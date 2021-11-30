Як вибрати та приготувати корм для курей і курчат?

У вас є ферма? Чи є у вас кури або курчата? Дізнайтеся, як правильно їх годувати. Як вибрати корм для своїх курей і курчат? Які інгредієнти мають у ньому міститися? Як скласти свій власний корм і які компоненти в ньому мають бути присутніми? Що таке зелений корм і чим ще можна годувати курей.

Яка структура корму необхідна?

Корм для курей відрізняється за структурою на різних етапах життя птиці. У випадку з курчатами вони поглинають корм у вигляді дрібної крихти. Через кілька днів його змінюють на більш грубі крихти, а під час вирощування курей-несучок або до кінця відгодівлі використовують гранули. Сьогодні в каталозі виробників є багато різних комбікормів для бройлерів.

Споживання корму, з іншого боку, залежить від умов на фермі. Великий вплив має температура. У морозний період кури або курчата потребують більше корму, який погано засвоюється організмом. З іншого боку, влітку птахи можуть їсти менше корму і споживати більше води. Тому важливо, щоб енергетична й білкова цінність відповідала потребам і віку тварин.

Вибір корму для курей

Зерно має бути основним компонентом раціону птиці. Воно складається з низького вмісту білка і водночас є джерелом енергії завдяки великій кількості вуглеводів у вигляді крохмалю. Перед вибором треба звернути увагу на роботу комбікормового заводу.

Створюючи спеціалізовані корми треба використовувати передові технології. Варто перевірити, чи проводиться гігієнічна обробка комбікормів. Це може включати термічну обробку подрібнених або гранульованих кормів. Це знижує ризик виникнення бактерій, наприклад, сальмонели. Ви також можете купити корм для тварин на фермерському ринку.

Самостійне приготування корму

Під час приготування корму для курчат треба подбати про те, щоби забезпечити достатню кількість білка і вітамінів. З цієї причини корм має складатися з рослинних добавок, таких як ріпак або арахіс. Також добре підійдуть такі молочні продукти, як сироватковий протеїн, порошок лактози, суха пахта або свіже молоко. Однак рекомендується використовувати готові кормові суміші з протеїну й концентратів. Також не варто забувати про:

амінокислоти;

мінерали;

вітаміни.

Корм також має містити фосфор, натрій, залізо, кальцій, цинк або мідь. Вітаміни особливо важливі взимку.

Що таке зелений корм?

Зелений корм — це сушена літня зелень, тобто такі трави, як:

кропива;

люцерна;

конюшина;

кульбаба;

деревій.

Альтернативою може бути силос. Тут добре підійдуть морква, картопля, капуста або листя буряка. Крім трав, для подальшого зміцнення імунітету курей можна використовувати часник і цибулю. Зелень також багата білком, вітамінами та мінеральними солями. Вони впливають на колір жовтка, здоров’я курчат і несучу здатність курей. Пивні дріжджі, насіння соняшнику або гречки, а також молоко також добре підходять у якості корму.

Важливо, щоби суха речовина не була волокнистою. У випадку із силосом необхідно додати кормову крейду. Для однієї курки потрібно 2 кг силосу в дозі 15–20 грам на день. Один кілограм корму виходить за силосування 1,2 кг зеленого корму. Кукурудзяна каша також підійде, але її кількість варто контролювати, щоби птахи не розтовстіли. Питна вода й можливість збору піску і гравію також важливі. Смак яєць залежить від корму, який ви їм даєте.

Чим ще ви можете годувати своїх курей?

До складу кормів, пропонованих виробниками, також входять коренеплоди. Вони містять значну кількість білка й не є волокнистими. Соєве борошно - один із найпопулярніших кормів. Добре, якщо він буде хорошої якості. Цілісні насіння характеризуються вмістом фосфору й сірки. Післяекстракційне борошно має становити приблизно 20 % корму. Коренеплоди, з іншого боку, менш популярні. До них належать варена або приготована на пару картопля й терта морква.