Які "сюрпризи" від банків та фінустанов можливі в період карантину

В Україні вже кілька місяців послаблено режим карантину. Та життя все одно ще не повернулося в докризове русло. Економічні наслідки від пандемії відчуває кожна родина

Згідно даних Кабміну, через карантин втратили роботу майже 2 млн людей. До того ж є ті, хто став отримувати значно меншу заробітну плату.

У людей з’явилася потреба частіше звертатися до фінансових установ чи банків за одержанням кредитів.

Проте не всі фінустанови є сумлінними. Так, нещодавно Ольга Лобайчук, начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг Нацбанку України, закликала українців не вірити рекламі, в якій йдеться про кредити "під 0%". Мовляв, фінансові установи не роздають гроші просто так. Потрібно уважно читати договори позики, щоб уникнути згоди із скритою комісією або ж зависокою процентною ставкою із другого тижня користування кредитом. "Ви здивуєтеся, в зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку по кредиту посилання - 1 702% річних", - зазначила Лобайчук.

І це не єдина проблема. Під час карантину права споживачів фінансових послуг часто порушувались. Так, у березні НБУ отримав 217 звернень і 886 дзвінків на гарячу лінію від громадян, які залишились невдоволені якістю отриманих послуг.

На дефіцит готівкової валюти в касах банків поскаржилися 85 українців (39%), дзвінків на гарячу лінію з цього питання зателефонували 484 людини (майже 55%).

Проблеми з оформленням кредитних канікул під час карантину виникли у майже 350 осіб - 89 з них написали письмову заяву (41%), 258 (29%) - подзвонили на гарячу лінію.

З питань роботи платіжних карток і онлайн-операцій Нацбанк отримав 14 (6,5%) письмових заяв та 45 (5%) дзвінків на гарячу лінію.

Припускаємо, що заяв могло бути й більше, якби люди знали, куди треба звертатися, щоб захищати свої права. Наприкінці серпня планується пілотний запуск IT-платформи "ФінСкарга", яка має трохи розвантажити управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Це - перша незалежна платформа медіації для розв’язання спірних питань між споживачами та надавачами фінансових послуг. На платформі споживачі зможуть безкоштовно врегульовувати скарги фінансового характеру без потреби звернення до регулятора чи суду. Проєкт фінансується USAID в рамках програми "Трансформація фінансового сектору".

Проте скаржитися - це крайній захід. Перш за все, людям необхідно підвищувати рівень власної фінансової грамотності. І почати слід з того, щоб привчити себе уважно читати договори та, за потреби, консультуватися з юристами, перш ніж підписувати будь-які документи для оформлення позики.

Наталія Михайлова