями нафти.

Натомість NYT цитує державного секретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Рада Безпеки має вжити заходів щодо Північної Кореї та Ірану, які постачають зброю до росії для ведення війни. Він повторив твердження, яке вперше зробив під час візиту до Британії цього місяця, що в обмін на іранські дрони і балістичні ракети малої дальності, росія "ділиться з Іраном технологіями з ядерних питань, а також космічною інформацією".

Блінкен також заявив, що Рада Безпеки повинна допомогти Україні досягти "справедливого і тривалого миру". Це означає, що будь-яке дипломатичне врегулювання має дозволити Україні зберегти свій повний суверенітет і територіальну цілісність, незважаючи на наміри путіна окупувати і анексувати значну частину східної України на додаток до Криму.

Позиція Байдена і Гарріс vs Трамп і ко. Передвиборчий піар чи реальні дії?

Видання Wall Street Journal наголосило, що Зеленський наполягає на ракетних ударах вглиб росії і намагається заручитися підтримкою Республіканської партії. Зеленський заявив законодавцям, як зазначає WSJ, що його головним пріоритетом є отримання дозволу США на використання ракет дальнього радіусу дії для ураження військових об'єктів у росії.

За словами видання, візит дав Зеленському можливість подякувати США за постійну підтримку і спробувати згладити напруженість у відносинах з республіканцями напередодні листопадових виборів, результат яких може визначити курс майбутньої допомоги. Він зустрівся з двопартійними групами законодавців у Капітолії, а потім окремо з президентом Байденом і віце-президентом Камалою Гарріс у Білому домі.

Несподіванкою, за словами WSJ, стало те, що колишній президент Дональд Трамп, який регулярно критикував підхід Зеленського до війни, планує зустрітися із Зеленським у п'ятницю вранці в Нью-Йорку, хоча ще день тому звучало, що такої зустрічі не планується.

На зустрічі з Байденом Зеленський зазначив, що США та Україна "стояли пліч-о-пліч" від початку війни, і подякував президенту та законодавцям за їхню "непохитну двопартійну підтримку". Байден наголосив на своїй заяві про надання Україні нового озброєння та обладнання на мільярди доларів і повторив, що підтримує шлях до членства України в Європейському Союзі та НАТО.

"Ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому, - сказав Байден. – Дозвольте мені бути відвертим: росія не переможе".

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Зеленський на зустрічі з Байденом окреслив, за словами WSJ, "широкі контури" плану перемоги, в яку президент США доручив команді національної безпеки "трохи більше заглибитися" протягом наступних тижнів. Кірбі відмовився надати деталі, але сказав, що план включає кроки, які допоможуть закінчити війну і запобігти будь-якій майбутній російській агресії.

Як зазначила WSJ, рано вранці в четвер Байден розпорядився, щоб Україна отримала решту $5,5 млрд американської зброї та обладнання, які раніше були схвалені Конгресом. Оголошення також включало окреме фінансування у розмірі близько 2,4 мільярдів доларів в рамках так званої Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки, яка забезпечить Україну засобами протиповітряної оборони, безпілотниками та іншим озброєнням.

Близько 20 сенаторів від обох партій зустрілися із Зеленським, якого супроводжували лідери Сенату Чак Шумер (Д., штат Нью-Йорк) і Мітч Макконнелл (Р., штат Кентуккі), обидва в синьо-жовтих краватках – кольорах українського прапора. Зеленський також зустрівся в Палаті представників з більш ніж десятком лідерів Республіканської та Демократичної партій.

"Він попросив про одне: "Дозвольте мені використовувати зброю з максимальною користю", - сказав сенатор Ліндсі Грем – республіканець з Південної Кароліни. Видання цитує Грема, який зазначив, що Зеленський вважає, що якщо він "закриє" російські авіабази і ракетні бази, це дасть йому важелі впливу, щоб змусити президента путіна сісти за стіл переговорів. Сенатор Дік Дурбін від демократів зауважив виданню, що Зеленський говорив про нанесення ударів по цілях в росії. Його план, викладений сенаторам, "полягає в тому, щоб переконатися, що Україна має імпульс для руху вперед", - зазначив Дурбін.

New York Times звернула увагу, що майже кожен з присутніх законодавців раніше неодноразово голосував на підтримку військової допомоги Україні. "Я думаю, що він гідна захоплення людина, яка, очевидно, продемонструвала велику мужність і лідерство в дуже, дуже складні часи, - сказав про Зеленського сенатор Джон Корнін, республіканець від штату Техас. – Воля українського народу боротися і захищати свою країну – це те, що, я думаю, надихає більшість з нас".

В іншій публікації New York Times підкреслила, що зустріч Камали Гарріс із Зеленським стала другою за тиждень зустріччю Гарріс з ключовим світовим лідером – попри те, що вона веде президентську кампанію, зосереджену на внутрішніх проблемах.

Гарріс, яка зустрічалася з Зеленським півдюжини разів з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, за словами NYT, заявила в Білому домі в четвер, що вона "забезпечить перемогу України в цій війні", додавши, що президент росії путін "може закінчити війну завтра".

Вона визнала, що боротьба в Україні "має значення для американського народу", і окреслила конфлікт як такий, що американський народ повинен визнати дуже важливим. "Найважливіші моменти в нашій історії настали тоді, коли ми протистояли таким агресорам, як путін», - сказала Гарріс, попередивши, що російський лідер не зупиниться на Україні й, можливо, навіть розгляне можливість вторгнення на територію НАТО, якщо йому вдасться досягти успіху в своїй кампанії.

Водночас підкреслюючи політичні розбіжності щодо України, Гарріс опосередковано розкритикувала Трампа. "У моїй країні є люди, які натомість хочуть змусити Україну відмовитися від значної частини її суверенної території, - сказала Гарріс. - Ці пропозиції такі ж, як і у путіна".

Washington Post окремо наголосила, що поїздка Зеленського до США відбувається в напружений, потенційно вирішальний момент як у війні в Україні, так і в американських виборах. Українському президенту часом важко було зорієнтуватися в турбулентності політичного ландшафту США в той момент, коли деякі республіканці все більш вороже ставляться до військових зусиль його країни і все більше симпатизують путіну.

Зеленський втручається у вибори в США. Критика мейнстрімних медіа

Особливістю цього візиту Зеленського до США стала критика з боку Трампа та республіканців на його адресу через те, що він нібито підігрує демократам на виборах президента США.

Так, в реакційній колонці консервативна WSJ наголосила, що Зеленський припускається помилок у передвиборчій політиці США. На думку видання, український лідер зашкодив своїй справі, з'явившись у Пенсильванії наодинці з демократами та розкритикувавши Джей-Ді Венса.

Хто б не давав Володимиру Зеленському поради щодо американської політики, зауважують редактори видання, він не робить Україні жодної послуги. Цього тижня український президент втрутився у вибори в США таким чином, що це може зашкодити позиціям Києва в Конгресі і, можливо, в наступній адміністрації.

WSJ згадує, що спікер Палати представників Майк Джонсон, сказав, що ця подія, схоже, була "розроблена, щоб допомогти демократам", і закликав Україну звільнити свого посла у Вашингтоні. Також видання згадало про те, що у середу Трамп висміяв Зеленського як "найкращого продавця на Землі" та звинуватив його у відмові йти на компроміс з росією.

NYT своєю чергою зазначила, що зіркова сила Зеленського згасає на Капітолійському пагорбі У міру того, як війна затягується, президент України отримує все більш спокійний прийом у Вашингтоні і стикається з гнівними запитаннями від деяких республіканців.

Втім, на думку WSJ, Джо Байден і Камала Гарріс ведуть кращу гру щодо України, ніж Трамп, але їхні обмеження і затримки з наданням американської зброї завдають шкоди обороноздатності України. Незалежно від того, хто переможе на виборах у США, за словами видання, певні переговори між Україною та росією є ймовірними. Україна матиме сильнішу переговорну позицію, якщо поверне собі більше території і змусить росію оборонятися. Для цього їй знадобиться перспектива двопартійної підтримки США, і поїздка пана Зеленського цього тижня не допоможе йому в цьому важливому питанні, - наголосила WSJ.

кремлівські нотки в публікаціях. І знов залякування Заходу путіним, який не може перемогти Україну

Водночас, під час візиту в декількох американських ЗМІ пролунали тези, які або підсилюють російську пропаганду, або грають на руку Кремлю.

WSJ написала, що США "не вражені" планом перемоги України напередодні зустрічі Байдена і Зеленського. Як зазначає видання, адміністрація Байдена стурбована тим, що план українського лідера щодо перемоги у війні з росією не має комплексної стратегії і є не більше ніж перепакованим проханням про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на ракети дальнього радіусу дії, заявили американські чиновники.

За словами WSJ, високопоставлені американські та європейські чиновники, котрі обізнані з загальними контурами плану, кажуть, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо в умовах, коли російські війська повільно, але впевнено здобувають перемоги на полі бою (дивно вважати російське кількакілометрове просування з величезними втратами, як і втрату 1000 кв. км Курської області, перемогами, про що неодноразово наголошували незаангажовані аналітики – iPress).

WSJ вважає, шо зараз СШа та Україна опинилися у вирішальній точці війни, не маючи спільного бачення. Розбіжності між Києвом і Вашингтоном також виникли на тлі розбіжностей між США та їхніми союзниками щодо зняття обмежень на використання Україною ракет дальнього радіусу дії на території росії, нагадує видання.

Центральним елементом плану є вимога до США надати Україні зелене світло на використання зброї на власний розсуд, заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю WSJ. За його словами, без таких повноважень пропозиції України в кінцевому підсумку будуть "менш актуальними", тому що Києву буде важко відповідати на триваючі російські атаки.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила в середу, що конфлікт знаходиться на "роздоріжжі" і розкритикувала Захід за те, що він витрачає час на розмови про "червоні лінії", в той час як росія просувається на полі бою. "Ми повинні забезпечити Україні перемогу в цій війні", - наголосила вона, закликавши західних лідерів надати Україні далекобійну зброю "без обмежень" і дозволити Україні приєднатися до НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив WSJ, що він тиснув на своїх американських і британських колег, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена і радника з національної безпеки Джейка Саллівана, щоб дозволити Україні використовувати далекобійну зброю так, як вона хоче, відкидаючи ідею про те, що путін піде на ескалацію у відповідь. "Ви хочете сказати, що путін не використовує – не кидає – все, що у нього є, на Україну?" - запитав Сікорський.

Водночас, як наголосило видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав небажання Байдена дозволити вільне використання ракет дальнього радіусу дії.

На додаток до цієї нової спроби товкти воду в ступі з далекобійними ракетами, New York Times опублікувала статтю, в якій додала важелів впливу Кремлю, про те, що розвідка США наголошує на ризиках, пов'язаних з дозволом Україні наносити удари на великі відстані.

Розвідувальні служби дійшли висновку, пише видання, що задоволення запиту України на використання західних ракет проти цілей у глибині росії може викликати силову відплату, не змінюючи при цьому фундаментально хід війни. Оцінка розвідки, про яку раніше не повідомлялося, також применшує вплив ракет дальнього радіусу дії на перебіг конфлікту, оскільки українці наразі мають обмежену кількість зброї, і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, можуть надати західні союзники.

Оцінка висвітлює те, що аналітики розвідки вважають потенційним ризиком і невизначеною вигодою від відповідального рішення, яке тепер залежить від Байдена.

Критики Байдена і його радників, за словами NYT, кажуть, що їх занадто легко залякати ворожою риторикою путіна, і що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців поставив їх у невигідне становище на полі бою. Натомість прихильники їхнього підходу кажуть, що українці були значною мірою успішними у запобіганні жорстокій російській відповіді, хоча це може бути вже не так, - зазначає видання.

Ця стаття в NYT і нібито оцінка розвідки ніби має додати страху американським та європейським керівникам. Як пише New York Times, у цій розвідувальній оцінці описано низку можливих відповідей росії на рішення про дозвіл нанесення ударів на великі відстані ракетами американського і європейського виробництва – від активізації підпалів і диверсій на об'єктах в Європі до потенційно смертоносних атак на американські і європейські військові бази.

NYT нагадує, що ГРУ росії несе відповідальність за більшість актів саботажу в Європі, які відбулися до цього часу. Якщо путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання американських і європейських ракет у глибині росії, американські чиновники вважають, що росіяни продовжуватимуть робити це таємно, а не здійснюватимуть відкриті атаки на американські та європейські об'єкти і бази, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту.