Види камер відеоспостереження: класифікація
Відеоспостереження – важлива складова виробництва, торгівлі та бізнесу. Сучасні системи стеження дозволяють реорганізувати службу охорони, мінімізувати витрати та модернізувати робочі процеси. Однак, щоб організувати відеоспостереження, потрібно розбиратися в камерах – основному інструменті, на якому будуються охоронні комплекси. Правильний вибір таких пристроїв допоможе вирішити нагальні питання з мінімальними витратами та максимальною продуктивністю.
Якими бувають камери відеоспостереження
Устаткування для стеження класифікується за багатьма принципам, але основний критерій, який відрізняє камери – спосіб обробки, перетворення та передачі сигналу. Існує дві великі групи камер відеоспостереження: аналогові та цифрові.
Аналогові камери відеоспостереження
Аналогові пристрої відеоспостереження – найстаріше обладнання, яке застосовувалося для організації стеження та охорони об'єктів з 50-х років XX століття. Принцип роботи камер полягав у перетворенні світлової енергії, посиленої оптикою об'єктива, в електричний сигнал PAL або NTSC за допомогою світлочутливої матриці і процесора. Таке устаткування працює з будь-якими пристроями виведення інформації: аналогову відеокамеру можна підключити до телевізора, монітора, реєстратора, рекордера. Передача сигналу здійснюється через коаксіальний кабель.
Серед переваг необхідно виділити:
- надійну та безперебійну роботу;
- простоту інсталяції та настройки;
- помірну ціну на покупку та обслуговування;
- трансляцію зображення без затримок.
Що являють собою цифрові камери
Цифрові пристрої використовують інший спосіб обробки вхідного сигналу. АЦП, встановлений в камеру, перетворює сигнал в двійковий код, який віддається по крученій парі та відкриває можливості стиснення і обробки відео. Перетворення та компресія сигналу спрощують зберігання даних, дозволяють передавати зображення в ЛВС або інтернет.
У цифрових камер такі переваги:
- гнучке конфігурування, в тому числі віддалено;
- дозвіл відео до 4K;
- можливості масштабування, обробки та аналізу зображення;
- велика кількість функцій і додаткових опцій;
- потенціал технології.
Конструкційні особливості
Пристрої стеження виконують різні функції. Залежно від особливостей застосування, відеокамери монтують в різні типи корпусів. Тому вони бувають:
- Купольними. Використовуються всередині приміщень, монтуються на стелю або стіну. Корпус виглядає як прозора півсфера, що в поєднанні з широкоформатними і панорамними об'єктивами забезпечує великий кут огляду.
- Корпусними. Застосовуються в приміщеннях або на вулиці на об'єктах, де потрібно стеження за невеликою зоною з максимальною чіткістю та можливістю укрупнити деталі в кадрі. В обладнанні використовують довгофокусні об'єктиви з функцією зуму.
- Поворотними. Особливість пристроїв – управління поворотом камери дистанційно або настройка автоматичного переміщення об'єктива для стеження за заданим маршрутом. Найчастіше використовуються в зовнішньому відеоспостереженні, щоб контролювати велику територію або для відстеження об'єктів, що циклічно переміщуються.
Також існують компактні відеокамери, які застосовують для організації прихованого відеоспостереження або монтажу на невеликих поверхнях.
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