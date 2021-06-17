Види камер відеоспостереження: класифікація

Відеоспостереження – важлива складова виробництва, торгівлі та бізнесу. Сучасні системи стеження дозволяють реорганізувати службу охорони, мінімізувати витрати та модернізувати робочі процеси.

Відеоспостереження – важлива складова виробництва, торгівлі та бізнесу. Сучасні системи стеження дозволяють реорганізувати службу охорони, мінімізувати витрати та модернізувати робочі процеси. Однак, щоб організувати відеоспостереження, потрібно розбиратися в камерах – основному інструменті, на якому будуються охоронні комплекси. Правильний вибір таких пристроїв допоможе вирішити нагальні питання з мінімальними витратами та максимальною продуктивністю.

Якими бувають камери відеоспостереження

Устаткування для стеження класифікується за багатьма принципам, але основний критерій, який відрізняє камери – спосіб обробки, перетворення та передачі сигналу. Існує дві великі групи камер відеоспостереження: аналогові та цифрові.

Аналогові камери відеоспостереження

Аналогові пристрої відеоспостереження – найстаріше обладнання, яке застосовувалося для організації стеження та охорони об'єктів з 50-х років XX століття. Принцип роботи камер полягав у перетворенні світлової енергії, посиленої оптикою об'єктива, в електричний сигнал PAL або NTSC за допомогою світлочутливої матриці і процесора. Таке устаткування працює з будь-якими пристроями виведення інформації: аналогову відеокамеру можна підключити до телевізора, монітора, реєстратора, рекордера. Передача сигналу здійснюється через коаксіальний кабель.

Серед переваг необхідно виділити:

надійну та безперебійну роботу;

простоту інсталяції та настройки;

помірну ціну на покупку та обслуговування;

трансляцію зображення без затримок.

Що являють собою цифрові камери

Цифрові пристрої використовують інший спосіб обробки вхідного сигналу. АЦП, встановлений в камеру, перетворює сигнал в двійковий код, який віддається по крученій парі та відкриває можливості стиснення і обробки відео. Перетворення та компресія сигналу спрощують зберігання даних, дозволяють передавати зображення в ЛВС або інтернет.

У цифрових камер такі переваги:

гнучке конфігурування, в тому числі віддалено;

дозвіл відео до 4K;

можливості масштабування, обробки та аналізу зображення;

велика кількість функцій і додаткових опцій;

потенціал технології.

Конструкційні особливості

Пристрої стеження виконують різні функції. Залежно від особливостей застосування, відеокамери монтують в різні типи корпусів. Тому вони бувають:

Купольними. Використовуються всередині приміщень, монтуються на стелю або стіну. Корпус виглядає як прозора півсфера, що в поєднанні з широкоформатними і панорамними об'єктивами забезпечує великий кут огляду.

Корпусними. Застосовуються в приміщеннях або на вулиці на об'єктах, де потрібно стеження за невеликою зоною з максимальною чіткістю та можливістю укрупнити деталі в кадрі. В обладнанні використовують довгофокусні об'єктиви з функцією зуму.

Поворотними. Особливість пристроїв – управління поворотом камери дистанційно або настройка автоматичного переміщення об'єктива для стеження за заданим маршрутом. Найчастіше використовуються в зовнішньому відеоспостереженні, щоб контролювати велику територію або для відстеження об'єктів, що циклічно переміщуються.

Також існують компактні відеокамери, які застосовують для організації прихованого відеоспостереження або монтажу на невеликих поверхнях.